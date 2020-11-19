«Разгони мою печаль» — сборную России

С новым ночным позором, страна!

Свежий провал сборной России напомнил историкам спорта о двух матчах Олимпиады 1952 года с Югославией, когда советская сборная, проигрывая в первом из них со счетом 1:5, сравняла счет, но в повторной игре все же вынуждена была уступить. После чего основной состав сборной немедленно разогнали, чтобы уже следующее поколение выиграло Олимпиаду-1956 в Мельбурне. Увы, сейчас это решение неприемлемо, поскольку нашим сборникам надо еще продолжить позорить себя и страну в еврокубках. А «Реальное время» вынуждено рассказывать об очередном «ночном позоре» российских типа спортсменов.

Заболотный — наше все!



Гостевой матч с Сербией мог бы запомниться тем, что в нем не могло принимать участие огромное количество футболистов, носящих статус игроков сборной России. Правда, стоит оговориться, что в нынешних реалиях под этот статус подходит практически любой прямоходящий и половозрелый мужчина с бордовым паспортом.

Да, это почти характеристика Антона Заболотного, самого запоминающегося персонажа в футболке вчерашней сборной России. Оставим специалистам их неотъемлемое право разбираться в сортах дерьма, чтобы определить для болельщиков, кто из росфутсброда выглядел против сербов лучше, а кто хуже, но Заболотного мы не можем не отметить. Дело в том, что его выход на поле отметает всякие подозрения, что Станислав Черчесов приглашает в сборную тех, с кем ездит на шашлыки. Во всяком случае, так говорили ранее про Владимира Габулова, сейчас про Сослана Джанаева, с Заболотным это не проходит. Никто в здравом уме просто не доверит Антону шампуры. Вообще, хорошо, что в отличие от упомянутого 1952 года сейчас множество дверей на фотоэлементах, иначе косяки дверей сбивались бы под напором могучих плеч нападающего на раз-два. Правда, плохо, что спустя 68 лет мы вынуждены одним и тем же словосочетанием «футболист сборной страны» обозначать и Антона Заболотного, и, к примеру, Всеволода Боброва.

Казалось бы, разгром Германии от Испании со счетом 0:6 дает основания полагать, что и у великих сборных бывают провалы, подобные вчерашнему российскому, но, увы, немцы вернутся в свои клубы, и уже в следующих матчах их «Баварии» и «Боруссии» отыграются в полной мере на плюшево-газовом «Зените» и полумертвом «Локомотиве».

Плохо, что спустя 68 лет мы вынуждены одним и тем же словосочетанием «футболист сборной страны» обозначать и Антона Заболотного, и, к примеру, Всеволода Боброва

Конечно, есть желание за вчерашнюю ночь макнуть в непотребное Черчесова, но тогда нужно предложить кого-то на замену. Либо подобие тренера по фамилии Семак, либо пародию на наставника в лице Мусаева, либо сделать вид, что Леонид Слуцкий резко прибавил в тренерском ремесле после Евро-2016 и 0:3 от Уэльса. Получается замкнутый круг, когда слабыми футболистами управляют бездарные тренеры, и это реалии российского футбола в 2020 году.

Начало — как в «Трех мушкетерах»



Сам путь сборной России по ухабам Лиги наций напоминал трилогию Александра Дюма о мушкетерах, состоящую из «Трех мушкетеров», которых читали практически все, а также «сиквелов» «Двадцать лет спустя» и «Десять лет спустя» (именно в таком порядке), до которых добрались только библиофилы и дюмалюбы. В начале турнирного пути сборная России разорвала в клочья гвардейцев кардинала и «проклятых гугенотов», в роли которых выступили сборные Сербии и Венгрии. Матч с Сербией получился самым бодрым, россияне только что выскочили из коронавирусной самоизоляции и поделили «братушек» на атомы. Особенно хорош был Артем Дзюба, сделавший дубль, отмечая голы традиционной церемонией отдачи воинской чести. Не беда, что не служил в армии, для футболиста это не главное.

