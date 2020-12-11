Рынок шампанского и крепкого алкоголя вырос в пандемию
Самые большие любители напитков крепостью от 9% и выше живут в Удмуртии, Кировской области и Татарстане
Как выяснило «Реальное время», россияне вновь полюбили шампанское. Рынок игристых вин в первые три квартала 2020-го показал наилучший рост по сравнению с предыдущими годами. Так, только в Татарстане продажи напитка за 3 года выросли на треть. Возможно, причина тому — усиление контроля со стороны надзорных органов за качеством продукта: теперь настоящее шампанское отличают от «газированного вина». Татарстан также стабильно входит в тройку регионов ПФО, чьи жители предпочитают крепкие напитки. По объемам продаж в этом сегменте в третьем квартале года наша республика оказалась на четвертом месте по России. В целом же на Татарстан, Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится четверть водочного рынка страны.
Рынок игристых вин пошел в рост
Во время пандемии россияне проявили повышенный интерес к шампанскому. За 9 месяцев года потребление игристого вина выросло на 5%, составив 10,8 млн декалитров (один декалитр равен 10 литрам). То есть наши соотечественники в это непростое время распили 108 млн литров шампанского. Это самый большой рост спроса на данный напиток за последние 3 года. Отчасти это связано с введением ЕГАИС, а еще одной причиной могло послужить решение Минфина РФ обязать производителей алкоголя указывать на этикетках точное наименование продукта.
Это должно было облегчить жизнь покупателям и поддержать производителей натуральных вин и настоящего шампанского: «потребитель должен был четко понимать, за что платит — за столовое вино, шампанское, винный напиток или газированный винный напиток». Как раз к концу декабря 2017 года статистика показывала, что газированное игристое вино вытесняет с рынка настоящее шампанское, производство которого упало на 16% по сравнению с прошлым годом.
По росту рынка шампанского, очень условно, конечно, можно судить о благосостоянии региона. Поэтому неудивительно, что Татарстан вошел в пятерку субъектов страны с самым большим ростом спроса на это вино — почти 30% за 3 года. В 2020 году розничные продажи шампанского в республике выросли на 14%, до 150,5 тыс. декалитров (или 1,5 млн литров).
Из других регионов выделяются также Московская (рост на 23,5% за 3 года) и Самарская (рост на 21%) области.
Особняком стоят Крым и Севастополь, регионы, считающиеся собственными производителями популярного на постсоветском пространстве игристого вина, и Калининградская область, с таможней, наиболее близкой к европейскому рынку шампанского. В Крыму розничные продажи игристого вина в этом году уже составили 244,26 тыс. декалитров.
Впрочем, несмотря на существенный рост продаж, в пересчете на количество жителей регионов цифры не столь высоки. По этому показателю Татарстан плетется в хвосте — объем продаж игристых вин и шампанского на душу населения не превысил 0,4 литра в этом году. Главными фанатами шампанского остаются Севастополь (почти 2,5 литра на человека), северные и дальневосточные регионы вроде Сахалина и Магадана, где сами объемы относительно невысокие, Московская область (более 1,5 литра на человека) и Санкт-Петербург (1,26 литра на человека).
|Регион РФ
|Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении (Вина игристые и шампанские), тысяча декалитров
