Рафаэль Шавалиев, главврач РКБ: «Мы просто научились жить с COVID-19»

Как больница завершает пандемийный год, какую вакцину получила и что такое «нейроковид»

Фото: Максим Платонов

В ближайшее время в Республиканской клинической больнице Татарстана ожидают поступления вакцины от коронавируса. Об этом сообщил главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев. Руководитель клиники также рассказал о работе ковидных отделений во время ухудшившейся эпидситуации по коронавирусу и сезонного роста ОРВИ, необычных осложнениях COVID-19, которых не миновали и сами медики, и об инновациях в лечении, несмотря на сложную обстановку.

Как легче перенести болезнь и что такое «нейроковид»



Главный врач РКБ признался, что сам недавно переболел новой коронавирусной инфекцией. Подвели нарушения режима сна и стресс, иммунитет не справился.

— Я сам заболел из-за того, что двое суток не спал — тяжелый пациент был. Надо высыпаться, свой иммунитет готовить — другого варианта нет. Основной способ укрепить иммунитет — здоровый сон, хорошее сбалансированное питание, и самое главное — не допускать паники, — считает Рафаэль Шавалиев.

Еще один совет, как обезопасить себя, — не пренебрегать масками, так как уже доказано, что основной способ заражения происходит через дыхательные пути. Медик советовал защищать органы дыхания, чаще промывать нос — через него вирус и попадает в организм.

Другой залог быстрого и легкого преодоления болезни — ранняя диагностика: если вы почувствовали першение в горле, недомогание, лучше сразу сделать тест на коронавирус, говорит Шавалиев. У врачей РКБ, ведущих борьбу с ковидом, на вооружении уже есть проверенные технологии лечения и необходимые препараты. Если первые два дня после недомогания вовремя принять меры, то случаи перехода заболевания во вторую фазу со сложным течением, подчеркнул он, исключены.

У врачей РКБ, ведущих борьбу с ковидом, на вооружении уже есть проверенные технологии лечения и необходимые препараты. Если первые два дня после недомогания вовремя принять меры, то случаи перехода заболевания во вторую фазу со сложным течением исключены. Фото: Илья Репин

Занимаясь с весны изучением течения болезни, врачи РКБ пришли к выводу, что главным образом новый вирус поражает кровеносные сосуды, а их дисфункция в свою очередь отражается на нормальной работе других органов, в том числе и головного мозга — развивается так называемый «нейроковид» (неврологические осложнения COVID-19, — прим. ред.).

— Это депрессия, агрессия, другие поведенческие проявления, — поясняет главврач. — Например, мне звонят родственники заболевшего и говорят: «Вы не подходите к пациенту» — «Как не подходим? Подходим». Я захожу в «красную» зону, подхожу к этому пациенту, говорю: «Здравствуйте. Как у вас дела?», он смотрит на меня: «Хорошо» — «Лечение получаете?» — «Получаю». Я выхожу в коридор, звоню его родственнику и предлагаю ему сейчас связаться с этим пациентом. Ему тут же звонят, и он отвечает, что никто не заходил, ничего не делают. Через пять дней он пришел в себя, восстановился, потом еще волонтером работал с нами, помогал. Вот такая ситуация.

Потеря обоняния может длиться месяцами

С каким самым необычным проявлением ковида пришлось столкнуться врачам РКБ, поинтересовались журналисты. По словам Шавалиева, очень грозное осложнение, которое тяжело купировать, — это тромбы в сердце и поражение почечных сосудов. К решению этой проблемы подключились и коллеги-кардиохирурги из МКДЦ.

— Я сам, когда в «красной» зоне бываю, моя миссия — только разъяснительная, потому что нейроковид настолько обострен. Почти по каждому пациенту, который переходит во вторую фазу (первая фаза — проникновение вируса, температура, першение в горле, то есть стандартное ОРВИ), ты не знаешь, как дальше будет протекать болезнь. Сейчас, правда, мы научились прогнозировать, по какому сценарию будет развиваться заболевание.

По мнению главврача РКБ, за всю историю существования и изучения вирусов, еще не было ни одной такой инфекции, которая бы так повреждала функцию обоняния у человека: «Первый раз, когда мы услышали об этом, у нас заведующая приходит, говорит, что одна медсестра нюх потеряла. Мой зам уточняет: «Обнаглела что ли?». Но оказалось, на самом деле перестала чувствовать запахи». Интересно, что сами клетки остаются в сохранности, а нарушается взаимодействие разных зон головного мозга. Один доктор у нас переболел, уже три месяца прошло, как выздоровел, а запахи он по-прежнему воспринимает по-другому — не так, как до ковида».

Занимаясь с весны изучением течения болезни, врачи РКБ пришли к выводу, что главным образом новый вирус поражает кровеносные сосуды, а их дисфункция в свою очередь отражается на нормальной работе других органов. Фото: Илья Репин

Пандемия коронавируса внесла свои корректировки в развитие так называемого медицинского туризма. Тех, кто приезжает в РКБ на лечение из других регионов стало гораздо меньше. Но если раньше приезжали просто на обследование, то сегодня пациенты нацеленно едут к определенному врачу или врачам.

— У нас очень сильная хирургия, аритмология, неврология, кардиология, мы сильны мультидисциплинарным подходом. У нас все специалисты высокого класса собраны в одном месте. На днях приезжал пациент из Иркутска, человек очень болен. Его 15 наших специалистов посмотрели и нашли первоисточник всех болезней — нехватка одного фермента в печени приводит к изменениям во всем организме: и подагру дало, и миокардиопатию, и проблемы с дыханием, и прочее. Эти случаи у нас адресные, и здесь мы не преследуем цель заработать деньги — мы должны помочь человеку, который приехал сюда за этим. В основном в этом направлении мы работаем по выходным, поскольку это внебюджетные источники.

Инновации в лечении

Несмотря на тяжелую ситуацию по ковиду, в клинике продолжают изучать новые медицинские разработки и внедрять инновационные технологии лечения. В РКБ продолжается научно-практическая деятельность по многим направлениям медицины. В ковид-госпитале работает лишь пятая часть сотрудников, остальные три тысячи врачей заняты своими непосредственными задачами. Есть новые наработки в области эндопротезирования, абдоминальной хирургии, эндокринологии, медики успешно сотрудничают с учеными КФУ. Например, на прошлой неделе в РКБ работали над внедрением новой технологии лечения урологических заболеваний. С инновационной методикой врачей познакомил однокурсник Рафаэля Шавалиева, талантливый врач и один их ведущих московских урологов Искандер Абдуллин.

— Мы активно развиваем эндоскопические технологии диагностики и оперативных вмешательств, то есть большие, сложные операции на желудке или кишечнике сейчас делаем с помощью лапароскопии — это субтотальная резекция желудка при опухолях и непроходимости, крупные операции на толстом кишечнике. Сами методы лечения не изменились: если непроходимость, то ее надо устранить, если кровотечение — удалить этот участок, если невозможно купировать. Но раньше все это делалось большими полостными разрезами, а сейчас мы от этого уходим, чтобы обеспечить тем самым скорейшее выздоровление и восстановление трудоспособности человека. С рубцами, со спайками человек всегда будет где-то ограничен. Это достаточно сложное хирургическое вмешательство, когда, например, в глубине органов нужно что-то связать между собой, сшить. Но мы умеем это делать.

Несмотря на тяжелую ситуацию по ковиду, в клинике продолжают изучать новые медицинские разработки и внедрять инновационные технологии лечения. Фото: Мария Горожанинова

Сегодня трансплантация печени для хирургов РКБ превратилась в рутинный процесс, признался главврач, хотя не так давно считалась уникальной операцией. В этом году проведено 15 таких трансплантаций печени, а в целом 60 трансплантационных вмешательств. Также выполняются все плановые и срочные операции, которые проводились в травмоцентре, который сейчас переоборудован под ковидные отделения.



— Ковид нам не мешает. Мы просто научились жить с ковидом, потому что большая проблема сейчас — постковидная история. Ковид ковидом, он прошел, но след остается в виде повреждения сосудов, легких, нервной системы — они потом, спустя какое-то время могут дать о себе знать, спустя месяц, два или три. Нам сейчас нужно научиться наблюдать за этими пациентами — для них нужно провести диспансеризацию.

Особое внимание в связи с осложнениями после перенесенной коронавирусной инфекции уделяется вопросам реабилитации таких пациентов, для чего в составе РКБ появился реабилитационный блок и сосудистый центр третьего уровня.

— Мы тоже тяжелых пациентов принимаем у себя, не только в МКДЦ. У нас очень хорошо сейчас работает на сосудах мозга команда под началом Андрея Терегулова. Это сын Лилианы Ефимовны Терегуловой. Вы знаете, я верю в династии. Почему? В медицине самый важный компонент — мотивация: хочешь помогать, чувствуешь, что востребован, или нет. Можно же легко отказать, сказав, что я это не умею, идите к другому врачу. И можно так всю жизнь прожить, ни за что не отвечать, ни одного осложнения не будет, рейтинги и статистика — шикарные, но ты не будешь стараться внедрять новые методы лечения — это же риск, колоссальный. Вот династия позволяет формировать очень раннюю мотивацию помогать другим.

В РКБ ждут вакцину «Спутник V»

В ближайшее время в больнице ждут поступления антиковидной вакцины «Спутник V». Можно ли утверждать, что вакцинированный человек защищен и не будет болеть — этот вопрос волнует сегодня многих. Пока больших рандомизированных исследований о влиянии и эффективности вакцины нет, сообщил Рафаэль Шавалиев. Тем не менее он считает, что если пройти все этапы двухэтапной вакцинации, тогда да — прививка поможет.

В ближайшее время в больнице ждут поступления антиковидной вакцины «Спутник V». Фото: sputnikvaccine.com

— Самая главная задача вакцины — разработать, простимулировать организм так, чтобы организм научился синтезировать свои белки. Это можно делать на носителях аденовирусной инфекции или других вирусах. Американцы идут по пути выращивания ковида в других организмах и на этом носителе делают вакцину.

Кроме того, обезопасить себя от коронавируса и других инфекций можно благодаря укреплению иммунитета, говорит врач: «Сейчас нужно научиться жить в век вирусов, беречь себя, своих близких. Иммунитет — это иммуноглобулин, а это, в свою очередь, белки, распознающие чужеродный белок, который поступает в организм из внешней среды или чужеродной РНК. Самое главное сегодня — полноценное питание, для иммуноглобулина нужна белковая пища. Полноценное питание — это пища, богатая мясом, клетчаткой. Вегетарианцы и веганы сейчас находятся в группе риска, у них быстрее наступает вторая, более тяжелая фаза течения болезни. Потому что растительные белки не могут компенсировать или заместить животный белок».