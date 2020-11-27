В Татарстане зарегистрировано 83 новых случая COVID-19

В Татарстане зарегистрировано 83 новых случая COVID-19, из них два — завозные, 81 — контактный. Об этом сообщает оперштаб РТ.

В стационар помещены 13 человек, 70 лечатся дома.

Среди заболевших трое несовершеннолетних. В категории от 18 до 30 лет восемь заболевших. 29 пациентам от 30 до 50 лет. 13 заразившихся числятся в категории от 50 до 60 лет, еще 16 — от 60 до 70 лет. От 70 до 80 лет шести пациентам, от 80 до 90 — восьми.

Львиная доля заболевших выявлена в Казани — 64 случая. В Челнах, Буинском, Зеленодольском, Нижнекамском районах зарегистрировано по три новых случая. По два — в Альметьевском, Бугульминском районах, по одному — в Балтасинском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах РТ.

Итого на 27 ноября в Татарстане зарегистрировано 10 083 случая COVID-19. За период пандемии 8 820 человека выздоровели, из них 77 за минувшие сутки.



Ольга Плешкова