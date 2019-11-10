Челнинский детский медицинский центр получил рентгенологический комплекс нового поколения

В Набережных Челнах Камский детский медицинский центр получил новый цифровой рентгеновский диагностический комплекс «РЕНЕКС-РЦ».

Результат, полученный с помощью аппарата, получается в цифровом формате, а не на пленке, которую нужно проявлять, как это было ранее.

Цифровая технология помогает получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера моментально в процессе исследования, это позволяет провести экспресс-диагностику. Отмечается, что это важно в условиях приемного и травматологического отделений больницы.

В среднем на одном рентген аппарате в КДМЦ диагностику проходят около 10 тыс. детей в год.

В настоящее время аппарат установили и ввели в эксплуатацию, оборудование получено в рамках регпроекта «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан и нацпроекта «Здравоохранение», передает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее сообщалось, что правительство Татарстана присвоило городской поликлинике №4 в Набережных Челнах имя основателя учреждения — Линузы Ганиевой.

