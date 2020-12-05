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Видеоопрос: «Вы собираетесь отмечать новогодний корпоратив на работе?»

00:00, 05.12.2020
Видеоопрос: «Вы собираетесь отмечать новогодний корпоратив на работе?»

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану призвали работодателей отказаться от новогодних корпоративов в этом году. По словам замглавы ведомства Любови Авдониной, новогодние вечеринки могут стать причиной вспышки коронавируса после праздников и перечеркнуть все старания эпидемиологов — сдержать рост заболеваемости COVID-19. Она также добавила, что самый худший вариант проведения корпоратива — рабочие места.

— А вы собираетесь отмечать новогодний корпоратив на работе? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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