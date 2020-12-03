«Из роддома счастливые родители приносят малыша, и вдруг удар молнии — у вас ребенок с особенностями»
Как вовремя заметить проблемы в развитии ребенка и какое будущее ждет старейший детсад Казани для детей с ментальными расстройствами
МБДУ «Детский сад №149 компенсирующего вида» в тихом месте поселка Левченко возле соснового леса — старейшее заведение Казани для детей с особенностями в развитии (интеллектуальной недостаточностью). До сих пор выставление такого диагноза ребенку воспринимается родителями как страшный приговор. Одним из способов привить ребенку социальные и коммуникативные навыки — как можно раньше начать посещать детский сад, работающий по коррекционным программам. Однако недавно появились слухи о сносе здания 1938 года постройки под застройку коммерческого жилья. Руководитель детсада Ольга Кузнецова решительно опровергла эту вероятность, хотя допустила, что деятельность учреждения может быть приостановлена в связи с капитальным ремонтом. В интервью «Реальному времени» она рассказала о том, какими приходят особенные малыши, сколько им приходится ждать очереди и почему семьям опасно прятать таких детей от социума.
Очередь в детсад для детей с ментальными расстройствами
— К сожалению, с каждым годом растет количество детей с разными нарушениями. По данным Росстата за 2019 год, на первом месте психические расстройства и расстройства поведения. На них приходится четверть детей с инвалидностью. Ощущаете ли вы приток детей с ментальными нарушениями? Существует ли очередь для поступления в ваш детсад?
— Да, количество детей с особыми потребностями с каждым годом становится все больше. К нам могут попасть только те дети, которым выставлен официальный диагноз и выдано направление от психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Очередь есть, но небольшая. На сегодня в ней значатся 5 детей.
В последние годы медицина значительно шагнула вперед по диагностике детей на этапе раннего развития, по выявлению нарушений. Расширился спектр психических расстройств развития ребенка по МКБ-10. Крайне редко встречаются дети с диагнозом олигофрения, в основном дети имеют сложносочетанные диагнозы: нарушения поведения, речи, понимания, восприятия окружающего мира и другие нарушения.
Несмотря на то что наше учреждение посещают дети с одинаковыми диагнозами, мы применяем индивидуальный подход к каждому ребенку. Отсюда широкая дифференциация диагностики
При этом чаще всего эти дети физически абсолютно здоровы: у них нормальное телосложение, в норме зрение, слух и двигательные функции.
Интеллектуальная недостаточность является необратимым процессом, есть дети с задержкой психического развития, у которых есть шанс догнать сверстников за время посещения детского сада.
Несмотря на то что наше учреждение посещают дети с одинаковыми диагнозами, мы применяем индивидуальный подход к каждому ребенку. Отсюда широкая дифференциация диагностики.
Дети в наше учреждение попадают по заключению психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). У нас имеется электронная очередь. На сегодня в ней значатся 5 детей.
Мы готовы потратить 2-3 часа на вашу семью и объяснить, что делать в этом году, чтобы вы не потеряли драгоценное время, пока ждете очереди. Чем раньше начать коррекционные мероприятия, тем более высокий шанс на успех
— Родители особенных детей утверждают, что ПМПК выдает путевки, исходя из количества мест в коррекционных детских садах Казани. И выбирают из них наиболее подготовленных, спокойных, а дети с тяжелыми патологиями остаются дома…
— ПМПК не выдает путевки, а лишь дает заключение и рекомендует коррекционно-обучающую программу. Далее родители сами принимают решение об образовательном маршруте своего ребенка.
Но родители могут приехать к нам на консультацию. Мы готовы потратить 2-3 часа на вашу семью и объяснить, что делать в этом году, чтобы вы не потеряли драгоценное время, пока ждете очереди. Чем раньше начать коррекционные мероприятия, тем более высокий шанс на успех. В нашей практике дети чаще всего продолжают обучение в коррекционном учреждении, однако есть дети, которые обучаются в общеобразовательных школах.
Параллельно с нашим детским садом дети посещают реабилитационные центры. Конечно, таким детям нужно обязательно посещать детский сад, потому что здесь они находятся под постоянным наблюдением педагогов, дефектологов, психологов. В нашем детском саду особые условия работы с детьми: с каждой группой работает 2 воспитателя, к каждой группе прикреплен 1 учитель-дефектолог. Имеется учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Сразу несколько специалистов разного профиля, а одни занятия плавно перетекают в другие. Принимаем детей с 3 лет и выпускаем в 7—8 лет в зависимости от успеваемости ребенка. Всего на 40 детей работает 16 педагогов. Для детей-инвалидов посещение детского сада бесплатно.
Есть дети в 7 лет, которые не различают цвета и произносят слова как звукоподражание. Нет обращенной речи, нет диалогической речи. Но есть дети, которые смогли в 7 лет научиться читать, хотя диагнозы и стартовые условия были одинаковыми
Если первый ребенок с патологией, бегите к генетикам
— Вы руководите детским садом для особенных детей, который является одним из старейших в Казани. Как вы считаете, почему у нас так много детей с психическими расстройствами?
— Наш детский сад работает в данном направлении с 1984 года. За годы работы накоплен большой опыт работы с детьми с ОВЗ.
