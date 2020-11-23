Даниил Медведев — чемпион мира по теннису!

Вы это видели?

Накануне случилась главная спортивная победа России в уходящем году — Даниил Медведев выиграл неофициальный чемпионат мира по теннису ATP Finals. Жаль, что это не показали на главных телеканалах страны. Видимо, ей не нужны победы, нам комфортнее жить скорбя и причитая, каясь и жалуясь. По поводу чего недоумевает журналист «Реального времени» и полуночный телезритель Джаудат Абдуллин.

Российское телевидение — это лузер-тим



Трансляция финального матча между Даниилом Медведевым и Домиником Тимом нашлась на телеканале «Евроспорт». Местный комментатор канала, увы, не знаю, кто это, и известнейший в прошлом советский, украинский, российский теннисист Николай Давыденко (кстати, единственный наш победитель итогового чемпионата ATP за всю историю) обсуждали перипетии игры. Но в какой-то момент пришло осознание, что не хватает эмоций, как было в прошлом году от Марата Сафина с его «Пошла вода горячая», «О, пивасик» и так далее. Приходилось задаваться вопросом: неужели это финал, прямо сейчас в режиме реального времени определяется лучший теннисист года, неофициальный чемпион мира и один из претендентов на победу — россиянин Даниил Медведев, который только что выиграл свою отборочную группу, уверенно положив на лопатки самого Новака Джоковича. Как раз в тот вечер, когда вся спортивная России скорбела над разгромом футбольной сборной в полутоварищеском турнире от полуосновного состава все той же Сербии.

Затем продолжили скорбеть на страницах газет, просторах интернета, в то время как Медведев сотворил еще одно маленькое чудо, одолев в полуфинале Рафу Надаля. Но и это событие осталось на обочине внимания российского человека и даже такой скромной его части, как спортивный болельщик. Суббота была отдана под «Ледниковый период» и российский футбол, эдаких священную корову и проклятого скунса российского ТВ, живущего по своим законам и уделившего минимум внимания ATP Finals, в числе восьми участников которого было целых двое россиян. Еще и Андрей Рублев, на секундочку, обыгравший Тима на групповом этапе, а до этого очень обидно проигравший греку Стефану Циципасу, что лишило его возможности выйти в полуфинал.

В воскресный вечер был шанс сделать хорошую мину при плохой игре, показав хотя бы финал. На крайний случай, найдя возможность рассказать о нем, как о турнире, где доминировали австриец и российский мужской теннис. Но ночь уикенда посвятили убожеству, которым был и продолжит оставаться российский футбол-2020. Как же, у наших команд в кои-то веки появился лишний шанс оправдаться перед своими спонсорами и болельщиками, которые успели позабыть о позорной презентации российского футбола на европейской арене. Загладить позор удалось не всем, кому-то это удалось с помощью судей. Чему и было посвящено практически все эфирное время главного спортивного, если судить по названию, телеканала. Хотелось просто ругаться матом…

В числе восьми участников ATP Finals было целых двое россиян. Фото: dtbsportsandevents.com

Давыденко: «Ругаться же матом нельзя по телевизору»



Начало игры, казалось, было за Медведевым, который заметно легче брал свои подачи. А сожаление насчет того, что нельзя этого делать (выражаться в прямом эфире), Николай Давыденко выразил после того, как в пятом гейме Медведев совершил спортивное самоубийство. Ведя на своей подаче 40:0, он позволил австрийцу приблизиться, а потом после долгого розыгрыша мяча вышел на центр корта, чтобы одним ударом выиграть подачу и… зарядил в сетку. Причем череда неудач продолжилась, когда в следующем розыгрыше мяч «лизнул» сетку, снизив скорость полета, и Тиму было удобно выигрывать очко. А второе ему подарил Медведев, сделав двойную на своей подаче — 2:3. Брейк — фундамент итоговой победы в сете. Решающий, как потом окажется, гейм, соперники разыгрывали в течение 10 минут 1 секунды, дольше всего в матче.

Обменявшись выигранными подачами, соперники вышли на финишную прямую стартового сета — 5:4 на подаче Тима. И вы бы видели тот розыгрыш мяча, который принес победу австрийцу в партии. Мяч ударился о трос сетки и полетел совсем не в то место, куда выбегал Даниил. И самое обидное, что приземлился он в пределах корта, чему улыбались и Тим, радовавшийся выигрышу сета, и Даниил, испытывавший очевидную досаду.

Финалисты подвесили знак вопроса над пятым геймом второго сета, когда при счете 2:2 у Тима было «больше», при том что подавал Медведев. Даниил вцепился в этот гейм, где-то излишне осторожничал и запускал резаные удары в сетку, но все-таки выиграл и «остался в игре». Увы, в следующем розыгрыше мяча на своей подаче Медведев опять «подвис», более того, он был «отыгран», когда Тим бежал за своим мячом и мог «решать», попадая в любую часть корта. Доминик ударил далеко в аут, повезло!

Затем повезло еще раз, когда соперник при счете «ровно» снова ударил в аут, и Даниил эйсом все-таки выиграл свою подачу и вышел вперед. Везет тому, кто везет, и Медведев заслужил выход на финишную прямую второго сета с небольшим преимуществом — 5:4. Другое дело, что подача была у Тима, а он до сей поры не отдал ни одну из девяти и не собирался делать это в отношении десятой. Ты мечтаешь о брейке? Не сейчас, Даниил: 5:5.

Даниил бьется, как медведь, пришедший на пасеку за медом и считающий, что имеет на него больше прав, чем люди, пчелы и трутни. Он вышел в финал не для того, чтобы аплодировать там будущему победителю. Он демонстрирует, что его не остановят ни сам Доминик, ни его тим — 6:6, тай-брейк.

За Тима болеет вся Австрия, а за Даню только те, кто нашел трансляцию. Фото: ATP Twitter

Хотелось, чтобы как с Надалем



Медведев бьет в сетку, после чего Тим подает в линию — 0:2. За Тима болеет вся Австрия, а за Даню только те, кто нашел трансляцию, хотя подобные матчи надо показывать на ведущих телеканалах страны, включая специализированные детские. Медведев, начав с микронеудачи на тай-брейке, взял две подачи Тима, не говоря уж о своих, и эйсом выиграл второй сет — 7:6 (7:2). И это могло бы стать главной темой для понедельничного обсуждения в курилках среди мужчин, в песочницах у мамочек, на придворовых скамеечках у пенсионерок.

Тем временем таймер высвечивал 1:57 с начала игры, московское время перевалило за 11 часов вечера, бары в России позакрывались, и уровень коллективного боления за Медведева совсем упал. А как нужна наша поддержка нашему теннисисту! Чтобы он, как в полуфинале с Надалем, где также проигрывал поначалу, затем взял вторую партию (тоже на тай-брейке) и в итоге дожал грозного испанца! В том числе и для нас, за тех, кто за него болел в этот воскресный вечер.

Потому что через 39 дней наступит Новый год. Что будут вспоминать российские болельщики, спортивные чиновники и акулы нашего спортивного телевидения по итогам 2020-го? 0:5 от Сербии, шесть ничьих при шести поражениях? Что хорошего было у России? Один успешный чемпионат Европы по фигурному катанию и досадное поражение в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. И это все, на 12 месяцев, последний из которых подарит нам чемпионат Европы по гандболу среди женских команд, на данный момент еще не отмененный и не перенесенный.

Советский Союз был страной со множеством недостатков, но парадокс в том, что в спорте эти недостатки преобразовывались в достоинства, а в самом главном — победах, великих спортсменах и тренерах никакого недостатка не было. Поскольку это была империя с внятно выраженной государственной политикой развития, то, чего у нас нет уже на протяжении 30 последних лет. Пусть вариант с разгоном футбольной сборной после Олимпиады 1952 года был единственным в своем роде, но он также выполнял свои дисциплинарные задачи. Поскольку вместо загранпоездок сборники отправились играть в Калинин, а оттуда ничего нельзя было привезти, кроме впечатлений. В то время как из заграничных поездок они тащили шмотки и технику. И после побед таможня «давала добро», закрывая глаза на бытовые слабости чемпионов. Но не после проигрышей, которые страшили не напрямую, а косвенно, лишением материальных благ. И в том же «совке» после позорных 0:5 проштрафившегося футболиста (спортсмена) дома ждала супруга, которая пилила бы его до следующей игры сборной, на которую надо было еще умудриться быть вызванным, поскольку число желающих и способных раза в три превышало количество мест в заявке.

Что-то изменилось у нынешних российских футболистов после многочисленных провалов на европейских полях прошлого и нынешнего года? Они занялись самокопанием, прониклись стремлением исправить ошибки? Бросьте. Максимум проверили текущий счет на карточке. Казалось бы — какая громкая отрезвляющая эпопея была с Кокориным и Мамаевым, и что? Саша Кокорин получил очередные миллионы после самого загадочного трансфера: «Зенит» — сборная тюрьмы — «Спартак». Очередные миллионы, хотя он должен зарабатывать их как игрок, который входит в состав сборной, а потом появляется на игровом табло, где пишут фамилии авторов голов. Он должен становиться обеспеченнее, забивая голы, а не просто ставя подписи под контрактом, где прописано минимальное количество обязанностей и максимальное количество благ.

Вот и нынешние сборники, которые не так уж далеко ушли от Кокорино-Мамаево-Смоловых, арьергарда нынешнего росфутбола, полезут в соцсети, в которых уже повылазили говорящие сиськи со всех углов интернета, чтобы поскорее и погромче выразить свое никчемное мнение по поводу Дзюбы, сборной, футбола, оправдывающие как никчемную игру футболистов, так и мерзость их поступков.

У нас так немного поводов для радости. И Медведев дарил их понемногу, выгрызая свои микрошансы у неудобного для себя австрийца. Фото: Ella Ling/ATP Tour

Последний сет, он трудный самый



У нас так немного поводов для радости. И Медведев дарил их понемногу, выгрызая свои микрошансы у неудобного для себя австрийца (счет личных встреч до вчерашнего вечера — 1—3). В пятом гейме он получил шанс на брейк. Тим сразу ушел вперед — 30:0, но потом раз попал в сетку, второй, когда Даниил удивил его и всех зрителей своей необыкновенной живучестью в защите. Тим снова вышел вперед, «больше», но что творил Даниил, потом Доминик, потом снова Даниил в защите, после чего Тим запулил мяч в аут! Вау, в аут! Снова в аут!! И опять в аут!!! Тут Медведеву помог трос, смутивший Доминика при нанесении удара. Но последний, стоя на краю пропасти, раз за разом спасал сам себя, делая эйс.

Но запас прочности иссяк, и Медведев наконец сделал брейк — 3:2. И он на подаче…

— Не попал Тим! Вот это подарок, да? — говорит практически себе под нос Давыденко, комментируя, как Доминик мажет в простейшей ситуации, и Даниил выходит вперед — 4:2. В решающем сете! В двух геймах от итоговой победы! Ребята, ну не жалейте вы эмоций — назревает самая важная победа России в 2020 году. На политических ток-шоу громче кричат, на всяких «Пусть говорят». Тим вон вовсе их не скрывает, предчувствуя, что конец близко. И конец для него нерадостный, хотя это и второе место. Участвовать в том, что тебя под ноль раздевают, и Медведев уходит в отрыв — 3:5, это scheiße, тут не поспоришь.

Но Тим хорош, тут тоже не поспоришь. При счете 5:4 и 30:0 в пользу Медведева он посылает кросс по линии, а затем сравнивает счет — 30:30. Но следующие розыгрыши показывают, что уже сама судьба на стороне россиянина, поскольку Доминик в очередной раз бьет в аут, а затем не справляется с подачей Медведева, отбивая ее в сетку. 2:1, как с Надалем. Ну что же, тихо порадуемся, и опять к привычному состоянию: скорбеть и причитать, каяться и жаловаться…

