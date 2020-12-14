Новогодние «подарки» водителям: штраф за резину, права на французском и отмена скидок

Эксперты «Реального времени» считают, что наказывать рублем за езду на летней резине уже законно, а отменой скидок на услуги ГИБДД компенсируют удобства электронного документооборота

Декабрь стал знаковым месяцем для автомобилистов: в начале месяца вступил в силу запрет на езду на летней резине, поменяли формат водительских прав, а в конце года — теряют силу права, срок действия которых был продлен автоматически в связи с пандемией COVID-19 и, что более неприятно, отменяются скидки на госпошлину на услуги ГИБДД при записи на портале Госуслуг. Правда, есть и большой плюс. Отложенные до 1 января 2021 года новые правила медосвидетельствования с удорожанием медсправки во много раз и спровоцировавшие дикие очереди из желающих пройти процедуру по старой цене, вновь отложены — еще на год. Подробности о вступивших и вступающих в силу изменениях, а также комментарии экспертов об их последствиях — в материале «Реального времени».

Штраф за неправильную резину есть, но его пока не применяют



В России вступила в силу новая норма Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которая запрещает в зимний период — с 1 декабря до конца февраля использование легковых автомобилей, не укомплектованных зимними шинами.

Правда, в ОГИБДД города Казани «Реальному времени» сообщили, что хотя требование «обувать» автомобиль в резину по сезону и вступило в законную силу, пока инспекторы ограничиваются разъяснительной работой с водителями, а рублем за нарушение не бьют.

— Мы пока не получили разъяснений по правоприменительной практике, — объяснили мягкость инспекторов в отношении нарушителей в отделе пропаганды безопасности дорожного движения.

— Запрет на использование летней резины зимой — разумный и обоснованный, — считает руководитель Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин. — От соответствия марки шин условиям эксплуатации зависит безопасность участников дорожного движения. Летняя резина под действием низких температур теряет эластичность — это приводит к авариям. Поэтому у каждого автомобилиста должно быть два комплекта шин — летний и зимний, и менять их надо своевременно.

Кулагин также обратил внимание на то, что зимняя резина вовсе не обязательно должна быть шипованной:



— Есть отличные зимние шины без шипов, и если человек умеет управлять автомобилем при разных погодных условиях, он будет на таких шинах справляться с вождением в сложных зимних условиях не хуже, а где-то даже и лучше, чем на шипованных. К тому же от шипов мало пользы, например, на дороге, покрытой свежевыпавшим снегом, а вот зимняя резина без шипов со своим особым протектором в таких условиях гораздо эффективнее.

Кулагин заметил, что использование шипованной резины также приводит к усиленному износу дорожного покрытия, а зимняя резина без шипов для асфальта безвредна:

— Не случайно в Европе запрещено использование шипов.

Юрист же Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем, в отличие от представителей ГИБДД, считает, что за использование резины не по сезону уже сейчас, не дожидаясь разъяснений сверху, гаишники могут смело штрафовать водителей.

— В КоАП РФ есть статья 12.5, — говорит он. — Часть первая этой статьи предусматривает ответственность за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. И если мы заглянем в эти Основные положения, там обнаружится пункт, регламентирующий допустимую остаточную глубину протектора. У летней резины глубина протектора просто не соответствует этим положениям. Так что сотрудники ГИБДД могут смело применять этот пункт. Кстати, также в Техническом регламенте есть пункт, запрещающий использование зимних шин в течение трех летних месяцев — в июне, июле и августе.

Копвиллем отметил, что кроме сроков, установленных Техническим регламентом, у каждого российского региона есть право дополнительно устанавливать сроки, в течение которых запрещается использование летней и зимней резины. Ведь Россия большая, и зима и лето приходят в разные регионы в разное время.

— Но насколько я помню, Татарстан ни разу не воспользовался этим правом и не устанавливал дополнительные требования такого рода, — заметил Копвиллем.

Однако, несмотря на запрет, штрафа за данное нарушение в нашей стране пока нет — он не предусмотрен в действующей редакции КоАП РФ. Тем не менее в МВД России уже подготовлен проект приказа, который вносит езду на летних шинах зимой в перечень технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. В случае принятия данного документа, штраф за резину не по сезону составит 500 рублей.

Водительские удостоверения, выданные ранее и не утратившие свое действие, не перестали быть легитимными. Фото: Илья Репин

Води ее по-французски

С 3 декабря водителям выдают удостоверение, которое отличается от выдававшихся ранее наличием двух надписей: PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE — на французском и английском языках. Такие права соответствуют требованиям международных стандартов, но Юрий Кулагин уверяет, что у него не было проблем с передвижением по Европе с правами, в которых эти надписи отсутствовали.

— Российские права в Европе действительны, — говорит он. — Могу, правда, допустить, что у кого-то возникали с ними проблемы в силу того, что не все полицейские знают, как наши права выглядят. Сейчас этих проблем, думаю, не будет вообще.

Водительские удостоверения, выданные ранее и не утратившие свое действие, не перестали быть легитимными. Замена их на права «европейского образца» будет происходить, что называется, естественным путем — по мере устаревания. Бежать в ГИБДД до срока для обмена не требуется.

А вот тем, у кого срок действия водительского удостоверения истек в период между 1 февраля и 15 июля 2020 года, следует поторопиться с его заменой. 18 апреля президент России Владимир Путин своим указом №275 продлил их действие в связи с пандемией коронавируса. Но пандемия продолжается, а права не «продлеваются». До 31 декабря такие права можно заменить, а с 1 января 2021 года они станут считаться просроченными и садиться за руль с ними будет нельзя, предупреждают в ГИБДД.

Удобства остались, а материальная выгода исчезла. Фото: uslugi-tatarstan.ru

Коронавирус как альтернатива скидкам

31 декабря 2020 года — последний день, когда действует 30-процентная скидка на госпошлины на услуги ГИБДД при их оплате на портале Госуслуг. Автор этого материала сама меняла права и регистрировала автомобиль со скидкой и это оказалось не только выгодно, но и удобно: выбираешь дома подходящий день и час, готовишь заранее все необходимые документы и в ГИБДД тратишь уже не полдня, а час-полтора, в зависимости от услуги, за которой обратился.

И вот удобства остались, а материальная выгода исчезла. Обидно, да?

— Я считаю, что эти скидки были введены, чтобы заманить нас на сайт Госуслуг, приучить оплачивать услуги по интернету, — говорит Юрий Кулагин. — Идея была хорошая, мы привыкли. Теперь и без скидок будем обращаться через интернет — вот их и отменили.

С ним согласен и Владлен Копвиллем:

— Конечно, скидки были нужны только на первое время, в качестве бонуса, а сейчас все уже оценили удобства электронных услуг. Кроме того, свою роль сыграла и коронавирусная пандемия — она сделала запись по интернету обязательной.