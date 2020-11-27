«ПримусПушкинПатефон»: новогоднее путешествие в детство

В галерее «Хазинэ» открылась предновогодняя выставка московских художниц

Фото: Максим Платонов

В Национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка «ПримусПушкинПатефон» московских художников — Натэллы Войскунской, дизайнера Аллы Бединой и офортистки Светланы Ланшаковой. Даже сами авторы затрудняются ответить, откуда родилось название, однако цель своей работы они обозначили однозначно — создать новогоднее настроение, напомнить взрослым о детстве и просто «поиграть в песочнице». Идею же проекта подсказали елочные игрушки советских времен.С экспозицией ознакомилась корреспондент «Реального времени».

Гендерная составляющая творчества

Сначала художницы воплотили на панно те самые игрушки советского периода — идеологически выдержанные или на злобу дня — «Коммунистический заяц» с морковкой, «Пионеры со скрипкой», «Футболист» и «Баскетболистка». Сделали они это при помощи тканей, бисера, вышивки, аппликаций — всего-всего, что рачительная хозяйка хранит в шкатулке для рукоделий, — а затем девушки просто принялись фантазировать на тему Нового года. Многие также помнят игрушки «Космонавт», «Бухгалтер», «Бегемот — мокрые штаны» — их образы на выставке мелькают незримо. Зато есть «Буфетчица Клава», «Заяц верхом на курице». Дальше художницы, можно сказать, распоясались, создавая символы новогоднего стола — можно встретить игрушки «Жареная курица», «Шпроты» и «Рюмка водки», которые дополняет «Бутерброд с черной икрой». Над иными художницам пришлось и поспорить в своей «песочнице» — например, какого цвета будут рейтузы «Девочки с мячиком» или каким цветом передать настроение снеговика, на которого писает собачка…

По словам искусствоведа Ольги Улемновой, на выставке очень чувствуется гендерная составляющая творчества. И это очень хорошо — такой женский подход мастериц к каждой детали рождает неповторимые и такие уютные образы, рассматривать которые можно часами.

«Рукоделие — вот от чего новое поколение отвыкло, больше уделяя время кнопкам и сенсорным экранам. А ведь мелкая моторика просто необходима и детям, и людям старшего поколения», — считает она.

Женский подход мастериц к каждой детали рождает неповторимые и такие уютные образы, рассматривать которые можно часами.

Приглашение в песочницу

Открыть выставку в Казань приехала только одна художница. Светлана Ланшакова сказала, что у каждой из ее коллег и подруг — своя задача: «Натэлла — это сердце нашего проекта, Алла — мозг, а я — руки. И ноги, раз уж приехала к вам».

— На улице пасмурно, за окном творится вообще что-то невообразимое. Хочется просто надеть маску и не смотреть по сторонам. Мы же создали свой, волшебный мир, взяв за основу всем известные елочные игрушки, например, «Мишка с аккордеоном». Прообразами некоторых наших работ послужили только несколько таких аутентичных игрушек, остальные мы придумали сами. Нас вдохновляло наше детство, которое, конечно же, было счастливым. То время, когда деревья были большими, мандарины самыми вкусными… Ведь и елочные игрушки тогда были совсем другие, с характером, а не безликие шары. Это настроение мы и хотели бы подарить нашему зрителю. Вообще, мы с художницами словно собрались поиграть в песочницу и вовлекли в итоге в этот процесс наших друзей и близких. И вам, пришедшим на выставку, большое спасибо, ведь теперь и вы с нами в одной песочнице, — уверена Светлана Ланшакова.

Открыть выставку в Казань приехала только Светлана Ланшакова

Куда шагает Пушкин

Художница отметила, что тех игрушек, которые знаю люди старшего поколения, современные дети не знают, но все 47 текстильных панно созданы с любовью и ностальгией по детству и его главному празднику. Центр экспозиции — триптих «ПримусПушкинПатефон». Поэт расположился в центре картины, он направляется к примусу с кипящим чайником, оставляя за собой играющий патефон.

— Мне вполне понятно, почему художницы, давние друзья нашего музея, с которыми мы делали уже не один проект, остановились на таком названии. Все действительно из детства. При слове «примус» сразу возникает длинный коридор коммунальной квартиры, ведущий на кухню, где работают сразу 10-20 примусов. В доме при этом распространяется сладковатый запах керосина. «Пушкин» — это наше все, без него не обходилось ни одно событие в школе. А патефон — символ праздника. У нас его заводили каждую субботу. Все вместе это — погружение в прошлое, — поделилась воспоминаниями директор Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева.

Если примус с патефоном нашли свое отображение в визуальных образах, то Пушкин запечатлен в памятных: «А свет, Пушкин выключит?»– на экспозиции без этого никак.

Центр экспозиции — триптих «ПримусПушкинПатефон»

Открыть старый альбом или смастерить брошку

Директор предложила гостям выставки смело исследовать все арт-объекты, не боясь трогать те, что не прячутся за стеклом. Прогуливаясь по двум небольшим задам экспозиции, можно присесть на стул, на котором сидела первый директор музея Галина Могильникова, его принесли из запасников, продудеть что-то трогательное в валторну или поводить хоровод вокруг елки. К слову, в дни каникул на выставке запланированы образовательные занятия и новогодняя программа для детей от восьми лет. Вещи 50-х годов прошлого века специально собирались к выставке по музеям и в частных коллекция.

— Мне присылали шляпки, ридикюль, который удачно подошел к туфелькам на экспозиции, нашли даже швейную машинку «Зингер» производства 1907 года. Этот процесс нас очень увлек. Здесь продумано все до деталей. После выставки очень многие захотят начать шить, делать интересные брошечки, рукодельничать, в целом. Этот проект интересен не только детям, но и взрослым. Когда нам хочется вспомнить что-то хорошее, побыть счастливыми, мы открываем старые фотоальбомы, чтобы увидеть молодых родителей, себя... Это ощущение радости дает и наша выставка, — рассказала заведующая отделом декоративно-прикладного искусства ГМИИ РТ Вера Прокофьева.

Вещи 50-х годов прошлого века специально собирались к выставке по музеям и в частных коллекция

Кто нечаянно плюнул в варенье?

Второй зал дополняет первый. Здесь размещены рисунки-наброски будущих объектов. При этом они дополнены комментариями. Например, на одном из эскизов размещен текст «Марша водолазов» с философскими строчками «Чтоб труд не пропал, трави шланг-сигнал! Так на дно шло звено водолазов». Музыку, кстати, к произведению написал в свое время Исаак Дунаевский, правда, трудно представить — где именно строем маршируют водолазы…

Также с юмором на выставке подобраны витрины с целыми композициями. В них расположились старые стенгазеты с сатирическими карикатурами «Виды школьных перемен», изобличающими хулиганов, списки литературы и рекомендации быть «пионером — всем примером». Особого внимания заслуживает инсталляция с бумажными детскими нарядами. Бумажное платье девочки расписано строчками письма: «Дорогой дедушка! Скажи родителям, чтобы яйца мне больше не привозили. Не могу больше есть. Пусть не заставляют меня надевать панталоны, они большие и торчат. Стыдно!». Костюм мальчика также расписан волнующими строчками: «Дорогая мама, прости меня. Я в варенье плюнул только один раз и нечаянно». Композиция дополнена маленькими детскими ботинками и игрушечным самолетом. Ведь и здесь можно вспомнить собственные строчки письма из пионерлагеря: «Нас сегодня измеряли. Мой рост 134 не запомнила чего»…

С юмором на выставке подобраны витрины с целыми композициями

«На фоне Пушкина снимается семейство»

Общее несерьезное настроение отражает девиз, напечатанный на центральных тумбах: «Не жалей, товарищ, сил, без пощады бей громил!» Он вызывает прямую ассоциацию из услышанного когда-то в детстве «В вихре яростных атак не расквась себе пятак!» Действительно, каждый здесь ищет и находит свое — игрушку, настроение, впечатление. На елке, например, можно встретить детские игрушки — заснеженный домик, кукурузу, давно разбитые в реальности часы с теми самыми «пять мину»…» К выставке выпущен также альбом, где собраны все работы с описанием. Полистать его можно прямо на экспозиции. Специально для селфи были созданы две картины — черно-белый Пушкин во весь рост, в цилиндре и с тростью, а также цветная лоскутная свиноматка — фото на любой вкус, в компании и без останутся на память об этой страной, веселой и такой домашней выставке.

Выставку уже видели зрители Москвы. По словам Светланы Ланшаковой, приняли ее очень тепло. Второй город на пути экспозиции — Казань. О дальнейшей судьбе арт-объектов художница пока рассказать затрудняется.

«ПримусПушкинПатефон» будет продолжать создавать новогоднее настроение в Казани до конца января будущего года.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов