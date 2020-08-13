Мингазов Ильнар Мингалиевич

Общая информация

Родился 8 мая 1985 года в с. Новошешминск Новошешминского района Республики Татарстан.



Образование

2007 г. — ФГБОК ВС «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»



Трудовая деятельность



27.08.2007-16.11.2011 — Главный инженер ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района», с. Черемшан

17.11.2011-25.09.2013 — Генеральный директор ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района», с. Черемшан

26.09.2013-25.11.2013 — Первый заместитель генерального директора ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района», с. Черемшан

26.11.2013- 17.08.2015 — Директор ООО «НУР»

18.08.2015- 20.04.2016 — Заместитель руководителя Исполнительного комитета по строительству и ЖКХ Черемшанского муниципального района

20.04.2016- 17.05.2016 и.о. Руководителя Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района

17.05.2016- по н. время Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района

С 10.01.2018 генеральный директор АО «АЛЬМЕТЬЕВСК-ВОДОКАНАЛ».

Семейное положение: женат, имеет две дочери.

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