«Без моң нет татарской музыки»

В Казани прошла церемония вручения VIII национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

Фото: Ринат Назметдинов

Статуэтки «Золотая звезда» вручили победителям в 30 номинациях. Большой концерт, ежегодный праздник татарской эстрады, как бы подводящий черту под прошедшим годом, пришлось проводить онлайн. Как прошла церемония, как ковидный год повлиял на настроение артистов, что нового пришлось экстренно привносить в классический формат церемонии и свидетельства того, что праздник все-таки состоялся — в репортаже «Реального времени».

Пустой зал и аплодисменты в записи

Церемония вручения национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» прошла уже в восьмой раз. Это событие успело стать одним из главных ивентов года на татарской эстраде, концерты лауреатов премии всегда собирали полные залы, да и билетов было не достать. И немудрено: премия эта по-настоящему народная, ею награждаются представители всех поколений татарской эстрады. Здесь за один вечер можно и встретиться с легендами национальной музыки, и посмотреть, как зажигаются новые яркие звезды.

Но 2020-й — год особенный. Пандемия подкосила планы артистов еще в марте, а на протяжении года лишила публику многочисленных концертов любимых артистов. И несмотря на то, что формально карантина в Казани сейчас нет, а мероприятия разрешены при соблюдении антикоронавирусных мер, организаторы премии «Болгар радиосы» приняли тяжелое решение не рисковать и провести церемонию онлайн. Она транслировалась в прямом эфире на телеканале ТНВ и по радио «Болгар радиосы».

несмотря на то, что формально карантина в Казани сейчас нет, а мероприятия разрешены при соблюдении антикоронавирусных мер, организаторы премии «Болгар радиосы» приняли тяжелое решение не рисковать и провести церемонию онлайн

Так что в коридорах и нарядных фойе «Пирамиды» вчера вечером было тихо и пустынно, царил полумрак. И только за кулисами и в концертном зале — на контрасте — кипела жизнь. Вся зрительская аудитория большого концерта, продлившегося почти пять часов, состояла из уже выступивших лауреатов, режиссеров, организаторов и прочих людей, которые работали на церемонии. Аплодисменты звучали в записи, ведущие шутили в пустоту, певцы улыбались и кланялись пустому залу — а режиссеры и операторы напряженно вели трансляцию. Все происходившее из зала смотрелось несколько сюрреалистически. Но только поначалу: все-таки высочайший класс артистов, харизма ведущих и универсальный язык музыки быстро заставляли забыть о некоторых странностях концерта.

А на сцене был цвет татарской эстрады. Перечислим лишь некоторые имена: Айдар Ракипов, Ришат Тухватуллин, Зуфар Хайретдинов, Илсия Бадретдинова, Артур Исламов, Ильнар Миранов, Эльмира Калимуллина, Венера Ганеева и многие, многие другие.

В номинации «Самый энергичный певец» награду получил Фирдус Тямаев, номинация «Самый целеустремленный певец» — у Рифата Зарипова, «Неповторимый голос» — Артур Исламов, статуэтка за «Бессмертный хит» ушла к Зуфару Хайрединову, «Любовь зрителей» («Тамашачы мэхэббэте») завоевала Гузель Уразова. Своя номинация нашлась для каждого из тридцати исполнителей, блиставших вчера на сцене «Пирамиды».

Высочайший класс артистов, харизма ведущих и универсальный язык музыки быстро заставляли забыть о некоторых странностях концерта

«Вас увидят миллионы»

30 номинаций VIII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» представили музыку на любой вкус и возраст. Здесь были и те, кто уже неоднократно получали «Золотую звезду», и дебютанты премии, которые много лет мечтали подняться на эту сцену. Роскошный концерт оценили и представители старшего поколения, которые вновь увидели своих кумиров, и молодежь.

Наиля Хайдарова, исполнительный директор «Болгар радиосы», рассказывала «Реальному времени» за кулисами концерта за 20 минут до его начала:

— Мы пришли к решению провести концерт без зрителей в связи с пандемией. В таком формате работать приходится впервые — в этом и была большая сложность, нужно было с первого раза провести все идеально. По таймингу нужно уложиться секунда в секунду, свои сложности принесут перерывы в прямой трансляции на новости. Но мы благодарны нашим артистам за то, что все они с пониманием к этому отнеслись. Конечно, им тяжело не видеть перед собой зрителей. Но ни один из них не отказался выступить. Певцам мы говорили одно и то же как мантру: «Ребята, вас увидят не тысячи человек, как обычно в пирамиде, а миллионы». Есть и интрига: до сих пор никто, кроме организаторов, не знает, кто получит статуэтку в номинации «Легенда». Это будет сюрприз, и интригу мы держим до конца. Но это действительно всеми любимый, легендарный исполнитель (сохраним интригу и мы, но к концу репортажа обязательно раскроем тайну — прим. ред.).

Наиля Хайдарова рассказала о том, как отбирались 30 лауреатов премии-2020. 12 из них — те, кто стали победителями голосования в телерадиопроекте «Кайнар Хит». Остальные 18 были выбраны худсоветом «Болгар радиосы». Худсовет ориентируется и на хит-парады, и на рейтинги, и на опросы диджеев (на предмет того, какие песни именно в этом году стали чаще спрашивать в программах по заявкам). По словам исполнительного директора радиостанции, всё это составляет очень серьезную глубокую работу по внутреннему мониторингу. Новшество премии в этом году — розыгрыш айфона, в котором можно было поучаствовать, прислав смс на специально выделенный номер. Наиля Зулькарамовна раскрывает хитрость:

— Но мы решили и из этого извлечь аналитическую пользу. Заявитель должен был прислать не просто сообщение с пожеланием участия, но и добавить в смс название современной татарской песни, которая ему нравится. Таким образом мы дополнительно исследовали общественное мнение — и честно сказать, результаты нас удивили. СМС-розыгрыш, можно сказать, открыл нам глаза на некоторые вещи. Те песни, которые набрали максимум голосов, мы однозначно включим в нашу базу.

«Болгар радиосы»: connecting people*



А еще организаторов приятно удивила география этого смс-конкурса. В числе регионов, откуда поступили сообщения, они называют не только Татарстан и соседний Башкортостан, но и ХМАО, и Австралию, и Узбекистан, и Финляндию, и Турцию, и Канаду.

— Что касается географии, то у нас буквально несколько недель произошел удивительный случай, — рассказывает Наиля Хайдарова. — Нам позвонил гражданин из Ташкента и сказал, что ищет сослуживцев, с которыми служил в армии в Узбекистане в 70-е годы. Он почему-то был уверен, что эти люди живут в Татарстане. Этот человек обращался и в «Жди меня», и в архивы. И никто ему помочь не смог. И вот в качестве жеста последней надежды он решил обратиться на радио, которое слушают по всему Татарстану. Мы просто дали диджеям этот текст. И через два дня позвонил мужчина и сказал: «Это я! Это он меня ищет». Эта трогательная история заставила нас в очередной раз испытать большую гордость за то, что мы делаем. Значит, мы работаем для людей, нас слушают, и мы действительно помогаем!

Дебютантка с новой песней и опытные лауреаты со старой

За кулисами царил настоящий праздник. Артисты, будто изголодавшиеся по обществу друг друга, шутили, смеялись и обнимались при встрече. Туда-сюда сновали стайки малышей в сценических костюмах — танцевальная поддержка номеров была самой разнообразной, в том числе и в детском исполнении.

Динара Ряхимова — победительница в номинации «Самая лиричная песня». Фото: Людмила Губаева

Динара Ряхимова, победительница в номинации «Самая лиричная песня», впервые собиралась подняться на сцену «Болгар радиосы» — как одна из победительниц голосования в проекте «Кайнар хит». Она рассказала корреспондентам «Реального времени»:

— В этом году я дебютант премии. Я счастлива, что нахожусь здесь, это была моя давнишняя мечта. Я четыре года шла к этой премии, готовилась, и вот наконец получаю заветную номинацию. Надеюсь, что радиостанция «Болгар радиосы» будет процветать и дальше, радовать своих слушателей, от малого возраста до преклонного. А нам, как артистам, хочется и дальше удивлять, хочется стараться. В том числе и для поддержания нашего языка. Поскольку «Болгар радиосы» и телеканал ТНВ придерживаются активной политики поддержания национальной идентичности, сохранения и развития языка, ментальности и, конечно, музыкального таланта. Молодых исполнителей здесь очень поддерживают, за это им огромное спасибо.

Более опытные коллеги Динары по сцене «Болгар радиосы», Салават Минниханов и Гузелем, рассказали о своей песне «Бас Эле», которая оказалась вовсе не новой, а хорошо забытой старой. Гузелем номинировалась в этом году одна, потому что песню поет сольно, а ее муж Салават выступил продюсером клипа, одним из его главных актеров, и вовсю зажигал на сцене в хореографической постановке.

Гузелем номинировалась в этом году одна, потому что песню поет сольно, а ее муж Салават выступил продюсером клипа, одним из его главных актеров, и вовсю зажигал на сцене в хореографической постановке. Фото: Людмила Губаева

— Для нас это уже шестая премия, — рассказала Гузелем «Реальному времени». — Основную часть наших статуэток мы получали за дуэт, а сольно я номинировалась, кроме сегодняшнего дня, еще в самый первый раз. Мы всегда тщательно готовимся к выступлениям, продумываем всё. Идея клипа и постановки этой песни — все это принадлежит Салавату.

— Клип «выстрелил», за три месяца больше четырехсот тысяч просмотров набрал, — делится радостью Салават Минниханов. — А вообще, это ведь песня ретро, она 25 лет звучала в театре. Мы ее адаптировали, возобновили — и она бомбанула!

Азат Фазлыев, который собирался подняться на сцену со своей женой Алсу, признался корреспонденту «Реального времени»:

— Мы каждый год ждем этого праздника, в нашей среде он служит подведением итогов года. Очень ждали момента, когда можем встретиться с коллегами, ведь в этом году таких встреч и вовсе не было. Мы все ждали, волновались, специально шили костюмы, готовились. Для нас очень важно выступать здесь. Я желаю всем артистам, чтобы сбывались их мечты, и чтобы каждый смог выступить на той сцене, на которой мечтает!

Праздник за кулисами

Концерт в зале шел своим чередом. Ведущие — главред «Болгар Радиосы» Ильфар Каримов, заслуженный артист РТ Рустем Гайзуллин и «Мисс Татарстан-2017» Зульфия Шарафеева — искрометно шутили, рабочие сцены обеспечивали умопомрачительные спецэффекты, а артисты один за другим выходили и пели. Женский вокал и мужской, задорный и лирический, новые песни и золотая классика… Зрители у телеэкранов могли оценить все разнообразие и всю мощь современной татарской эстрады. Но, пожалуй, самое интересное творилось за кулисами, там, где встречали лауреатов, выходивших со сцены с букетами и статуэтками. Традиционные фотографии, короткое общение с прессой — все как обычно, и здесь как-то сразу забывались особые условия и не думалось о том, что зрительный зал пуст. Лишь маски напоминали о «ковидности» нынешней церемонии. Впрочем, сами артисты маски не натягивали, едва зайдя за кулисы. Все они жизнерадостно улыбались и с удовольствием общались с прессой.

Заслуженный артист Республики Татарстан Филюс Кагиров — завсегдатай премии — в этом году победил в номинации, название которой невозможно перевести на русский язык — «Иң моңлы жырчы» (в самом приблизительном переводе — «Самый душевный певец», но это едва-едва отражает самый краешек сути понятия «моң»).

— Это не первая моя статуэтка «Золотая звезда», слава Богу, в моем багаже их уже много. Очень благодарен, что и в этом году я стал «Иң моңлы жырчы». Хотя ведь и других душевных певцов очень много…

Заслуженный артист Республики Татарстан Филюс Кагиров в этом году победил в номинации «Иң моңлы жырчы»

Признанная красавица, легенда татарской музыки, оперная певица Венера Ганиева, блистала и на сцене, и за кулисами. В своем умопомрачительном наряде она вновь произвела фурор. Разговаривая с журналистами, она сделала шутливый акцент на том, как заботится о собственном имидже:



— В этом музыкальном проекте как раз подобраны песни, которые полюбил и выбрал народ. Делается доскональный подбор репертуара, и идет очень серьезная подготовка. И в этом году нам была поставлена задача тщательно выбрать себе образ. Я, конечно же, как всегда, продумывала свой наряд. И потом подумала: «Какой бы наряд ни надела — все равно буду красивой!». Мы же публичные люди, на нас смотрят как на отражение нашей культуры. Конечно, я очень благодарна «Болгар радиосы» за то, что и нас не забывают. Мы ведь действительно этим живем. Конечно, в приоритете молодежь, но и мы еще не сдаемся. Как не сдаемся и коронавирусу!

На протяжении вечера Венера Ахатовна несколько раз была замечена в компании своего подопечного — Ильнара Миранова. Фото: Людмила Губаева

На протяжении вечера Венера Ахатовна несколько раз была замечена в компании своего подопечного — Ильнара Миранова (он тоже вчера получил статуэтку в номинации «Современное звучание»).

Обладатели номинации «Самый романтичный дуэт» — Гузель Идрисова и Илназ Бах — были в приподнятом настроении, хотя статуэтку получают уже третий год подряд.

— Главное — чтоб не последний! — оптимистично завершил подсчеты Илназ.

— Мы очень рады, что оценили нашу песню, выражаем большую благодарность и нашим слушателям, и «Болгар радиосы», и телеканалу ТНВ. Спасибо им всем за организацию этого праздника — это ведь финал года, все к нему стремятся. Правда, без зрителей очень сложно. Нет контакта, нет живых аплодисментов… — посетовала Гузель.

