Рынок шампанского и крепкого алкоголя вырос в пандемию

Самые большие любители напитков крепостью от 9% и выше живут в Удмуртии, Кировской области и Татарстане

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», россияне вновь полюбили шампанское. Рынок игристых вин в первые три квартала 2020-го показал наилучший рост по сравнению с предыдущими годами. Так, только в Татарстане продажи напитка за 3 года выросли на треть. Возможно, причина тому — усиление контроля со стороны надзорных органов за качеством продукта: теперь настоящее шампанское отличают от «газированного вина». Татарстан также стабильно входит в тройку регионов ПФО, чьи жители предпочитают крепкие напитки. По объемам продаж в этом сегменте в третьем квартале года наша республика оказалась на четвертом месте по России. В целом же на Татарстан, Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится четверть водочного рынка страны.

Рынок игристых вин пошел в рост



Во время пандемии россияне проявили повышенный интерес к шампанскому. За 9 месяцев года потребление игристого вина выросло на 5%, составив 10,8 млн декалитров (один декалитр равен 10 литрам). То есть наши соотечественники в это непростое время распили 108 млн литров шампанского. Это самый большой рост спроса на данный напиток за последние 3 года. Отчасти это связано с введением ЕГАИС, а еще одной причиной могло послужить решение Минфина РФ обязать производителей алкоголя указывать на этикетках точное наименование продукта.

Это должно было облегчить жизнь покупателям и поддержать производителей натуральных вин и настоящего шампанского: «потребитель должен был четко понимать, за что платит — за столовое вино, шампанское, винный напиток или газированный винный напиток». Как раз к концу декабря 2017 года статистика показывала, что газированное игристое вино вытесняет с рынка настоящее шампанское, производство которого упало на 16% по сравнению с прошлым годом.



За 9 месяцев года потребление игристого вина выросло на 5%, составив 10,8 млн декалитров. Фото: tolknews.ru

По росту рынка шампанского, очень условно, конечно, можно судить о благосостоянии региона. Поэтому неудивительно, что Татарстан вошел в пятерку субъектов страны с самым большим ростом спроса на это вино — почти 30% за 3 года. В 2020 году розничные продажи шампанского в республике выросли на 14%, до 150,5 тыс. декалитров (или 1,5 млн литров).



Из других регионов выделяются также Московская (рост на 23,5% за 3 года) и Самарская (рост на 21%) области.

Особняком стоят Крым и Севастополь, регионы, считающиеся собственными производителями популярного на постсоветском пространстве игристого вина, и Калининградская область, с таможней, наиболее близкой к европейскому рынку шампанского. В Крыму розничные продажи игристого вина в этом году уже составили 244,26 тыс. декалитров.

Впрочем, несмотря на существенный рост продаж, в пересчете на количество жителей регионов цифры не столь высоки. По этому показателю Татарстан плетется в хвосте — объем продаж игристых вин и шампанского на душу населения не превысил 0,4 литра в этом году. Главными фанатами шампанского остаются Севастополь (почти 2,5 литра на человека), северные и дальневосточные регионы вроде Сахалина и Магадана, где сами объемы относительно невысокие, Московская область (более 1,5 литра на человека) и Санкт-Петербург (1,26 литра на человека).

