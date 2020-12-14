Новогодние «подарки» водителям: штраф за резину, права на французском и отмена скидок
Эксперты «Реального времени» считают, что наказывать рублем за езду на летней резине уже законно, а отменой скидок на услуги ГИБДД компенсируют удобства электронного документооборота
Декабрь стал знаковым месяцем для автомобилистов: в начале месяца вступил в силу запрет на езду на летней резине, поменяли формат водительских прав, а в конце года — теряют силу права, срок действия которых был продлен автоматически в связи с пандемией COVID-19 и, что более неприятно, отменяются скидки на госпошлину на услуги ГИБДД при записи на портале Госуслуг. Правда, есть и большой плюс. Отложенные до 1 января 2021 года новые правила медосвидетельствования с удорожанием медсправки во много раз и спровоцировавшие дикие очереди из желающих пройти процедуру по старой цене, вновь отложены — еще на год. Подробности о вступивших и вступающих в силу изменениях, а также комментарии экспертов об их последствиях — в материале «Реального времени».
Штраф за неправильную резину есть, но его пока не применяют
В России вступила в силу новая норма Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которая запрещает в зимний период — с 1 декабря до конца февраля использование легковых автомобилей, не укомплектованных зимними шинами.
Правда, в ОГИБДД города Казани «Реальному времени» сообщили, что хотя требование «обувать» автомобиль в резину по сезону и вступило в законную силу, пока инспекторы ограничиваются разъяснительной работой с водителями, а рублем за нарушение не бьют.
— Мы пока не получили разъяснений по правоприменительной практике, — объяснили мягкость инспекторов в отношении нарушителей в отделе пропаганды безопасности дорожного движения.
Кулагин также обратил внимание на то, что зимняя резина вовсе не обязательно должна быть шипованной:
— Есть отличные зимние шины без шипов, и если человек умеет управлять автомобилем при разных погодных условиях, он будет на таких шинах справляться с вождением в сложных зимних условиях не хуже, а где-то даже и лучше, чем на шипованных. К тому же от шипов мало пользы, например, на дороге, покрытой свежевыпавшим снегом, а вот зимняя резина без шипов со своим особым протектором в таких условиях гораздо эффективнее.
Кулагин заметил, что использование шипованной резины также приводит к усиленному износу дорожного покрытия, а зимняя резина без шипов для асфальта безвредна:
— Не случайно в Европе запрещено использование шипов.
Юрист же Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем, в отличие от представителей ГИБДД, считает, что за использование резины не по сезону уже сейчас, не дожидаясь разъяснений сверху, гаишники могут смело штрафовать водителей.
Копвиллем отметил, что кроме сроков, установленных Техническим регламентом, у каждого российского региона есть право дополнительно устанавливать сроки, в течение которых запрещается использование летней и зимней резины. Ведь Россия большая, и зима и лето приходят в разные регионы в разное время.
— Но насколько я помню, Татарстан ни разу не воспользовался этим правом и не устанавливал дополнительные требования такого рода, — заметил Копвиллем.
Однако, несмотря на запрет, штрафа за данное нарушение в нашей стране пока нет — он не предусмотрен в действующей редакции КоАП РФ. Тем не менее в МВД России уже подготовлен проект приказа, который вносит езду на летних шинах зимой в перечень технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. В случае принятия данного документа, штраф за резину не по сезону составит 500 рублей.
Води ее по-французски
С 3 декабря водителям выдают удостоверение, которое отличается от выдававшихся ранее наличием двух надписей: PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE — на французском и английском языках. Такие права соответствуют требованиям международных стандартов, но Юрий Кулагин уверяет, что у него не было проблем с передвижением по Европе с правами, в которых эти надписи отсутствовали.
— Российские права в Европе действительны, — говорит он. — Могу, правда, допустить, что у кого-то возникали с ними проблемы в силу того, что не все полицейские знают, как наши права выглядят. Сейчас этих проблем, думаю, не будет вообще.
Водительские удостоверения, выданные ранее и не утратившие свое действие, не перестали быть легитимными. Замена их на права «европейского образца» будет происходить, что называется, естественным путем — по мере устаревания. Бежать в ГИБДД до срока для обмена не требуется.
А вот тем, у кого срок действия водительского удостоверения истек в период между 1 февраля и 15 июля 2020 года, следует поторопиться с его заменой. 18 апреля президент России Владимир Путин своим указом №275 продлил их действие в связи с пандемией коронавируса. Но пандемия продолжается, а права не «продлеваются». До 31 декабря такие права можно заменить, а с 1 января 2021 года они станут считаться просроченными и садиться за руль с ними будет нельзя, предупреждают в ГИБДД.
Коронавирус как альтернатива скидкам
31 декабря 2020 года — последний день, когда действует 30-процентная скидка на госпошлины на услуги ГИБДД при их оплате на портале Госуслуг. Автор этого материала сама меняла права и регистрировала автомобиль со скидкой и это оказалось не только выгодно, но и удобно: выбираешь дома подходящий день и час, готовишь заранее все необходимые документы и в ГИБДД тратишь уже не полдня, а час-полтора, в зависимости от услуги, за которой обратился.
И вот удобства остались, а материальная выгода исчезла. Обидно, да?
— Я считаю, что эти скидки были введены, чтобы заманить нас на сайт Госуслуг, приучить оплачивать услуги по интернету, — говорит Юрий Кулагин. — Идея была хорошая, мы привыкли. Теперь и без скидок будем обращаться через интернет — вот их и отменили.
С ним согласен и Владлен Копвиллем:
— Конечно, скидки были нужны только на первое время, в качестве бонуса, а сейчас все уже оценили удобства электронных услуг. Кроме того, свою роль сыграла и коронавирусная пандемия — она сделала запись по интернету обязательной.
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