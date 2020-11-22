Видео недели: кибердеревня на Марсе, падение бетонной плиты на машину и отбившаяся от лисы школьница

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Киберпанк сошелся с русской деревней

Канал birchpunk выпустил на YouTube короткометражку о жизни русской деревни в эпоху передовых технологий. Реалии фантастических фильмов здесь объединены с гипертрофированными стереотипами о жизни русской деревни: черная дыра вместо выгребной ямы, коптеры вместо голубей и неизменная медлительность «Почты России». В конце ролика выясняется, что деревня построена на Марсе.

Бетонная плита упала на машину

Во Владивостоке бетонная плита сорвалась с крыши и упала на машину, стоявшую перед подъездом. Владелец как раз очищал ее от снега и лишь чудом вовремя заметил угрозу. Почти все СМИ посчитали своим долгом написать, что мужчина вправе праздновать второй день рождения.

Лиса набросилась на школьницу в Казани

Под Казанью школьница столкнулась с дикой лисой по пути в музыкальную школу. Девочка сумела отбиться сумкой с обувью. Ветеринары считают, что животное было заражено бешенством, но опасность ребенку, к счастью, не грозит — лиса ее так и не укусила.

Новый Maybach

Mercedes представил новый автомобиль S-класса. Модель вышла под брендом Maybach и получила множество бонусов, особенно в салоне. Промо-ролик получился весьма впечатляющим.

Подземка и PlayStation

На этой неделе официально стартовали продажи PlayStation 5. Sony запустила перед этим масштабную промо-кампанию, самой привлекательной частью которой стал «захват» станции метро в Лондоне. На несколько дней на этой станции поменяли указатели, стилизовав их под кнопки игровой консоли.

Убийство из-за требования надеть маску

В Ленинградской области рецидивист неадекватно отреагировал на замечание гражданина, потребовавшего от него надеть маску в транспорте. Ссора переросла в драку, в ходе которой нарушитель ударил оппонента ножом.

МЧС выходит на лед

Сотрудники МЧС Татарстана провели рейд, «посвященный» любителям выхода на тонкий лед. Рыболовы уже занимают свои места и делают лунки. Спасатели, используя судно на воздушной подушке проехали по Казанке и Волге и согнали их с насиженных мест.

Искусственный интеллект заменил Эминема

Программисты сподвигли искусственный интеллект написать текст и музыку в духе Эминема, затем исполнить эту песню голосом знаменитого рэпера и нарезать новый клип из старых роликов Слима. Получился довольно странный дисс на создателя Facebook Марка Цукерберга. Пока ясно, что нейросеть еще не в состоянии творить на уровне человека. Но компьютеры явно прогрессируют. Авторы отдельно подчеркивают, что песня не была записана Эминемом.

Ролик о Татарстане от «Росатома»

«Росэнергоатом» (структура «Росатома») снял ролик о Казани и Иннополисе. Его явно монтировали к запуску строительства ЦОД, которое стало крупным инвестпроектом в Татарстане. Однако опубликовано видео (отметим — довольно качественное) было только в начале этой недели.

Новый трейлер Cyberpunk 2077

Польские разработчики выпустили еще один трейлер игры Cyberpunk 2077, которую давно ждут и фанаты «Ведьмака», и любители самого жанра о мрачном будущем. На этот раз был показан геймплей, приоткрыта завязка сценария, да и на мир удалось взглянуть получше.