«Они там в РПЛ должности получили, бюджет получили, зарплата хорошая... Ну и едем себе спокойно»

Правдоруб Червиченко — о странностях кейса Дзюбы, намерении засудить Сычева за клевету и борделе под названием «российский футбол»

«Какие заинтересованные люди есть в нашем футболе? Немного заинтересованы игроки, хорошо заинтересованы агенты, которые их продают, и заинтересованы некоторые бьющиеся в своих амбициях руководители клубов. Всё. Детский тренер ничем не заинтересован. Он бросил мяч и стоит курит. Он понимает, что даже если он воспитает двух, трех Миранчуков, до него самого ничего не «доедет», — рассуждает экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко в очередном интервью каналу «Футбольный Биги». Публикуем стенограмму разговора с сокращениями.

«Если бы у Дзюбы было гейское видео, можно было бы требовать с него миллионы. А тут — ну телебонькает себе и телебонькает»



Сам по себе процесс, которым нас озадачил, наградил или позабавил герой недели, абсолютно безобидный. Непонятно только зачем он это сделал — но это вопрос уже не к нам, а к психиатрам. Потому что когда человек снимает такие вещи, даже сам для себя, или, как мне сказали, для какой-то прекрасной дамы, это мне кажется немножко отклонением. Отклонение нужно лечить, любая незапущенная болезнь лечится.

Если бы такая история случилась в моей команде, для меня самым главным было бы, чтобы человека не затюкали, не затравили шутками. Чтобы он продолжал работать и жить в этой команде. Потому что игрок Дзюба неплохой, по крайней мере сейчас на его позиции лучшего исполнителя в стране нет.

Что касается информации, что у него требовали 5 миллионов долларов, то лично для меня она уж слишком смахивает на запоздалую и сварганенную на скорую руку отмазку. Типа, спасем честь нашего героя. Я думаю, что в такой ситуации, когда ты понимаешь, что за тобой есть эта история, лучше, наоборот, самому заранее выплеснуть ее наружу. И тогда не надо будет ни денег никому давать, ни сама история уже не будет так интересна.

Фото fc-zenit.ru

А в целом, и техника исполнения, и само по себе действо не заслуживают столько внимания, чтобы вся страна говорила о нем уже неделю

Очень сомневаюсь, что кто-то из подобного рода шантажистов называл такую сумму. Мне кажется, в данном случае она не адекватна «проступку». Вот если бы там было какое-то гейское видео, или что-то подобное, тогда можно было бы говорить о каких-то миллионах. А здесь — ну телебонькает себе и телебонькает, мало ли, может, девушка попросила, он ей отправил. Клянусь, я не вижу, за что там давать даже 300 [тысяч].

Ну и вообще, как вымогатель представлял получение 5 млн долларов? Такие вещи пишут люди, которые, наверное, никогда таких денег в руках кэшем не держали, не передавали и не понимают, как это происходит. Он на счет, что ли, попросил ему эти деньги перевести? Понятно, что тогда его сразу посадят. Передать наличные в мешках или коробках? Ну первое, что у Дзюбы спросили бы — ты куда снимаешь такую сумму, еще и в валюте? И потом, чтобы такую сумму снять или хранить — а я очень сомневаюсь, что Дзюба хранит такие деньги у себя дома — ему нужна какая-то охрана и прочие вещи. Так что для тех, кто представляет себе, что такое миллион долларов, очень смешно было услышать о сумме в 5 миллионов.

Мое предположение, что наш герой заигрывал с какой-то дамой. Видео предназначалось ей, а дальше я уже не знаю — то ли дама его продала, то ли его стянули из телефона Дзюбы. Но если у него Apple, мне сложно представить, как это можно сделать.

А в целом, и техника исполнения, и само по себе действо не заслуживают столько внимания, чтобы вся страна говорила о нем уже неделю.

Фото 1tv.ru

Мы постараемся выжать максимум из этой ситуации. Максимально, насколько сможем, вырвем из него деньги, которые переведем в какой-нибудь детский реабилитационный центр, где как раз колени восстанавливают

О Сычеве: «Когда гавкаешь подобные вещи, ты должен это доказать»

О Дмитрии Сычеве, который заявил о «проблемах с Червиченко» в «Спартаке». И о том, что ему там говорили: «Если не подпишешь контракт, мы тебе битами колени переломаем».