|Численность постоянного населения в среднем за год (человек)
|Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ за январь —сентябрь на душу населения, литров
|Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ за январь — сентябрь на душу населения, бутылок объемом 0,75 л
|янв-сент 2017
|янв-сент 2018
|янв-сент 2019
|янв-сент 2020
|2017
|2018
|2019
|2017
|2018
|2019
|2020
|2017
|2018
|2019
|2020
|город Москва
|1.378,501
|1.443,968
|1.463,976
|1.446,599
|12.443.566
|12.560.873
|12.646.679
|1,11
|1,15
|1,16
|1,14
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|Сахалинская область
|104,927
|91,544
|80,806
|82,258
|488.763
|489.910
|488.948
|2,15
|1,87
|1,65
|1,68
|2,9
|2,5
|2,2
|2,2
|Камчатский край
|59,894
|55,18
|46,754
|45,294
|315.143
|315.140
|313.869
|1,90
|1,75
|1,49
|1,44
|2,5
|2,3
|2,0
|1,9
|Магаданская область
|29,854
|24,679
|21,519
|23,212
|144.831
|142.663
|140.692
|2,06
|1,73
|1,53
|1,65
|2,7
|2,3
|2,0
|2,2
|Ненецкий автономный округ
|6,085
|5,696
|4,92
|5,233
|43.967
|43.913
|43.970
|1,38
|1,30
|1,12
|1,19
|1,8
|1,7
|1,5
|1,6
|Хабаровский край
|197,611
|182,684
|167,505
|167,72
|1.330.798
|1.324.887
|1.318.558
|1,48
|1,38
|1,27
|1,27
|2,0
|1,8
|1,7
|1,7
|Мурманская область
|98,747
|89,523
|82,73
|85,92
|755.589
|750.807
|744.730
|1,31
|1,19
|1,11
|1,15
|1,7
|1,6
|1,5
|1,5
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|149,414
|143,002
|133,835
|146,78
|1.650.576
|1.659.435
|1.669.236
|0,91
|0,86
|0,80
|0,88
|1,2
|1,1
|1,1
|1,2
|Московская область
|955,578
|1.029,335
|1.064,743
|1.180,625
|7.463.427
|7.551.516
|7.645.255
|1,28
|1,36
|1,39
|1,54
|1,7
|1,8
|1,9
|2,1
|Приморский край
|191,795
|188,08
|179,982
|196,46
|1.918.076
|1.907.877
|1.899.293
|1,00
|0,99
|0,95
|1,03
|1,3
|1,3
|1,3
|1,4
|Архангельская область
|101,229
|97,748
|93,802
|97,496
|1.160.389
|1.149.574
|1.140.327
|0,87
|0,85
|0,82
|0,85
|1,2
|1,1
|1,1
|1,1
|Тюменская область
|91,735
|92,032
|94,378
|104,367
|3.676.215
|3.708.185
|3.740.252
|0,25
|0,25
|0,25
|0,28
|0,3
|0,3
|0,3
|0,4
|город Санкт-Петербург
|642,189
|654,454
|668,265
|677,613
|5.316.757
|5.367.912
|5.390.977
|1,21
|1,22
|1,24
|1,26
|1,6
|1,6
|1,7
|1,7
|Республика Крым
|191,442
|213,432
|221,315
|244,269
|1.912.950
|1.912.775
|1.912.220
|1,00
|1,12
|1,16
|1,28
|1,3
|1,5
|1,5
|1,7
|Республика Коми
|69,402
|67,024
|64,758
|68,609
|845.713
|835.554
|825.354
|0,82
|0,80
|0,78
|0,83
|1,1
|1,1
|1,0
|1,1
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|54,007
|50,622
|48,785
|52,371
|537.298
|540.013
|542.961
|1,01
|0,94
|0,90
|0,96
|1,3
|1,2
|1,2
|1,3
|Республика Хакасия
|20,382
|21,499
|23,545
|22,431
|537.591
|536.840
|535.215
|0,38
|0,40
|0,44
|0,42
|0,5
|0,5
|0,6
|0,6
|Республика Саха (Якутия)
|69,613
|68,695
|62,56
|57,123
|963.582
|965.669
|969.503
|0,72
|0,71
|0,65
|0,59
|1,0
|0,9
|0,9
|0,8
|Смоленская область
|75,343
|73,673
|73,012
|75,322
|951.274
|945.856
|938.626
|0,79
|0,78
|0,78
|0,80
|1,1
|1,0
|1,0
|1,1
|Калужская область
|80,71
|80,458
|81,487
|89,171
|1.013.363
|1.010.768
|1.005.978
|0,80
|0,80
|0,81
|0,89
|1,1
|1,1
|1,1
|1,2
|Чукотский автономный округ
|6,027
|5,376
|5,218
|4,745
|49.585
|49.505
|49.975
|1,22
|1,09
|1,04
|0,95
|1,6
|1,4
|1,4
|1,3
|Свердловская область
|307,607
|302,366
|307,899
|327,175
|4.327.299
|4.320.477
|4.313.190
|0,71
|0,70
|0,71
|0,76
|0,9
|0,9
|1,0
|1,0
|Ленинградская область
|186,957
|189,013
|192,918
|212,027
|1.802.866
|1.830.841
|1.861.870
|1,04
|1,03
|1,04
|1,14
|1,4
|1,4
|1,4
|1,5
|город Севастополь
|86,196
|96,961
|96,833
|108,554
|432.712
|439.941
|446.175
|1,99
|2,20
|2,17
|2,43
|2,7
|2,9
|2,9
|3,2
|Краснодарский край
|537,115
|550,745
|565,54
|631,295
|5.587.182
|5.625.827
|5.661.848
|0,96
|0,98
|1,00
|1,11
|1,3
|1,3
|1,3
|1,5
|Тверская область
|96,69
|96,046
|94,787
|103,429
|1.290.336
|1.276.754
|1.265.007
|0,75
|0,75
|0,75
|0,82
|1,0
|1,0
|1,0
|1,1
|Еврейская автономная область
|11,068
|9,225
|8,489
|8,467
|163.116
|160.964
|159.109
|0,68
|0,57
|0,53
|0,53
|0,9
|0,8
|0,7
|0,7
|Красноярский край
|204,274
|187,593
|188,364
|193,907
|2.875.899
|2.875.261
|2.870.140
|0,71
|0,65
|0,66
|0,68
|0,9
|0,9
|0,9
|0,9
|Псковская область
|52,971
|50,302
|50,874
|53,588
|639.355
|633.099
|627.883
|0,83
|0,79
|0,81
|0,85
|1,1
|1,1
|1,1
|1,1
|Новгородская область
|40,437
|39,657
|39,747
|40,59
|609.499
|603.386
|598.402
|0,66
|0,66
|0,66
|0,68
|0,9
|0,9
|0,9
|0,9
|Воронежская область
|151,612
|149,748
|149,299
|157,766
|2.334.588
|2.330.795
|2.326.013
|0,65
|0,64
|0,64
|0,68
|0,9
|0,9
|0,9
|0,9
|Ярославская область
|94,326
|96,023
|98,582
|103,57
|1.268.210
|1.262.648
|1.256.501
|0,74
|0,76
|0,78
|0,82
|1,0
|1,0
|1,0
|1,1
|Калининградская область
|55,005
|62,886
|70,428
|86,046
|990.430
|998.393
|1.007.349
|0,56
|0,63
|0,70
|0,85
|0,7
|0,8
|0,9
|1,1
|Республика Карелия
|47,342
|46,177
|44,734
|45,649
|624.784
|620.270
|616.060
|0,76
|0,74
|0,73
|0,74
|1,0
|1,0
|1,0
|1,0
|Иркутская область
|129,507
|131,453
|126,963
|134,758
|2.406.548
|2.400.979
|2.394.478
|0,54
|0,55
|0,53
|0,56
|0,7
|0,7
|0,7
|0,8
|Томская область
|67,276
|58,982
|58,243
|63,341
|1.078.585
|1.077.861
|1.078.356
|0,62
|0,55
|0,54
|0,59
|0,8
|0,7
|0,7
|0,8
|Волгоградская область
|162,121
|152,298
|155,496
|164,363
|2.528.239
|2.514.392
|2.499.272
|0,64
|0,61
|0,62
|0,66
|0,9
|0,8
|0,8
|0,9
|Самарская область
|177,902
|182,874
|192,704
|215,397
|3.198.596
|3.188.276
|3.181.285
|0,56
|0,57
|0,61
|0,68
|0,7
|0,8
|0,8
|0,9
|Ставропольский край
|133,609
|130,686
|131,284
|141,006
|2.802.528
|2.797.958
|2.799.408
|0,48
|0,47
|0,47
|0,50
|0,6
|0,6
|0,6
|0,7
|Орловская область
|51,475
|49,908
|47,602
|50,14
|751.032
|743.357
|736.483
|0,69
|0,67
|0,65
|0,68
|0,9
|0,9
|0,9
|0,9
|Челябинская область
|216,624
|215,961
|217,415
|232,675
|3.497.679
|3.484.395
|3.471.061
|0,62
|0,62
|0,63
|0,67
|0,8
|0,8
|0,8
|0,9
|Курская область
|67,438
|64,827
|63,187
|69,108
|1.119.065
|1.111.139
|1.105.524
|0,60
|0,58
|0,57
|0,63
|0,8
|0,8
|0,8
|0,8
|Вологодская область
|62,536
|60,461
|60,465
|65,428
|1.180.274
|1.172.201
|1.164.079
|0,53
|0,52
|0,52
|0,56
|0,7
|0,7
|0,7
|0,7
|Ростовская область
|246,806
|247,764
|251,88
|280,177
|4.225.903
|4.211.386
|4.200.071
|0,58
|0,59
|0,60
|0,67
|0,8
|0,8
|0,8
|0,9
|Новосибирская область
|149,443
|141,31
|143,048
|154,159
|2.784.202
|2.791.116
|2.795.777
|0,54
|0,51
|0,51
|0,55
|0,7
|0,7
|0,7
|0,7
|Ивановская область
|48,306
|50,112
|49,691
|51,082
|1.018.908
|1.009.413
|1.000.658
|0,47
|0,50
|0,50
|0,51
|0,6
|0,7
|0,7
|0,7
|Ульяновская область
|62,158
|59,791
|57,113
|64,311
|1.249.752
|1.242.517
|1.234.120
|0,50
|0,48
|0,46
|0,52
|0,7
|0,6
|0,6
|0,7
|Владимирская область
|75,009
|78,468
|79,338
|86,584
|1.383.968
|1.372.071
|1.362.110
|0,54
|0,57
|0,58
|0,64
|0,7
|0,8
|0,8
|0,8
|Нижегородская область
|202,307
|215,182
|363,933
|235,17
|3.241.232
|3.224.687
|3.208.785
|0,62
|0,67
|1,13
|0,73
|0,8
|0,9
|1,5
|1,0
|Рязанская область
|72,185
|72,968
|71,622
|76,397
|1.124.107
|1.117.805
