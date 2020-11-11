Вилков — талисман «Зенита», Безбородов фартовый для «Спартака», а у «Ростова» любовь с Казарцевым
Статистика судей РПЛ: какая команда с каким арбитром чаще побеждает
Текущий сезон еще не достиг экватора, а судейских скандалов накопилось уже целый вагон. Жалобы на судейство летят от клубов в РФС после каждого тура, и даже болельщики уже успели запутаться, какие арбитры каким командам чаще всего благоволят. «Реальное время» собрало статистику по всем судьям, обслуживавшим матчи чемпионата РПЛ в этом сезоне.
Вилков — талисман «Зенита», а Безбородов «не любит» «Рубин»
Подозрения в возможной предвзятости судей в матчах Российской премьер-лиги всегда были предметом жарких баталий. Нынешний сезон не стал исключением, и уже с первого тура от команд посыпались жалобы на качество судейства. После назначения иностранных руководителей отечественного судейского цеха в лице венгра Виктора Кашшаи и англичанина Дэвида Эллерея кардинально ничего не изменилось. Разве что дисквалифицировать арбитров стали «охотнее», что привело к отстранению от работы даже, казалось, непотопляемого Михаила Вилкова.
Вместе с ним недавно пострадали еще два арбитра — Владислав Безбородов и Кирилл Левников. И если к Вилкову всегда были вопросы, то эти двое в нынешнем сезоне считались едва ли не лучшими в РПЛ. Интересно, что оба они из Санкт-Петербурга и ни разу в своей карьере не судили игры «Зенита». Вилков же был настоящим талисманом для питерцев. Он отсудил 25 матчей с их участием (абсолютный рекорд), а команда с берегов Невы брала в них в среднем 2,2 очка.
Жалоба «Рубина» на Вилкова была признана обоснованной. Неудивительно, что гендиректор клуба Рустем Сайманов уже выступил с заявлением о «победе над монстром», поскольку казанцы в данном случае чаще всего фигурируют в графах «меньше всех очков», «красные карточки» и «пенальти за игру». По очкам клуб из столицы Татарстана в показателях судьи «уступает» только «Спартаку», который с Вилковым почти не побеждает.
Свое отстранение Безбородов и Левников получили из-за ошибок в матче «Краснодар» — «Спартак» по жалобе краснодарской команды. По набранным в среднем очкам, назначенным пенальти и красным карточкам «быки» не входят в число лидеров для этих судей. Ничего противоестественного, все стандартно.
Чего не скажешь о «Спартаке». Несмотря на питерскую прописку этих арбитров, «красно-белые» при их судействе регулярно добывают очки, то есть они вполне «фартовые» для москвичей. Причем актуально это и для ЦСКА: армейцы — лидеры по количеству обслуженных матчей и заработанных в среднем очков с данными судьями. В 2012 году болельщики «Терека» (ныне «Ахмат») просили не назначать Безбородова на игры их команды и были правы. Грозненский клуб в среднем зарабатывает с питерским судьей менее 1 очка за игру.
Карасев одинаково «фартовый» для «Спартака» и «Зенита»
Любопытно, что «Рубину» не везет именно с теми арбитрами, при судействе которых успешнее всего выступает «Зенит». Казанцы входят в тройку команд с наименьшими средними набранными очками при Мешкове (1,07), Карасеве (0,86) и Турбине (0,33), а питерский клуб, наоборот, в лидерах — 2,10, 2,11 и 2,17 соответственно. Также команда из Татарстана страдает с Лапочкиным, набирая с ним 0,9 очка за матч и получая красные карточки чаще других — 0,43 за игру. Арбитр родом из Санкт-Петербурга, поэтому с «Зенитом» на поле он не сталкивается.
С Карасевым, кстати, хорошо набирает очки «Спартак». Москвичи вместе с «сине-бело-голубыми» лидируют в строчке арбитра по набранным баллам. А вот при Мешкове и Вилкове, считающихся среди болельщиков «питерскими», спартаковцы стабильно проваливаются. Причем второй из них любит к тому же удалять игроков «Спартака». У него и у завершившего карьеру Еськова спартаковцы получают красные карточки чаще всего в среднем за матч.
Из опытных судей можно выделить работу Сергея Иванова. Арбитр из Ростова-на-Дону 23 раза обслуживал игры «Ахмата», и грозненский клуб в числе команд, набирающих при нем наименьшее в среднем количество очков. Лучше всех же с Ивановым «живется» «Сочи» (2,25), «Локомотиву» (2,09) и «Краснодару» (2,05). Напомним, по итогам первого тура нынешнего сезона претензии к ростовскому судье имел «Рубин», но казанцев в таблице у Иванова не отмечается.
