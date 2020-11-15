Пропаганда, налоги и кешбэк на физкультуру: как бороться с ожирением нации?

Эпидемия ковида в очередной раз подсветила проблему лишнего веса россиян

По статистике, больше половины россиян имеют избыточный вес. Это с течением времени может привести к развитию заболеваний. Депутат Госдумы РФ от Татарстана, доктор Борис Менделевич в своей авторской колонке для «Реального времени» рассказывает о том, что проблема приобретает угрожающие масштабы, и предлагает варианты ее решения — от очевидных (пропаганда ЗОЖ) до дискуссионных и, возможно, болезненных (маркировка продуктов, налоги).

Чем страшно ожирение и при чем тут COVID-19

В нашей стране ожирением или избыточной массой тела в той или иной степени страдает 55% населения. Больше половины жителей страны — это огромнейшая цифра! Страшна она тем, что лишний вес — это не только проблема зеркала или выбора одежды. Со временем он может вызвать тяжелые болезни. Имя им легион — артриты, артрозы, гипертония, сердечно-сосудистые болезни, жировой гепатоз печени, сахарный диабет II типа и многие другие. И среди них — подавляющая масса болезней, от которых люди умирают. А значит, можно сделать вывод о том, что ожирение — опосредованный фактор смерти большинства людей в нашей стране.

О том, что избыточный вес — это настоящий бич нашего времени, говорим не только мы, но и ВОЗ, и научное сообщество. Многие страны это уже осознали и разными способами борются с этим явлением.

О проблемах ожирения и всего того, что оно вызывает, медицинское сообщество и профильные комитеты Госдумы говорят давно — но проблема оставалась «неподсвеченной». Но именно сейчас, во время пандемии коронавируса, мы видим следующее: большинство тех, кто переносит болезнь тяжело, кто умирает от нее — это люди ровно с теми же сопутствующими заболеваниями, которые вызываются лишним весом. В группе риска, например, — больные диабетом, люди с нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы, с гипертонией и просто больные ожирением. Так что мы можем сказать однозначно: коронавирусный кризис в очередной раз затронул проблему борьбы с лишним весом. Возможно, он станет катализатором тех решений, которые давно необходимо принимать.

Во время пандемии коронавируса мы видим следующее: большинство тех, кто переносит болезнь тяжело, кто умирает от нее — это люди ровно с теми же сопутствующими заболеваниями, которые вызываются лишним весом. Фото: sib.fm

Нужна целая госпрограмма

Главное на первом этапе — всем договориться о том, что ожирение — это большая проблема, причем проблема государственного уровня. Это должны осознавать не только депутаты и представители верхних эшелонов власти — идея должна плотно овладеть умами общества, точно так же, как все осознают вред от алкоголя и никотина.

Я считаю, что для борьбы с ожирением нужна фундаментальная, комплексная, всеобъемлющая федеральная программа по борьбе с этим злом. Она может включать в себя различные направления — и медицинского, и социального, и экономического, и просветительского характера.

Во-первых, отдельной веткой программы должна стать борьба с эндокринными заболеваниями — мы знаем, что ожирение не всегда зависит от питания, а может быть результатом гормональных отклонений.

Во-вторых, требуется очень серьезная профилактическая работа медиков и педагогов.

В-третьих, как никогда важна пропаганда ЗОЖ. Да, этот тренд сейчас в России есть, он силен как никогда, но и его недостаточно.

В-четвертых, важна профилактика гиподинамии — мотивация к занятиям спортом, в том числе и финансовая. Частично эта работа уже ведется — например, уже прошел первое чтение законопроект о кешбэке на платные занятия спортом, и если он вступит в силу, то людей, выбирающих этот путь, точно станет больше — мы увидим статистически значимое увеличение.

В-пятых, при разработке программы невозможно обойтись без экономической составляющей. Дело в том, что один из самых серьезных факторов ожирения — вредная еда. Мы должны мотивировать людей к здоровому питанию, прежде всего, методом убеждения, но если он не станет работать — неизбежна тактика убеждения рублем.

Один из самых серьезных факторов ожирения — вредная еда. Фото: pikabu.ru

Акцизы и налоги: чем фастфуд и газировка лучше алкоголя?

Повторюсь, краеугольный камень здоровья человека — это его питание. В избыточном весе в большинстве случаев виноваты нездоровые пищевые привычки, закладываемые с детства. Фастфуд и сладкие газированные напитки — вот, пожалуй, лидеры среди признанных вредностей на нашем столе. Если посмотреть, сколько сахара в бутилированном лимонаде, то становится понятно, почему за год ежедневного его употребления можно без особых усилий прибавить килограммов десять. Между тем, в отличие от алкоголя (который вредит еще и социальным функциям человека, а поэтому всеми осознается как вредный продукт), сладкую газировку и гамбургер среднестатистический человек не воспринимает как грозного врага.

Поэтому я глубоко убежден, что исключительно мягкими, «вегетарианскими» мерами (пропаганда, убеждение, мотивация кешбэком) в борьбе с ожирением нации обойтись невозможно. Нужно со временем вводить и меры финансового сдерживания экспансии вредных продуктов.

Вернусь к примеру с алкоголем. Что делает государство, чтобы люди меньше пили? Оно контролирует цены на алкоголь, вводит акцизы, устанавливает минимальную стоимость бутылки водки. Чтобы человек задумался о том, стоит ли ему покупать эту бутылку за такую цену. То же самое — с никотином, на него вводятся серьезные акцизы. Я, кстати, много от кого слышал мнение: «Я посчитал, сколько в год трачу на сигареты — и вижу, что на эти деньги я бы мог что-то полезное себе купить».

Но давайте таким же образом задумаемся о вредной еде? Почему сладкая газировка считается безобиднее (ведь от бутылочки ничего не будет), чем сигареты? Потому что никотин и алкоголь вызывают привыкание. Но и сахар тоже может вызывать дофаминовую зависимость, это уже доказано. А что касается фастфуда, то огромная пищевая индустрия занимается поиском именно того сочетания вкусов, которое будет едва ли не чисто химически влиять на мозг, постоянно вызывать желание зайти именно в эту сеть и купить именно этот бургер. И это не научно-фантастический сюжет, а очень продвинутые современные пищевые технологии.

Именно поэтому мое глубокое убеждение — оборот подобных продуктов необходимо регулировать еще и финансовым путем. Если ввести пресловутый налог на фастфуд или лимонад, это вызовет увеличение розничной цены на них, а значит — их будут покупать меньше.

В избыточном весе в большинстве случаев виноваты нездоровые пищевые привычки, закладываемые с детства. Фото: drvolkov.ru

Красный или зеленый свет для продукта: идея о маркировке

Есть еще одно пока не озвучивавшееся мною предложение — думаю, это вызовет очередную волну критики в мой адрес. Было бы очень эффективно ввести некую маркировку, градацию продуктов по степени вредности для здоровья.

Пример: в магазине есть полка примерно однородных продуктов — я предлагаю каждому из них присваивать маркировку в цветовой градации. Например, продукты, не содержащие вредных для здоровья веществ или приготовленные здоровым способом, можно маркировать зелеными пометками, а их более нездоровых «собратьев» — к примеру, красными. Между ними тоже можно ввести несколько степеней вредности (или полезности). Покупатель сразу будет видеть, что он забирает в свою корзину.

Да, я понимаю, что технически отделить вредный продукт от полезного — задача непростая. Но у нас в стране есть целый НИИ, который занимается питанием, есть армия ученых и нутрициологов. Они могут помочь в разработке методики такой маркировки, придумать ее алгоритм и поставить его на поток. Да, это потребует затрат, но все они с лихвой окупятся здоровьем наших граждан.

Было бы очень эффективно ввести некую маркировку, градацию продуктов по степени вредности для здоровья. Фото: Антон Журавлев

Давайте обсуждать

Мне часто возражают на эту тему: опасаются, что инициатива ввести «налог на фастфуд» задушит профильный бизнес.

Но почему-то мало кто возмущается тем, как государство «душит» никотиновый и алкогольный бизнес. Но почему бизнес производителей сладкой газировки или сети фастфуда трогать нельзя? В чем разница, если и тот, и другой продукт наносит вред организму, и это доказанный факт? Да, за вредными продуктами стоит очень серьезный бизнес, который, естественно, будет против. Мы видим, что рестораны быстрого питания неумолимо захватывают не только большие и малые города — они сейчас вообще на каждом шагу. Вряд ли «налог на фастфуд» способен сделать с ними что-то фатальное: в США так называемый «налог на жир» действует уже давно, и с их сетями быстрого питания все до сих пор в порядке.

Еще один популярный аргумент моих противников: люди с низким доходом не смогут полноценно питаться, если ввести дополнительные факторы роста цен на продукты.

Но здоровая еда не равняется дорогой, и на ту сумму, на которую покупается фастфуд, можно купить здоровые продукты. Уверяю вас, процент людей с ожирением примерно одинаков во всех слоях общества — ему одинаково подвержены и те, кто не думают о ценах, покупая продукты, и те, кто точно знает, сколько стоит пакет самого дешевого молока. А значит, вопрос — не в цене, а все-таки в предпочтениях людей.

И наконец, еще одна популярная точка зрения — предлагаемые меры потребуют чудовищных затрат на уровне государства, а это негативно скажется на экономике.

Но если сейчас ничего не делать, то лет через десять мы придем к тому, что сейчас есть в США, где процент людей с лишним весом доходит до 70%. И общество потеряет на этом гораздо больше денег, чем на эти меры. Все просто: люди будут болеть, а значит, во-первых, не смогут вносить свой вклад в экономику страны, а во-вторых, на их лечение потребуются средства из федерального бюджета. И эти затраты с лихвой перекроют затраты на госпрограмму.

Вопросов к этим предложениям много, и я уже сталкиваюсь со шквалом критики в свой адрес, когда говорю об этом. Но я уверен в своей правоте, потому что за мной правда. Конечно, нельзя взять и одним днем ввести, скажем, налог. Сначала надо убедить общество, заставить его заметить проблему. Это серьезная кропотливая работа — сделать так, чтобы все поняли суть этого предложения, обсудили его всесторонне, предложили свои инициативы.

Быстрых решений не бывает, это длительный процесс, который требует серьезных решений и рутинной работы. Результат не будет виден сегодня, завтра и даже через год. Он будет виден нашим детям и внукам!