Я, вообще, фигурное катание не очень люблю. А вот эти ледовые шоу (Сычев выступает в телешоу «Ледниковый период», — прим. ред.), когда на них вытаскивают непрофессиональных фигуристов, раньше приводили только к тому, что распадались браки, то есть жертвами становились их семьи. Сейчас мы видим новую ситуацию, когда люди, которые в принципе не должны этим заниматься, выходят на лед, падают — не знаю, на какое место они падают и какое место для них думательно-поступательное, то ли задница, то ли голова, — но, видимо, от этих ударов происходят какие-то встряски. И галлюцинации у них начинают приобретать реальные очертания.

Мы видим, что еще одному человеку надо обращаться к психиатру. Но, скорее всего, он сделает это уже после того, как мы выясним эти вопросы в суде. Потому что когда ты гавкаешь подобные вещи, ты должен это доказать. Поскольку, понятное дело, такой ситуации не было, мне будет очень интересно, как Сычев докажет правоту своих слов. Ежели он ее не докажет, я усматриваю там две статьи — одна, конечно, «Клевета», а другая «Заведомо ложный донос».

Сейчас наши ребята-юристы смотрят, лингвисты занимаются. Мы постараемся выжать максимум из этой ситуации. Максимально, насколько сможем, вырвем из него деньги, которые переведем в какой-нибудь детский реабилитационный центр, где как раз колени восстанавливают.

В истории о том, кто уводил Сычева из «Спартака», все всё знают и всем все ясно. То, что он сейчас пытается показать себя несчастной заблудшей овечкой, вызывает умиление. Потому что я помню, как они с папой рвали на части то призовые, то машины — не могли поделить. И еще куча всяких ситуаций, от которых мы в клубе хохотали. А теперь он прямо такой, что еще чуть-чуть, и крылышки начнут прорезаться.

Фото rfs.ru

Мне кажется, если выбирать между тем же Сафоновым и Максименко, то ошибаются они примерно одинаково, но Максименко тащит побольше. Но наши советы точно не нужны Черчесову, потому что во вратарях он разбирается, как никто

«России больше не надо натурализованных игроков? Посмотрите на «арийскую» сборную Германии»

В истории с разговором о «внебрачных сыновьях» Сафонове и Кузяеве я согласен с Черчесовым. Сафонов, на мой взгляд, не является таким прямо записным вратарем сборной. Мне кажется, если выбирать между тем же Сафоновым и Максименко, то ошибаются они примерно одинаково, но Максименко тащит побольше. Но наши советы точно не нужны Черчесову, потому что во вратарях он разбирается, как никто. Человек стоял в воротах до 40 лет или даже больше. Губерниев, конечно, хороший комментатор и журналист, но все-таки его появление в футболе как специалиста немного удивляет. Потому что сразу хочется представить себе Черчесова, комментирующего биатлон.

Ситуация в нашей сборной настолько удручающая, что нам надо каким-то образом «укатывать» Жиго, давать ему русский паспорт, и чтобы он играл с Джикией, как они играют в «Спартаке». Когда мне возражают, что у нас в сборной уже есть Гильерме и Фернандес, я говорю: «Посмотрите на «арийскую» сборную Германии. Вопросы сразу отпадут». Или посмотрите на сборную Франции, которая иногда вообще выходила без единого белого человека. Так что если это на пользу, надо обязательно брать [игроков с иностранным гражданством] и этим своим правом пользоваться.

Наш футбол катится по наклонной. Очень много негативных процессов и моментов. И судейство, и эта ковидная история, которая говорит о том, что люди вообще неспособны на ходу принимать какие-то ответственные решения, подстраиваться под ситуацию. У нас в Премьер-лиге нет двигателя, который двигал бы всю эту структуру вперед. То есть они там сидят у себя, должности получили, бюджет получили, зарплата хорошая, ну и едем себе спокойно. Не удается [председателю судейского комитета РФС Ашоту] Хачатурянцу победить эту старую банду-бригаду, которая исполняет черт-те что по части судейства.

Посмотрите, что у нас с игроками. Мы, на самом деле, пришли к тому, что у нас нет ни одного талантливого игрока. Лучший защитник — Джикия, он, в принципе, примерно одного уровня с Жиго. Но о вызове Жиго в сборную Франции даже нет разговора. Для Франции Жиго — это, может быть, чуть лучше среднего. Это определяет уровень нашего защитника. Что касается наших нападающих, то я даже не знаю, с кем их сравнить. Миранчук? Вроде да, а вроде приезжает за сборную — и где все эти феерические мячи, которые летят за «Аталанту»?

Фото rfs.ru

Мы, на самом деле, пришли к тому, что у нас нет ни одного талантливого игрока. Лучший защитник — Джикия, он, в принципе, примерно одного уровня с Жиго. Но о вызове Жиго в сборную Франции даже нет разговора

То есть у нас нет гения. Ни на одной позиции. Такого, например, каким был Шевченко для Украины. У нас нет такой звезды, которая способна в одиночку перевернуть все. Всегда были такие игроки, а сейчас я даже не могу понадеяться, что кто-то прибавит и станет таким. Я не вижу никого. Уйдет Дзюба — ну еще год — кто будет впереди, вообще не понимаю. Соболев? По желанию много, по потенциалу мало. Мне кажется, то, что он сейчас показывает, — это его максимум. Выдавить из себя больше он вряд ли сможет. Фактурного нападающего нет. Быстрого, юркого, техничного, как Аршавин, тоже нет. У нас просто вот такая серая масса неплохих игроков.

У нас нет ни одного игрока, на которого хочется смотреть, любоваться, переживать. Даже Суарес с его негодяйскими поступками, кусанием ушей и прочими вещами, был интересен и там, и там. А у нас даже за уши никто никого не кусает. Ну вот один парень, возвращаясь к началу нашего разговора, выдал что-то интересненькое — и то не на поле!

«А давайте еще ворота раздвинем и введем условие: вратари не выше 160 сантиметров»

Как я отношусь к идее сократить РПЛ до 12 клубов и проводить чемпионат в три круга? Говорят, это для того, чтобы увеличить интенсивность и чтобы лига больше играла в атаку. Ну да, а потом ворота раздвинем, потом вратари не выше 160 сантиметров и ноги им будем подрезать. Ну что за бред? Многие любят цитировать эту истину, или анекдот, что когда в публичном доме нет заработка, надо менять б####й, а не кровати переставлять. Так и здесь.

Почему по такому пути не идет, например, Испания? Там ведь тоже, наверное, было бы лучше и прикольнее, если бы ограничились первой тройкой, «Валенсией» и еще парой команд? Но никто же этого не делает. И в других чемпионатах так не делают, потому что это неправильно. Я думаю, это утопическая идея, обреченная на провал.

Фото Максима Платонова

У нас детский тренер чем заинтересован? Да ничем. Он что с этого получает? Он бросил мяч и стоит курит. Он понимает, что даже если он воспитает двух, трех Миранчуков, до него самого ничего не «доедет», по большому счету

Не на то обращают внимание, не тем занимаются. Нет у вас футболистов? Делайте в школах обязательную программу! Губернаторы дают деньги на футбол — запретите им это делать, но ставьте четкую задачу: вы должны построить десять залов с искусственным или натуральным газоном. То есть в каждом регионе должно быть, например, так: 10 школ, и в этих школах прописана четкая система — как и что должны получать тренеры, которые выпускают ребят. У нас ведь сегодня кто из заинтересованных людей? Немного заинтересованы игроки, хорошо заинтересованы агенты, которые их продают, и заинтересованы некоторые бьющиеся в своих амбициях руководители клубов. Всё. У нас детский тренер чем заинтересован? Да ничем. Он что с этого получает? Он бросил мяч и стоит курит. Он понимает, что даже если он воспитает двух, трех Миранчуков, до него самого ничего не «доедет», по большому счету. Он этим занимается, потому что больше ничем заниматься не может, он всю жизнь прожил в футболе.

Дети у нас теперь как товар. Ему 15 лет, его уже агенты прихватили, дальше уже не его дело. Поэтому эти школы и академии, которые выпускают детей, тоже не понимают, зачем им в принципе тратить деньги, если придут родители и за 20-30 тысяч подпишут с агентом договор. И ты, как структура, которая готовила этого игрока, уже его не продашь и ничего не наживешь.