Лучший игрок матча #РубинЛоко pic.twitter.com/LKoYUQtW5Q— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020
Мурзагулов не прав, никто из судей не «топит» «Уфу»
После ухода в отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы» руководители клуба принялись искать других виноватых и, видимо, решили остановиться на судьях. Например, не так давно глава совета директоров уфимцев Ростислав Мурзагулов заявил: «От Москалева другого не ждали. Спасибо всем, кто назначил его на матч». С этим арбитром «горожане» играли чаще всего и набирали совсем немного очков (в среднем 0,8), но ни в графе «красные карточки», ни в столбце «пенальти» «Уфы» у судьи нет. В общем, чем-либо существенным заявление Мурзагулова не подкреплено.
Несколькими днями ранее он вновь выступил с сообщением о судьях, при этом отказавшись говорить о «плохих» арбитрах для «Уфы»:
— У нас есть хорошие судьи, но и, безусловно, есть судьи коррумпированные. В этом плане нужно навести порядок, — считает Мурзагулов. — Не готов говорить конкретные фамилии судей, которые плохо работают на наших матчах. Просто ситуация перезрела, и сейчас нужно что-то делать.
По столбцу «красные карточки» в матчах «Уфы» каких-либо аномалий не наблюдается, по «пенальти» в лидерах Левников, Иванов и Лапочкин. Но при последнем уфимцы еще и набирают в среднем меньше всего. Лапочкин в этом сезоне отработал две игры «Уфы». В одной из них подопечные Евсеева одолели «Арсенал» (3:2), а во второй безропотно уступили «Ахмату» (1:3). По этой графе «Уфа» также присутствует у Волошина — с ним «горожане» ни разу не смогли победить. Зато сыграли в гостях вничью с «Сочи» (1:1), после чего хозяева подали протест на судейство.
У «Ростова» особая «любовь» с Казарцевым, а у «Рубина» — с Сухим
В связи с участившимися скандалами в судейском корпусе РПЛ чаще стали появляться и новые имена среди арбитров. Василий Казарцев к таковым не относится, но по количеству обслуженных игр его можно включить в этот список. Правда, он уже дважды оказался вовлечен в скандалы в нынешнем сезоне и одним из первых пережил долгосрочное отстранение. Особое отношение у Казарцева к двум командам. Чаще всего в РПЛ он обслуживает игры «Ростова» — 11 раз, при этом ростовчане набирают с ним меньше всех очков (не считая «Урала»). Кроме того, арбитр «любит» ставить пенальти в ворота дончан, а также... «Спартака».
Вместе с ним на месяц был отстранен Алексей Сухой. Он ошибся в игре «Спартака» и «Ротора», а во втором туре показал две красные карточки в Казани на матче «Рубин» — «Урал». Казанцев Сухой вообще не слишком жалует. При нем «Рубин» чаще всего получает удаления, пенальти и зарабатывает меньше всего очков. Также «рубиновым» не везет с Турбиным, с ним казанцы набирают в среднем 0,33 очка за матч.
А вот работу Игоря Панина, Евгения Кукуляка и Станислава Васильева пока оценить не представляется возможным. Выборка из обслуженных ими матчей слишком невелика, чтобы делать какие-либо выводы.
|
Судья
|
Кого чаще судил, матчей
|
Кто набрал больше очков, в среднем за игру
|
Кто набрал меньше очков, в среднем за игру
|
Красных карточек, в среднем за игру
|
Пенальти, в среднем за игру
|
Василий Казарцев
|
«Ростов» — 11
«Рубин» — 7
|
«Ахмат» — 2,25
«Краснодар» — 2,20
|
«Урал» — 0,75
«Ростов» — 1,09
|
«Динамо» — 0,40
«Краснодар» — 0,20
|
«Спартак» — 0,50
«Ростов» — 0,45
|
Владислав Безбородов
|
ЦСКА — 25
«Локомотив» — 24
«Спартак» — 24
|
ЦСКА — 2,00
«Спартак» — 1,79
|
«Динамо» — 0.94
«Ахмат» — 0.94
|
«Ростов» — 0,20
«Динамо» — 0,18
|
«Динамо» — 0,29
«Локомотив» — 0,21
|
Павел Кукуян
|
«Урал» — 7
«Зенит» — 6
|
ЦСКА -2,50 (4 матча)
«Зенит» — 2,17
|
«Тамбов» — 0,33
«Урал» — 0,43
|
«Тамбов» — 0,33
«Динамо» — 0,20
|
«Урал» — 0,71
«Рубин» — 0,67
|
Кирилл Левников
|
ЦСКА — 17,
«Спартак» — 16
|
ЦСКА — 2,29
«Рубин» — 2,20
«Спартак» — 2,00
|
«Урал» — 0,69
«Арсенал» — 0,78
|
«Ростов» — 0,20
«Локомотив» — 0,14
|
«Ахмат» — 0,29
«Уфа» — 0,23
|
Виталий Мешков
|
«Спартак» — 23
ЦСКА — 21
|
«Зенит» — 2,10
ЦСКА — 2,00
|
«Арсенал» — 0,67
«Рубин» — 1,07
|
«Краснодар» — 0,21
«Динамо» — 0,14
|
«Сочи» — 1,00
«Арсенал» — 0,33
|
Сергей Иванов
|
«Ахмат» — 23
«Локомотив» — 22
|
«Сочи» — 2,25
«Локомотив» — 2,09
«Краснодар» — 2,05
|
«Тамбов» — 0,00 (4 матча)
«Ахмат» — 0,96
|
«Локомотив» — 0,14
«Урал» — 0,13
|
«Тамбов» — 0,50
«Уфа» — 0,40
|
Николай Волошин
|
«Зенит» — 6
«Урал» — 6
«Арсенал» — 6
|
«Локомотив» — 3,00
«Зенит» — 2,50
«Ростов» — 1,75
|
«Спартак» — 0,50 (2 м)
«Уфа» — 0,60
«Рубин» — 0,80
|
«Ахмат» — 0,40
«Ростов» — 0,25
|
«Ростов» — 0,50
«Сочи» — 0,33
|
Сергей Карасев
|
«Ростов» — 21
«Зенит» — 19
|
«Зенит» — 2,11
«Спартак» — 2,00
|
«Сочи» — 0,75 (4 м)
«Рубин» — 0,86
«Ростов» — 1,00
|
«Тамбов» — 0,50
«Ростов» — 0,29
«Рубин» — 0,29
|
«Ростов» — 0,38
«Краснодар» — 0,36
|
Сергей Москалев
|
«Зенит» — 15
«Уфа» — 15
|
ЦСКА — 3,00 (10 м)
«Спартак» — 2,00
|
«Ахмат» — 0,50
«Уфа» — 0,80
|
«Ростов» — 0,22
«Рубин» — 0,18
|
«Урал» — 0,36
«Арсенал» — 0,25
«Ростов» — 0,22
|
Алексей Матюнин
|
«Ростов» — 15
«Зенит» — 14
|
«Краснодар» — 2,56
«Зенит» — 1,93
|
«Арсенал» — 0,73
«Сочи» — 1,00
|
«Локомотив» — 0,50 (4м)
«Краснодар» — 0,33
«Ахмат» — 0,25
|
ЦСКА — 0,67 (3м)
«Сочи» — 0,60
«Рубин» — 0,30
|
Михаил Вилков
|
«Зенит» — 25
«Локомотив» — 21
|
«Зенит» — 2,20
«Ахмат» — 2,17
«Арсенал» — 2,00
|
«Спартак» — 0,70
«Рубин» — 0,80
«Уфа» — 0,83
|
«Тамбов» — 0,50
«Урал» — 0,21
«Спартак» — 0,20
«Рубин» — 0,20
|
«Тамбов» — 0,25
«Локомотив» — 0,24
«Рубин» — 0,20
|
Алексей Сухой
|
«Спартак» — 7
«Урал» — 7
|
ЦСКА — 3,00 (4м)
«Зенит» — 2,00
|
«Ахмат» — 0,60
«Рубин» — 0,67 (3м)
«Урал» — 1,00
|
«Рубин» — 0,67
«Ахмат» — 0,40
«Сочи» — 0,33 (3м)
|
«Рубин» — 0,33
«Урал» — 0,29
«Локомотив» — 0,20
|
Сергей Лапочкин
|
«Спартак» — 24
«Локомотив» — 22
|
«Спартак» — 2,38
ЦСКА — 2,05
|
«Уфа» — 0,69
«Урал» — 0,86
«Рубин» — 0,90
|
«Рубин» — 0,43
«Арсенал» — 0,29
|
«Локомотив» — 0,27
«Уфа» — 0,25
«Арсенал» — 0,21
|
Евгений Турбин
|
«Арсенал» — 11
«Ростов» — 11
|
«Урал» — 2,50
«Спартак» — 2,40
«Зенит» — 2,17
|
«Рубин» — 0,33
ЦСКА — 1,00
«Динамо» — 1,00
|
«Динамо» — 0,30
«Локомотив» — 0,20
«Ахмат» — 0,20
|
«Спартак» — 0,40
ЦСКА — 0,29
|
Алексей Еськов
|
«Зенит» — 21
«Ахмат» — 20
«Краснодар» — 20
|
ЦСКА — 2,33
«Зенит» — 2,24
«Локомотив» — 2,13
|
«Динамо» — 0,38
«Ростов» — 0,56
«Уфа» — 0,92
|
«Урал» — 0,42
«Спартак» — 0,40
|
«Рубин» — 0,33
«Динамо» — 0,25
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