Рынок шампанских вин в России по состоянию на сентябрь 2020 года

Регион РФ Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении (Вина игристые и шампанские), тысяча декалитров Численность постоянного населения в среднем за год (человек) Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ за январь —сентябрь на душу населения, литров Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ за январь — сентябрь на душу населения, бутылок объемом 0,75 л янв-сент 2017 янв-сент 2018 янв-сент 2019 янв-сент 2020 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 город Москва 1.378,501 1.443,968 1.463,976 1.446,599 12.443.566 12.560.873 12.646.679 1,11 1,15 1,16 1,14 1,5 1,5 1,5 1,5 Сахалинская область 104,927 91,544 80,806 82,258 488.763 489.910 488.948 2,15 1,87 1,65 1,68 2,9 2,5 2,2 2,2 Камчатский край 59,894 55,18 46,754 45,294 315.143 315.140 313.869 1,90 1,75 1,49 1,44 2,5 2,3 2,0 1,9 Магаданская область 29,854 24,679 21,519 23,212 144.831 142.663 140.692 2,06 1,73 1,53 1,65 2,7 2,3 2,0 2,2 Ненецкий автономный округ 6,085 5,696 4,92 5,233 43.967 43.913 43.970 1,38 1,30 1,12 1,19 1,8 1,7 1,5 1,6 Хабаровский край 197,611 182,684 167,505 167,72 1.330.798 1.324.887 1.318.558 1,48 1,38 1,27 1,27 2,0 1,8 1,7 1,7 Мурманская область 98,747 89,523 82,73 85,92 755.589 750.807 744.730 1,31 1,19 1,11 1,15 1,7 1,6 1,5 1,5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 149,414 143,002 133,835 146,78 1.650.576 1.659.435 1.669.236 0,91 0,86 0,80 0,88 1,2 1,1 1,1 1,2 Московская область 955,578 1.029,335 1.064,743 1.180,625 7.463.427 7.551.516 7.645.255 1,28 1,36 1,39 1,54 1,7 1,8 1,9 2,1 Приморский край 191,795 188,08 179,982 196,46 1.918.076 1.907.877 1.899.293 1,00 0,99 0,95 1,03 1,3 1,3 1,3 1,4 Архангельская область 101,229 97,748 93,802 97,496 1.160.389 1.149.574 1.140.327 0,87 0,85 0,82 0,85 1,2 1,1 1,1 1,1 Тюменская область 91,735 92,032 94,378 104,367 3.676.215 3.708.185 3.740.252 0,25 0,25 0,25 0,28 0,3 0,3 0,3 0,4 город Санкт-Петербург 642,189 654,454 668,265 677,613 5.316.757 5.367.912 5.390.977 1,21 1,22 1,24 1,26 1,6 1,6 1,7 1,7 Республика Крым 191,442 213,432 221,315 244,269 1.912.950 1.912.775 1.912.220 1,00 1,12 1,16 1,28 1,3 1,5 1,5 1,7 Республика Коми 69,402 67,024 64,758 68,609 845.713 835.554 825.354 0,82 0,80 0,78 0,83 1,1 1,1 1,0 1,1 Ямало-Ненецкий автономный округ 54,007 50,622 48,785 52,371 537.298 540.013 542.961 1,01 0,94 0,90 0,96 1,3 1,2 1,2 1,3 Республика Хакасия 20,382 21,499 23,545 22,431 537.591 536.840 535.215 0,38 0,40 0,44 0,42 0,5 0,5 0,6 0,6 Республика Саха (Якутия) 69,613 68,695 62,56 57,123 963.582 965.669 969.503 0,72 0,71 0,65 0,59 1,0 0,9 0,9 0,8 Смоленская область 75,343 73,673 73,012 75,322 951.274 945.856 938.626 0,79 0,78 0,78 0,80 1,1 1,0 1,0 1,1 Калужская область 80,71 80,458 81,487 89,171 1.013.363 1.010.768 1.005.978 0,80 0,80 0,81 0,89 1,1 1,1 1,1 1,2 Чукотский автономный округ 6,027 5,376 5,218 4,745 49.585 49.505 49.975 1,22 1,09 1,04 0,95 1,6 1,4 1,4 1,3 Свердловская область 307,607 302,366 307,899 327,175 4.327.299 4.320.477 4.313.190 0,71 0,70 0,71 0,76 0,9 0,9 1,0 1,0 Ленинградская область 186,957 189,013 192,918 212,027 1.802.866 1.830.841 1.861.870 1,04 1,03 1,04 1,14 1,4 1,4 1,4 1,5 город Севастополь 86,196 96,961 96,833 108,554 432.712 439.941 446.175 1,99 2,20 2,17 2,43 2,7 2,9 2,9 3,2 Краснодарский край 537,115 550,745 565,54 631,295 5.587.182 5.625.827 5.661.848 0,96 0,98 1,00 1,11 1,3 1,3 1,3 1,5 Тверская область 96,69 