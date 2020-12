Игровая неделя: проблемы Cyberpunk 2077, сериал по «Сонику» и новая Mass Effect

Выход Cyberpunk 2077 и проблемы с ее работой

После нескольких переносов столь ожидаемая игра Cyberpunk 2077 все-таки официально вышла на платформах Xbox One и Playstation 4, а также на компьютерах. Релиз состоялся 10 декабря в 3 часа ночи по московскому времени — как отмечает 3dnews, спустя восемь с половиной лет после анонса. Действие разворачивается в 2077 году в крупном мегаполисе, которым управляют корпорации и группировки. Главный герой — наемник, который должен выкрасть дорогостоящий имплант. В 2021 году планируется выход игры и на приставках нового поколения — Playstation 5 и Xbox Series X, а также Xbox Series S — пока на этих консолях она работает в режиме обратной совместимости.

Однако пока что есть проблемы с ее работой и на базовых версиях PS4 и Xbox One (на PS4 Pro и Xbox One X игра, вроде бы, работает нормально). В частности, как сообщает «Игромания», обладатели игры жалуются на просадки по 15 кадров в секунду, неправильно работающие отражения и освещение, на появление текстур и объектов там, где их быть не должно. Считается, что игра в основном разрабатывалась для компьютеров, и именно с версиями для PS4 и Xbox One были связаны многочисленные переносы игры. Некоторые эксперты, проанализировав качество работы на версиях для PS4 и Xbox One, пришли к мнению, что игру вообще не стоило выпускать на этих платформах, если она работает настолько плохо.

The Game Awards 2020: тизер новой Mass Effect и выход Yakuza 6 на Xbox One и PC

На неделе произошло еще одно знаковое событие в мире компьютерных игр — церемония The Game Awards 2020. Обычно на ней награждают лучшие проекты в сфере игровой индустрии, но также мероприятие используется как площадка для анонса новых проектов. Одной из главных премьер ближайшего будущего обещает стать новая игра из серии Mass Effect. На The Game Awards 2020 показали ее первый трейлер. Никаких подробностей о ней пока нет — ни главных сюжетных особенностей, ни даты выхода, ни даже названия. Сейчас в серии шесть игр, первая из них была выпущена в 2007 году. В изначальной версии главный герой — капитан космического корабля, действие разворачивается в XXII веке.

На том же мероприятии было объявлено и о выходе The Yakuza Remastered Collection и Yakuza 6: The Song of Life на компьютерах и Xbox One. До недавнего времени обе игры считались эксклюзивами для Playstation 4. Первый из упомянутых проектов появится в продаже 28 января 2021 года, а Yakuza 6 — 25 марта 2021 года. The Yakuza Remastered Collection — это ремастеры 3, 4 и 5-й частей Yakuza, а Yakuza 6 — новая игра (по крайней мере, для указанных платформ — для Playstation 4 она вышла в декабре 2016 года, в апреле 2018 года — версия на английском).



Netflix экранизирует Sonic the Hedgehog, а Lord of the Rings Online обновят из-за выхода сериала

Один из крупнейших стриминговых сервисов, занимающийся также и созданием своего контента — Netflix — объявил о том, что выпустит анимационный сериал о еже Сонике — главном герое популярной в 1990-е игры Sonic the Hedgehog. Отмечается, что над созданием сериала работает группа Man of Action, ранее известная по мультсериалу «Бен 10». Его выход планируется в 2022 году. Напомним, в 2020 году по приключениям Соника вышел полнометражный фильм «Соник в кино» — у него выйдет продолжение. Кроме того, экранизируют и упомянутую выше франшизу Yakuza.

«Сериально-игровые» новости связаны и с «Властелином колец». Amazon планирует в 2021 году выпустить сериал по франшизе, и в преддверии этого события Daybreak Game собирается обновить игру Lord of the Rings Online.

Впервые она вышла в 2007 году, в 2010-м ее существенно обновили, с тех пор к ней продолжают выпускаться обновления. Как пишет dtf, игру обновят в 2022 году, и речь идет в первую очередь о графической составляющей.