«Из роддома счастливые родители приносят малыша, и вдруг удар молнии — у вас ребенок с особенностями»

Как вовремя заметить проблемы в развитии ребенка и какое будущее ждет старейший детсад Казани для детей с ментальными расстройствами

Фото: Ринат Назметдинов

МБДУ «Детский сад №149 компенсирующего вида» в тихом месте поселка Левченко возле соснового леса — старейшее заведение Казани для детей с особенностями в развитии (интеллектуальной недостаточностью). До сих пор выставление такого диагноза ребенку воспринимается родителями как страшный приговор. Одним из способов привить ребенку социальные и коммуникативные навыки — как можно раньше начать посещать детский сад, работающий по коррекционным программам. Однако недавно появились слухи о сносе здания 1938 года постройки под застройку коммерческого жилья. Руководитель детсада Ольга Кузнецова решительно опровергла эту вероятность, хотя допустила, что деятельность учреждения может быть приостановлена в связи с капитальным ремонтом. В интервью «Реальному времени» она рассказала о том, какими приходят особенные малыши, сколько им приходится ждать очереди и почему семьям опасно прятать таких детей от социума.

Очередь в детсад для детей с ментальными расстройствами

— К сожалению, с каждым годом растет количество детей с разными нарушениями. По данным Росстата за 2019 год, на первом месте психические расстройства и расстройства поведения. На них приходится четверть детей с инвалидностью. Ощущаете ли вы приток детей с ментальными нарушениями? Существует ли очередь для поступления в ваш детсад?



— Да, количество детей с особыми потребностями с каждым годом становится все больше. К нам могут попасть только те дети, которым выставлен официальный диагноз и выдано направление от психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Очередь есть, но небольшая. На сегодня в ней значатся 5 детей.

В последние годы медицина значительно шагнула вперед по диагностике детей на этапе раннего развития, по выявлению нарушений. Расширился спектр психических расстройств развития ребенка по МКБ-10. Крайне редко встречаются дети с диагнозом олигофрения, в основном дети имеют сложносочетанные диагнозы: нарушения поведения, речи, понимания, восприятия окружающего мира и другие нарушения.

Несмотря на то что наше учреждение посещают дети с одинаковыми диагнозами, мы применяем индивидуальный подход к каждому ребенку. Отсюда широкая дифференциация диагностики

При этом чаще всего эти дети физически абсолютно здоровы: у них нормальное телосложение, в норме зрение, слух и двигательные функции.

Интеллектуальная недостаточность является необратимым процессом, есть дети с задержкой психического развития, у которых есть шанс догнать сверстников за время посещения детского сада.

Несмотря на то что наше учреждение посещают дети с одинаковыми диагнозами, мы применяем индивидуальный подход к каждому ребенку. Отсюда широкая дифференциация диагностики.

Дети в наше учреждение попадают по заключению психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). У нас имеется электронная очередь. На сегодня в ней значатся 5 детей.

Мы готовы потратить 2-3 часа на вашу семью и объяснить, что делать в этом году, чтобы вы не потеряли драгоценное время, пока ждете очереди. Чем раньше начать коррекционные мероприятия, тем более высокий шанс на успех

— Родители особенных детей утверждают, что ПМПК выдает путевки, исходя из количества мест в коррекционных детских садах Казани. И выбирают из них наиболее подготовленных, спокойных, а дети с тяжелыми патологиями остаются дома…



— ПМПК не выдает путевки, а лишь дает заключение и рекомендует коррекционно-обучающую программу. Далее родители сами принимают решение об образовательном маршруте своего ребенка.

Но родители могут приехать к нам на консультацию. Мы готовы потратить 2-3 часа на вашу семью и объяснить, что делать в этом году, чтобы вы не потеряли драгоценное время, пока ждете очереди. Чем раньше начать коррекционные мероприятия, тем более высокий шанс на успех. В нашей практике дети чаще всего продолжают обучение в коррекционном учреждении, однако есть дети, которые обучаются в общеобразовательных школах.

Параллельно с нашим детским садом дети посещают реабилитационные центры. Конечно, таким детям нужно обязательно посещать детский сад, потому что здесь они находятся под постоянным наблюдением педагогов, дефектологов, психологов. В нашем детском саду особые условия работы с детьми: с каждой группой работает 2 воспитателя, к каждой группе прикреплен 1 учитель-дефектолог. Имеется учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Сразу несколько специалистов разного профиля, а одни занятия плавно перетекают в другие. Принимаем детей с 3 лет и выпускаем в 7—8 лет в зависимости от успеваемости ребенка. Всего на 40 детей работает 16 педагогов. Для детей-инвалидов посещение детского сада бесплатно.

Есть дети в 7 лет, которые не различают цвета и произносят слова как звукоподражание. Нет обращенной речи, нет диалогической речи. Но есть дети, которые смогли в 7 лет научиться читать, хотя диагнозы и стартовые условия были одинаковыми

Если первый ребенок с патологией, бегите к генетикам

— Вы руководите детским садом для особенных детей, который является одним из старейших в Казани. Как вы считаете, почему у нас так много детей с психическими расстройствами?



— Наш детский сад работает в данном направлении с 1984 года. За годы работы накоплен большой опыт работы с детьми с ОВЗ.

