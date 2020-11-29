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Минниханов призвал чиновников обратить особое внимание на нужды инвалидов

05:27, 29.11.2020
Минниханов призвал чиновников обратить особое внимание на нужды инвалидов
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал чиновников обратить особое внимание на нужды инвалидов. Он заявил, что для инвалидов необходимо создать равные условия во всех сферах.

«Необходимо обеспечить своевременную и качественную медицинскую помощь инвалидам, особенно в условиях пандемии, сделать все возможное, чтобы повседневная жизнь людей с особенностями развития была комфортной и благоприятной. Все мероприятия в рамках декады [инвалидов] должны быть организованы с учетом санитарной обстановки, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — сказал Минниханов.

Декада инвалидов пройдет с 1 по 10 декабря.

Ранее сообщалось, что все больницы и поликлиники Татарстана объединят в единую телефонную систему.

Ольга Плешкова
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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