«Деды всех стран объединяют»: В Казани открылась новогодняя выставка памяти Александра Татарского

Коллекцию игрушек и лучшей отечественной анимации можно увидеть в выставочном зале «Манеж»

Фото: Илья Репин

Накануне в выставочном зале «Манеж» открылась самая новогодняя экспозиция «Когда зажигаются елки». После посещения этой выставки работать в этом году точно не захочется. Появится желание срочно резать «Оливье», смотреть «Иронию судьбы» или новогодние мультики, все внимательней смотреть в сторону «шипучки» — не пора ли? Все это потому, что выставка посвящена лучшей новогодней отечественной анимации XX века, начиная от первых кукольных фильмов Владислава Старевича 1912 года производства, через анимационные эксперименты Дзиги Вертова, до шедевров «Союзмультфильма» второй половины ХХ века.

Без чего немыслим Новый год?

Основа выставки — не только 16 лучших новогодних мультфильмов, среди которых любимые «Зима в Простоквашино», «Когда зажигаются елки», «Снеговик-почтовик» или «Ночь перед Рождеством». Это коллекция из 60 фигурок Дедов Морозов, которые собирал всю свою жизнь один из гениальнейших мультипликаторов России Александр Татарский, создатель легендарной студии «Пилот» и мультфильмов «Обратная сторона Луны», «Пластилиновая ворона», заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши».

Без его анимационного фильма «Падал прошлогодний снег» Новый год также немыслим, как без ежегодной бани с друзьями 31 декабря. В уходящем году ему исполнилось бы 70 лет, так что все собрание в казанском «Манеже» — игрушки под елку, которые предоставила его вдова Алина Татарская, мультфильмы нашего детства — все посвящено художнику-мультипликатору.

Основа выставки — это коллекция из 60 фигурок Дедов Морозов, которые собирал всю свою жизнь Александр Татарский

«Стадо Дедов Морозов»

По словам самого Александра Татарского, всего у него скопилось около ста фигурок — в столицу Татарстана приехали 60. Сам он утверждал, что ему нравится собирать вокруг себя «стадо Дедов Морозов», окружать себя антиквариатом, которого в детстве у режиссера-аниматора не было.

По словам Татарского, самый старый дедушка вырезан из бумажных выкроек журнала «Круглый год». Сделала это его мама во время войны. Тогда она служила вольнонаемной в летном полку Марины Расковой, причем с собой женщине приходилось возить старшую дочь Лялю. «Грустная судьба у этого Мороза. В тот день полк переправлялся через реку на двух плотах. На одном были военные, на другом — служащие. Налетели немецкие бомбардировщики и первых плот разбомбили полностью. Оставшимся в живых на втором плоту осталось только наблюдать страшную картину. Чтобы отвлечь дочь, мама Татарского и принялась собирать этого первого Деда Мороза», — такие воспоминания сохранились у Александра Татарского.

Среди представленных экспонатов в Казани, есть «Дед-вожак» из папье-маше, как его называли супруги Татарские. Он не самый большой среди всех, лишь 70 сантиметров высотой, зато создан в 50-х годах прошлого века на Ленинградском заводе детских игрушек. Есть угрюмый старичок из Мюнхена — по всей видимости, он сердит от того, что замерз. Интересно, что заграничные санта-клаусы имеют более сердитый вид — изначально они должны были наказывать непослушных детей. Кстати, наши Деды Морозы явно не мерзнут даже при своих пунцовых щеках. Сибирский, или даже якутский Дед даже будто приплясывает от мороза и удовольствия. Снегурочки есть, но их совсем мало, да и выразительности в них меньше — видно, что коллекционер интересовался больше Дедами.

Татарский утверждал, что ему нравится собирать вокруг себя «стадо Дедов Морозов», окружать себя антиквариатом, которого в детстве у режиссера-аниматора не было

Альтернатива семейным прогулкам по гипермаркетам

Режиссер успел написать сценарий и приступить к съемкам мультфильма «Деды разных стран», однако смерть в 2007 году ему помешала. На выставке можно увидеть не только игрушки, но и фотографии Александра Татарского, фрагменты его интервью и, конечно же, мультфильмы. Здесь же, в двух кинозонах, будут демонстрироваться работы первооткрывателя кукольной анимации Станислава Старевича, первая советская анимация Дзиги Вертова, анимация Николая Ходатаева, Мстислава Пащенко, Леонида Амальрика, Ивана Иванова-Вано, Валентины и Зинаиды Брумберг.

Создатели выставки взяли на себя миссию показать альтернативу принятому сегодня семейному отдыху в гипермаркетах. Вместо того, чтобы ходить по магазинам, угощаться фастфудом и «сдавать» детей в игровые зоны, музейщики предлагают всей семьей окунуться в предновогоднюю праздничную атмосферу. Мультфильмы транслируются с помощью проекторов на большом экране — качество современного кинотеатра, прямо посреди залов расположены удобные кресла-мешки, а центральный зал отведен под елку. Вокруг настоящей, а не искусственной елки будут проводиться мастер-классы для детей и родителей, театрализованные программы.

Вместо того, чтобы ходить по магазинам, угощаться фастфудом и «сдавать» детей в игровые зоны, музейщики предлагают всей семьей окунуться в предновогоднюю праздничную атмосферу

Соглашение с «Союзмультфильмом» заработало

Обе кинозоны сопровождают афишки-аннотации — какие мультфильмы здесь можно увидеть. Есть и особенный плакат — с мультфразами, ушедшими «в народ»: «Знатная зверюга! Мех, сало! Шкварок нажарю!», «На улице зима, а он кеды купил», «А если вы на него бочку катите, то это уже контейнерная перевозка» и другими. Продуманы и фотозоны, где можно кокетливо или по-хулигански пристроиться к героям любимых мультиков.

— Выставка «Когда зажигаются елки»– это первый проект в рамках соглашения о сотрудничестве студии «Союзмультфильм» и Музея-заповедника «Казанский Кремль». Мы его подписали в 2019 году, но начать из-за пандемии смогли только теперь. Соглашение будет работать в течение трех лет. О следующем проекте соглашения пока не расскажу, пусть это будет сюрпризом. Но мы очень надеемся, что в январе к нам приедет куратор выставки, руководитель департамента культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» Павел Шведов, чтобы как историк кино и анимации рассказать об истории этой выставки, интересных деталях ее создания, — рассказала «Реальному времени» руководитель Центра «Эрмитаж-Казань» Маргарита Тихонова.

Выставка будет работать до 7 февраля.

1 / 32 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин