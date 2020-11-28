«Россия фаворит МЧМ? Североамериканцам тоже нужна победа, и они умеют включаться с коротких сборов»

Олимпийский чемпион Алексей Житник — о последних новостях заокеанского хоккея

Олимпийский чемпион-1992, защитник-ветеран 15 сезонов НХЛ Алексей Житник рассказал Russia-Hockey о последних новостях НХЛ и ожиданиях от молодежного чемпионата мира за океаном.

Уже понятно, что 1 января НХЛ не запустится



— На прошлой неделе впервые за несколько месяцев прилетел из Киева в Нью-Йорк и, честно говоря, город не узнал, — начал Алексей Житник. — Многие гостиницы закрыты, улицы практически пустые, ничто не говорит о том, что еще год назад Нью-Йорк был городом-муравейником и туристической столицей мира. Впрочем, похожая картина сейчас во многих мегаполисах.

— А что в Нью-Йорке со спортом?

— Никакого спорта, все на карантине. В той же НХЛ еще в октябре был какой-то оптимизм, а в последние недели, наоборот, молчание и туман. Время уходит, впереди рождественские праздники, но никакой конкретики в НХЛ не появляется.

Уже понятно, что с 1 января, как ранее планировалось, лига не запустится. Все больше намеков о феврале и это еще в лучшем случае.

Фото: daznservices.com

На стыке веков такое соглашение могло присниться в кошмарном сне

— Согласны с тем, что лига решила просто смять профсоюз игроков, настаивая на новых сокращениях зарплат?

— Именно так все и происходит. Несколько месяцев назад было подписано новое коллективное соглашение, крайне жесткое для игроков — с 20-процентным «эскроу», плюс с 10-процентной отсрочкой выплат. Честно скажу, такое соглашение нам, энхаэловцам на стыке веков, могло присниться только в кошмарном сне — тогда оно никогда не было бы подписано.

Но кризис диктует свои правила игры — и хоккеисты на все согласились. Однако не успели просохнуть чернила на договоре, как лига предложила рубануть контракты еще в два раза — из-за того, что чемпионат продлится не 82 матча, а 48. Я так понимаю, что многие игроки в шоке.

— Запахло локаутом?

— Нет, локаута точно не будет, ведь владельцы, которые в прежние годы его объявляли, уже имеют на руках коллективное соглашение и готовы открывать лагеря. Здесь инициатива может пойти от игроков, но тогда это будет забастовка. Но, уверен, шансы, что ее объявят, минимальны.

Фото: bleacherreport.net

«Пузыри» от вируса уже не спасают

— Почему?

— Лига закрыта уже больше девяти месяцев. Если сезон 2020/21 не состоится, то многие игроки останутся без практики на протяжении полутора лет, а для спортсмена, особенно возрастного, такой простой — профессиональная смерть.

Общался с некоторыми хоккеистами, все недовольны, но никто сезон не намерен терять. Настроения такие, что надо отыграть этот экспериментальный турнир, сбросить год контракта и забыть все эти ужасы. Поэтому на забастовку игроки, скорее всего, не пойдут.

— С «пузырями» хоккеисты уже смирились?

— А не факт, что «пузыри» будут. Сейчас много разговоров о «пузыре» рядом с Эдмонтоном, в котором готовилась к молодежному чемпионату мира сборная Канады. Но он никого не спас — в команде обнаружен вирус, и сбор приостановлен.

Фото: boston.cbslocal.com

На МЧМ не будет фаворитов

— Могут ли отменить молодежный чемпионат мира, до которого остался ровно месяц?

— В нынешние времена все возможно, но я думаю, что в Канаде найдут способ его провести. Хоккея в Северной Америке нет, на этом безрадостном фоне все ждут молодежный турнир, чтобы вспомнить о нашей игре и порадоваться. Никаких сомнений в том, что чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире побьет все ТВ-рекорды.

— Россия — его главный фаворит?

— Плюс сборной России в том, что многие ее хоккеисты получают практику, играют в КХЛ. Но для североамериканцев в нынешних условиях это будет еще более важный турнир, победа в котором скрасит кризис.

Плюс они умеют быстро включаться с коротких сборов, здесь такая спортивная культура. Не думаю, что в Эдмонтоне и Ред-Дире будут явные фавориты.