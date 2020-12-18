18 дек 2020

Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

18 декабря в 12:00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Роберт Гилязиев, начальник ГБУ «Управление рационального использования теплоэнергетических ресурсов».

Тезисы к обсуждению:

  • Сети АЗС в Татарстане, рейтинг АЗС и ГЗС Татарстана;
  • Добровольная сертификация АЗС;
  • Мониторинг розничных цен на моторное топливо по ПФО — ситуация в РТ на фоне других регионов
  • Проверка качества производимого и реализуемого автомобильного топлива и нефтепродуктов в республике — лидеры списка, какие критерии являются основополагающими при определении «оценки», какие применяются меры воздействия к тем, кто эту проверку не проходит

Принимаются вопросы от читателей, их можно оставить прямо сейчас в комментариях.

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