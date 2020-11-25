ГИБДД Татарстана: пренебрежение «зимней резиной» может быть опасным
В ГИБДД Татарстана предупредили водителей о необходимости заменить летние шины на зимние. В республике фиксируются случаи смертельных аварий, когда покрышки не соответствовали погоде.
Например, 24 ноября в Альметьевском районе ВАЗ врезался в грузовик, ехавший в том же направлении. Мужчина погиб на месте. Полицейские обнаружили, что на одном из колес автомобиля была установлена летняя шина, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Татарстана.
Кроме «летней резины», Техническим регламентом Таможенного союза запрещается устанавливать на одну ось шины различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора.ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым