Арбитраж Татарстана продлил банкротство стройкомпании «Союзшахтоосушение»

Арбитражный суд Татарстана продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Союзшахтоосушение» на 3 месяца. Вопрос о завершении банкротства строительной компании будет рассмотрен в феврале 2020 года.

Заседание суда назначено на 4 февраля, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что годом ранее суд признал гендиректора компании Рустема Зайнуллина виновным в уклонении от уплаты налогов на 24 млн рублей. Он получил 2 года условно.

«Союзшахтоосушение» строило в Казани такие объекты, как ТРК «Корстон», ЖК «Лазурные небеса» и «Шаляпин Palace Hotel». Банкротство компании стартовало в июле 2018 года.