В Татарстане появится производство микроэлектроники для Haier
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании «Хайер Индастри Рус» (Haier) Сунь Чжэньхуа. Они обсудили дальнейшее развитие производства на территории РТ, сообщает пресс-служба главы республики.
Также на встрече состоялось подписание меморандума между Haier и ОЭЗ «Алабуга» по локализации производства компонентной базы и микроэлектроники для нужд китайской компании.
На данный момент в Набережных Челнах работают завода по производству холодильников, стиральных машин и телевизоров. Во II квартале 2021 года завершится строительство второго завода по производству smart-телевизоров и склада готовой продукции.
В конце августа Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Они обсудили развитие индустриального парка компании в Набережных Челнах.
Промышленность Татарстан
Источник : https://realnoevremya.ru/news/188222-haier-i-kmpo-priznany-sistemoobrazuyuschimi-predpriyatiyami-rf
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