Выбираем и проверяем участок для строительства дома

Проект «Дом в фокусе»: ЕГРН, ГПЗУ, ИСОГД и другие страшные аббревиатуры в помощь будущему домовладельцу

Как пойдет строительство вашего дома и сколько инстанций нужно будет обежать, прежде чем приступить к закладке фундамента, напрямую зависит от того, какой земельный участок вы купите. Выбирая участок, надо учесть множество нюансов. «Реальное время» рассказывает о самых очевидных вопросах, которые нужно задать себе и продавцу земли перед покупкой, а еще — о том, какие справочные данные имеет смысл запросить, чтобы не оказаться счастливым обладателем земли, на которой по закону невозможно построить капитальный дом. В этом нам помогает приглашенный в качестве эксперта юрист Денис Юдин, руководитель юридической компании «ЮДВИН».

Какие бывают земли

Задумываясь о покупке земли под собственный дом, надо задать себе несколько вопросов. В черте города вы хотите жить или в сельской местности? Какого размера и параметров дом вы собираетесь построить? Насколько важно для вас наличие проведенных коммуникаций — готовы ли вы, к примеру, самостоятельно решать вопросы подключения к газопроводу или искать воду на участке? Поиск ответов на эти вопросы начинается в Земельном кодексе РФ. Потому что не любую землю вы можете купить под дом.

В целом, согласно Земельному кодексу РФ, земли делятся на несколько категорий по их целевому назначению:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Под строительство дома физическое лицо может купить в общем случае землю только из двух категорий: это земли населенных пунктов и земли сельхозназначения. Бывают отдельные случаи, когда строительство будет разрешено на землях лесного фонда (или при переводе земли из одной категории в другую), но это тема для отдельной статьи, мы обязательно поговорим об этом позже.

Внутри каждой категории есть виды разрешенного использования участка. Фото pozvoniuristu.ru

Статус земли не ограничивается только категорией. Внутри каждой категории есть виды разрешенного использования участка. Всего таких видов регламентировано несколько сотен, но нам под наши цели могут подойти (опять же в общем случае) только четыре из них. Это:

Индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Участки, отведенные под ИЖС, всегда расположены в границах населенных пунктов. На них можно строить дома (они должны быть не выше трех этажей, максимум по высоте — 20 метров). Такой участок подойдет, если вы хотите жить в обустроенном населенном пункте с уже готовой инфраструктурой (и инженерными коммуникациями).

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Это участки, предназначенные для растениеводства или животноводства. Дом на них можно строить и регистрировать, только если участок находится в границах населенного пункта. Если земельный надел расположен, что называется, в чистом поле, то зарегистрировать жилой дом там по закону нельзя. Но есть определенные юридические лазейки, которые позволят не остаться без крова на собственной ферме, — о них мы поговорим в следующих статьях.

ДНП — дачное некоммерческое партнерство. В такие партнерства входят дачные земельные участки, на которых в обязательном порядке предписывается построить дом (либо дачный, либо капитальный, в каждом случае возникают свои юридические нюансы, которые мы раскроем в следующих статьях).

СНТ — садовое некоммерческое товарищество. Это классические дачные «6 соток» (а может быть, и не 6), закон не обязывает строить на них дом, но и не запрещает.

Какой будет процедура регистрации права собственности на дом, который вы построите, будет зависеть от того, какой вид разрешенного использования у участка, который вы облюбовали. Повторимся, в каждом случае процедура своя, нюансов множество, и о них мы поговорим впоследствии.

Выписку из ЕГРН можно заказать и получить в любом МФЦ. Фото Ильи Репина

Почему обязательна выписка из ЕГРН

Предположим, вы нашли подходящий для вас участок земли, съездили на место, вам там все очень понравилось, и вы даже сошлись в цене с его владельцем. Что делать дальше?

С самого начала надо запросить у продавца актуальную выписку из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости). «Актуальную» — это значит полученную не год, не полгода и даже не два месяца назад, а в самое ближайшее время. Юристы советуют заказывать такую выписку непосредственно перед сделкой. Для чего это нужно?

В выписке надо посмотреть адрес земельного участка и его кадастровый номер. Таким образом — убедиться, тот ли участок вам показали при выезде на место. Смотрим сведения о кадастровой стоимости участка (чтобы рассчитать размер ежегодного налога, который нужно будет уплачивать на землю). Данные о площади и описание местоположения участка позволят абсолютно точно определить, как ваша земля будет расположена на местности. Описание местоположения — это координаты поворотных точек границ участка. Может статься, что участок еще «некоординирован», и закон не запрещает распоряжаться такими землями. Но впоследствии может оказаться, например, что границы «наезжают» на соседние участки — и тогда придется попотеть, чтобы разойтись с соседями мирно. В выписке из ЕГРН указывается необходимая информация, описанная в первой главе нашей статьи: категория участка и вид разрешенного использования. Это надо проверить. Выписка из ЕГРН показывает, кто является собственником этой земли. Смотрим ФИО и сверяем его с теми данными, которые предоставляет вам продавец. Может внезапно оказаться, что собственников несколько или что кто-то из них несовершеннолетний (такая продажа может потребовать отдельных телодвижений в виде согласования процедуры с органами опеки). Все эти нюансы должны быть известны вам заранее, на стадии переговоров с продавцом. Наконец (и это главное), как бы красиво ни пел вам продавец о преимуществах участка, на него (или на самого собственника) могут быть наложены ограничения. А выписка покажет их отсутствие (или, если вам не повезло, наличие). Об обременениях правового и градостроительного характера поговорим чуть ниже.

Предоставление сведений в выписке регламентируется статьей 62 ФЗ №218.

Выписку из ЕГРН можно заказать и получить в любом МФЦ (многофункциональном центре — «Мои документы») либо в электронном виде посредством запроса в ФГИС ЕГРН. Через МФЦ выписка готовится около пяти рабочих дней, в электронном виде — от одного рабочего дня.

Кроме такой выписки, можно заказать еще и выписку о переходе прав в отношении этого участка. Она тоже лишней не будет: например, если выяснится, что участок в этом году перепродавался уже несколько раз — вам стоит насторожиться.

Следует проверить, не является ли участок предметом судебного спора — по кадастровому номеру в базах данных судов общей юрисдикции и арбитражного суда. Фото Максима Платонова

Обременения правового характера и проверка продавца

В выписке из ЕГРН содержится информация об обременениях правового характера, наложенных на участок. Это могут быть аренда, залог, сервитут и в некоторых случаях — ряд других. В таких случаях возникают свои нюансы.

Обязательно стоит проверить собственника земельного участка на наличие исполнительных производств (на сайте ФССП), на предмет производств по банкротным делам и сделать поиск по уголовным и гражданским делам на сайтах судов общей юрисдикции. Если собственников несколько — проверить нужно всех. Дело в том, что если у продавца, к примеру, имеется непогашенная задолженность, то судебные приставы в любой момент смогут наложить ограничение на сделки с недвижимостью продавца — и в процедуре регистрации будет отказано.

Возможны даже случаи, когда сделка проходит, а потом признается недействительной в связи с тем, что продавец изначально не имел права продавать землю, будучи, что называется, «в долгах как в шелках».

Проверьте еще, не является ли участок предметом судебного спора — по кадастровому номеру в базах данных судов общей юрисдикции и арбитражного суда.

Проверка градостроительного статуса участка и изучение документов

Перед тем как купить землю, находящуюся в границах населенного пункта, нужно проанализировать градостроительную документацию применительно к участку. К общим документам, которые надо изучить, относятся Генеральный план поселения (в случае Казани, к примеру, его можно найти вот тут), правила землепользования и застройки — ПЗЗ (для Казани — вот тут). Возможно, пригодятся и другие документы: градостроительный план, схема территориального планирования, проект организации и застройки территории и т.д.

В ПЗЗ указываются различные нюансы и параметры разрешенного строительства: например, максимальная высота объектов капитального строительства. Может в них содержаться и информация о границах зон с особыми условиями использования территории (это определенно скажется на ваших будущих действиях), поэтому стоит проверить, не входит ли ваш участок в эти границы.

К общим документам, которые надо изучить, относятся Генеральный план поселения, правила землепользования и застройки. Фото Олега Тихонова

Информацию из ЕГРН и градостроительной документации стоит сравнить: на практике бывает так, что информация в разных документах противоречит друг другу.

Если вблизи облюбованного вами участка намечается какая-нибудь грандиозная стройка (наподобие скоростной трассы) или, наоборот, снос частного сектора, надо обязательно ознакомиться со схемой территориального планирования территории. Так вы на какое-то время обезопасите себя от покупки земли, где построиться вы даже не успеете.

Ох уж эти зоны

На земельный участок могут быть наложены градостроительные обременения, которые налагают ограничения на деятельность на участке. В каждом таком случае нужно разбираться отдельно, можно ли здесь строиться, если можно, то как. Например, это может быть:

санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг опасных объектов и промышленных производств. Информация о СЗЗ не всегда включается в ЕГРН, поэтому если у вас есть сомнения по поводу находящегося неподалеку свечного заводика, придется обратиться в Роспотребнадзор, чтобы выяснить границы его СЗЗ и есть ли ограничения на использование участка, который в эти границы попадает;

охранные зоны объектов (газопроводов, ТЭЦ, линий связи, газопроводов, железной дороги и т.д.);

зоны охраны водных объектов (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны) — в этих зонах едва ли не самые жесткие запреты. Построиться в водоохранной зоне практически невозможно, поэтому будьте бдительны;

и еще множество разнообразных зон, которые могут испортить вам жизнь (зоны особо охраняемых территорий, охраны объектов культурного наследия, приаэродромные, рыбоохранные, зеленые и прочие интересные зоны).

Позже мы поговорим о нюансах строительства в подобных местах, но в любом случае необходимо перед покупкой земли обязательно выяснить, не попадает ли ваш участок в границы этих территорий. И тут выписка из ЕГРН панацеей не станет: информацию стоит запросить в уполномоченных организациях или у органов власти (тот же РПН, к примеру). А можно запросить ГПЗУ.

Заказать ГПЗУ или выписку ИСОГД можно через МФЦ либо в Управлении архитектуры и градостроительства города, в котором расположен земельный участок. Фото 2gis.com

Зачем нужен и как запросить ГПЗУ

Чтобы иметь полное представление о том, что можно строить на участке, можно ли это делать вообще и в каких параметрах, имеются ли ограничения на использование земли, надо ли согласовывать внешний облик строения с Управлением архитектуры и т.д., перед покупкой участка надо обязательно запросить Градостроительный план земельного участка (сокр. ГПЗУ).

Выдается этот документ по заявлению собственника земли на основании ст. 57.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В нем есть огромное количество ценной информации: например, в нем тоже содержится информация о границах на кадастровом плане. Если земли, где находится ваш участок, распланированы под какие-то объекты и проекты, в ГПЗУ есть реквизиты этого проекта планировки. Именно в ГПЗУ указываются границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства и описывается, какие отступы от границ участка требуется сделать при строительстве (для каждого муниципального образования эти требования свои).

Именно ГПЗУ говорит о том, какие виды использования для этого участка являются основными, условно разрешенными и вспомогательными. И что особенно важно, в ГПЗУ теоретически должны быть прописаны ограничения использования участка, если он расположен в границах вышеописанных зон.

И наконец, в ГПЗУ прописываются технические условия подключения вашего будущего дома к коммунальным сетям. В общем, полезной информации там море, и она вам определенно пригодится. Вплоть до того, что в этом документе будет схематично указано, где именно и в каких границах возможно разместить строение, что тоже очень удобно.

Есть одно НО: ГПЗУ выдается только собственникам земли. Если продавец не пытается от вас ничего утаить, он предоставит вам его с вероятностью в 99%. Но если мы ищем подводные камни, то с получением ГПЗУ от продавца иногда могут возникнуть определенные трудности.

В этом случае есть другой выход. Абсолютно каждый гражданин может заказать на любой сформированный земельный участок выписку из Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (сокр. выписка ИСОГД). В этом документе будут указаны все те же данные, что и в ГПЗУ, однако не будет схемы допустимого места размещения объекта капитального строительства, которая имеется в ГПЗУ.



Заказать ГПЗУ или выписку ИСОГД можно:

через МФЦ,

либо в Управлении архитектуры и градостроительства города, в котором расположен земельный участок,

либо в отделе градостроительства администрации района местонахождения земли. Например, если приобретаемый участок земли находится в Казани, то за получением ГПЗУ собственник может обратиться в УАиГ Казани по адресу: ул. Груздева, д. 5 либо в любой МФЦ города Казани.

Изучив все представленные документы, сделав все необходимые запросы, вы и определите, какой участок вам стоит выбрать и к чему готовиться при его застройке.