96,046 94,787 103,429 1.290.336 1.276.754 1.265.007 0,75 0,75 0,75 0,82 1,0 1,0 1,0 1,1 Еврейская автономная область 11,068 9,225 8,489 8,467 163.116 160.964 159.109 0,68 0,57 0,53 0,53 0,9 0,8 0,7 0,7 Красноярский край 204,274 187,593 188,364 193,907 2.875.899 2.875.261 2.870.140 0,71 0,65 0,66 0,68 0,9 0,9 0,9 0,9 Псковская область 52,971 50,302 50,874 53,588 639.355 633.099 627.883 0,83 0,79 0,81 0,85 1,1 1,1 1,1 1,1 Новгородская область 40,437 39,657 39,747 40,59 609.499 603.386 598.402 0,66 0,66 0,66 0,68 0,9 0,9 0,9 0,9 Воронежская область 151,612 149,748 149,299 157,766 2.334.588 2.330.795 2.326.013 0,65 0,64 0,64 0,68 0,9 0,9 0,9 0,9 Ярославская область 94,326 96,023 98,582 103,57 1.268.210 1.262.648 1.256.501 0,74 0,76 0,78 0,82 1,0 1,0 1,0 1,1 Калининградская область 55,005 62,886 70,428 86,046 990.430 998.393 1.007.349 0,56 0,63 0,70 0,85 0,7 0,8 0,9 1,1 Республика Карелия 47,342 46,177 44,734 45,649 624.784 620.270 616.060 0,76 0,74 0,73 0,74 1,0 1,0 1,0 1,0 Иркутская область 129,507 131,453 126,963 134,758 2.406.548 2.400.979 2.394.478 0,54 0,55 0,53 0,56 0,7 0,7 0,7 0,8 Томская область 67,276 58,982 58,243 63,341 1.078.585 1.077.861 1.078.356 0,62 0,55 0,54 0,59 0,8 0,7 0,7 0,8 Волгоградская область 162,121 152,298 155,496 164,363 2.528.239 2.514.392 2.499.272 0,64 0,61 0,62 0,66 0,9 0,8 0,8 0,9 Самарская область 177,902 182,874 192,704 215,397 3.198.596 3.188.276 3.181.285 0,56 0,57 0,61 0,68 0,7 0,8 0,8 0,9 Ставропольский край 133,609 130,686 131,284 141,006 2.802.528 2.797.958 2.799.408 0,48 0,47 0,47 0,50 0,6 0,6 0,6 0,7 Орловская область 51,475 49,908 47,602 50,14 751.032 743.357 736.483 0,69 0,67 0,65 0,68 0,9 0,9 0,9 0,9 Челябинская область 216,624 215,961 217,415 232,675 3.497.679 3.484.395 3.471.061 0,62 0,62 0,63 0,67 0,8 0,8 0,8 0,9 Курская область 67,438 64,827 63,187 69,108 1.119.065 1.111.139 1.105.524 0,60 0,58 0,57 0,63 0,8 0,8 0,8 0,8 Вологодская область 62,536 60,461 60,465 65,428 1.180.274 1.172.201 1.164.079 0,53 0,52 0,52 0,56 0,7 0,7 0,7 0,7 Ростовская область 246,806 247,764 251,88 280,177 4.225.903 4.211.386 4.200.071 0,58 0,59 0,60 0,67 0,8 0,8 0,8 0,9 Новосибирская область 149,443 141,31 143,048 154,159 2.784.202 2.791.116 2.795.777 0,54 0,51 0,51 0,55 0,7 0,7 0,7 0,7 Ивановская область 48,306 50,112 49,691 51,082 1.018.908 1.009.413 1.000.658 0,47 0,50 0,50 0,51 0,6 0,7 0,7 0,7 Ульяновская область 62,158 59,791 57,113 64,311 1.249.752 1.242.517 1.234.120 0,50 0,48 0,46 0,52 0,7 0,6 0,6 0,7 Владимирская область 75,009 78,468 79,338 86,584 1.383.968 1.372.071 1.362.110 0,54 0,57 0,58 0,64 0,7 0,8 0,8 0,8 Нижегородская область 202,307 215,182 363,933 235,17 3.241.232 3.224.687 3.208.785 0,62 0,67 1,13 0,73 0,8 0,9 1,5 1,0 Рязанская область 72,185 72,968 71,622 76,397 1.124.107 1.117.805 1.111.492 0,64 0,65 0,64 0,69 0,9 0,9 0,9 0,9 Амурская область 47,639 46,453 43,66 46,958 800.088 795.809 791.619 0,60 0,58 0,55 0,59 0,8 0,8 0,7 0,8 Кемеровская область 113,616 110,438 110,315 117,622 2.701.860 2.684.566 2.666.055 0,42 0,41 0,41 0,44 0,6 0,5 0,6 0,6 Липецкая область 61,898 62,763 61,386 65,918 1.153.211 1.147.118 1.141.703 0,54 0,55 0,54 0,58 0,7 0,7 0,7 0,8 Республика Алтай 4,117 3,687 4,054 4,553 217.535 218.465 219.524 0,19 0,17 0,18 0,21 0,3 0,2 0,2 0,3 Омская область 101,207 100,316 100,087 105,165 1.966.382 1.952.138 1.935.430 0,51 0,51 0,52 0,54 0,7 0,7 0,7 0,7 Тульская область 77,436 78,915 78,912 87,183 1.495.636 1.485.337 1.472.472 