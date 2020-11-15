«Во сюжет!»: «Синтез» не отобрался в Лигу чемпионов

Команда не смогла преодолеть тяжелейшее сито отбора

Мяч, забитый вратарем на последней секунде матча, лишил «Синтез» участия в Лиге чемпионов — 2020/21. Впрочем, претензии казанцам следует предъявлять самим себе, особенно по ходу матча, в котором случился временной отрезок, проигранный со счетом 2:12. Подробнее — в материале «Реального времени».

Безоговорочное лидерство



«Синтез» ушел на ноябрьские каникулы абсолютным лидером чемпионата России, выиграв все 14 матчей. Две последние победы пришлись на выезд в Санкт-Петербург, и стоит отметить, что играть их казанцам пришлось без наставников Марата Закирова и Артура Фатахутдинова. Команду на воду выводил дуэт Евгения Ярощука и Анвара Галимзянова, благо «Синтез-УОР», который они тренируют, в это время отдыхал.

Тут можно сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Запланированные на ноябрьские праздники матчи в Волгограде с местным «Спартаком» были перенесены из-за вспышки коронавируса у южан, и следующий выход на воду казанцам предстоял только с 11 по 15 ноября, в квалификационном раунде Лиги чемпионов в Будапеште. Первый соперник — «Раднички» из сербского города Крагуевац.

Сербы в 2013 году стали обладателями Кубка ЛЕН Трофи, предварительно усилив перед тем сезоном свой состав опытнейшими мастерами, ранее игравшими в зарубежных чемпионатах. Вот и в этом сезоне «Радничкам» тоже невольно помогло несчастье, поскольку в связи с коронавирусом в родные пенаты вернулись из чемпионата Венгрии Милош Миличич, Страхинья Расович, черногорец Алекса Укропина, плюс приехал россиянин Никита Круг. Помимо них выделяются Лазарь Добожанов, Стефан Тодоровски, Небойша Тохоль, правда, первые двое это вратари, а их в любом случае больше одного на воду одновременно не выпустишь. Уже по ходу сезона в клуб влились Огнен Васович и Митар Мараш из «Шабаца», и это серьезное усиление.

«Раднички» пока делят третье-четвертое место в очень мощном местном чемпионате, притом что лидируют новый фаворит «Нови Београд» и старая добрая «Црвена Звезда», у которых по 10 очков, а далее идут как раз «Раднички» и действующий чемпион страны «Шабац» — по 9 очков. Коронавирус вносит свои коррективы, так что матчи чемпионата с «Партизаном» не состоялись из-за проблем в клубе, некогда знаменитом, а сейчас переживающем большие финансовые и организационные проблемы.

Качели

Игра с «Радничками» складывалась, вопреки ожиданиям, легко. Два стартовых периода казанцы выиграли с двукратным преимуществом — 8:4, благодаря хет-трику Аделя Латыпова и дублям Игоря Бычкова и Степана Андрюкова. Но третий период получился провальным, и забивали в нем те, кого мы, собственно, перечислили в числе лидеров сербской команды, за исключением Неманьи Станоевича, который сделал дубль в начале 8-минутки. А дальше Расович, Укропина, Тохоль, Круг вывели свою команду вперед — 11:10.

Но обиднее то, что необъяснимый провал продолжился и в четвертом периоде. «Синтез» проиграл отрезок со счетом 2:12, поскольку в заключительном периоде пропустил пять безответных мячей подряд, доведя общий счет до 10:15. Сразу вспоминались самые неудачные периоды игр в прошлогодней Лиге чемпионов, когда у наших ватерполистов происходил какой-то необъяснимый ступор. Выигранная концовка в итоге напоминала всего лишь о том, что с сербами вполне можно играть, если действовать с концентрацией на протяжении всего матча — 16:14.

Два матча за один день

Кстати, Укропина перешел в «Раднички» из ОСЦ, на состав которого при сравнении с прошлогодним без слез не взглянешь. Потерять, помимо Укропины, еще и Бргульяна, Митровича, Прлаиновича, Ранджеловича, Убовича и словака Семана — для любой команды это смерти подобно. Ну и заболеть еще в начале сезона, из-за чего ОСЦ даже не участвовал в «Финале четырех» Кубка Венгрии.

В венгерском чемпионате ОСЦ провел всего лишь пять матчей, в то время как есть команды, у которых на счету уже по девять поединков. И это уже далеко не тот флагман венгерского клубного водного поло, каким он был еще год назад. Возможно, поэтому хозяева бассейна прибегли к уловке, когда назначили матч с «Синтезом» на вечер, после того как в утренней программе казанцы, предположительно, изрядно намучаются с испанской «Террассой».

Впрочем, серьезных мучений не получилось. Подойдя к большому перерыву при практически равном счете — 5:4, казанцы на этот раз воспользовались третьим периодом для того, чтобы обеспечить себе решающее преимущество. Там ранее также случился необъяснимый провал, когда со счета 4:1 позволили «Террассе» догнать себя, но бомбардиры Бычков (два гола) и Латыпов (хет-трик) продолжали забивать, а потому к исходу матча никаких вопросов не возникало — 17:10.

По ходу турнира стала складываться неясная ситуация, поскольку французский «Туркуэн», навязав борьбу ОСЦ, проиграл, но затем сыграл вничью с «Радничками». Причем сербам пришлось отыгрываться. Но главное было не в этом, а в том, что казанцы еще могли побороться за первое место в группе в случае успеха в матче против ОСЦ.

Но венгры вели игру с постоянным преимуществом в счете. Они закрыли бомбардиров «Синтеза» Бычкова, Латыпова, Андрюкова, зато у казанцев наконец-то заработали столбы, отличился Роман Шепелев, начал забивать Алексей Рыжов-Аленичев. За две минуты до конца матча Сергей Лисунов сравнял счет, хотя ничья нас не совсем устраивала. В итоге не смогли удержать и ее — 11:12.

Все кувырком

13 ноября состоялся заключительный для казанцеы матч отбора в группе с французским «Туркуэном». Правда, по фамилиям ватерполистов, которые забивали голы и штрафовались, может создаться впечатление, что мы играли с очередной командой из Югославии. Кризман, Рандич, Куячич, Баничевич плюс бомбардир Шарль Канонне выделялись в составе французского клуба, который не мог противостоять казанцам должным образом. В середине заключительного периода счет был 11:6 в пользу «Синтеза», и только финишный рывок в три мяча позволил французскому клубу установить более-менее приличную разницу — 9:12.

И тут случился матч, который перевернул всю ситуацию в группе: ОСЦ проиграл «Террассе» — 15:16. В итоге перед последним туром лидировали «Раднички» — 7 очков, ОСЦ и «Синтез» имели по 6 очков, но венгерский клуб занимал место выше благодаря победе в личной встрече. «Радничкам» и ОСЦ при этом предстояло сыграть друг с другом. У «Террассы» было три очка, у «Туркуэна» — одно, и также встреча друг с другом. Потенциальная победа «Террассы» поднимала испанцев в дуэт с ОСЦ и «Синтезом» и принципиально меняла там соотношение сил. То есть у каждой команды набиралось бы по шесть очков, только вот личная разница становилась лучше у «Синтеза» благодаря разгрому над испанским клубом. ОСЦ надо было кровь из носу брать очко в противостоянии с «Радничками», но сербскому клубу не было никакого резона «сливать» игру, поскольку тогда в воскресенье им пришлось бы снова играть с ОСЦ за первое место в группе. А это хозяева площадки, на секундочку.

«Террасса» и «Туркуэн» уже интриговали так, как будто задались целью играть на нервах, а не в водное поло. 0:1, 2:1, 2:3, 4:3, и каждое окончание периода завершалось голом французской команды, сравнивавшей счет. Часом ранее в итальянских Сиракузах был сыгран матч, который так же сводил с ума своим сценарием, когда при счете 4:4 хорватский «Ядран» рванул вперед на все деньги, забив четыре безответных мяча, но в последнем периоде испанская «Барселона» успела сократить разрыв до минимума — 7:8, остаться в меньшинстве, когда удалился ее словацкий легионер Лукаш Дурик, отбиться и забросить решающий мяч за секунду до конца игрового времени — 8:8. «Во сюжет!», как говаривал персонаж Владимира Басова в лирической кинокомедии «Я шагаю по Москве».

Вот и матч испанцев с французами двигался к бесполезной для «Синтеза» ничьей, но тут Дражен Куячич сделал дубль — 6:5 в пользу «Туркуэна», а затем Мирослав Рандич довел преимущество до двух мячей — 8:6. Если у казанцев еще оставались сомнения в том, что собственную судьбу надо решать своими руками, то теперь можно было сказать: «Добро пожаловать в реальность!»

Из грустных мыслей и воспоминаний о том, сколько раз российским сборным и командам «не помогали» заочные соперники, вывели два гола испанца Рубена Де Леры. Перед началом сезона испанский сборник перешел в «Террассу», и сейчас его дубль возродил веру в чудо. А затем забил Агусти Перикас, удалился главный бомбардир «Туркуэна» Шарль Канонне, и испанцы увеличили счет до двух мячей — 10:8. Французы сокращают разрыв в счете, за 84 секунды до конца удаляется их игрок Куячич, и испанцы берут тайм-аут. Нервы на пределе у игроков «Синтеза», которые радуются тому, что испанцы забивают, огорчаются от того, что французы сокращают счет — 11:10, у них удаляется игрок, который выходит на площадку за шесть секунд до финального свистка, когда «Туркуэн» берет тайм-аут… И разыгрывает последнюю атаку за шесть секунд — с решающим броском голкипера французов Клемана Дюбуа — 11:11.

Итого, «Террасса» набирает четыре очка, «Туркуэн» — два, но это ничего не меняет. Кроме того, что «Синтез» уже не может подняться выше третьего места независимо от итогов матча ОСЦ и «Радничек». Борьба за Лигу чемпионов для казанцев в этом сезоне завершена досрочно.

