Видеоопрос: «Вы собираетесь отмечать новогодний корпоратив на работе?»
В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану призвали работодателей отказаться от новогодних корпоративов в этом году. По словам замглавы ведомства Любови Авдониной, новогодние вечеринки могут стать причиной вспышки коронавируса после праздников и перечеркнуть все старания эпидемиологов — сдержать рост заболеваемости COVID-19. Она также добавила, что самый худший вариант проведения корпоратива — рабочие места.
— А вы собираетесь отмечать новогодний корпоратив на работе? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым