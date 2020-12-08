Газпромбанк отмечает десятилетие работы в Татарстане новосельем

В сердце Казани — на улице Пушкина открылся новый офис Газпромбанка

Фото: Владимир Васильев

Площадь отделения — более 500 квадратных метров. Здесь есть всё для комфортного обслуживания клиентов: переговорные комнаты, кабинеты для клиентов премиального сегмента, 4 кассы, зона биометрии. К услугам посетителей, пришедших с малышами, предоставляется детская комната. Зона банкоматов работает круглосуточно.

Пандемия вносит свои коррективы в стандарты обслуживания, поэтому все процессы выстраиваются с соблюдением санитарных требований и социальной дистанции между клиентами и сотрудниками офиса. Что особенно важно для центра Казани — для клиентов банка есть парковка.

Само здание нового офиса Казанского филиала Газпромбанка находится в самом сердце города, на холме, оно хорошо узнаваемо и оформлено инновационной подсветкой. Его общая площадь — больше 5 тысяч квадратных метров. А там, где Казанский филиал располагался до сих пор — на Лево-Булачной, 32 — теперь работает дополнительный офис №047/1012, в котором также предоставляется самый полный спектр банковских продуктов и услуг.

Вице-Президент — управляющий филиалом Газпромбанка в г.Казани Марат Мухаметшин рассказывает:

— Газпромбанк поступательно расширяет свою офисную сеть в рамках трансформации своей бизнес-модели — перехода из корпоративно-инвестиционного в универсальный, с акцентом на активное развитие розницы. Для нас очень важен каждый клиент, и мы предоставляем право индивидуального выбора — воспользоваться нашими надежными и качественными цифровыми сервисами, либо прийти за профессиональной консультацией к опытным специалистам, чтобы грамотно сориентироваться в современных банковских продуктах. Новый офис Казанского филиала универсален. Здесь предусмотрено обслуживание не только юридических и физических лиц, но малого и среднего бизнеса, премиального сегмента и частно-банковского обслуживания Private Banking. Кроме того, в этом здании объединены все структуры, обеспечивающие бизнес-процессы и жизнедеятельность Банка в регионе. Глубоко уверен, что новые рабочие пространства будут способствовать повышению эффективности работы наших сотрудников, а наши клиенты по достоинству оценят комфортные условия пребывания в новом офисе и высокие стандарты качества обслуживания.

Для нас очень важен каждый клиент, и мы предоставляем право индивидуального выбора — воспользоваться нашими надежными и качественными цифровыми сервисами, либо прийти за профессиональной консультацией к опытным специалистам, чтобы грамотно сориентироваться в современных банковских продуктах

Для физических лиц

В новом открывшемся отделении Газпромбанка можно получить полный спектр банковских продуктов и услуг: кредитование, повышение эффективности пенсионных накоплений, расчетные операции, управление сбережениями. В качестве дополнительных услуг банка физическим лицам предлагается помощь в инвестировании: вложения в ПИФы, инвестирование на фондовом рынке, брокерское обслуживание. Здесь можно арендовать и индивидуальный банковский сейф. Продуктовая линейка банка постоянно совершенствуется, следуя за запросами клиентов и их потребностями. Перечислим лишь немногие возможности, которые предоставляет Газпромбанк своим клиентам.

Накопительный счет¹ с повышенной ставкой в 6,5% годовых особенно актуален для тех, кто хочет накопить и приумножить свои средства. Держателям данного счета банк предоставляет доступ к деньгам в режиме 24/7 и возможность оформления онлайн. Приятным бонусом станет ежемесячное начисление процентов.

Ставка по кредиту наличными² начинается от 5,9%. Такой кредит можно оформить на любую сумму до 5 млн рублей. Если вы берете в кредит меньше 1 млн, то заявку можно оставить на сайте Газпромбанка, для этого потребуется только ваш паспорт. Уведомление о решении придет вам на смс, а деньги можно будет получить или через мобильное приложение, или в отделениях банка, придя туда лично. Кредиты выдаются на срок от 13 месяцев до 7 лет, погашать их можно досрочно в любой день, независимо от даты платежа.

В новом открывшемся отделении Газпромбанка можно получить полный спектр банковских продуктов и услуг

«Умная карта»³ Газпромбанка — авангард российского карточного обслуживания. Карты начали выдавать летом прошлого года, и они уже пользуются огромным спросом. Заявку на карту можно заполнить онлайн, курьер привезет ее клиенту бесплатно. Кредитный лимит по “умной карте” достигает 600 000 рублей, а дебетное обслуживание фантастически удобное. Можно без процентов снимать наличные в банкоматах любых банков (до 3 раз в месяц), переводы на карты других банков бесплатны в пределах определенного лимита, но главное — карта сама определяет категорию расходов, по которой начисляется самый большой кэшбек (10%) — по объему расходов. Больше не нужно выбирать, на супермаркеты вам нужен кэшбэк или на такси: карта сама начислит вам самый выгодный возврат по итогам месяца.

Ипотека в Газпромбанке — выгодное предложение для тысяч российских семей. Ипотечная программа «Новоселы» будет востребована для молодых семей, которые планируют улучшить свои жилищные условия. Со ставкой от 7,5 годовых, сроком займа до 30 лет и максимальной суммой в 60 млн рублей — сделать это реальнее, чем когда-либо. Кроме того, Газпромбанк является участником государственной программы «Семейная ипотека». Ее участники (семьи, в которых родился второй или третий ребенок в период 2018-2022 года) могут оформить кредит на жилье со ставкой от 4,7% годовых и максимальным сроком до 30 лет.

Ипотека в Газпромбанке — выгодное предложение для тысяч российских семей

Рефинансирование кредитов — услуга, которая требуется многим людям, особенно сейчас, в непростое время кризиса, вызванного пандемией. Газпромбанк предлагает комфортные, мягкие условия рефинансирования. Ваши долговые обязательства можно перевести сюда по ставке от 5,5%. Максимальная сумма рефинансирования — 5 млн рублей, срок погашения — до 7 лет.

Индивидуальные инвестиционные счета в Газпромбанке позволяют не только сохранить капитал, но и эффективно его приумножить. Частным клиентам предлагается вложить средства в ценные бумаги. Набор инвестиционного портфеля формируется в соответствии с предпочтениями клиента: учитывается желаемый уровень доходности и допустимый уровень риска. На такой взнос формируется еще и налоговый вычет (13% от суммы взноса до 400 тысяч рублей вернется клиенту), или же на доходы от инвестирования можно получить освобождение от уплаты налогов.

Для юридических лиц

Газпромбанк предлагает высочайшие стандарты обслуживания корпоративных клиентов. Портфель корпоративного обслуживания неуклонно растет.

В новом отделении Газпромбанка на Пушкина к услугам юридических лиц, включая субъектов малого и среднего бизнеса:

кредитные программы;

услуги расчетно-кассового обслуживания;

валютного контроля;

размещение депозитов;

зарплатные проекты;

инвестиционное и проектное финансирование.

За годы 30-летней успешной работы на банковском рынке Газпромбанк стал универсальным финансово-кредитным институтом, предоставляющим широкий спектр банковских и инвестиционных продуктов корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Устойчивый рост ключевых показателей, готовность сотрудничать с теми, кто нуждается в надежном финансовом партнере, способность обеспечить индивидуальный, качественный подход — основа доверия многочисленной группы его клиентов.

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Партнерский материал, фото Владимира Васильева