В Татарстане появится производство микроэлектроники для Haier

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании «Хайер Индастри Рус» (Haier) Сунь Чжэньхуа. Они обсудили дальнейшее развитие производства на территории РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

Фото: tatarstan.ru

Также на встрече состоялось подписание меморандума между Haier и ОЭЗ «Алабуга» по локализации производства компонентной базы и микроэлектроники для нужд китайской компании.

На данный момент в Набережных Челнах работают завода по производству холодильников, стиральных машин и телевизоров. Во II квартале 2021 года завершится строительство второго завода по производству smart-телевизоров и склада готовой продукции.

В конце августа Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Они обсудили развитие индустриального парка компании в Набережных Челнах.





Источник : https://realnoevremya.ru/news/188222-haier-i-kmpo-priznany-sistemoobrazuyuschimi-predpriyatiyami-rf

