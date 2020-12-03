Победа «Краснодара» — как насмешка над лимитом

Итоги выступления российских команд в пятом туре Лиги чемпионов

«Локомотив» и «Зенит» не удивили — почти все ждали их поражений от «РБ Зальцбург» и «Брюгге», и они не подвели. Российский европозор пришлось останавливать «Краснодару». Подробности — в обзоре «Реального времени».

«Футбол не обманешь!» Как Кикнадзе и «Локомотив» проиграли свой матч года



Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе в конце декабря, скорее всего, будет отправлен в отставку. Но держался он на удивление долго. Еще в июне казалось, что Кикнадзе обречен, и его уход вопрос краткосрочного времени. Однако пришедший вместо Семина Марко Николич начал карьеру в «Локо» неожиданно бодро и довел клуб до второго места.

В этом сезоне РПЛ железнодорожники далеки от чемпионства, однако команда неожиданно стойко проявляла себя в Лиге чемпионов. Здесь и чудесное спасение в Зальцбурге (2:2), и счастливый пенальти с «Атлетико» (1:1), и героизм обороны в ответной игре с «матрасниками» (0:0). Но даже тут печальный исход казался неминуем. Почти все смотревшие первую игру в Зальцбурге отмечали: австрийская команда играет несоизмеримо быстрее.

Отвечая на вопрос о той ничьей в первом туре, наставник «Зальцбурга» Джесси Марш высказался о недооценке «Локомотива», которой теперь быть не могло. Как только австрийцы подошли к москвичам со всей серьезностью, все стало предельно понятно. Уже в первом тайме легкий дубль оформил Мергим Бериша, а во втором Карим Адейеми забил третий гол в быстрой контратаке. У «Локомотива» с пенальти забил Антон Миранчук (1:3).

То, что «Зальцбург» не разгромил соперника по примеру «Брюгге», — лишь счастливое стечение обстоятельств. Фото fclm.ru

Эта встреча в очередной раз показала страшную тенденцию. Пока российский футбол с его идиотским лимитом на легионеров, низкой интенсивностью и оттоком денег регрессирует, средние европейские команды с каждым годом только прибавляют. То, что «Зальцбург» не разгромил соперника по примеру «Брюгге», — лишь счастливое стечение обстоятельств.

После матча Юрий Семин не удержался от высказываний в адрес Кикнадзе. «Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят, и способные приносить ему пользу!». Если бы проблема российского футбола была только в Кикнадзе…

Прогноз «Реального Времени» : «Локомотив» в последнем туре играет в Мюнхене с «Баварией». Нет, 5-6 пропущенных голов ждать не стоит, но только потому, что немцы досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов и сейчас немотивированны.

«В Лиге чемпионов «Зенит» огребет». Как питерцы сделали все, чтобы сбылось пророчество Федуна

Такая развязка «Зенита» назревала не вчера и даже не пару месяцев назад. Еще в июле, после скандальнейшего полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1), владелец красно-белых Леонид Федун предсказывал питерцам печальный евроконец. «Моя команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов «Зенит» огребет. У меня в этом нет никакого сомнения, поскольку в Европе у них не будет судейской поддержки», — заявил Федун.

Заявил, понятно, в сердцах. Но многие нейтральные болельщики и эксперты с ним однозначно соглашались. Финал Кубка России, в котором «Зенит» вымучил с пенальти победу над «Химками» (1:0), только подтвердил: питерцам нужно срочно перестраиваться. Однако их тренерский штаб решил по-своему, усилив лишь пару позиций, да вернув обратно Далера Кузяева. В новом сезоне немало российских команд научились играть против «Зенита», что уж говорить про Европу — здесь скорости совсем другие.

«Чтобы бороться на равных в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали», — такой печальный конец предчувствовал и Сергей Семак, произнесший эти слова аккурат перед игрой в Брюгге.

Команда, считавшаяся одним из аутсайдеров всего группового этапа Лиги чемпионов, громко посмеялась над «Зенитом». Фото fc-zenit.ru

В Бельгии местная команда, считавшаяся одним из аутсайдеров всего группового этапа Лиги чемпионов, громко посмеялась над «Зенитом». Да, в начале второго тайма Кузяев забил, и не коснись он мяча рукой, счет был бы 1:1. Но питерцы уже сравнивали результат с «Брюгге» в первом туре и от поражения тогда не спаслись.

Шарль де Кетеларе, Ханс Ванакен и Ноа Ланг своими голами наглядно продемонстрировали «Зениту» его нынешнее место в Европе (3:0). Нет ни ощущения обиды, ни бессильной злости. Только апатия. И понимание того, что с Сергеем Семаком «Зенит» развиваться не будет.

Прогноз «Реального времени»: в последнем туре дортмундской «Боруссии» необходима победа в Санкт-Петербурге, чтобы удержать первое место в группе F. Так что последний еврокошмар «Зенита» еще впереди.

Лимит — убийца российского футбола. Как «Краснодар» выиграл с двумя россиянами в основе

Ужас закончился тогда, когда этого меньше всего ждали. «Краснодар» за последние два месяца умудрился проиграть 8 раз. Главный тренер команды Мурад Мусаев после поражения от «Химок» (0:1) признался, что проблема «исключительно в нас самих». А владелец «быков» Сергей Галицкий, по сообщению журналиста Ивана Карпова, уже согласовывал детали будущего контракта с Олегом Кононовым. Оставалось только дождаться конфуза в решающем матче Лиги чемпионов с «Ренном». И тут, как нельзя вовремя, команда Мусаева выстрелила.

«Ренн» — команда сколь играющая, столь и неопытная в Лиге чемпионов. Как и «Краснодар», она дебютирует в турнире в этом году. Бретонцы очень здорово стартовали в чемпионате Франции и даже вырвались на первое место 26 сентября, но затем силы начали стремительно их покидать.

В последних 7 играх «Ренн» одержал лишь одну победу, а в Лиге чемпионов уступил «Челси» и «Севилье». Наставник французов Жюльен Стефан, похоже, просчитался с подготовкой к старту пандемийного сезона, из-за чего к «Краснодару» его команда подошла полностью выхолощенной.

Игра получилась равной, но удача наконец-то улыбнулась российскому клубу. Фото fckrasnodar.ru

Команды по очереди забирали себе инициативу. Игра получилась равной, но удача наконец-то улыбнулась российскому клубу. Гол сделали легионеры (привет, лимит!): белорус Александр Мартынович вывел к воротам шведа Маркуса Берга, а тот хладнокровно отправил мяч мимо не самого последнего голкипера Лиги 1 Ромена Салена (1:0).

«Просто сегодня наш клуб собрал сильнейший состав из «ненаших» игроков. То есть легионеров. Два полевых игрока в старте с российским паспортом. Система «апгрейдного» лимита у нас полностью провалилась. Были и Кабелла, и Вильена, и Вандерсон... А гол сделал Берг», — подытожил Дмитрий Губерниев. Сам матч, само то, как была добыта победа, уже как бы кричит чиновникам РФС: да уберите вы этот гребаный лимит!

Прогноз «Реального времени» : игра в Англии против «Челси» уже не будет иметь для «Краснодара» никакого значения. «Быки», скорее всего, уступят, но на кураже покажут тот футбол, в который умеет играть эта команда.

