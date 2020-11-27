«Второй день плачу и смеюсь» — как хозяйке приюта в Аксубаево помогли спасти животных

Полторы сотни бездомных кошек и собак в татарстанской глубинке получили второй шанс на жизнь

В Аксубаево стараниями неравнодушных татарстанцев и жителей других регионов России и зарубежья удалось спасти от закрытия местный приют для животных. Отчаявшись самостоятельно справиться с огромными долгами, хозяйка приюта «Вега» Марина Симакова написала о проблеме в Сети. Заведение, которое существует только на частные пожертвования и ее собственные средства, оказалось на грани закрытия — долг организации достиг 1 млн рублей. Однако всего за сутки после призыва о помощи ей удалось полностью погасить задолженность, осталось даже на закупку новой партии корма для 150 собак и кошек на два месяца вперед. Марина Симакова рассказала «Реальному времени», во сколько ей обходится содержание приюта, и каким чудесным образом были спасены ее подопечные. Опрошенные нашим изданием эксперты посоветовали, что делать в таких удручающих обстоятельствах.

«Надоело попрошайничать»

«Долги нашего приюта 1 млн рублей. Мы больше не можем содержать приют, животные голодают. У нас есть и инвалиды. Неужели это конец?» — в отчаянии написала Марина Симакова на страничке аксубаевского приюта для животных в соцсетях.

Как потом рассказала куратор заведения «Реальному времени», выкладывая этот крик о помощи, она ни на что уже не надеялась. Решила больше не просить ни у кого поддержки, закрыть аккаунт в Инстаграме, и будь что будет. Нельзя сказать, что приюту совсем не помогали, признается она. Постоянные благотворители — 10-15 человек — отправляли пожертвования по 1 — 2 тыс. рублей в месяц. Но животных много, им нужно обустроить место для жилья, необходимо питание, лечение.

— Попрошайничать каждый раз — это очень стыдно. Люди помогают, а ты все равно просишь и просишь. Из 3 тысяч подписчиков с полсотни всегда делают репосты. Информационная поддержка — самая важная. В прошлом месяце корм для животных оплатила одна организация. Можно же не нам перечислять, а перевести деньги на счет клиники или поставщика. Но на ежедневные посты с мольбой о помощи люди перестали реагировать, — рассказывает хозяйка приюта.

Фото: instagram.com/priut_vega

Однако когда жительница Аксубаево совсем отчаялась, написав, как она думала последний пост, откликнулось столько желающих помочь, что уже на следующий день Марина смогла оплатить все счета и долги.

— Пошел такой поток помощи, второй день плачу и смеюсь. У нас было 3 тыс. подписчиков, за сутки их стало 4 тысячи! Они сделали 1 тысячу репостов! За все время существования приюта такого не было никогда! Кто по 100 рублей отправлял, кто по 100 тысяч. Мы всегда после поступлений делаем отчеты, но тут так сразу даже не сосчитаешь, сколько людей откликнулось. Дня три надо на отчет потратить. Директ завален сообщениями, даже не читала их еще. Никак не отойду от потрясения, то смеюсь, то плачу, — делится радостью Марина Симакова.

200 тысяч — только за передержку

История создания приюта берет начало в 2013 году, когда Марина подобрала на улице одного маленького котенка. Вскоре в частном доме Марины и ее мужа обитали 70 кошек! Люди, узнавшие об этом, сами приносили бродячих животных. Всем помочь невозможно и отказать трудно. Но в основном хозяйка приюта брала тяжелых кошек, а потом и собак, чтобы выходить их, чтобы их никто не обидел на улице. Работу пришлось оставить: многих нужно было лечить и выхаживать — муж с пониманием принял решение жены и даже соорудил первый вагончик для собак.

Теперь во дворе в нескольких вагончиках у супругов живет больше 70 собак и свыше 50 кошек. Остальные — на передержке. По домам на время хозяйка приюта раздает малышей, которым сделали прививки, — их нельзя держать в одном помещении с больными или взрослыми животными. Супруг Марины был против возвращения зверей в их жилой дом, поэтому хозяйка приюта стала за деньги пристраивать своих подопечных. На передержку она отдает и больных животных. В общей сложности на это уходит примерно 200 тыс. рублей в месяц.

— За девятерых щенков в Нижнекамске мы платим 20 тыс. в месяц, еще 12 тыс. — за троих животных — инвалидов. Под Казанью у нас живут кошка-спинальница и собака — на их питание и медицинский уход тратим около 11 тыс. в месяц, — перечисляет Симакова.

Фото: instagram.com/priut_vega

Иногда единомышленники Марины брали кредиты, их потом тоже выплачивали из спонсорских денег. Жительница Аксубаево признается, что не вела точных подсчетов расходов. На одну собаку требуется до 2 — 2,5 мешка корма в зависимости от аппетита. В месяц она покупает до 70 мешков, каждый от 1,5 тыс. рублей, а дорогой корм, беззерновой — по 3750 рублей за мешок. Помимо этого, дважды в неделю закупают мясо. На страничке в Инстаграме указано, что долг за корм на днях превысил 185 тыс. рублей, за мясо — 94 тыс. рублей. Кроме того, накопились неоплаченные счета за лечение в клинике «Зоосити». Лечение обычной инфекции обходится в 2 — 3 тыс. рублей, а чтобы выходить сбитую собаку, требуется порой около 50 тыс. рублей. У Симаковой есть два помощника, которые работают в приюте. К тому же на лечение животных приходится возить к ветеринарам в Казань на такси, а это 7 тыс. рублей — туда и обратно. Правда, на транспорт Марина тратит собственные деньги.

— Если закупаю не крупную партию, а делаю мелкие покупки, например, 5 — 7 штук ошейников или в магазине покупаю куриные сердечки, то плачу свои деньги, муж помогает. На крупные нужды, допустим, за передержку или счет из поликлиники, объявляем сборы, делаем скрины, а затем — отчеты, — объясняет хозяйка приюта.

Недавно для собак в приюте построили 50 вольеров, сделали специальные подставки, чтобы не переворачивались миски. В вагончиках провели сварочные работы. Там стояли тепловые пушки, так что за работу мастеров и электричество тоже набежали долги.

Так и набежала сумма долга в 1 млн рублей, поясняет Марина. Но уже вчера Симакова, благодаря отзывчивости пользователей Сети, полностью оплатила все счета, закупила собакам корм на два месяца вперед, на очереди — покупки для кошек и стерилизация животных. Денег на это сейчас как раз хватит, радуется хозяйка «Веги». Планирует с декабря вести четкий учет затрат и задумалась о том, как оформить приют официально — предварительно она наводила справки и выяснила, что это дорого. Но все же Марину Симакову не оставляет эта мысль, жительница Аксубаево надеется, что в таком случае и за помощью будет проще обращаться.

Фото: instagram.com/priut_vega

«Люди организуют приюты не потому, что им заняться больше нечем»



Количество подписчиков приюта «Вега» в Инстаграмме после публикации последнего поста за сутки выросло в четыре раза — сейчас блог Марины считают более 4 300 человек. Пользователи практически мгновенно откликнулись на призыв о помощи и к 18:00 под постом было уже свыше 830 комментариев от желающих оказать поддержку приюту и с просьбой выслать реквизиты. Так @simonscat71 пишет «Казанцы, у нас город-милионник! Давайте будем милосердны и поможем Марине-хозяйке приюта и ее зверушкам!», а @ _ai_gul_yui предложила каждому подписчику внести на счет приюта всего по 350 рублей, чтобы полностью закрыть долги.



Кто-то сразу переводил деньги, другие обещали сделать репост среди жителей северного региона страны. Причем переводили средства не только со всего Татарстана и российских регионов. С желанием оказать финансовую поддержку откликнулись даже жители Казахстана. Деньги в адрес «Веги» переводили и сотрудники других аналогичных приютов. Некоторые в комментариях отмечали блогеров-миллионников — Максима Галкина, Гоар Аветисян, певицу Ольгу Орлову, Илью Варламова и многих других.

Зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, который не раз на заседаниях в парламенте заявлял, что в республике необходимо создать сеть приютов для бездомных животных Тахир Хадеев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подчеркнул:

— Марина молодец, уже решила многие вопросы. Сегодня из бюджета Татарстана выделяется 56 млн рублей на содержание приютов. И если приют соответствует требованиям, которые ставит управление ветеринарии, то она вполне может обслуживая этот приют, зарабатывать эти деньги. Там имеется специальный коэффициент расчета субсидий для трех крупных городов — Набережных Челнов, Нижнекамска и Казани — 2,5 на 1 тыс. населения, а для других городов и районов — 1,1. Кроме того, нужно обратиться к главе района, он толковый человек. Нужно ходить, объяснять, рассказывать, что в республике принят закон, писать в Главное управление ветеринарии при Кабмине РТ. И мне можно написать, я тоже помогу, — заверил депутат.



Известная казанская зоозащитница, зампредседателя организации «Зоозабота» Майя Кренгель, считает, что винить хозяйку приюта в том, что сложилась такая ситуация ни в коем случае нельзя:

— Марина просто не рассчитала свои силы, к сожалению. Дело в том, что такие приюты создаются только по той причине, что в республике нет настоящих нормальных приютов. Поэтому люди, желают помочь бездомным животным, но не справляются со сложностями, и благое дело становится очень сложным. К такой ситуации, вероятнее всего, привело отсутствие помощников, системы, финансовой помощи — все это привело к таким большим долгам. Можно обращаться к меценатам, финансовоплатежным компаниям, просить их помочь. Люди организуют приюты не потому, что им заняться больше нечем, а видят, что от государства нет помощи животным. И этому же способствует безответственное отношение людей к своим домашним животным: сначала они берут животное домой, а свои силы не рассчитывают, не справляются с содержанием, воспитанием собак или кошек, и в итоге животное выкидывается на улицу. Если бы было как в Европе — нашли собаку, сложились, простерилизовали, поставили ей будку, и пусть живет собака во дворе, то, возможно, и у нас приютов бы не было.

