Новый жилой комплекс в центре Казани, в котором продумано все до мелочей. Самое время купить здесь квартиру!

После бурного роста новостроек в центре Казани в последние 15 лет лакомых мест почти не осталось. Одно из последних — уютный участок на Калинина, где «Тэкоресурс» возводит клубный дом «Резиденция Архитектор». Аналитики отмечают, что несмотря на нестабильное экономическое положение, редкие свободные для покупки квартиры в новостройках Вахитовского района так или иначе будут расти в цене. Однако покупать квартиру в новом ЖК можно не только для перепродажи. Жильцам жилого комплекса предлагают комфортные условия жизни и максимальную практичность в бытовых вопросах.

Дом со стильным характером

Казанский застройщик «Тэкоресурс» одним из последних получил право на строительство нового ЖК «Резиденция Архитектор» в Вахитовском районе. В центре города практически не остается мест для застройки, и клубный дом справедливо считается выгодным вложением.

Новый жилой комплекс элитного класса поддерживает тенденцию малой этажности. Это требование предъявляется ко всем домам, возводимым в центре Казани. Однако отличить ЖК «Резиденция Архитектор» от других можно будет издалека. Дом оформляется каменными декоративными панелями, которые, как дорогой костюм, подчеркивают его статус.

В ЖК «Резиденция Архитектор» первый этаж отдан под инфраструктуру для жильцов. Здесь появятся кафе и рестораны, салоны красоты и спа-центры. Рядом с самим домом находятся все важные элементы городской инфраструктуры — больница, школы, детские сады, магазины. Удобная транспортная развязка позволяет быстро добраться до любой точки города.

Впрочем, эти атрибуты стали обязательными почти для всех домов в центре. Но «Резиденции Архитектор» есть чем удивить.

Отличить ЖК «Резиденция Архитектор» от других можно будет издалека. Дом оформляется каменными декоративными панелями, которые, как дорогой костюм, подчеркивают его статус

Порядок во всем

Подземный паркинг оборудован ограничителем для колес, который облегчает парковку автомобиля вне зависимости от его габаритов. Сколы и мелкие царапины от неудачной парковки уйдут в прошлое. Машиноместо предлагается всем владельцам жилья. На лифте удобно подняться с паркинга на свой этаж. Для гостей же предусмотрена отдельная парковка на улице — во дворе машин не будет.

Одна из особенностей подземного паркинга — системы хранения eurogar («еврогар» — один из крупнейших производителей систем хранения, для благоустройства подземных и надземных паркингов). В роллетных шкафах можно хранить лыжи, сноуборд, автомобильные шины и другие сезонные вещи, не захламляя квартиру.

Консьерж-сервис поможет не отвлекаться на бытовые вопросы и сосредоточиться на более приятных вещах. Уборка, стирка, бронирование столиков, заказ такси — все это больше не ваши заботы. Мелкие каждодневные вопросы больше не будут отвлекать от решения стратегических задач.

Современные технологии комфорта

Все спальни ЖК «Резиденция Архитектор» оборудованы системами подачи свежего воздуха «Тион», которые улучшают качество поступающего уличного воздуха. Он очищается и доводится до оптимальной температуры, а углекислый газ, из-за которого довольно часто клонит в сон, выводится с помощью проточной вентиляции. Поэтому в квартире всегда приятный микроклимат, который способствует быстрому восстановлению сил.

С инженерными системами тоже все в порядке. Счетчики воды и электричества вынесены в общий коридор, и специалисты управляющей компании сами снимают показания, тратить время на это не нужно. В каждой квартире установлены газовые котлы премиум-класса: можно самостоятельно выбирать дату начала и окончания отопительного сезона, подстраиваясь под собственные ощущения. Кроме того, он может автоматически нагреть квартиру к вашему приезду.

Подземный паркинг оборудован ограничителем для колес, который облегчает парковку автомобиля вне зависимости от его габаритов

Загородная атмосфера в центре города

Спортивная площадка с тренажерами для воркаута во дворе поможет держать себя в хорошей форме. Утром можно совершить пробежку по собственному парку, дорожки которого покрыты гранитной крошкой, которая быстро высыхает после дождя.

Все пространство двора покрыто высокоскоростной сетью Wi-Fi. В скамейках находятся розетки для подзарядки гаджетов. Можно поработать во дворе, если надоело сидеть в квартире или хочется просто сменить обстановку.

Выгодное вложение

Клубный дом «Резиденция Архитектор» станет выгодным вложением денег в сегодняшней нестабильной экономической ситуации. К моменту сдачи жилого комплекса стоимость квартир в нем может увеличиться на 30%.

Сейчас цена на апартаменты выгодно отличается от стоимости аналогичных казанских проектов. В 6-этажном жилом комплексе доступны квартиры площадью от 36,2 до 110,2 кв. м. Однокомнатная квартира обойдется от 6,1 млн рублей, «двушка» — от 8,5 млн, «трешка» — от 17,5 миллиона.

Узнать о свободных квартирах, посмотреть планировку и заказать просмотр можно на сайте жилого комплекса или по телефону +7 (843) 227-19-91.

Партнерский материал, фото предоставлено ООО СЗ «Тэкоресурс»