|1.111.492
|0,64
|0,65
|0,64
|0,69
|0,9
|0,9
|0,9
|0,9
|Амурская область
|47,639
|46,453
|43,66
|46,958
|800.088
|795.809
|791.619
|0,60
|0,58
|0,55
|0,59
|0,8
|0,8
|0,7
|0,8
|Кемеровская область
|113,616
|110,438
|110,315
|117,622
|2.701.860
|2.684.566
|2.666.055
|0,42
|0,41
|0,41
|0,44
|0,6
|0,5
|0,6
|0,6
|Липецкая область
|61,898
|62,763
|61,386
|65,918
|1.153.211
|1.147.118
|1.141.703
|0,54
|0,55
|0,54
|0,58
|0,7
|0,7
|0,7
|0,8
|Республика Алтай
|4,117
|3,687
|4,054
|4,553
|217.535
|218.465
|219.524
|0,19
|0,17
|0,18
|0,21
|0,3
|0,2
|0,2
|0,3
|Омская область
|101,207
|100,316
|100,087
|105,165
|1.966.382
|1.952.138
|1.935.430
|0,51
|0,51
|0,52
|0,54
|0,7
|0,7
|0,7
|0,7
|Тульская область
|77,436
|78,915
|78,912
|87,183
|1.495.636
|1.485.337
|1.472.472
|0,52
|0,53
|0,54
|0,59
|0,7
|0,7
|0,7
|0,8
|Оренбургская область
|84,333
|82,407
|79,365
|90,196
|1.983.655
|1.970.364
|1.959.921
|0,43
|0,42
|0,40
|0,46
|0,6
|0,6
|0,5
|0,6
|Курганская область
|38,064
|36,963
|35,313
|37,319
|849.823
|840.119
|830.934
|0,45
|0,44
|0,42
|0,45
|0,6
|0,6
|0,6
|0,6
|Костромская область
|31,336
|30,722
|29,967
|31,746
|645.741
|640.296
|635.326
|0,49
|0,48
|0,47
|0,50
|0,6
|0,6
|0,6
|0,7
|Республика Адыгея
|27,513
|23,739
|22,846
|23,611
|453.371
|454.060
|458.916
|0,61
|0,52
|0,50
|0,51
|0,8
|0,7
|0,7
|0,7
|Кировская область
|67,77
|68,142
|70,505
|76,469
|1.287.461
|1.277.673
|1.267.255
|0,53
|0,53
|0,56
|0,60
|0,7
|0,7
|0,7
|0,8
|Астраханская область
|34,725
|32,397
|33,21
|36,671
|1.018.190
|1.015.790
|1.009.924
|0,34
|0,32
|0,33
|0,36
|0,5
|0,4
|0,4
|0,5
|Удмуртская Республика
|61,389
|59,948
|57,694
|61,925
|1.514.935
|1.510.217
|1.504.172
|0,41
|0,40
|0,38
|0,41
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|Белгородская область
|71,915
|69,109
|63,405
|68,219
|1.551.371
|1.548.647
|1.548.284
|0,46
|0,45
|0,41
|0,44
|0,6
|0,6
|0,5
|0,6
|Пермский край
|108,266
|111,496
|114,398
|125,31
|2.627.610
|2.616.961
|2.605.030
|0,41
|0,43
|0,44
|0,48
|0,5
|0,6
|0,6
|0,6
|Республика Бурятия
|20,99
|21,301
|18,787
|16,438
|984.323
|983.892
|984.605
|0,21
|0,22
|0,19
|0,17
|0,3
|0,3
|0,3
|0,2
|Саратовская область
|97,715
|98,717
|100,837
|110,718
|2.471.105
|2.451.882
|2.431.355
|0,40
|0,40
|0,41
|0,46
|0,5
|0,5
|0,6
|0,6
|Республика Марий Эл
|19,287
|20,008
|20,547
|20,612
|683.509
|681.357
|679.899
|0,28
|0,29
|0,30
|0,30
|0,4
|0,4
|0,4
|0,4
|Забайкальский край
|26,728
|21,124
|22,59
|19,866
|1.075.894
|1.069.296
|1.062.742
|0,25
|0,20
|0,21
|0,19
|0,3
|0,3
|0,3
|0,2
|Брянская область
|61,037
|59,627
|58,929
|62,582
|1.215.756
|1.205.584
|1.196.339
|0,50
|0,49
|0,49
|0,52
|0,7
|0,7
|0,7
|0,7
|Тамбовская область
|37,339
|38,878
|38,88
|39,416
|1.036.939
|1.024.759
|1.011.357
|0,36
|0,38
|0,38
|0,39
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|Чувашская Республика
|30,758
|31,688
|32,781
|34,992
|1.233.490
|1.227.256
|1.220.606
|0,25
|0,26
|0,27
|0,29
|0,3
|0,3
|0,4
|0,4
|Республика Башкортостан
|147,625
|152,354
|149,805
|161,421
|4.065.132
|4.057.149
|4.044.578
|0,36
|0,38
|0,37
|0,40
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
|Республика Мордовия
|25,571
|26,809
|26,672
|27,152
|806.799
|800.280
|792.851
|0,32
|0,33
|0,34
|0,34
|0,4
|0,4
|0,4
|0,5
|Алтайский край
|68,251
|64,728
|64,878
|70,325
|2.357.880
|2.341.447
|2.324.983
|0,29
|0,28
|0,28
|0,30
|0,4
|0,4
|0,4
|0,4
|Пензенская область
|41,483
|43,391
|46,582
|49,893
|1.336.591
|1.324.879
|1.311.833
|0,31
|0,33
