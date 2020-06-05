Новости общества

23:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав РФ предложил изменить правила медосвидетельствования для водителей

23:15, 05.06.2020
Минздрав РФ предложил изменить правила медосвидетельствования для водителей
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав РФ подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей, документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.

Так, ведомство предлагает сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания. Для употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи.

Напомним, как только в Казани ввели послабления в режиме самоизоляции, многие горожане ринулись менять права и из-за этого у отделений Республиканского наркологического диспансера выросли очереди. Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицинаВластьАвтоБизнесТранспорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем