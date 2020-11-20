Как новые технологии и оборудование в медицине спасают жизни?

Напоминаем, какие инфраструктурные решения в сфере здравоохранения работают на благо жителей в современных сложных условиях

Фото: пресс-служба НКЦ ПРМ ИФМиБ КФУ

Текущая эпидемиологическая ситуация сместила вектор внимания с работы медиков, не связанной с коронавирусом. Вместе с тем технологии продолжают совершенствоваться, в Татарстане появляются все новые передовые решения для помощи людям. Подробнее о них — в материале «Реального времени».

Онлайн-медицина как решение

Среди таких решений, которые особенно кстати пришлись в период пандемии, можно назвать развитие телемедицины. Посредством ее дистанционно оказывают помощь не только в республике, но и за ее пределами. Технологии позволяют провести осмотр в режиме онлайн, консультацию, поставить диагноз и определить лечение. Служба телемедицины работает круглосуточно, и это особенно важно для специалистов в районах. Условно, когда в отдаленном населенном пункте помочь пациенту может только один врач, акушер или фельдшер на дежурстве, специалист имеет возможность оперативно обратиться к своим коллегам, чтобы совместно расшифровать анализы и прописать лечение.

Создание и внедрение автоматизированной информационно-управляющей системы скорой помощи и медицины катастроф ведется по нацпроекту «Здоровье». К 2023 году эта работа в республике должна вылиться в централизованную систему «Телемедицинские консультации».

И для пожилых, и для детей

В рамках этого же нацпроекта в республике продолжают обновлять материально-техническую базу, поставляют в больницы оборудование для нейрохирургов, сосудистых хирургов, травматологов и других специалистов. Суммы финансирования исчисляются сотнями миллионов рублей.

Что важно, изменения происходят и в сфере оказания помощи самым незащищенным категориям граждан — пенсионерам. Так, в Казани современное оборудование для операций и реабилитации в прошлом году получил гериатрический центр.

Модернизация оборудования в Татарстане затрагивает не только столицу республики. В Набережных Челнах, например, в конце 2019 года Камский детский медцентр получил новый цифровой рентгеновский диагностический комплекс «РЕНЕКС-РЦ».

В конце 2019 года Камский детский медцентр получил новый цифровой рентгеновский диагностический комплекс «РЕНЕКС-РЦ». Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Цифровая технология помогает получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера моментально в процессе исследования, это позволяет провести экспресс-диагностику, что особенно важно в условиях приемного и травматологического отделений больницы. За год в среднем на таком аппарате диагностику проходят около 10 тысяч детей.

КФУ в помощь

Чтобы сделать новые технологии в медицине доступнее, а помощь — более эффективной, в 2018 году к этой работе подключился КФУ. Тогда на базе Института фундаментальной медицины и биологии создали научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины (НКЦ ПРМ). Приоритетными в его работе стали три направления: онкология, регенеративная медицина и хирургия, нейрореабилитация. Основной упор делается на сверхранней диагностике, индивидуальном подборе лекарственных препаратов, оценке эффективности лечения и профилактике развития заболеваний и их рецидивов.

За два года в Центре создали первую в ПФО интегрированную операционную, которая обеспечивает малоинвазивные эндоскопические операции в формате видео сверхвысокого разрешения 4К с функцией 3Д. За сложными формулировками скрываются операции с минимальным вмешательством, после которых не остается больших шрамов, а реабилитация проходит в быстрые сроки.

На сокращение постоперационного восстановления и повышение эффективности лечения работает комбинирование высокотехнологичной хирургии с подходами регенеративной медицины. Последнее предполагает внедрение методов генной и клеточной терапии. Решение разрабатывается на базе собственного центра клеточных технологий и биобанка. В результате применение инновационных методов не только стимулирует регенерацию, но и помогает восстановить нервную систему, опорно-двигательный аппарат, кровоснабжение при ишемических поражениях и трофических язвах.

В Центре создали первую в ПФО интегрированную операционную, которая обеспечивает малоинвазивные эндоскопические операции в формате видео сверхвысокого разрешения 4К с функцией 3Д. Фото: пресс-служба НКЦ ПРМ ИФМиБ КФУ

Для борьбы с раком в Центре доступен полный комплекс услуг по диагностике и лечению онкологии. Передовым в работе стало применение мультиомиксных технологий, основанных на науках, изучающих устройство генома и реализации закодированной в нем информации. Эти данные имеют значение для диагностики и лечения заболеваний. Важно, что воспользоваться услугами НКЦ ПРМ можно как бесплатно в рамках научных и клинических исследований, так и на коммерческой основе и по ДМС.

Еще одно направление работы в центре посвящено борьбе с коронавирусом. Но об этом стоит рассказать в отдельном материале.

Татарстан в поиске технологий

Модернизация системы здравоохранения в Татарстане продолжается уже 10 лет. За это время в инфраструктуру вложены миллиарды рублей, но республике предстоит еще многое сделать, чтобы медпомощь жителям оказывалась оперативно и эффективно.

Если говорить о внедрении новых технологий, помочь их развитию призваны решения на уровне правительства РТ. Таким, например, стало открытие медицинского промышленного парка «ФармМедПолис» общей площадью 36 тысяч квадратных метров на территории выставочного центра Kazan Expo. Центр занимается развитием национальной медицинской промышленности, коммерциализацией новых технологий в здравоохранении.

Большую роль в развитии системы играют инвестиции крупнейших компаний Татарстана. Благодаря им, например, в капитальный ремонт и переоснащение поликлиники №1 «Нижнекамскнефтехима» вложено более 220 млн рублей. На эти средства закупили новейшее медицинское оборудование: универсальную цифровую рентгенологическую систему Examion, аппараты УЗИ GE Logic S7 экспертного класса, IT-оборудование — аппаратное, программное и интеллектуальное обеспечение и многое другое.

