Еще не Чудов и Зайцева, но…: вытащит ли «молодежь» российский биатлон из кризиса?
Рассказываем о перспективах Карима Халили, Анастасии Гореевой и Ирины Казакевич
Уже два этапа Кубка мира позади, а нога российского биатлониста на пьедестал пока так и не ступала. Более того, мужская сборная отметилась новым антирекордом, не попав даже в топ-30 на спринтерской гонке в Контиолахти. Впрочем, ничего нового — после исхода прежнего поколения спортсменов и вступления российского биатлона в затяжной кризис, российские болельщики уже отвыкли от больших побед. Однако надежда на возрождение все же есть — подрастает новое поколение, которое может вернуть наш биатлон в число фаворитов на этапах Кубка мира, а возможно, и на китайской Олимпиаде. Карим Халили, Анастасия Гореева и Ирины Казакевич — «Реальное время» рассказывает о главных проспектах отечественного биатлона.
Еще два года кризиса в российском биатлоне — болельщики отчаялись
Два года назад, с приходом нового президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, у болельщиков нашего биатлона появилась надежда. Первое, что он сделал — это внедрил открытую систему отбора в сборную, именно то, о чем болельщики и спортсмены просили все последние годы.
Вокруг национальной команды России было слишком много личных интересов. Например, тренеры Хованцев и Белозеров не могли определиться, кто должен попасть на Кубок мира — Малышко или Поршнев, каждый тянул своего ученика. Отсюда пошло и недопонимание в команде в целом.
Второй фактор, который мешает сборной выйти из кризиса — сомнительная практика подготовки спортсменов. Каждый спортсмен готовится самостоятельно, что снова говорит о том, что они не доверяют своим наставникам, и о том, что нет единой системы подготовки, как, например, у норвежцев и французов. Поэтому невозможно даже отметить, что именно у нашей сборной получается лучше — стрелять или бежать.
Владимир Драчев принял российский биатлон в плачевном виде, в этой ситуации сложно было сразу осуществить какие-то кардинальные изменения. Возможно, для этого вообще требуется полная смена руководства и системы работы. Нужно понимать также, что, помимо скандалов и сложностей с подготовкой, у СБР есть проблема поважнее — финансовая. Денег в организации не так чтобы очень много. Все это привело к росту недовольства биатлонного сообщества Драчевым, и в июле этого года его двухлетнее пребывание у руля федерации закончилось скандальным увольнением. 11 июля новым президентом стал Виктор Майгуров.
Карим Халили заменит Семена Сучилова на Кубке мира
Да, за последние два года российские болельщики начали привыкать к тому, что наши биатлонисты редко попадают в призы. Чаще всего это были лидеры мужской и женской команд Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, которые иногда могли показать себя очень достойно. А в их тени отсиживались остальные спортсмены, которых можно было постоянно менять, чтобы проверять молодежь.
Именно с жесткой ротации в составе и начинает этот год тренерский штаб сборной России. Мы же расскажем о самых ярких новичках.
Перед третьим этапом Кубка мира пресс-служба СБР сообщила, что в расположение сборной поступил 22-летний Карим Халили. Он дебютировал на Кубке мира в январе 2020 года, лучший результат — 25-е место в гонке преследования весной в Контиолахти. В ноябре тренерский штаб заговорил о неплохом резерве, а именно — о Халили. Было принято решение, что он начнет сезон с Кубка России, где должен показать хорошие и стабильные результаты. 3 декабря Карим одержал победу в суперспринте, допустив один промах. Он хорошо преодолевает дистанцию, держит стабильную скорость на протяжении всей гонки. Со стрельбой у молодого спортсмена тоже все достойно и чисто. Осталось только продемонстрировать это и в мировом биатлоне, не прячась за спинами лидеров нашей сборной и норвежцев. Так что с его приходом у нас, наконец, появляются вполне обоснованные новые надежды на мужской биатлон.
После двух этапов Кубка мира и провала Петра Пащенко и Семена Сучилова Карим Халили был вызван в сборную. Уже 11 декабря он выступит на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Две дебютантки с большими перспективами
На протяжении года в двери женской сборной стучится молодая и яркая спортсменка — 21-летняя Анастасия Гореева. Прошлый сезон оказался для биатлонистки не самым удачным из-за частого пребывания в лазарете. Однако спортсменка восстановилась и через отборочные старты попала в основной состав сборной России.
Уверенная в себе, одаренная и быстроногая Гореева начала лишь с 56-го места на индивидуальной гонке в Хохфильцене, так и не поднявшись выше за прошедший второй этап. На данный момент единственная проблема спортсменки — это стрельба. Да, ногами отрабатывает очень достойно, одна из самых скоростных биатлонисток среди девушек в мире. Однако с винтовкой у нее пока не клеится, может и пять раз выстрелить в «молоко». Но в целом Анастасия, двухкратная чемпионка мира среди юниорок, — отличный «проспект» российского биатлона. Осталось только разобраться со стрельбой и стать более устойчивой психологически.
Второй дебютанткой на Кубке мира в составе женской сборной России стала 23-летняя Ирина Казакевич. Спортсменка два сезона пыталась пробиться в национальную команду, и, наконец, оказалась в ней. Она одна из самых быстрых биатлонисток в России, но тоже с проблемами в стрельбе: стопроцентная лежка и ужасная работа на стойке.
Первая гонка в Контиолахти сложилась для Ирины непросто: четыре промаха и лишь 52-я позиция на финише. Такой же оказалась и дистанция в эстафете, где Казакевич бежала на втором этапе. По ходу держалась хорошо, даже выдерживала высокий темп шведки Моны Брурссон и белоруски Ирины Кручинкиной. Несмотря на серьезные порывы ветра, без промаха отстреляла на лежке. Но вот стойку снова смазала, использовала три дополнительных патрона, чтобы закрыть одну мишень. Как итог — передала эстафету на седьмом месте с минутным отставанием от лидера.
Тренерский штаб видит потенциал как в Гореевой, так и в Казакевич. У биатлонисток хорошие беговые данные, и если они освоятся на Кубке мира психологически и физически, то мы можем ждать от них и медалей. Этап в Хохфильцене начнется со спринта. О победах пока не говорим, но надеемся, что нашим молодым биатлонистам удастся попасть хотя бы в топ-20.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым