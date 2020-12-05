Борис Калягин: «Есть возможности для начала реальных переговоров Москвы и Вашингтона»

В США продолжается формирование команды нового американского президента Джозефа Байдена. В частности, на этой неделе в Белый дом вернулась 42-летняя Дженнифер Псаки. Россиянам она широко известна еще с тех времен, когда представляла Госдепартамент США при Бараке Обаме и прославилась рядом ляпов в период обострения американо-российских отношений. Является ли Псаки русофобом, почему Байден вспомнил о ней, какой будет его международная политика, а также есть ли шанс разморозить американо-российские отношения, в интервью «Реальному времени» рассуждает известный американист, советский журналист-международник, собкор Гостелерадио в США в 80-е годы Борис Калягин.

«Байден хотел подчеркнуть широту своих взглядов»



— Борис Александрович, в США идет формирование команды Джозефа Байдена, в которую вошло немало женщин — это и Камала Харрис, и Джанет Йеллен, и вот теперь Дженнифер Псаки. Чем можно объяснить ее приглашение?

— Прежде всего будущий президент США Байден хотел подчеркнуть широту своих взглядов, широту выбора, который он хочет осуществлять в ходе своей деятельности. Вообще, можно отметить такой интересный факт — после того, как Джозеф Байден официально станет президентом США, мы сможем сказать, что Америка выбрала второго после Джона Кеннеди президента-католика, а это любопытно еще и потому, что католическая вера точно будет играть определенную роль в проведении внутренней политики Байдена.

Вопросы веры были одной из тем агитации Байдена, и тот факт, что он решил набирать в свою команду женщин, тоже в определенной степени связан с вопросами вероисповедания будущего президента.

Что касается Псаки — да, у нас в России ее обвиняют в том, что она допустила несколько ляпов в своих выступлениях, но к этому мы вполне можем относиться с иронией, потому что эти ляпы и ошибки — мелочи, а главное же — существо выступлений. Конечно, Псаки — это человек, весьма критически относящийся к России — впрочем, как и вся команда, которую набирает Байден, и если команда именно таковая, Псаки вполне для нее подходит.

— Кто мог выбрать Псаки на должность пресс-секретаря президента?

— Думаю, что это в какой-то степени выбор самого Байдена, поскольку в свое окружение он и ранее набрал много женщин, подчеркивая, видимо, из религиозных суждений, что нужно уделять большее внимание и значение роли женщин и в политике, и в управлении страной. Что в итоге и привлекло к Байдену большое внимание со стороны американского населения.

— Какую роль в отношениях с Россией может сыграть работа Псаки при Байдене?



— Пресс-секретарь Белого дома, если он человек образованный и обладающий чувством юмора, играет довольно значительную роль, потому что такой человек по многим важным вопросам должен высказываться именно с юмором и стараться точно передать точку зрения своего шефа.

Что касается Псаки, то я не думаю, что она русофобская женщина и лично настроена на антироссийскую политику — в те годы, когда Псаки была пресс-секретарем Госдепартамента, ее высказывания по России нужны были, чтобы угодить верхам США и ее непосредственному шефу — президенту. В целом на недостаток некоторых знаний ничто не указывает, у Дженнифер Псаки хороший, подвешенный язык, и Байден, думаю, выбрал ее прежде всего за это качество.

— Можно ли говорить, что пресс-секретарь — это ее должностной потолок и что влияния на президента у нее не будет?

— Думаю, да, будущий пост для Джен действительно потолок, потому что Псаки — не самостоятельный политик и она вряд ли могла бы представлять США в ООН или в Совете Безопасности ООН. Интерпретировать слова шефа — это ее нынешний потолок, и дай Бог, чтобы прежде всего с ним она удачно справилась.

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В целом на недостаток некоторых знаний ничто не указывает, у Дженнифер Псаки хороший, подвешенный язык, и Байден, думаю, выбрал ее прежде всего за это качество

«Вульгарность Трампа оттолкнула интеллигенцию и молодежь»

— Расширит ли Байден до 20 января женское присутствие в своей администрации?

— Женский круг и сейчас у Байдена достаточно широкий, но я думаю, что он еще введет несколько женщин в свою команду — возможно, некоторых назначит послами.

— Насколько влиятельной для выработки решений для Байдена может быть его супруга Джилл Байден?

— Трудно сказать, поскольку ранее супруга Байдена ничем себя не проявила, но вполне допускаю, что она будет играть заметную роль в политике Байдена.

— Спустя месяц после выборов, уже можно понять, почему в президентской гонке победил именно Байден? Дело в ошибках его соперника Дональда Трампа или Байдену повезло?

— Дело в том, что Дональд Трамп сумел настроить против себя заметную часть американского общества — ту же интеллигенцию, которой не нравилось его вульгарное поведение, поведение торговца.

Конечно, Трамп немало сделал, чтобы показать стране на важность среднего класса, важность тех, кто занимается настоящей работой — в том же сельском хозяйстве, на производстве, требовал, чтобы бизнесмены возвращали капиталы назад, в США, и такая работа Трампа пошла на пользу очень многим слоям населения США — прежде всего рабочего населения.

Но та самая вульгарность Трампа в общении, торгашеское отношение ко многим вопросам отталкивало другую часть населения — интеллигенцию и молодежь, поэтому Трамп и проиграл.

— Значит, молодежь и интеллигенция оказала большее влияние на выбор американцев в 2020 году?

— Я бы сказал, что значительное влияние. Вы же видели, что происходило в США летом — страна оказалась расколота из-за действий полиции, а во-вторых, многие люди оказались недовольны социальным положением в стране, вновь проявились противоречия между черным и белым населением, между американцами и пришлым населением из той же Латинской Америки — это все бросалось в глаза и сейчас продолжает бросаться. Все эти вещи привели к недовольству молодежи Трампом, и молодежь была настроена против Трампа очень активно, отсюда и поражение Трампа.

— Байден обвинял Трампа в том, что его администрация очень плохо боролась с эпидемией коронавируса. Пандемия повлияла на поражение Трампа?

— Трамп, видимо, не придавал какого-то большого значения появлению коронавируса — подошел залихватски, мол, преодолеем-победим, а когда увидел, что инфекция все-таки значимая штука, то спохватился, но было уже несколько поздно, и конечно, противники такую ошибку Трампа использовали против него очень активно.

Фото: mind.ua

Дональд Трамп сумел настроить против себя заметную часть американского общества — ту же интеллигенцию, которой не нравилось его вульгарное поведение, поведение торговца

«Есть возможности для начала реальных переговоров Москвы и Вашингтона»

— Летом и осенью многие политологи высказывались, что в связи с протестами и результатами выборов, которые не устроят проигравшую сторону, в США может начаться гражданская война. Сейчас все выглядит спокойно. Угроза серьезных конфликтов в США миновала?

— То, что отношения в американском обществе накалились, — это безусловно, и эта ситуация так просто уйти не может и будет проявляться в ближайшее время — особенно, если речь идет о взаимоотношениях черных и белых.

Конечно, если демократы придут к власти, они предпримут специальные шаги для того, чтобы как-то успокоить отношения черных и белых, но полностью этот вопрос устранить невозможно — причины-то тут более глубокие, они лежат в социальной плоскости, и демократам придется это все учесть в своей внутренней политике.

— Многим интересно, какие шаги предпримет Байден в отношении России. Это могут быть какие-то жесткие решения, стремление проводить жесткую политику?

— Конечно, в период избирательной кампании Байден отличался жесткими антироссийскими выступлениями, но я думаю, что есть возможности начала реальных переговоров Москвы и Вашингтона. Многие сейчас вспоминают, что при Обаме, когда Байден был вице-президентом, он участвовал в переговорах по разоружению, и думаю, что такие переговоры могут возобновиться.



Очевидно, что Байден понимает необходимость продления договора об ограничении СНВ-3 — хотя у него очень мало времени остается для того, чтобы поправить ситуацию (выборщики проведут голосование по утверждению президента 14 декабря, Байден приступит к обязанностям президента 20 января, а 5 февраля завершается действие договора СНВ-3), но, как известно, президент Путин предложил продлить договор как минимум на год, без условий, чтобы провести переговоры по новому договору и заморозить ядерные арсеналы на этот год, и это открывает шансы для заключения договора по дальнейшему разоружению ядерных потенциалов наших стран.

Конечно, Байден может предъявить какие-то новые условия по договору, но мне думается, что возможность заключить новый договор быстро остается — хотя 16 дней для этого очень мало — для возможности заключить договор СНВ-3 на десять лет, но его вполне можно продлить на год без всяких дополнений.

Кроме того, Байден может вернуть США в договор об «открытом небе» (договор, разрешающий полеты невооруженных разведывательных аппаратов над территорией стран, его подписавших, — прим. ред.), из которого американцы вышли при Трампе, но который активно поддерживают европейские союзники США. Еще один важный фактор, на который я бы обратил внимание — во время предвыборной кампании Байден говорил, что Америка тратит слишком много средств на содержание военных баз за рубежом, и для России очень неплохо, если Байден говорит об этом.

В целом думаю, что в чем-то, как в случае с СНВ-3, наши отношения будут улучшаться, а в чем-то ухудшаться. Понятно, что Байден больше внимания будет обращать на Украину, может быть, на Белоруссию.

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Во время предвыборной кампании Байден говорил, что Америка тратит слишком много средств на содержание военных баз за рубежом, и для России очень неплохо, если Байден говорит об этом

«Байден принимал участие в переговорах с Россией, и это не будет забыто ни им, ни нами»

— Продолжит ли США вводить санкции в отношении России? Ведь нынешние санкции введены администрацией, в которой работал Байден.

— Санкционная политика не может уйти так сразу, и не исключаю, что в 2021 году американцы что-то придумают в этой области, но сам факт начала возможности переговоров между нашими странами уже создаст благоприятную атмосферу для всех других направлений во взаимоотношениях наших стран, и мне думается, что такая возможность остается — все-таки Байден был очень активен в нормализации отношений с Россией при Обаме.

— Но вот он берет в свою команду Энтони Блинкена — автора идеи санкций против России. Этот факт разве не может не настораживать?

— Да, пока Блинкен занимает, можно сказать, русофобскую политику, но и он может со временем перестроиться: все-таки многое будет зависеть от самого Байдена — именно он будет определять общую политику, и если Байден поймет, что определенная нормализация отношений с Россией и в интересах США, то, думаю, он придет к этой нормализации. В принципе и Трамп, конечно, эти вещи понимал, но против него был активно настроен Конгресс, а отношение Конгресса к новому президенту будет значительно лучше.

— Одна из непростых точек на геополитической карте мира сейчас Белоруссия. Как все-таки Байден будет проявлять себя в отношении нее? Мы уже знаем, что он пригласил на свою инаугурацию экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую — о чем это говорит? О каких-то серьезных намерениях США в отношении Лукашенко?

— Я не думаю, что Байден сможет многое сделать в отношении Белоруссии. Вот на Украине ему будет проще проявлять свое влияние — там достаточно влиятельные слои общества выступали за ухудшение отношений с Россией и за больший настрой в сторону отношений с США и Евросоюзом, а в Белоруссии этого нет — да, Лукашенко настроил против себя студенчество и молодежь, но основная масса населения занимает нейтральные позиции, поэтому Байден не сможет оказать какого-то влияния на события в Белоруссии. Да и насколько его волнует сейчас Белоруссия? Мне, например, совсем это непонятно. Да, Байден как-то может воздействовать на ситуацию в Белоруссии через Польшу, Литву, Прибалтику, но что он еще может сделать, если в Белоруссии нет, скажем, такого многопартийного парламента, как на Украине? Совсем немного.

— Это может быть наблюдение и высказывание по ситуации — не более?

— Скорее всего, Байден будет именно наблюдать за событиями в Белоруссии — тем более что там уже более активное участие принимают европейцы.

— Говорит ли сдержанная реакция Кремля на избрание Байдена, что там надеются, что период холода в отношениях может затормозиться, или такой вывод слишком наивен?

— Мне думается, что если Москва ведет себя сдержанно, значит, она считает, что остаются возможности для начала реальных переговоров, прежде всего по разоружению, а это имеет принципиальное значение. Если такие переговоры начнутся, то это вполне повлияет и на другие области наших отношений с США.

Если же договор по СНВ-3, по которому хоть что-то можно контролировать в отношениях США и России, отпадет, возможность других соглашений исчезнет, и все придется начинать сначала. Но думаю, этого не будет: все-таки Байден принимал участие в переговорах с Россией, и это не будет забыто ни им, ни нами.