Большая группа ученых во всем мире исследуют этот вопрос и не могут прийти к единому мнению. Конечно же есть ряд факторов: экология, наследственно-генетический фактор, стиль и образ жизни. Найдено много групп генов, мутации которых непосредственно ведут к психическим заболеваниям. Сейчас рождаются дети, в семьях которых до седьмого поколения не было психических отклонений.
— Какими приходят к вам особенные малыши?
— Большинство из них не умеет разговаривать, понимать речь, хотя ребенок видит и слышит, также встречаются неадекватность поведения (кусается, дерется), неразвитые навыки самообслуживания, пищевые расстройства.
Дети приходят с разными диагнозами, но первичным нарушением является интеллектуальная недостаточность. Раньше чаще встречались дети с ЗПР и легкой степенью умственной отсталости, а сейчас дети с более сложной структурой дефекта. У ребенка с легкой степенью умственной отсталости в первую очередь страдают логическое мышление (формируется к 5-6 годам) и математические способности. Есть дети в 7 лет, которые не различают цвета и произносят слова как звукоподражание. Нет обращенной речи, нет диалогической речи. Но есть дети, которые смогли в 7 лет научиться читать, хотя диагнозы и стартовые условия были одинаковыми. Вот почему таким семьям нужен детский сад. Но без поддержки родителей изменить будущее ребенка невозможно.
К сожалению, проходит много драгоценного времени, прежде чем родители принимают диагноз. И чем раньше это произойдет, тем выше шанс на успех
— Многие родители встревожены разговорами о том, что детский сад могут снести, так как зданию свыше 80 лет. Это правда?
— Я такой информацией не владею, но капитальный ремонт обсуждается. В наших планах расширение спектра услуг для помощи семьям. На базе детского сада уже имеется консультационно-диагностический пункт, где мы помогаем детям, которые не посещают детские сады. Для этого нам нужны дополнительные площади и ресурсы.
Родители не верят в страшный диагноз
— Вы тесно общаетесь с родителями особенных детей. Зачастую им бывает тяжелее всего принять страшный диагноз ребенка. Недавно обладательница титула «Миссис Татарстан — 2020» откровенно призналась, что, будучи мамой особенного ребенка, пережила «тяжелый внутренний психологический процесс из-за краха собственных надежд». Но есть и вопиющие случаи: в Санкт-Петербурге ребенка-инвалида просто выкинули из окна. Как ваши родители реагируют на диагноз детей?
— Безусловно, родителям сложно принять особенности ребенка, надеются, что по мере роста проблемы исчезнут и в один прекрасный день малыш проснется здоровым, как его сверстники. Это понятно: из роддома счастливые родители приносят малыша, и вдруг как удар молнии — у вас ребенок с особенностями. Это шок. К сожалению, проходит много драгоценного времени, прежде чем родители принимают диагноз. И чем раньше это произойдет, тем выше шанс на успех. На наших глазах росли два мальчика с равными стартовыми условиями: у первого родители бросили все силы и средства на его реабилитацию, и он пошел учиться в обычную школу, у другого — не верили до последнего, по достижении 8 лет он не смог удержаться в коррекционной школе и перешел на домашнее обучение.
— Много случаев, когда отцы «сбегают» из проблемной семьи?
— Нет, наоборот. В нашем детском саду нет матерей-одиночек. У нас почти все семьи полные, т.е. отцы не оставили ребенка. Не надо забывать, что чаще всего с такими расстройствами рождаются мальчики. В нашем саду из 40 детей всего 6 девочек с интеллектуальными нарушениями.
Наша основная задача — привить ребенку навыки общения, помочь социализироваться, максимально использовать компенсаторные возможности
— По каким методикам вы работаете с особенными детьми?
— Есть классические коррекционные методики с доказанной эффективностью, которые применяются нами. В дополнение к ним мы используем собственные наработки, накопленные за много лет. Наша основная задача — привить ребенку навыки общения, помочь социализироваться, максимально использовать компенсаторные возможности. Именно в дошкольном возрасте дети учатся играть друг с другом, взаимодействовать и общаться. Процесс обучения проходит через игру и занятия.
— Родители часто возят особенных детей в реабилитационные центры и платят большие деньги. Какой эффект вы видите?
— Мы с уважением относимся к работе коллег, однако ежедневную рутинную коррекционную работу проводят наши специалисты на протяжении всего периода посещения ребенком детского сада. А работа реабилитационных центров подразумевает курсы коррекции.
— Насколько я понимаю, психические отклонения у ребенка невозможно определить в раннем возрасте. Кто-то в 2 года не может начать говорить, а кто-то в 4 года начинает читать. Как вовремя распознать особенности у малыша?
— Большинство родителей совершают одну и ту же ошибку — теряют время, когда можно было исправлять поведение ребенка на ранних этапах его жизни. Чем раньше родители заметят особенности своего ребенка и обратятся к специалистам (медикам и педагогам), а также начнут ряд коррекционных мероприятий, тем выше станут шансы на успех. Существуют общепризнанные нормы развития ребенка: гуление, лепет, зрительный контакт, физическое, речевое, сенсорное развитие. Любое отклонение — это первые звоночки! Вообще, все заметно до года, только родителям надо внимательно наблюдать.
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