Минниханов призвал чиновников обратить особое внимание на нужды инвалидов

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал чиновников обратить особое внимание на нужды инвалидов. Он заявил, что для инвалидов необходимо создать равные условия во всех сферах.

«Необходимо обеспечить своевременную и качественную медицинскую помощь инвалидам, особенно в условиях пандемии, сделать все возможное, чтобы повседневная жизнь людей с особенностями развития была комфортной и благоприятной. Все мероприятия в рамках декады [инвалидов] должны быть организованы с учетом санитарной обстановки, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — сказал Минниханов.

Декада инвалидов пройдет с 1 по 10 декабря.

Ранее сообщалось, что все больницы и поликлиники Татарстана объединят в единую телефонную систему.



Ольга Плешкова