0,52 0,53 0,54 0,59 0,7 0,7 0,7 0,8 Оренбургская область 84,333 82,407 79,365 90,196 1.983.655 1.970.364 1.959.921 0,43 0,42 0,40 0,46 0,6 0,6 0,5 0,6 Курганская область 38,064 36,963 35,313 37,319 849.823 840.119 830.934 0,45 0,44 0,42 0,45 0,6 0,6 0,6 0,6 Костромская область 31,336 30,722 29,967 31,746 645.741 640.296 635.326 0,49 0,48 0,47 0,50 0,6 0,6 0,6 0,7 Республика Адыгея 27,513 23,739 22,846 23,611 453.371 454.060 458.916 0,61 0,52 0,50 0,51 0,8 0,7 0,7 0,7 Кировская область 67,77 68,142 70,505 76,469 1.287.461 1.277.673 1.267.255 0,53 0,53 0,56 0,60 0,7 0,7 0,7 0,8 Астраханская область 34,725 32,397 33,21 36,671 1.018.190 1.015.790 1.009.924 0,34 0,32 0,33 0,36 0,5 0,4 0,4 0,5 Удмуртская Республика 61,389 59,948 57,694 61,925 1.514.935 1.510.217 1.504.172 0,41 0,40 0,38 0,41 0,5 0,5 0,5 0,5 Белгородская область 71,915 69,109 63,405 68,219 1.551.371 1.548.647 1.548.284 0,46 0,45 0,41 0,44 0,6 0,6 0,5 0,6 Пермский край 108,266 111,496 114,398 125,31 2.627.610 2.616.961 2.605.030 0,41 0,43 0,44 0,48 0,5 0,6 0,6 0,6 Республика Бурятия 20,99 21,301 18,787 16,438 984.323 983.892 984.605 0,21 0,22 0,19 0,17 0,3 0,3 0,3 0,2 Саратовская область 97,715 98,717 100,837 110,718 2.471.105 2.451.882 2.431.355 0,40 0,40 0,41 0,46 0,5 0,5 0,6 0,6 Республика Марий Эл 19,287 20,008 20,547 20,612 683.509 681.357 679.899 0,28 0,29 0,30 0,30 0,4 0,4 0,4 0,4 Забайкальский край 26,728 21,124 22,59 19,866 1.075.894 1.069.296 1.062.742 0,25 0,20 0,21 0,19 0,3 0,3 0,3 0,2 Брянская область 61,037 59,627 58,929 62,582 1.215.756 1.205.584 1.196.339 0,50 0,49 0,49 0,52 0,7 0,7 0,7 0,7 Тамбовская область 37,339 38,878 38,88 39,416 1.036.939 1.024.759 1.011.357 0,36 0,38 0,38 0,39 0,5 0,5 0,5 0,5 Чувашская Республика 30,758 31,688 32,781 34,992 1.233.490 1.227.256 1.220.606 0,25 0,26 0,27 0,29 0,3 0,3 0,4 0,4 Республика Башкортостан 147,625 152,354 149,805 161,421 4.065.132 4.057.149 4.044.578 0,36 0,38 0,37 0,40 0,5 0,5 0,5 0,5 Республика Мордовия 25,571 26,809 26,672 27,152 806.799 800.280 792.851 0,32 0,33 0,34 0,34 0,4 0,4 0,4 0,5 Алтайский край 68,251 64,728 64,878 70,325 2.357.880 2.341.447 2.324.983 0,29 0,28 0,28 0,30 0,4 0,4 0,4 0,4 Пензенская область 41,483 43,391 46,582 49,893 1.336.591 1.324.879 1.311.833 0,31 0,33 0,36 0,38 0,4 0,4 0,5 0,5 Республика Татарстан 116,739 122,333 131,76 150,504 3.889.768 3.896.456 3.900.758 0,30 0,31 0,34 0,39 0,4 0,4 0,5 0,5 Республика Тыва 5,495 5,398 6,003 2,438 320.136 323.073 325.903 0,17 0,17 0,18 0,07 0,2 0,2 0,2 0,1 Республика Северная Осетия — Алания 12,92 12,37 11,938 13,544 702.513 700.509 698.045 0,18 0,18 0,17 0,19 0,2 0,2 0,2 0,3 Кабардино-Балкарская Республика 9,024 8,861 7,889 8,238 865.141 866.023 867.285 0,10 0,10 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 Республика Калмыкия 3,043 2,885 3,189 3,361 276.608 274.030 271.891 0,11 0,11 0,12 0,12 0,1 0,1 0,2 0,2 Карачаево-Черкесская Республика 6,111 5,706 4,979 5,768 466.369 465.934 465.546 0,13 0,12 0,11 0,12 0,2 0,2 0,1 0,2 Республика Дагестан 14,419 14,35 14,415 14,498 3.052.892 3.075.006 3.098.492 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 Чеченская Республика 0,206 0,147 0,18 0,275 1.425.923 1.446.966 1.467.838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Республика Ингушетия 0,053 0,078 0,093 0,1 484.259 492.718 502.227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего 10.046,805 10.136,739 10.329,224 10.820,783 149.074.243 149.073.937 149.020.822