|0,36
|0,38
|0,4
|0,4
|0,5
|0,5
|Республика Татарстан
|116,739
|122,333
|131,76
|150,504
|3.889.768
|3.896.456
|3.900.758
|0,30
|0,31
|0,34
|0,39
|0,4
|0,4
|0,5
|0,5
|Республика Тыва
|5,495
|5,398
|6,003
|2,438
|320.136
|323.073
|325.903
|0,17
|0,17
|0,18
|0,07
|0,2
|0,2
|0,2
|0,1
|Республика Северная Осетия — Алания
|12,92
|12,37
|11,938
|13,544
|702.513
|700.509
|698.045
|0,18
|0,18
|0,17
|0,19
|0,2
|0,2
|0,2
|0,3
|Кабардино-Балкарская Республика
|9,024
|8,861
|7,889
|8,238
|865.141
|866.023
|867.285
|0,10
|0,10
|0,09
|0,09
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|Республика Калмыкия
|3,043
|2,885
|3,189
|3,361
|276.608
|274.030
|271.891
|0,11
|0,11
|0,12
|0,12
|0,1
|0,1
|0,2
|0,2
|Карачаево-Черкесская Республика
|6,111
|5,706
|4,979
|5,768
|466.369
|465.934
|465.546
|0,13
|0,12
|0,11
|0,12
|0,2
|0,2
|0,1
|0,2
|Республика Дагестан
|14,419
|14,35
|14,415
|14,498
|3.052.892
|3.075.006
|3.098.492
|0,05
|0,05
|0,05
|0,05
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|Чеченская Республика
|0,206
|0,147
|0,18
|0,275
|1.425.923
|1.446.966
|1.467.838
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Республика Ингушетия
|0,053
|0,078
|0,093
|0,1
|484.259
|492.718
|502.227
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Всего
|10.046,805
|10.136,739
|10.329,224
|10.820,783
|149.074.243
|149.073.937
|149.020.822
Вина предпочитают на севере страны
Главными для рынка станут последние недели декабря. Для сравнения, годовые цифры розничных продаж шампанского в 2014—2019 годах превышали отметку в 18 млн декалитров, или 180 млн литров: то есть последний квартал дает обычно прирост в продажах на 80%. В 2019 году розничные продажи игристого вина и шампанского составили уже более 19,14 млн декалитров.
В Татарстане объемы продаж шампанского тоже росли, составив в прошлом году уже 237,8 тыс. декалитров, при этом в республике по-прежнему нет большого числа любителей этого напитка — на одного человека в 2019 году приходилось менее одного литра шампанского.
Всего же объем розничных продаж алкогольных напитков крепостью выше 9% (куда входят игристые вина и шампанское) за первые три квартала в российских регионах составил уже 76 327 тысяч декалитров, или 763 млн литров. Основные регионы-покупатели по объемам розницы — благополучные Московская область (7 245 тыс. декалитров), Москва (6 421), Санкт-Петербург (3 306), Татарстан (2 621), Свердловская область ( 2 377), Краснодарский край (2 197). А также Башкортостан (2 151) и Нижегородская область (более 1800 тыс. декалитров).
На Сахалине и в Магадане в первые 9 месяцев 2020 года умудрились купить уже почти по 12 литров горячительного на брата, в Коми и Карелии — более 10 литров на человека. А в холодных Чукотском и Ненецком автономных округах — почти по 10 литров на жителя.
Если говорить о более-менее населенных регионах европейской части России, свободных от влияния сезонных северных работ, связанных с геологией, добычей полезных ископаемых и т. д., то большая часть любителей алкогольных напитков крепостью выше 9% живет в Московской (свыше 7 млн жителей) и Ленинградской областях (свыше 1,8 млн жителей). В этих регионах к концу сентября 2020 года успели купить более 9 литров алкоголя на человека. Аналогичные показатели и в Вологодской области.
|Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении, спиртные напитки крепостью выше 9%
|Тысяча, декалитров, I—III квартал 2020 г.
|Литров на человека, I—III квартал 2020 г.
|Численность постоянного населения в среднем за год (человек)
|Российская Федерация
|76.327,457
|5,20
|146.764.655
|Белгородская область
|526,781
|3,40
|1.548.284
|Брянская область
|538,045
|4,50
|1.196.339
|Владимирская область
|953,713
|7,00
|1.362.110
|Воронежская область
|971,056
|4,17
|2.326.013
|Ивановская область
|590,165
|5,90
|1.000.658
|Калужская область
|707,847
|7,04
|1.005.978
|Костромская область
|442,602
|6,97
|635.326
|Курская область
|418,145
|3,78
|1.105.524
|Липецкая область
|494,446
|4,33
|1.141.703
|Московская область
|7.245,115
|9,48
|7.645.255
|Орловская область
|303,937
|4,13
|736.483
|Рязанская область
|539,5
|4,85
|1.111.492
|Смоленская область
|597,86
|6,37
|938.626
|Тамбовская область
|348,858
|3,45
|1.011.357
|Тверская область
|953,742
|7,54
|1.265.007
|Тульская область
|730,102
|4,96
|1.472.472
|Ярославская область
|951,195
|7,57
|1.256.501
|город Москва
|6.421,082
|5,08
|12.646.679
|Республика Карелия
|629,165
|10,21
|616.060
|Республика Коми
|889,907
|10,78
|825.354
|Ненецкий автономный округ
|41,743
|9,49
|43.970
|Вологодская область
|1.068,983
|9,18
|1.164.079
|Калининградская область
|650,205
|6,45
|1.007.349
|Ленинградская область
|1.717,244
|9,22
|1.861.870
|Мурманская область
|662,753
|8,90
|744.730
|Новгородская область
|402,759
|6,73
|598.402
|Псковская область
|385,168
|6,13
|627.883
|город Санкт-Петербург
|3.305,97
|6,13
|5.390.977
|Архангельская область
|1.020,979
|8,95
|1.140.327
|Республика Адыгея
|140,962
|3,07
|458.916
|Республика Калмыкия
|88,699
|3,26
|271.891
|Республика Крым
|859,344
|4,49
|1.912.220
|Краснодарский край
|2.197,143
|3,88
|5.661.848
|Астраханская область
|380,853
|3,77
|1.009.924
|Волгоградская область
|788,601
|3,16
|2.499.272
|Ростовская область
|1.242,141
|2,96
|4.200.071
|город Севастополь
|295,85
|6,63
|446.175
|Республика Дагестан
|272,08
|0,88
|3.098.492
|Республика Ингушетия
|11,258
|0,22
|502.227
|Кабардино-Балкарская Республика
|48,966
|0,56
|867.285
|Карачаево-Черкесская Республика
|48,323
|1,04
|465.546
|Республика Северная Осетия — Алания
|38,971
|0,56
|698.045
|Чеченская Республика
|28,523
|0,19
|1.467.838
|Ставропольский край
|655,402
|2,34
|2.799.408
|Республика Башкортостан
|2.151,797
|5,32
|4.044.578
|Республика Марий Эл
|391,251
|5,75
|679.899
|Республика Мордовия
|375,217
|4,73
|792.851
|Республика Татарстан
|2.621,198
|6,72
|3.900.758
|Удмуртская Республика
|1.151,553
|7,66
|1.504.172
|Чувашская Республика
|778,3
|6,38
|1.220.606
|Пермский край
|1.499,489
|5,76
|2.605.030
|Кировская область
|915,361
|7,22
|1.267.255
|Нижегородская область
|1.869,045
|5,82
|3.208.785
|Оренбургская область
|700,464
|3,57
|1.959.921
|Пензенская область
|556,332
|4,24
|1.311.833
|Самарская область
|1.368,983
|4,30
|3.181.285
|Саратовская область
|705,512
|2,90
|2.431.355
|Ульяновская область
|492,749
|3,99
|1.234.120
|Курганская область
|257,432
|3,10
|830.934
|Свердловская область
|2.377,709
|5,51
|4.313.190
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|1.094,616
|6,56
|1.669.236
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|434,554
|8,00
|542.961
|Челябинская область
|1.561,693
|4,50
|3.471.061
|Тюменская область
|739,099
|1,98
|3.740.252
|Республика Алтай
|88,861
|4,05
|219.524
|Республика Тыва
|26,736
|0,82
|325.903
|Республика Хакасия
|161,591
|3,02
|535.215
|Алтайский край
|801,271
|3,45
|2.324.983
|Красноярский край
|1.271,797
|4,43
|2.870.140
|Иркутская область
|1.230,264
|5,14
|2.394.478
|Кемеровская область
|1.282,837
|4,81
|2.666.055
|Новосибирская область
|1.093,03
|3,91
|2.795.777
|Омская область
|607,515
|3,14
|1.935.430
|Томская область
|490,633
|4,55
|1.078.356
|Республика Бурятия
|483,018
|4,91
|984.605
|Республика Саха (Якутия)
|554,272
|5,72
|969.503
|Забайкальский край
|441,66
|4,16
|1.062.742
|Камчатский край
|287,007
|9,14
|313.869
|Приморский край
|1.335,614
|7,03
|1.899.293
|Хабаровский край
|1.154,832
|8,76
|1.318.558
|Амурская область
|481,366
|6,08
|791.619
|Магаданская область
|158,583
|11,27
|140.692
|Сахалинская область
|565,556
|11,57
|488.948
|Еврейская автономная область
|113,727
|7,15
|159.109
|Чукотский автономный округ
|48,753
|9,76
|49.975
|Всего
|152.654,917
|295.785.477
Татарстан на 4-м месте в России по продажам крепких напитков
В Поволжье самые большие потребители алкоголя живут в Удмуртии, где за 9 месяцев было куплено почти 8 литров напитков крепостью выше 9%, и в Кировской области (более 7 литров). Тройку таких регионов закрывает Татарстан, где в первую волну коронавируса и во время самоизоляции купили по 6,7 литра алкоголя на одного жителя.
Меньше всего алкоголь употребляют в кавказских регионах, что объясняется не только мусульманскими традициями, но и приготовлением своих алкогольных напитков на дому, благодаря благоприятным погодным условиям. Менее одного литра алкоголя крепостью выше 9% за год успели употребить в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане.
Наконец, крепкого алкоголя (40% и выше — включая водку, виски, коньяк и так далее) в России только в третьем квартале купили уже более 261 млн литров. Или в среднем по 1,78 литра «водки» на брата. И сразу 3,4% рынка крепкого алкоголя, благодаря, в том числе, и «Татспиртпрому», приходится на Татарстан, который занимает по объему розничного рынка «водки» четвертое место — здесь в третьем квартале было куплено почти 900 тысяч декалитров крепкого алкоголя.
В пятерке регионов-лидеров также Московская область (9,4% рынка с 2,5 млн декалитров крепкого алкоголя), Москва (7,8% рынка и 2 млн декалитров), Санкт-Петербург (4% рынка и 812,8 тыс. декалитров) и Свердловская область (более 3% рынка и 812,8 тыс. декалитров). На Москву с Московской областью, Санкт-Петербург и Татарстан — пришлась четверть рынка крепкого алкоголя в третьем квартале.
|Субъект Российской Федерации
|Розничная продажа крепкой алкогольной продукции за III квартал 2020 г.
|Литров на человека (за III кв. 2020 г.)
|Численность постоянного населения в среднем за год (человек), 2019 год
|объем (декалитры)
|доля (проценты)
|Всего по Российской Федерации
|26.104.629,14
|100%
|1,78
|146.764.655
|Сахалинская область
|193.871,47
|0,7427%
|3,97
|488.948
|Магаданская область
|52.708,18
|0,2019%
|3,75
|140.692
|Республика Карелия
|228.052,69
|0,8736%
|3,70
|616.060
|Республика Коми
|297.128,60
|1,1382%
|3,60
|825.354
|Камчатский край
|102.763,32
|0,3937%
|3,27
|313.869
|Ленинградская область
|609.032,08
|2,3330%
|3,27
|1.861.870
|Вологодская область
|376.145,20
|1,4409%
|3,23
|1.164.079
|Московская область
|2.455.938,62
|9,4081%
|3,21
|7.645.255
|Ненецкий автономный округ
|13.678,81
|0,0524%
|3,11
|43.970
|Архангельская область
|346.697,74
|1,3281%
|3,04
|1.140.327
|Чукотский автономный округ
|14.471,61
|0,0554%
|2,90
|49.975
|Хабаровский край
|380.881,97
|1,4591%
|2,89
|1.318.558
|Мурманская область
|211.073,45
|0,8086%
|2,83
|744.730
|Тверская область
|337.373,76
|1,2924%
|2,67
|1.265.007
|город Севастополь
|117.208,93
|0,4490%
|2,63
|446.175
|Ярославская область
|328.988,19
|1,2603%
|2,62
|1.256.501
|Удмуртская Республика
|389.632,88
|1,4926%
|2,59
|1.504.172
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|139.059,45
|0,5327%
|2,56
|542.961
|Калужская область
|248.379,33
|0,9515%
|2,47
|1.005.978
|Приморский край
|464.857,87
|1,7807%
|2,45
|1.899.293
|Владимирская область
|331.910,99
|1,2715%
|2,44
|1.362.110
|Кировская область
|306.529,75
|1,1742%
|2,42
|1.267.255
|Костромская область
|152.646,16
|0,5847%
|2,40
|635.326
|Новгородская область
|141.298,39
|0,5413%
|2,36
|598.402
|Еврейская автономная область
|37.017,40
|0,1418%
|2,33
|159.109
|Республика Татарстан
|898.926,24
|3,4436%
|2,30
|3.900.758
|Республика Крым
|436.908,45
|1,6737%
|2,28
|1.912.220
|Чувашская Республика
|276.017,13
|1,0573%
|2,26
|1.220.606
|Смоленская область
|204.403,60
|0,7830%
|2,18
|938.626
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|359.807,90
|1,3783%
|2,16
|1.669.236
|Псковская область
|132.145,51
|0,5062%
|2,10
|627.883
|Калининградская область
|207.101,04
|0,7933%
|2,06
|1.007.349
|Ивановская область
|203.096,35
|0,7780%
|2,03
|1.000.658
|Амурская область
|159.386,76
|0,6106%
|2,01
|791.619
|город Санкт-Петербург
|1.078.696,34
|4,1322%
|2,00
|5.390.977
|Пермский край
|520.630,26
|1,9944%
|2,00
|2.605.030
|Нижегородская область
|639.833,33
|2,4510%
|1,99
|3.208.785
|Республика Саха (Якутия)
|192.499,17
|0,7374%
|1,99
|969.503
|Республика Марий Эл
|130.419,58
|0,4996%
|1,92
|679.899
|Свердловская область
|812.878,46
|3,1139%
|1,88
|4.313.190
|Республика Башкортостан
|760.069,58
|2,9116%
|1,88
|4.044.578
|Иркутская область
|420.732,22
|1,6117%
|1,76
|2.394.478
|Рязанская область
|190.983,76
|0,7316%
|1,72
|1.111.492
|Тульская область
|249.499,58
