Празднование 75-летия Казанской консерватории проходит «по-семейному»

Сотрудники музыкального вуза надеются провести основные торжества в будущем году, после снятия всех «коронавирусных» ограничений

В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева прошел праздничный концерт, посвященный 75-летию Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова. На сцену вышли педагоги и студенты вуза — яркие солисты, которые сегодня носят звания народных и заслуженных артистов России и Татарстана, являются обладателями премий престижных конкурсов. Организаторы надеются, что торжественная церемония празднования юбилея состоится в 2021 году, но оставить зрителей без праздничной программы консерватория не могли.

«Идея Назиба Жиганова воплотилась в жизнь»

В первом отделении концерта выступил ректор Казанской консерватории Рубин Абдуллин, в программе также приняли участие его воспитанницы, а ныне педагоги кафедры органа, клавесина и арфы — Фарида Нуруллоева и Карина Горбанова. Музыканты исполнили сочинения Сезара Франка, Луи Вьерна, Назиба Жиганова.

Ректор консерватории в этом году отметил свое 70-летие. По этому поводу афиша вуза пополнилась новым фестивалем — «Рубиновые звезды», на котором осенью выступили самые именитые российские ученики маэстро и, конечно, он сам.

— Прошло 75 лет с момента открытия консерватории и много лет с тех пор, как я окончил Казанскую консерваторию — уже даже не в том здании, в котором она родилась. История знает много случаев, когда идеи высказывались, но не воплощались. А идея, которой был озарен Назиб Гаязович Жиганов и все окружавшие его музыканты, воплотилась в жизнь и имела большой успех. Низкий поклон тем, кто заложил основы музыкального образования, благодаря которому музыкальные школы, колледжи и вся инфраструктура музыкального искусства получила развитие, — поделился с «Реальным временем» лучший органист России Рубин Абдуллин.

Разностилевая программа, обилие звучащих музыкальных инструментов и голосов, знакомые и новые имена — интересно было понаблюдать и прочувствовать уровень исполнительского мастерства солистов и все многообразие деятельности и Казанской консерватории как творческого и культурного центра региона Поволжья. На концерте выступили также народный артист Татарстана Рэм Урасин, заслуженный артист России Евгений Михайлов, заслуженный артист Татарстана Абузар Файзуллин, фортепианный дуэт Татьяны Халтуриной и Зульфата Фахразиева, виолончелист Камиль Мухаметдинов, вокалисты Екатерина Лейдер и Любовь Добрынина и другие талантливые представители оркестрового и вокального факультетов.



Не все можно отложить на год

По словам проректора по концертной деятельности и международным связям Казанской консерватории Елены Хакимовой, прошедший концерт — это не праздничное юбилейное торжество, которое было запланировано ранее. Все самое «сладкое» отложено почти на год. Но и оставить своих слушателей без именинного подарка в консерватории не смогли, поэтому и организовали несколько приятных сюрпризов.

— Юбилейный концерт с участием почетных гостей, выпускников и выдающихся деятелей культуры и искусства было решено перенести на осень 2021 года. Но все-таки юбилей консерватории в 2020 году, и нам удалось провести ряд факультетских мероприятий, посвященных alma mater. Участниками нынешнего концерта стали преподаватели, ассистенты-стажеры и студенты Казанской консерватории — ансамбли и солисты. Мы смогли провести камерный — как сказал ведущий Юрий Карпов, «семейный» — концерт. К сожалению, в программу, по причине той же пандемии, не могли быть включены выступления хора и оркестров консерватории, но их отсутствие с лихвой окупили высочайший профессиональный уровень и артистическое вдохновение участников, — отметила Елена Хакимова.

Концерт на 30 тысяч просмотров

По словам организаторов, этот концерт был весьма сложен не только в вопросе формирования программы. Кроме технических сложностей, связанных с передвижением инструментов и участников на сцене, он стал первым опытом онлайн-трансляции концерта в социальных сетях, который пока выполнен с помощью имеющихся в наличии технических средств. Интерес пользователей соцсетей был сразу очевиден — количество просмотров трансляции концерта достигло 30 тысяч.

— Это окрыляет и вдохновляет, такой охват аудитории — это прогресс. Мы очень надеемся, что через год ситуация позволит нам провести полноценное юбилейное торжество с аншлагом в зале и нашей новой онлайн-аудиторией. Будем готовить новую интересную программу, которая не оставит равнодушными почитателей Казанской консерватории, — заверила корреспондента «Реального времени» Елена Хакимова.

«Апипа» и Вивальди — для радости

На юбилейном концерте выступили сразу несколько творческих коллективов консерватории, среди которых «Креатив-квинтет» и ансамбль домристов «Премьера». Музыканты неоднократно занимали призовые места на всероссийских и международных конкурсах. Заслуженный работник культуры РТ, художественный руководитель этих коллективов Людмила Потапова отметила, что для нее и ее подопечных участие в таком важном для консерватории мероприятии стало большой честью:

— Такие события остаются в памяти на всю жизнь. Я помню год 40-летия консерватории, было это еще при жизни Назиба Гаязовича Жиганова. Тогда даже предположить было невозможно, что в год 75-летия вуза я выйду на сцену со своим коллективом, которому, к слову, в этом году исполняется 25 лет. Правда, в самом начале нас было гораздо меньше. Это сейчас нас именуют иногда камерным домровым оркестром «Премьера». Учитывая нынешние непростые реалии, когда живые концерты редки, очень ценно, что наряду с особой ответственностью мы вновь смогли ощутить радость выхода на сцену. Мы получили неимоверный заряд от возможности играть для слушателей, почувствовали реакцию зала. Очень трудно было выбрать из нашего довольно обширного репертуара произведения. Хотелось доставить нашей публике и интеллектуальную, и эмоциональную радость, — рассказала Людмила Потапова.

По аплодисментам слушателей можно утверждать, что задумка имела успех. Выбор музыкантов пал на Антонио Вивальди, Артуро Маркеса и Пауля Шенфилда, не обошлось и без обработок народных песен — татарской «Апипа» и русской «Полосынька».

О чем поют этномузыкологи

Заслуженный деятель искусств Татарстана, декан факультета татарского музыкального искусства и художественный руководитель фольклорного ансамбля Казанской консерватории Лилия Сарварова напомнила, что этот коллектив был создан в 2004 году. Он состоит из этномузыкологов — специалистов, которые изучают фольклор Поволжья.

— Вообще, Казанская консерватория — центр изучения музыкальной культуры народов Поволжья. Соответственно, на это нацелены и наш фольклорный ансамбль, и кафедра татарской музыки и этномузыкологии. Мы поем все, что записываем сами в экспедициях. Три песни, которые прозвучали на концерте, записаны в Оренбургской области и в Татарстане — в Лениногорском и Тукаевском районах.

Продолжение банкета

Второй, вдвойне юбилейный, концерт состоится 3 декабря, в день рождения композитора Салиха Сайдашева. На этот раз в ГБКЗ свое мастерство продемонстрируют солисты оперной студии и оркестр «TATARICA» под управлением заслуженного деятеля искусств Татарстана Рината Халитова. На суд зрителей будет представлена программа «Чын мәхәббәт» («Настоящая любовь») к 120-летию композитора и 75-летию консерватории. В программе — песни и фрагменты из музыкальных спектаклей Сайдашева «Голубая шаль», «На Кандре», «Наемщик», «Милая Хафиза». Их исполнят выпускники вуза заслуженная артистка Татарстана Айгуль Хайри, Ришат Ахмадуллин, Айгуль Гардисламова, Сюмбель Ситдикова и другие звезды Казанской консерватории.