Вина предпочитают на севере страны

Главными для рынка станут последние недели декабря. Для сравнения, годовые цифры розничных продаж шампанского в 2014—2019 годах превышали отметку в 18 млн декалитров, или 180 млн литров: то есть последний квартал дает обычно прирост в продажах на 80%. В 2019 году розничные продажи игристого вина и шампанского составили уже более 19,14 млн декалитров.



В Татарстане объемы продаж шампанского тоже росли, составив в прошлом году уже 237,8 тыс. декалитров, при этом в республике по-прежнему нет большого числа любителей этого напитка — на одного человека в 2019 году приходилось менее одного литра шампанского.



Всего же объем розничных продаж алкогольных напитков крепостью выше 9% (куда входят игристые вина и шампанское) за первые три квартала в российских регионах составил уже 76 327 тысяч декалитров, или 763 млн литров. Основные регионы-покупатели по объемам розницы — благополучные Московская область (7 245 тыс. декалитров), Москва (6 421), Санкт-Петербург (3 306), Татарстан (2 621), Свердловская область ( 2 377), Краснодарский край (2 197). А также Башкортостан (2 151) и Нижегородская область (более 1800 тыс. декалитров).

Объем розничных продаж алкогольных напитков крепостью выше 9% (куда входят игристые вина и шампанское) за первые три квартала в российских регионах составил уже 76 327 тысяч декалитров, или 763 млн литров. Фото: goodfon.ru

На Сахалине и в Магадане в первые 9 месяцев 2020 года умудрились купить уже почти по 12 литров горячительного на брата, в Коми и Карелии — более 10 литров на человека. А в холодных Чукотском и Ненецком автономных округах — почти по 10 литров на жителя.



Если говорить о более-менее населенных регионах европейской части России, свободных от влияния сезонных северных работ, связанных с геологией, добычей полезных ископаемых и т. д., то большая часть любителей алкогольных напитков крепостью выше 9% живет в Московской (свыше 7 млн жителей) и Ленинградской областях (свыше 1,8 млн жителей). В этих регионах к концу сентября 2020 года успели купить более 9 литров алкоголя на человека. Аналогичные показатели и в Вологодской области.



Розничная продажа алкогольной продукции (спиртные напитки крепостью выше 9%) в 2020 г.

Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении, спиртные напитки крепостью выше 9% Тысяча, декалитров, I—III квартал 2020 г. Литров на человека, I—III квартал 2020 г. Численность постоянного населения в среднем за год (человек) Российская Федерация 76.327,457 5,20 146.764.655 Белгородская область 526,781 3,40 1.548.284 Брянская область 538,045 4,50 1.196.339 Владимирская область 953,713 7,00 1.362.110 Воронежская область 971,056 4,17 2.326.013 Ивановская область 590,165 5,90 1.000.658 Калужская область 707,847 7,04 1.005.978 Костромская область 442,602 6,97 635.326 Курская область 418,145 3,78 1.105.524 Липецкая область 494,446 4,33 1.141.703 Московская область 7.245,115 9,48 7.645.255 Орловская область 303,937 4,13 736.483 Рязанская область 539,5 4,85 1.111.492 Смоленская область 597,86 6,37 938.626 Тамбовская область 348,858 3,45 1.011.357 Тверская область 953,742 7,54 1.265.007 Тульская область 730,102 4,96 1.472.472 Ярославская область 951,195 7,57 1.256.501 город Москва 6.421,082 5,08 12.646.679 Республика Карелия 629,165 10,21 616.060 Республика Коми 889,907 10,78 825.354 Ненецкий автономный округ 41,743 9,49 43.970 Вологодская область 1.068,983 9,18 1.164.079 Калининградская область 650,205 6,45 1.007.349 Ленинградская область 1.717,244 9,22 1.861.870 Мурманская область 662,753 8,90 744.730 Новгородская область 402,759 6,73 598.402 Псковская область 385,168 6,13 627.883 город Санкт-Петербург 3.305,97 6,13 5.390.977 Архангельская область 1.020,979 8,95 1.140.327 Республика Адыгея 140,962 3,07 458.916 Республика Калмыкия 88,699 3,26 271.891 Республика Крым 859,344 4,49 1.912.220 Краснодарский край 2.197,143 3,88 5.661.848 Астраханская область 380,853 3,77 1.009.924 Волгоградская область 788,601 3,16 2.499.272 Ростовская область 1.242,141 2,96 4.200.071 город Севастополь 295,85 6,63 446.175 Республика Дагестан 272,08 0,88 3.098.492 Республика Ингушетия 11,258 0,22 502.227 Кабардино-Балкарская Республика 48,966 0,56 867.285 Карачаево-Черкесская Республика 48,323 1,04 465.546 Республика Северная Осетия — Алания 38,971 0,56 698.045 Чеченская Республика 28,523 0,19 1.467.838 Ставропольский край 655,402 2,34 2.799.408 Республика Башкортостан 2.151,797 5,32 4.044.578 Республика Марий Эл 391,251 5,75 679.899 Республика Мордовия 375,217 4,73 792.851 Республика Татарстан 2.621,198 6,72 3.900.758 Удмуртская Республика 1.151,553 7,66 1.504.172 Чувашская Республика 778,3 6,38 1.220.606 Пермский край 1.499,489 5,76 2.605.030 Кировская область 915,361 7,22 1.267.255 Нижегородская область 1.869,045 5,82 3.208.785 Оренбургская область 700,464 3,57 1.959.921 Пензенская область 556,332 4,24 1.311.833 Самарская область 1.368,983 4,30 3.181.285 Саратовская область 705,512 2,90 2.431.355 Ульяновская область 492,749 3,99 1.234.120 Курганская область 257,432 3,10 830.934 Свердловская область 2.377,709 5,51 4.313.190 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1.094,616 6,56 1.669.236 Ямало-Ненецкий автономный округ 434,554 8,00 542.961 Челябинская область 1.561,693 4,50 3.471.061 Тюменская область 739,099 1,98 3.740.252 Республика Алтай 88,861 4,05 219.524 Республика Тыва 26,736 0,82 325.903 Республика Хакасия 161,591 3,02 535.215 Алтайский край 801,271 3,45 2.324.983 Красноярский край 1.271,797 4,43 2.870.140 Иркутская область 1.230,264 5,14 2.394.478 Кемеровская область 1.282,837 4,81 2.666.055 Новосибирская область 1.093,03 3,91 2.795.777 Омская область 607,515 3,14 1.935.430 Томская область 490,633 4,55 1.078.356 Республика Бурятия 483,018 4,91 984.605 Республика Саха (Якутия) 554,272 5,72 969.503 Забайкальский край 441,66 4,16 1.062.742 Камчатский край 287,007 9,14 313.869 Приморский край 1.335,614 7,03 1.899.293 Хабаровский край 1.154,832 8,76 1.318.558 Амурская область 481,366 6,08 791.619 Магаданская область 158,583 11,27 140.692 Сахалинская область 565,556 11,57 488.948 Еврейская автономная область 113,727 7,15 159.109 Чукотский автономный округ 48,753 9,76 49.975 Всего 152.654,917 295.785.477

Татарстан на 4-м месте в России по продажам крепких напитков

В Поволжье самые большие потребители алкоголя живут в Удмуртии, где за 9 месяцев было куплено почти 8 литров напитков крепостью выше 9%, и в Кировской области (более 7 литров). Тройку таких регионов закрывает Татарстан, где в первую волну коронавируса и во время самоизоляции купили по 6,7 литра алкоголя на одного жителя.

Меньше всего алкоголь употребляют в кавказских регионах, что объясняется не только мусульманскими традициями, но и приготовлением своих алкогольных напитков на дому, благодаря благоприятным погодным условиям. Менее одного литра алкоголя крепостью выше 9% за год успели употребить в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане.

На Татарстан приходится 3,4% рынка крепкого алкоголя, благодаря, в том числе, и «Татспиртпрому». Фото: Максим Платонов

Наконец, крепкого алкоголя (40% и выше — включая водку, виски, коньяк и так далее) в России только в третьем квартале купили уже более 261 млн литров. Или в среднем по 1,78 литра «водки» на брата. И сразу 3,4% рынка крепкого алкоголя, благодаря, в том числе, и «Татспиртпрому», приходится на Татарстан, который занимает по объему розничного рынка «водки» четвертое место — здесь в третьем квартале было куплено почти 900 тысяч декалитров крепкого алкоголя.



