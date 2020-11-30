У Инцинь: «Татарстан является пионером в развитии китайско-российского сотрудничества»

Генконсул КНР в Казани: почему неразделимы Коммунистическая партия Китая и китайский народ

Фото: Максим Платонов

Бурно развивающаяся экономика Китая, повышение благосостояния китайских граждан способствуют росту экономики в различных точках мира, в том числе и в Татарстане, утверждает генеральный консул КНР в Казани У Инцинь в авторской колонке, написанной для «Реального времени». Дипломат надеется, что в скором времени на рынке Поднебесной появится больше товаров, произведенных в республике. По мнению колумниста нашего издания, Татарстан является пионером в развитии российско-китайского сотрудничества. Особенно актуально такое взаимодействие с регионами КНР в преддверии празднования 100-летия Коммунистической партии Китая, которая вывела свою страну в число мировых лидеров.

С 26 по 29 октября в Пекине прошел V пленум Центрального комитета Компартии Китая 19-го созыва, на котором был одобрен документ «Рекомендации ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021—2025 гг.) и перспективных целей на 2035 год». В следующем году Коммунистическая партия Китая отметит 100-летие со дня своего учреждения.

Как Коммунистическая партия Китая превратилась из небольшой партии с 50 членами в крупнейшую правящую партию в мире с более чем 91 миллионом членов? Как Коммунистическая партия Китая смогла выжить в экстремальных условиях и, имея низкий уровень продовольственного снабжения армии и плохое вооружение, прийти к власти? Как под руководством КПК китайский народ из «экономической бедности и культурной отсталости» стал второй экономикой мира? Почему китайский народ и Коммунистическая партия Китая неделимы?

С 26 по 29 октября в Пекине прошел V пленум Центрального комитета Компартии Китая 19-го созыва. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Не брать у населения ничего, даже иголки и нитки

После Опиумной войны 1840—42 годов Китай вошел в новый период истории общества. Правительство Цин было прогнившим и некомпетентным, сбившимся с пути развития мира, бедным и слабым, великие державы делили Китай на части, а народ погряз в бедствиях. Пытаясь спасти нацию, китайский народ пробовал много путей, включая Движение по усвоению заморских дел, Небесное царство великого благоденствия Тайпин, реформу конституции и буржуазную революцию, но все это не увенчалось успехом.

После учреждения Коммунистической партии Китая судьба страны начала меняться. Ключ к успеху Компартии Китая заключается в том, что она исходит от народа, коренится в народе и всегда твердо придерживается того, что все делается для народа и все опирается на народ.

Все исходит от народа. Коммунистическая партия Китая исходит от народа и рождена для людей. Народ — источник членов Коммунистической партии Китая, и главным образом является источником твердой веры коммунистической партии. Непоколебимые идеалы (убеждения) поддерживали китайских коммунистов на протяжении 25 тыс. ли (12,5 тыс. километров) Великого похода, помогли стойко держаться и выжить в окружении врага.

Все для народа. Коммунистическая партия Китая непрестанно делает упор на то, чтобы быть в близком контакте с народом. «Не брать у населения ничего, даже иголки и нитки» стало железным правилом для коммунистов. Со дня своего основания КПК взяла на себя важную задачу по стремлению к счастью китайского народа и возрождения китайской нации в качестве своей «первоначальной цели».

Мао Цзэдун, основываясь на китайской реальности, проанализировал, что самая надежная сила Коммунистической партии Китая и китайской революции — это крестьяне. Фото wikipedia.org

Все опирается на народ. Мао Цзэдун, основываясь на китайской реальности, проанализировал, что самая надежная сила Коммунистической партии Китая и китайской революции — это крестьяне, составляющие подавляющее большинство населения. Они основали сельские революционные базы, приложили усилия для осуществления стратегии по окружению городов селами, непреклонно давая отпор японским захватчикам, добились Великой победы в Войне сопротивления японским захватчикам, в условиях неравенства сил одержали победу над Гоминьданом и основали Новый Китай. Коммунистическая партия Китая глубоко укоренилась в народе и получила твердую поддержку в массах.

5000 лет истории и 1,4 миллиарда человек

В ноябре 1924 года инициатор китайской революции господин Сунь Ятсен, будучи больным, сел на судно в Гуанчжоу и окольными путями добрался до Пекина. Из-за болезни он скончался, так и не достигнув цели спасти Родину. Перед смертью он призвал: «Революция пока не добилась успеха, товарищам по-прежнему нужно усердно работать». Его предсмертная воля была выполнена членами Коммунистической партии Китая.