Сама победа 3:1 была сродни тому, что мушкетеры вернули подвески на шею королевы Франции. Венгров обыгрывали нервно, провалив второй тайм, на который выходили с преимуществом в два гола. Один из них, кстати, был на счету испытанного бойца Магомеда Оздоева, а успех закрепил Марио Фернандес. Увы, после третьего гола на старте второго тайма началось движение вниз сборной России по турнирному пути. Пропустили два подряд мяча, но сохранили итоговую победу (3:2) — все равно что отсиделись в крепости Ла Рошель во время атак многочисленных гугенотов.

Затем была вторая часть трилогии, условные «Двадцать лет спустя». Россия к матчам с Турцией и Венгрией подошла не только без Александра Головина, но и без Фернандеса, Георгия Джикии, Алексея Миранчука. Зато вернулся в футбол Далер Кузяев — понятно, некий Виконт де Бражелон. Но не он стал в итоге героем противостояния с башибузуками, а Антон Миранчук, открывший счет. В ответ турки забили гол усилиями Кенана Карамана, футбольного воплощения Джона Винтера (Мордаунта), внебрачного сына Миледи. Не исключено, что к моменту написания своей второй книги Дюма-старший плотно подсел на бургундское, заселяя повествование весьма странными персонажами.

Можно было за оставшиеся полчаса матча с Турцией и полтора часа игры с Венгрией забить один гол кому-либо из соперников и уходить на «заслуженный отдых»

Как бы то ни было, а сам сюжет Лиги наций еще оставался в руках футболистов сборной России. Можно было за оставшиеся полчаса матча с Турцией и полтора часа игры с Венгрией забить один гол кому-либо из соперников и уходить на «заслуженный отдых» с высоко поднятой головой. Лучшего момента, чем домашняя игра с Венгрией, и представить было нельзя. Мадьяры до начала этапа Лиги наций вообще не представляли из себя серьезной силы, к которой можно найти хоть какие-то параллели из всего творчества Дюма. Разве что у Дюма-младшего в «Даме с камелиями», и то среди персонажей-куртизанок.

Увы, с такой же преступной снисходительностью к венграм относились все соперники, включая и тех, кто выходил против них в рамках отбора на Евро-2021. В итоге венгры в буквальном смысле вползли в число участников чемпионата Европы, а на финише Лиги наций стали главными конкурентами России.

Конец — как в «Десять лет спустя»



Но перед последним туром случился предпоследний. И тут изрядно поредевшее войско (минус Головин и Фернандес) Станислава Черчесова покинул еще и Дзюба. К нему претензий нет, он Дюма вообще не читал, его становление происходило под аккомпанемент песни «Наши руки — не для скуки» и хоум-видео, которое заполонило в девяностые (время взросления юного Артема) практически все российские семьи. Рыская по просторам интернета (мировая паутина — зло, читайте хорошую литературу), Артем наткнулся на какую-то «тысячу чертей», судя по внешнему виду, образу жизни и личным страницам в соцсетях. И в безмятежном доселе существовании футболиста появился один неразрешимый вопрос: какую руку тянуть для приветствия при следующей встрече с президентом? Вопрос неуместной отдачи чести после забитого мяча Дзюба уже решил, целуя свои конечности в матче с «Краснодаром».

В итоге на решающие матчи с Турцией сборная лишилась еще и Дзюбы с его непревзойденным и стабильным умением уничтожать свою репутацию. Как говаривал Арамис, переросший карьеру мушкетера и ставший аббатом: «Человек… странное животное, целиком состоящее из противоречий». Зато к янычарам поехал Оздоев, осознающий, что он не должен оставаться тем, кого сама Тина Канделаки путает с персом Азмуном.

Пожалуй, лучшая игра россиян в Лиге наций разбилась на эпизоды переменного умственного расстройства Оздоева и Марчиняка, закончившись со счетом 3:2 в пользу турок

В итоге Магомед «Хорошими делами прославиться нельзя» Оздоев в течение всего матча перетягивал на себя весь негатив, обвалившийся на бывшего капитана сборной. Оздоеву в этом деле успешно помогал польский судья, некий прототип кардинала Ришелье. Их общими усилиями, пожалуй, лучшая игра россиян в Лиге наций разбилась на эпизоды переменного умственного расстройства Оздоева и Марчиняка, закончившись со счетом 3:2 в пользу турок.

Силу нынешних турок этой ночью показала Венгрия, спокойно переигравшая их со счетом 2:0 и сенсационно выигравшая нашу группу Лиги наций.