В пятерке регионов-лидеров также Московская область (9,4% рынка с 2,5 млн декалитров крепкого алкоголя), Москва (7,8% рынка и 2 млн декалитров), Санкт-Петербург (4% рынка и 812,8 тыс. декалитров) и Свердловская область (более 3% рынка и 812,8 тыс. декалитров). На Москву с Московской областью, Санкт-Петербург и Татарстан — пришлась четверть рынка крепкого алкоголя в третьем квартале.

Розничные продажи крепкой алкогольной продукции в III квартале 2020 года

Субъект Российской Федерации Розничная продажа крепкой алкогольной продукции за III квартал 2020 г. Литров на человека (за III кв. 2020 г.) Численность постоянного населения в среднем за год (человек), 2019 год объем (декалитры) доля (проценты) Всего по Российской Федерации 26.104.629,14 100% 1,78 146.764.655 Сахалинская область 193.871,47 0,7427% 3,97 488.948 Магаданская область 52.708,18 0,2019% 3,75 140.692 Республика Карелия 228.052,69 0,8736% 3,70 616.060 Республика Коми 297.128,60 1,1382% 3,60 825.354 Камчатский край 102.763,32 0,3937% 3,27 313.869 Ленинградская область 609.032,08 2,3330% 3,27 1.861.870 Вологодская область 376.145,20 1,4409% 3,23 1.164.079 Московская область 2.455.938,62 9,4081% 3,21 7.645.255 Ненецкий автономный округ 13.678,81 0,0524% 3,11 43.970 Архангельская область 346.697,74 1,3281% 3,04 1.140.327 Чукотский автономный округ 14.471,61 0,0554% 2,90 49.975 Хабаровский край 380.881,97 1,4591% 2,89 1.318.558 Мурманская область 211.073,45 0,8086% 2,83 744.730 Тверская область 337.373,76 1,2924% 2,67 1.265.007 город Севастополь 117.208,93 0,4490% 2,63 446.175 Ярославская область 328.988,19 1,2603% 2,62 1.256.501 Удмуртская Республика 389.632,88 1,4926% 2,59 1.504.172 Ямало-Ненецкий автономный округ 139.059,45 0,5327% 2,56 542.961 Калужская область 248.379,33 0,9515% 2,47 1.005.978 Приморский край 464.857,87 1,7807% 2,45 1.899.293 Владимирская область 331.910,99 1,2715% 2,44 1.362.110 Кировская область 306.529,75 1,1742% 2,42 1.267.255 Костромская область 152.646,16 0,5847% 2,40 635.326 Новгородская область 141.298,39 0,5413% 2,36 598.402 Еврейская автономная область 37.017,40 0,1418% 2,33 159.109 Республика Татарстан 898.926,24 3,4436% 2,30 3.900.758 Республика Крым 436.908,45 1,6737% 2,28 1.912.220 Чувашская Республика 276.017,13 1,0573% 2,26 1.220.606 Смоленская область 204.403,60 0,7830% 2,18 938.626 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 359.807,90 1,3783% 2,16 1.669.236 Псковская область 132.145,51 0,5062% 2,10 627.883 Калининградская область 207.101,04 0,7933% 2,06 1.007.349 Ивановская область 203.096,35 0,7780% 2,03 1.000.658 Амурская область 159.386,76 0,6106% 2,01 791.619 город Санкт-Петербург 1.078.696,34 4,1322% 2,00 5.390.977 Пермский край 520.630,26 1,9944% 2,00 2.605.030 Нижегородская область 639.833,33 2,4510% 1,99 3.208.785 Республика Саха (Якутия) 192.499,17 0,7374% 1,99 969.503 Республика Марий Эл 130.419,58 0,4996% 1,92 679.899 Свердловская область 812.878,46 3,1139% 1,88 4.313.190 Республика Башкортостан 760.069,58 2,9116% 1,88 4.044.578 Иркутская область 420.732,22 1,6117% 1,76 2.394.478 Рязанская область 190.983,76 0,7316% 1,72 1.111.492 Тульская область 249.499,58 0,9558% 1,69 1.472.472 Республика Мордовия 132.171,28 0,5063% 1,67 792.851 Республика Бурятия 163.559,42 0,6266% 1,66 984.605 город Москва 2.043.133,46 7,8269% 1,62 12.646.679 Кемеровская область 429.953,46 1,6470% 1,61 2.666.055 Томская область 168.185,43 0,6443% 1,56 1.078.356 Красноярский край 445.794,51 1,7077% 1,55 2.870.140 Республика Алтай 33.939,55 0,1300% 1,55 219.524 Брянская область 183.669,51 0,7036% 1,54 1.196.339 Челябинская область 530.758,34 2,0332% 1,53 3.471.061 Липецкая область 170.070,38 0,6515% 1,49 1.141.703 Пензенская область 191.182,08 0,7324% 1,46 1.311.833 Самарская область 457.578,68 1,7529% 1,44 3.181.285 Воронежская область 331.331,19 1,2692% 1,42 2.326.013 Орловская область 104.247,43 0,3993% 1,42 736.483 Краснодарский край 793.975,51 3,0415% 1,40 5.661.848 Забайкальский край 144.863,48 0,5549% 1,36 1.062.742 Ульяновская область 166.010,34 0,6359% 1,35 1.234.120 Новосибирская область 374.070,50 1,4330% 1,34 2.795.777 Курская область 145.053,87 0,5557% 1,31 1.105.524 Астраханская область 129.726,40 0,4969% 1,28 1.009.924 Республика Хакасия 66.751,83 0,2557% 1,25 535.215 Тамбовская область 123.036,81 0,4713% 1,22 1.011.357 Оренбургская область 237.832,61 0,9111% 1,21 1.959.921 Алтайский край 274.072,56 1,0499% 1,18 2.324.983 Республика Калмыкия 30.821,15 0,1181% 1,13 271.891 Курганская область 89.912,79 0,3444% 1,08 830.934 Волгоградская область 269.192,17 1,0312% 1,08 2.499.272 Омская область 203.402,16 0,7792% 1,05 1.935.430 Белгородская область 157.273,48 0,6025% 1,02 1.548.284 Республика Адыгея 45.506,42 0,1743% 0,99 458.916 Саратовская область 238.799,29 0,9148% 0,98 2.431.355 Ростовская область 397.012,14 1,5208% 0,95 4.200.071 Ставропольский край 224.288,83 0,8592% 0,80 2.799.408 Тюменская область 249.576,38 0,9561% 0,67 3.740.252 Республика Дагестан 126.829,00 0,4858% 0,41 3.098.492 Карачаево-Черкесская Республика 17.356,74 0,0665% 0,37 465.546 Республика Тыва 10.383,13 0,0398% 0,32 325.903 Кабардино-Балкарская Республика 18.554,40 0,0711% 0,21 867.285 Республика Северная Осетия — Алания 14.669,99 0,0562% 0,21 698.045 Чеченская Республика 14.289,06 0,0547% 0,10 1.467.838 Республика Ингушетия 4411,28 0,0169% 0,09 502.227