Сегодня нужно всего 8 часов, чтобы проехать 2400 километров от Гуанчжоу до Пекина по высокоскоростной железной дороге со скоростью 350 км/ч, что приблизительно в четыре раза превышает расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. В 2020 году общая протяженность высокоскоростных железных дорог Китая достигла 39 тыс. километров. Китай уверенно занимает первое место в мире. Скорость высокоскоростных железных дорог — это воплощение стремительного развития Китая.

Самая длинная скоростная магистраль, самый длинный морской мост, шесть из 10 самых высоких зданий в мире, каждый мировой рекорд один за другим демонстрирует процветание и энергию развития Китая. Китай является второй экономикой мира, крупнейшей в мире индустриальной страной, крупнейшей торговой державой, крупнейшей в мире страной с золотовалютным резервом и страной с наибольшим количеством международных патентов. В 2020 году ВВП Китая превысит 100 трлн юаней (15 трлн долларов США). Именно под руководством Коммунистической партии Китая китайский народ с 5000-летней историей цивилизации создает одно чудо за другим.

Самая длинная скоростная магистраль, самый длинный морской мост, шесть из 10 самых высоких зданий в мире, каждый мировой рекорд один за другим демонстрирует процветание и энергию развития Китая. Фото pxhere.com

К 2020 году доход на душу населения в Китае в 100 раз выше, чем в 1980 году, создана самая масштабная в мире система социального обеспечения с базовым медицинским страхованием, охватывающим более 1,3 млрд человек, и базовым пенсионным страхованием, охватывающим почти 1 млрд человек. 1,4 млрд китайцев не только решили проблему обеспечения сытости, теплом и одеждой, но и обогатили свою духовную и культурную жизнь. В 2019 году количество китайских туристов, выезжавших за границу, достигло 169 млн человек, а заграничные затраты превысили 270 млрд долларов США.

Ни на одного меньше

Всестороннее построение среднезажиточного общества к 2020 году — это первая цель «двух столетий», поставленная Коммунистической партией Китая. «Среднезажиточное общество настало, когда всем крестьянам хорошо стало». Полная ликвидация бедности — знаковый показатель выполнения этой задачи.

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин сказал: «Наибольшая трудность всестороннего построения среднезажиточного общества — именно в бедных районах, особенно в районах глубокой бедности. Независимо от того, насколько этот орешек тверд, его обязательно нужно разгрызть. Несмотря на то, насколько тяжелая битва, мы должны победить. И на пути к общему благополучию мы не должны забыть ни один народ и ни одну семью».

В 2015 году в Китае насчитывалось более 70 млн бедных людей, особенно в Центральном и Западном регионах, что практически сопоставимо половине населения России и больше, чем население всей Франции. Для стабильной реализации цели по освобождению бедного сельского населения от забот о питании и одежде, по гарантии обязательного образования, базового медицинского обслуживания и безопасного жилья Компартия Китая придерживается стратегии адресного оказания помощи бедным. Таким образом, более 50 млн бедных людей при поддержке промышленности, перевода рабочих мест, переселения, поддержки образования, медицинской помощи и других мер вырвались из бедности. Для остальных бедняков, которые полностью или частично утратили трудоспособность, проводят политику социального страхования, чтобы вывести их из нищеты.

Си Цзиньпин сказал: «Наибольшая трудность всестороннего построения среднезажиточного общества — именно в бедных районах, особенно в районах глубокой бедности». Фото wikipedia.org

Есть старая китайская пословица «Дай человеку рыбу — и он будет сыт на один день, научи человека ловить рыбу — и он будет сыт всю жизнь». Чтобы предотвратить возвращение вышедших из бедности в обратное состояние, методы поддержки нуждающимся уделяют особое внимание переходу от «переливания крови» к «кроветворению» и укреплению внутренней движущей силы. К этому относится обучение бедных людей навыкам управления и проведение семинаров, например, содействие бедным районам в продаже сельскохозяйственной продукции на Alibaba и других платформах электронной коммерции без оплаты взносов.

Борьба с бедностью имела эпический размах и была грандиозной, ее результаты привлекли внимание всего мира. От нищеты избавилось 55,75 млн сельских бедняков. Согласно утвержденному Всемирным банком международному стандарту бедности, составляющему 1,9 долларов США на человека в день, за более 40 лет реформ и открытости Китай избавил от нищеты более 800 млн бедняков. Под руководством КПК китайский народ создал «китайское чудо» в истории сокращения масштабов нищеты на территории, равной 9,6 млн квадратных километров.

«Бить и тигров, и мух» и «народ превыше всего, жизнь превыше всего»

Начиная с 18-го партийного съезда в 2012 году Коммунистическая партия Китая твердо придерживается того, чтобы одновременно били «тигров» и «мух», не только решительно расследовали случаи нарушения дисциплины и закона руководящими кадрами и наказали их, но и решали проблему противозаконных действий и коррупции, которая происходит в массах. После 18-го съезда партии больше 200 должностных лиц на провинциальном, министерском уровнях и выше были отданы под суд, что эффективно сдерживает коррупцию.

В 2020 году Китай впервые столкнулся с эпидемией коронавируса. Коммунистическая партия Китая твердо и решительно придерживается того, что «народ превыше всего, жизнь превыше всего». В то же время храбро и стойко она состязается и меряется силой с демоном болезни. Потребовалось чуть больше одного месяца, чтобы сделать первые шаги для сдерживания тенденции распространении эпидемии. Почти два месяца понадобилось для того, чтобы ежедневный локальный прирост новых случаев заболевания стал измеряться однозначными числами. Решающие результаты оборонительной войны в городе Ухане и провинции Хубэй были получены примерно через 3 месяца, а затем последовало несколько сражений по уничтожению концентрированных эпидемий в отдельных районах, после чего добились очень значительных результатов в борьбе с эпидемией по всей стране.

Потребовалось чуть больше одного месяца, чтобы сделать первые шаги для сдерживания тенденции распространении эпидемии. Фото wikipedia.org

Китай вносит свой вклад в победу над эпидемией во всем мире. По состоянию на 20 октября Китай предоставил противоэпидемическую помощь 150 странам и семи международным организациям, экспортировал более 179 млрд масок и 1,73 млрд защитных костюмов, 543 млн тестовых наборов на COVID-19.

В праздничные дни по случаю образования Китайской Народной Республики китайцы отправились в путешествие и совершили 637 млн поездок по стране, где ситуация с пандемией уже находится под контролем. Коммунистическая партия Китая в очередной раз дала блестящий ответ в борьбе с эпидемией.

Международный двойной цикл — возможности для Татарстана

Создавать свои таланты, приносить пользу миру. По ходу своей истории развития Китай глубоко осознал, что в стране может быть хорошо только тогда, когда все хорошо в мире. Когда все хорошо в Китае, в мире становится еще лучше. От страны, получающей помощь, до страны-донора, от бедности и отсталости до примеров по снижению уровня бедности. Китай никогда не забывает отдавать должное международному сообществу, именно поэтому Китай претворяет в жизнь концепцию Сообщества единой судьбы человечества и выдвинул инициативу совместного строительства «Один пояс, один путь».

На недавно завершившемся Пятом пленуме ЦК Компартии Китая было предложено ускорить формирование новой модели развития с внутренним циклом в качестве приоритета, в этой модели внутренний и международный циклы развития будут содействовать друг другу. Больший масштаб, более широкая область деятельности и более высокий уровень открытости внешнему миру непременно обеспечат больше рынков и возможностей для всех стран мира.

В 2017 году в Казани прошло VI заседание Диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая». Фото Олега Тихонова

Разбогатевшие 1,4 млрд человек превратили Китай во второй по величине потребительский рынок в мире. В 2019 году китайцы купили почти 25,7 млн автомобилей и 389 млн мобильных телефонов. Растущий спрос на высококачественную сельскохозяйственную продукцию открыл для России возможности экспорта сельскохозяйственной продукции из Татарстана. Очень надеемся, что однажды мы увидим гораздо больше высококачественной сельскохозяйственной продукции из Татарстана на китайском рынке.

Под стратегическим руководством лидеров двух стран китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают развиваться. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия взаимно поддерживают друг друга в соответствии со своими национальными условиями выбора пути развития и уделяют пристальное внимание политике друг друга в защите ключевых интересов обоих государств.

В 2017 году в Казани прошло VI заседание Диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая», посвященное теме «Новые пути партийного строительства и меры по усилению правящих партий». Руководители различных отделов ЦК КПК и соответствующих подразделений «Единой России» провели углубленный обмен мнениями по таким темам, как организационное строительство, внутрипартийный надзор, борьба с коррупцией, подготовка кадров и другим специальным темам. Китайская делегация посетила Казанский федеральный университет и познакомилась с татарской кухней и культурой в «Татарской усадьбе».

По сути, Татарстан является пионером в развитии китайско-российского сотрудничества, принимает активное участие в мероприятиях в рамках Совета по сотрудничеству регионов Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики и Приволжского федерального округа Российской Федерации. Китайские компании, такие как Haier и Didi Chuxing, успешно инвестируют в Татарстан. Развитие и укрепление материальной базы китайско-российского межрегионального сотрудничества и усиление внутренней динамики двусторонних отношений отвечают коренным интересам двух стран и их народов. Перспективы межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией так же широки, как реки Янцзы и Волга.