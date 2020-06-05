Минздрав РФ предложил изменить правила медосвидетельствования для водителей

Минздрав РФ подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей, документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.

Так, ведомство предлагает сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания. Для употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи.

Напомним, как только в Казани ввели послабления в режиме самоизоляции, многие горожане ринулись менять права и из-за этого у отделений Республиканского наркологического диспансера выросли очереди. Подробнее — в материале «Реального времени».

