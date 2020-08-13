Мингазов Ильнар Мингалиевич
Общая информация
Родился 8 мая 1985 года в с. Новошешминск Новошешминского района Республики Татарстан.
Образование
2007 г. — ФГБОК ВС «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»
Трудовая деятельность
27.08.2007-16.11.2011 — Главный инженер ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района», с. Черемшан
17.11.2011-25.09.2013 — Генеральный директор ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района», с. Черемшан
26.09.2013-25.11.2013 — Первый заместитель генерального директора ОАО «Коммунальные сети Черемшанского района», с. Черемшан
26.11.2013- 17.08.2015 — Директор ООО «НУР»
18.08.2015- 20.04.2016 — Заместитель руководителя Исполнительного комитета по строительству и ЖКХ Черемшанского муниципального района
20.04.2016- 17.05.2016 и.о. Руководителя Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района
17.05.2016- по н. время Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района
С 10.01.2018 генеральный директор АО «АЛЬМЕТЬЕВСК-ВОДОКАНАЛ».
Семейное положение: женат, имеет две дочери.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ, г.Альметьевск, ул.Полевая, 1
- Телефон: (8553) 43-20-06, 43-20-10
- Email: oao_vodokanal@mail.ru
- Сайт: https://www.альметьевск-водоканал.рф/
Дата последнего обновления: 13.08.2020