Меньше всего водку пьют жители Оренбуржья, Саратова и Ульяновска

Из других регионов ПФО, в лидеры по потреблению крепкого алкоголя входят также Башкортостан, занимающий почти 3% рынка, где купили за один третий квартал более 760 тыс. декалитров, и Нижегородская область, доля которой не превышает 2,5% рынка. Ее жители купили в третьем квартале почти 640 тыс. декалитров крепкого алкоголя.



Если считать регионы с населением более 1 млн человек, то больше всего крепким алкоголем злоупотребляют в Ленинградской, Московской, Архангельской и Вологодской областях — там за один третий квартал купили более 3 литров «водки» на одного жителя. Приближаются к ним Хабаровский край, Тверская и Ярославская области.



В Поволжье вновь лидирует Удмуртия, население которой за один третий квартал купило крепкого алкоголя почти по 2,5 литра на брата (почти 390 тыс. декалитров). И, как и в случае с напитками средней крепости, следом идут Кировская область (2,4 литра на брата — всего 306,5 тыс. декалитров крепкого алкоголя) и Татарстан (2,3 литра на человека).



Если считать регионы с населением более 1 млн человек, то больше всего крепким алкоголем злоупотребляют в Ленинградской, Московской, Архангельской и Вологодской областях. Фото: 1zoom.ru

Меньше всего крепкого алкоголя на душу населения в округе покупают в Саратовской области (менее 1 литра на человека), Оренбургской области (1,2 литра крепкого алкоголя на человека за 3 месяца) и Ульяновской области (1,35 литра крепкого алкоголя на человека).