Большая группа ученых во всем мире исследуют этот вопрос и не могут прийти к единому мнению. Конечно же есть ряд факторов: экология, наследственно-генетический фактор, стиль и образ жизни. Найдено много групп генов, мутации которых непосредственно ведут к психическим заболеваниям. Сейчас рождаются дети, в семьях которых до седьмого поколения не было психических отклонений.

— Какими приходят к вам особенные малыши?

— Большинство из них не умеет разговаривать, понимать речь, хотя ребенок видит и слышит, также встречаются неадекватность поведения (кусается, дерется), неразвитые навыки самообслуживания, пищевые расстройства.

Дети приходят с разными диагнозами, но первичным нарушением является интеллектуальная недостаточность. Раньше чаще встречались дети с ЗПР и легкой степенью умственной отсталости, а сейчас дети с более сложной структурой дефекта. У ребенка с легкой степенью умственной отсталости в первую очередь страдают логическое мышление (формируется к 5-6 годам) и математические способности. Есть дети в 7 лет, которые не различают цвета и произносят слова как звукоподражание. Нет обращенной речи, нет диалогической речи. Но есть дети, которые смогли в 7 лет научиться читать, хотя диагнозы и стартовые условия были одинаковыми. Вот почему таким семьям нужен детский сад. Но без поддержки родителей изменить будущее ребенка невозможно.

К сожалению, проходит много драгоценного времени, прежде чем родители принимают диагноз. И чем раньше это произойдет, тем выше шанс на успех

— Многие родители встревожены разговорами о том, что детский сад могут снести, так как зданию свыше 80 лет. Это правда?

— Я такой информацией не владею, но капитальный ремонт обсуждается. В наших планах расширение спектра услуг для помощи семьям. На базе детского сада уже имеется консультационно-диагностический пункт, где мы помогаем детям, которые не посещают детские сады. Для этого нам нужны дополнительные площади и ресурсы.

Родители не верят в страшный диагноз

— Вы тесно общаетесь с родителями особенных детей. Зачастую им бывает тяжелее всего принять страшный диагноз ребенка. Недавно обладательница титула «Миссис Татарстан — 2020» откровенно призналась, что, будучи мамой особенного ребенка, пережила «тяжелый внутренний психологический процесс из-за краха собственных надежд». Но есть и вопиющие случаи: в Санкт-Петербурге ребенка-инвалида просто выкинули из окна. Как ваши родители реагируют на диагноз детей?

— Безусловно, родителям сложно принять особенности ребенка, надеются, что по мере роста проблемы исчезнут и в один прекрасный день малыш проснется здоровым, как его сверстники. Это понятно: из роддома счастливые родители приносят малыша, и вдруг как удар молнии — у вас ребенок с особенностями. Это шок. К сожалению, проходит много драгоценного времени, прежде чем родители принимают диагноз. И чем раньше это произойдет, тем выше шанс на успех. На наших глазах росли два мальчика с равными стартовыми условиями: у первого родители бросили все силы и средства на его реабилитацию, и он пошел учиться в обычную школу, у другого — не верили до последнего, по достижении 8 лет он не смог удержаться в коррекционной школе и перешел на домашнее обучение.

— Много случаев, когда отцы «сбегают» из проблемной семьи?

— Нет, наоборот. В нашем детском саду нет матерей-одиночек. У нас почти все семьи полные, т.е. отцы не оставили ребенка. Не надо забывать, что чаще всего с такими расстройствами рождаются мальчики. В нашем саду из 40 детей всего 6 девочек с интеллектуальными нарушениями.

Наша основная задача — привить ребенку навыки общения, помочь социализироваться, максимально использовать компенсаторные возможности

— По каким методикам вы работаете с особенными детьми?

— Есть классические коррекционные методики с доказанной эффективностью, которые применяются нами. В дополнение к ним мы используем собственные наработки, накопленные за много лет. Наша основная задача — привить ребенку навыки общения, помочь социализироваться, максимально использовать компенсаторные возможности. Именно в дошкольном возрасте дети учатся играть друг с другом, взаимодействовать и общаться. Процесс обучения проходит через игру и занятия.

— Родители часто возят особенных детей в реабилитационные центры и платят большие деньги. Какой эффект вы видите?

— Мы с уважением относимся к работе коллег, однако ежедневную рутинную коррекционную работу проводят наши специалисты на протяжении всего периода посещения ребенком детского сада. А работа реабилитационных центров подразумевает курсы коррекции.

— Насколько я понимаю, психические отклонения у ребенка невозможно определить в раннем возрасте. Кто-то в 2 года не может начать говорить, а кто-то в 4 года начинает читать. Как вовремя распознать особенности у малыша?

— Большинство родителей совершают одну и ту же ошибку — теряют время, когда можно было исправлять поведение ребенка на ранних этапах его жизни. Чем раньше родители заметят особенности своего ребенка и обратятся к специалистам (медикам и педагогам), а также начнут ряд коррекционных мероприятий, тем выше станут шансы на успех. Существуют общепризнанные нормы развития ребенка: гуление, лепет, зрительный контакт, физическое, речевое, сенсорное развитие. Любое отклонение — это первые звоночки! Вообще, все заметно до года, только родителям надо внимательно наблюдать.

1 / 18 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов