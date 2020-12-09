Еще не Чудов и Зайцева, но…: вытащит ли «молодежь» российский биатлон из кризиса?

Рассказываем о перспективах Карима Халили, Анастасии Гореевой и Ирины Казакевич

Фото: youtube,com

Уже два этапа Кубка мира позади, а нога российского биатлониста на пьедестал пока так и не ступала. Более того, мужская сборная отметилась новым антирекордом, не попав даже в топ-30 на спринтерской гонке в Контиолахти. Впрочем, ничего нового — после исхода прежнего поколения спортсменов и вступления российского биатлона в затяжной кризис, российские болельщики уже отвыкли от больших побед. Однако надежда на возрождение все же есть — подрастает новое поколение, которое может вернуть наш биатлон в число фаворитов на этапах Кубка мира, а возможно, и на китайской Олимпиаде. Карим Халили, Анастасия Гореева и Ирины Казакевич — «Реальное время» рассказывает о главных проспектах отечественного биатлона.

Еще два года кризиса в российском биатлоне — болельщики отчаялись

Два года назад, с приходом нового президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, у болельщиков нашего биатлона появилась надежда. Первое, что он сделал — это внедрил открытую систему отбора в сборную, именно то, о чем болельщики и спортсмены просили все последние годы.

Драчев казался мудрым и современным человеком, который должен вывести российский биатлон на новый уровень. Однако новая система отбора долго не продержалась, а скандалы и недопонимания между региональными федерациями поддержали свое реноме как неотъемлемой части нашего биатлона. По составу сборной возникало очень много вопросов.

Вокруг национальной команды России было слишком много личных интересов. Например, тренеры Хованцев и Белозеров не могли определиться, кто должен попасть на Кубок мира — Малышко или Поршнев, каждый тянул своего ученика. Отсюда пошло и недопонимание в команде в целом.



Второй фактор, который мешает сборной выйти из кризиса — сомнительная практика подготовки спортсменов. Каждый спортсмен готовится самостоятельно, что снова говорит о том, что они не доверяют своим наставникам, и о том, что нет единой системы подготовки, как, например, у норвежцев и французов. Поэтому невозможно даже отметить, что именно у нашей сборной получается лучше — стрелять или бежать.

Владимир Драчев принял российский биатлон в плачевном виде, в этой ситуации сложно было сразу осуществить какие-то кардинальные изменения. Возможно, для этого вообще требуется полная смена руководства и системы работы. Нужно понимать также, что, помимо скандалов и сложностей с подготовкой, у СБР есть проблема поважнее — финансовая. Денег в организации не так чтобы очень много. Все это привело к росту недовольства биатлонного сообщества Драчевым, и в июле этого года его двухлетнее пребывание у руля федерации закончилось скандальным увольнением. 11 июля новым президентом стал Виктор Майгуров.

Чаще всего это были лидеры мужской и женской команд Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, которые иногда могли показать себя очень достойно. Фото Steffen Prößdorf / wikipedia.org

Карим Халили заменит Семена Сучилова на Кубке мира

Да, за последние два года российские болельщики начали привыкать к тому, что наши биатлонисты редко попадают в призы. Чаще всего это были лидеры мужской и женской команд Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, которые иногда могли показать себя очень достойно. А в их тени отсиживались остальные спортсмены, которых можно было постоянно менять, чтобы проверять молодежь.

Именно с жесткой ротации в составе и начинает этот год тренерский штаб сборной России. Мы же расскажем о самых ярких новичках.

Перед третьим этапом Кубка мира пресс-служба СБР сообщила, что в расположение сборной поступил 22-летний Карим Халили. Он дебютировал на Кубке мира в январе 2020 года, лучший результат — 25-е место в гонке преследования весной в Контиолахти. В ноябре тренерский штаб заговорил о неплохом резерве, а именно — о Халили. Было принято решение, что он начнет сезон с Кубка России, где должен показать хорошие и стабильные результаты. 3 декабря Карим одержал победу в суперспринте, допустив один промах. Он хорошо преодолевает дистанцию, держит стабильную скорость на протяжении всей гонки. Со стрельбой у молодого спортсмена тоже все достойно и чисто. Осталось только продемонстрировать это и в мировом биатлоне, не прячась за спинами лидеров нашей сборной и норвежцев. Так что с его приходом у нас, наконец, появляются вполне обоснованные новые надежды на мужской биатлон.



После двух этапов Кубка мира и провала Петра Пащенко и Семена Сучилова Карим Халили был вызван в сборную. Уже 11 декабря он выступит на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Две дебютантки с большими перспективами

На протяжении года в двери женской сборной стучится молодая и яркая спортсменка — 21-летняя Анастасия Гореева. Прошлый сезон оказался для биатлонистки не самым удачным из-за частого пребывания в лазарете. Однако спортсменка восстановилась и через отборочные старты попала в основной состав сборной России.

Уверенная в себе, одаренная и быстроногая Гореева начала лишь с 56-го места на индивидуальной гонке в Хохфильцене, так и не поднявшись выше за прошедший второй этап. На данный момент единственная проблема спортсменки — это стрельба. Да, ногами отрабатывает очень достойно, одна из самых скоростных биатлонисток среди девушек в мире. Однако с винтовкой у нее пока не клеится, может и пять раз выстрелить в «молоко». Но в целом Анастасия, двухкратная чемпионка мира среди юниорок, — отличный «проспект» российского биатлона. Осталось только разобраться со стрельбой и стать более устойчивой психологически.

Второй дебютанткой на Кубке мира в составе женской сборной России стала 23-летняя Ирина Казакевич. Спортсменка два сезона пыталась пробиться в национальную команду, и, наконец, оказалась в ней. Она одна из самых быстрых биатлонисток в России, но тоже с проблемами в стрельбе: стопроцентная лежка и ужасная работа на стойке.

Второй дебютанткой на Кубке мира в составе женской сборной России стала 23-летняя Ирина Казакевич. Фото cska.ru

Первая гонка в Контиолахти сложилась для Ирины непросто: четыре промаха и лишь 52-я позиция на финише. Такой же оказалась и дистанция в эстафете, где Казакевич бежала на втором этапе. По ходу держалась хорошо, даже выдерживала высокий темп шведки Моны Брурссон и белоруски Ирины Кручинкиной. Несмотря на серьезные порывы ветра, без промаха отстреляла на лежке. Но вот стойку снова смазала, использовала три дополнительных патрона, чтобы закрыть одну мишень. Как итог — передала эстафету на седьмом месте с минутным отставанием от лидера.

Тренерский штаб видит потенциал как в Гореевой, так и в Казакевич. У биатлонисток хорошие беговые данные, и если они освоятся на Кубке мира психологически и физически, то мы можем ждать от них и медалей. Этап в Хохфильцене начнется со спринта. О победах пока не говорим, но надеемся, что нашим молодым биатлонистам удастся попасть хотя бы в топ-20.