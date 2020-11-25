ГИБДД Татарстана: пренебрежение «зимней резиной» может быть опасным

Фото: отдел пропаганды ГИБДД МВД по РТ

В ГИБДД Татарстана предупредили водителей о необходимости заменить летние шины на зимние. В республике фиксируются случаи смертельных аварий, когда покрышки не соответствовали погоде.

Например, 24 ноября в Альметьевском районе ВАЗ врезался в грузовик, ехавший в том же направлении. Мужчина погиб на месте. Полицейские обнаружили, что на одном из колес автомобиля была установлена летняя шина, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Татарстана.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД МВД по РТ

Кроме «летней резины», Техническим регламентом Таможенного союза запрещается устанавливать на одну ось шины различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора.