Путин призвал губернаторов помогать инвалидам «не для галочки»

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов помогать инвалидам «не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть»: «Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников».

«Внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже и напоминать не нужно», — цитирует пресс-служба Кремля слова Путина, сказанные на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций.

Напомним, сегодня, в Международный день инвалидов, 3 декабря, в Татарстане работает горячая линия по вопросам соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.