|0,9558%
|1,69
|1.472.472
|Республика Мордовия
|132.171,28
|0,5063%
|1,67
|792.851
|Республика Бурятия
|163.559,42
|0,6266%
|1,66
|984.605
|город Москва
|2.043.133,46
|7,8269%
|1,62
|12.646.679
|Кемеровская область
|429.953,46
|1,6470%
|1,61
|2.666.055
|Томская область
|168.185,43
|0,6443%
|1,56
|1.078.356
|Красноярский край
|445.794,51
|1,7077%
|1,55
|2.870.140
|Республика Алтай
|33.939,55
|0,1300%
|1,55
|219.524
|Брянская область
|183.669,51
|0,7036%
|1,54
|1.196.339
|Челябинская область
|530.758,34
|2,0332%
|1,53
|3.471.061
|Липецкая область
|170.070,38
|0,6515%
|1,49
|1.141.703
|Пензенская область
|191.182,08
|0,7324%
|1,46
|1.311.833
|Самарская область
|457.578,68
|1,7529%
|1,44
|3.181.285
|Воронежская область
|331.331,19
|1,2692%
|1,42
|2.326.013
|Орловская область
|104.247,43
|0,3993%
|1,42
|736.483
|Краснодарский край
|793.975,51
|3,0415%
|1,40
|5.661.848
|Забайкальский край
|144.863,48
|0,5549%
|1,36
|1.062.742
|Ульяновская область
|166.010,34
|0,6359%
|1,35
|1.234.120
|Новосибирская область
|374.070,50
|1,4330%
|1,34
|2.795.777
|Курская область
|145.053,87
|0,5557%
|1,31
|1.105.524
|Астраханская область
|129.726,40
|0,4969%
|1,28
|1.009.924
|Республика Хакасия
|66.751,83
|0,2557%
|1,25
|535.215
|Тамбовская область
|123.036,81
|0,4713%
|1,22
|1.011.357
|Оренбургская область
|237.832,61
|0,9111%
|1,21
|1.959.921
|Алтайский край
|274.072,56
|1,0499%
|1,18
|2.324.983
|Республика Калмыкия
|30.821,15
|0,1181%
|1,13
|271.891
|Курганская область
|89.912,79
|0,3444%
|1,08
|830.934
|Волгоградская область
|269.192,17
|1,0312%
|1,08
|2.499.272
|Омская область
|203.402,16
|0,7792%
|1,05
|1.935.430
|Белгородская область
|157.273,48
|0,6025%
|1,02
|1.548.284
|Республика Адыгея
|45.506,42
|0,1743%
|0,99
|458.916
|Саратовская область
|238.799,29
|0,9148%
|0,98
|2.431.355
|Ростовская область
|397.012,14
|1,5208%
|0,95
|4.200.071
|Ставропольский край
|224.288,83
|0,8592%
|0,80
|2.799.408
|Тюменская область
|249.576,38
|0,9561%
|0,67
|3.740.252
|Республика Дагестан
|126.829,00
|0,4858%
|0,41
|3.098.492
|Карачаево-Черкесская Республика
|17.356,74
|0,0665%
|0,37
|465.546
|Республика Тыва
|10.383,13
|0,0398%
|0,32
|325.903
|Кабардино-Балкарская Республика
|18.554,40
|0,0711%
|0,21
|867.285
|Республика Северная Осетия — Алания
|14.669,99
|0,0562%
|0,21
|698.045
|Чеченская Республика
|14.289,06
|0,0547%
|0,10
|1.467.838
|Республика Ингушетия
|4411,28
|0,0169%
|0,09
|502.227
Меньше всего водку пьют жители Оренбуржья, Саратова и Ульяновска
Из других регионов ПФО, в лидеры по потреблению крепкого алкоголя входят также Башкортостан, занимающий почти 3% рынка, где купили за один третий квартал более 760 тыс. декалитров, и Нижегородская область, доля которой не превышает 2,5% рынка. Ее жители купили в третьем квартале почти 640 тыс. декалитров крепкого алкоголя.
Если считать регионы с населением более 1 млн человек, то больше всего крепким алкоголем злоупотребляют в Ленинградской, Московской, Архангельской и Вологодской областях — там за один третий квартал купили более 3 литров «водки» на одного жителя. Приближаются к ним Хабаровский край, Тверская и Ярославская области.
В Поволжье вновь лидирует Удмуртия, население которой за один третий квартал купило крепкого алкоголя почти по 2,5 литра на брата (почти 390 тыс. декалитров). И, как и в случае с напитками средней крепости, следом идут Кировская область (2,4 литра на брата — всего 306,5 тыс. декалитров крепкого алкоголя) и Татарстан (2,3 литра на человека).
Меньше всего крепкого алкоголя на душу населения в округе покупают в Саратовской области (менее 1 литра на человека), Оренбургской области (1,2 литра крепкого алкоголя на человека за 3 месяца) и Ульяновской области (1,35 литра крепкого алкоголя на человека).
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