«Пандемия всех остановила и дала понять: раньше наша жизнь была сказкой»

«Реальное время» задавало артистам за кулисами, пожалуй, и самый невеселый вопрос: каково это — петь перед пустым залом — и как пандемия сказалась на их творчестве. И вот что они нам ответили.

Гузелем не хватает энергетики зрителя:

— Конечно, зрителей не хватает. Перед сценой нет никого, кроме камер,и это немного странно для таких больших мероприятий. Весь кайф выступлений — в обмене энергетикой между зрителем и артистом. И здесь будет только со стороны артиста идти энергетика. Мы привыкли в ответ слышать аплодисменты. А здесь…

Динара Ряхимова размышляет, что, может быть, уже и пора привыкать к новым форматам:

— Для артистов выступать в онлайн-формате — это что-то новое. Но опять-таки, век технологий — возможно, этои к лучшему, чтобы мы привыкали к разноформатности. И телеканал очень активно адаптируется к этому времени. А мы со своей стороны пытаемся поддержать и телеканал, и радио, чтоб самим зрителем это воспринималось адекватно. Конечно, физическое присутствие — это очень важно и для нас, и для зрителя. Важен так называемый коннект, от этого зависит энергетика выступления. Но когда рядом такая замечательная профессиональная команда, такая режиссура — это поддерживает. И мы чувствуем от них тепло через голубой экран телевизора.

Азат Фазлыев сообщает, что пандемия дала им с женой время для подготовки новой концертной программы:

— В этом году было, конечно, тяжело: ивент-индустрия пострадала. Но мы ждали, когда нас откроют, надеялись, что будут концерты. Мы не останавливались, снимали клипы, новую программу начали готовить. Теперь ведь и время есть готовить шикарный концерт. В общем, у нас все хорошо, будем работать, будем творить. Бог даст, думаю, к осени выйдем с большой новой концертной программой.

Филюс Кагиров рассказывает о работе в театре:

— В пандемию мы не останавливались, работали. Поставили два спектакля — в том числе мюзикл Алтын Казан. Очень много над ним работали, начали еще с весны. Поэтому альтернатива у меня была — не только эстрада, но и классическое искусство. Ну и еще я успел дать пару концертов в Уфе и в Казани — культурная жизнь возвращается!

Гузель Идрисова и Илназ Бах рассказали, что слегка приуныли в плане творчества, но пандемия дала много времени на семью и на домашние проекты:

— Сначала, конечно, мы восприняли это тяжело. Думали, это продлится неделю, две, три… А вот продлилось уже до конца года, и дальше просвета особенного не видно. Поэтому настроение несколько подсело. Для чего творить, если нет концертов? Ведь песня исполняется, и если ее народ принимает — значит, она будет жить. А когда ее невозможно показать живому зрителю — крылья немного обрезанные получаются. Поэтому первый месяц мы приуныли, но потом мы поняли, что так дело не пойдет. Мы уделили очень много времени детям, остальной семье. С энтузиазмом обустраивали огород, делали то, что давно хотели сделать, но никак не успевали, — говорит Гузель. — Пандемия всех остановила и дала нам понять, что раньше наша жизнь была сказкой. Все эти встречи, походы в гости, концерты.. И мы начали осознавать, насколько нам всего этого не хватает...



— Пандемия вообще многих объединила с семьей. Она дала понять, что такое жизнь, что такое здоровье, показала нам ценность самых простых вещей. Что это дороже всего, — вторит ей Илназ.

Масгут Имашев: «Благодарен, что не забывают»

А теперь раскрываем обещанную интригу в части номинации «Легенда». В этом году «Золотую звезду» получил 90-летний Масгут Имашев, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, известный певец, композитор и преподаватель. Среди его воспитанников были такие звезды татарского музыкального мира, как Хания Фархи, Фарида Сафина, Резеда Тухватуллина.

В этом году «Золотую звезду» получил 90-летний Масгут Имашев

Масгут Габдрахманович растроганно поделился эмоциями с «Реальным временем»:

— Очень благодарен, что певцы не забывают мои произведения, исполняют их и держат в репертуаре. Очень благодарен «Болгар радиосы». Они много делают для пропаганды татарской музыки, культуры и языка. Вдвойне, втройне, в пятикратном размере благодарен за то, что меня пригласили, что не забывают. Это, конечно, приятно...

А на вопрос о том, как он оценивает творчество своих современных коллег и сохраняется ли на татарской эстраде тот самый моң, Масгут Имашев ответил:

— Современная татарская музыка развивается и по жанрам, и по количеству, появляется много молодых композиторов и авторов, и певцы себя пробуют в сочинении. И это очень хорошо! А моң… Где надо, кто умеет — обязательно сохраняют. Без моң нет татарской музыки!

1 / 69 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Людмила Губаева, фото Рината Назметдинова, видео Камиля Исмаилова