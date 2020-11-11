Вилков — талисман «Зенита», Безбородов фартовый для «Спартака», а у «Ростова» любовь с Казарцевым

Статистика судей РПЛ: какая команда с каким арбитром чаще побеждает

Текущий сезон еще не достиг экватора, а судейских скандалов накопилось уже целый вагон. Жалобы на судейство летят от клубов в РФС после каждого тура, и даже болельщики уже успели запутаться, какие арбитры каким командам чаще всего благоволят. «Реальное время» собрало статистику по всем судьям, обслуживавшим матчи чемпионата РПЛ в этом сезоне.

Вилков — талисман «Зенита», а Безбородов «не любит» «Рубин»

Подозрения в возможной предвзятости судей в матчах Российской премьер-лиги всегда были предметом жарких баталий. Нынешний сезон не стал исключением, и уже с первого тура от команд посыпались жалобы на качество судейства. После назначения иностранных руководителей отечественного судейского цеха в лице венгра Виктора Кашшаи и англичанина Дэвида Эллерея кардинально ничего не изменилось. Разве что дисквалифицировать арбитров стали «охотнее», что привело к отстранению от работы даже, казалось, непотопляемого Михаила Вилкова.

Вместе с ним недавно пострадали еще два арбитра — Владислав Безбородов и Кирилл Левников. И если к Вилкову всегда были вопросы, то эти двое в нынешнем сезоне считались едва ли не лучшими в РПЛ. Интересно, что оба они из Санкт-Петербурга и ни разу в своей карьере не судили игры «Зенита». Вилков же был настоящим талисманом для питерцев. Он отсудил 25 матчей с их участием (абсолютный рекорд), а команда с берегов Невы брала в них в среднем 2,2 очка.

Жалоба «Рубина» на Вилкова была признана обоснованной. Неудивительно, что гендиректор клуба Рустем Сайманов уже выступил с заявлением о «победе над монстром», поскольку казанцы в данном случае чаще всего фигурируют в графах «меньше всех очков», «красные карточки» и «пенальти за игру». По очкам клуб из столицы Татарстана в показателях судьи «уступает» только «Спартаку», который с Вилковым почти не побеждает.

Вместе с Вилковым (фото на постере) недавно пострадали еще два арбитра — Владислав Безбородов и Кирилл Левников (на фото). Фото: fc-rostov.ru

Свое отстранение Безбородов и Левников получили из-за ошибок в матче «Краснодар» — «Спартак» по жалобе краснодарской команды. По набранным в среднем очкам, назначенным пенальти и красным карточкам «быки» не входят в число лидеров для этих судей. Ничего противоестественного, все стандартно.

Чего не скажешь о «Спартаке». Несмотря на питерскую прописку этих арбитров, «красно-белые» при их судействе регулярно добывают очки, то есть они вполне «фартовые» для москвичей. Причем актуально это и для ЦСКА: армейцы — лидеры по количеству обслуженных матчей и заработанных в среднем очков с данными судьями. В 2012 году болельщики «Терека» (ныне «Ахмат») просили не назначать Безбородова на игры их команды и были правы. Грозненский клуб в среднем зарабатывает с питерским судьей менее 1 очка за игру.

Карасев одинаково «фартовый» для «Спартака» и «Зенита»



Любопытно, что «Рубину» не везет именно с теми арбитрами, при судействе которых успешнее всего выступает «Зенит». Казанцы входят в тройку команд с наименьшими средними набранными очками при Мешкове (1,07), Карасеве (0,86) и Турбине (0,33), а питерский клуб, наоборот, в лидерах — 2,10, 2,11 и 2,17 соответственно. Также команда из Татарстана страдает с Лапочкиным, набирая с ним 0,9 очка за матч и получая красные карточки чаще других — 0,43 за игру. Арбитр родом из Санкт-Петербурга, поэтому с «Зенитом» на поле он не сталкивается.

С Карасевым, кстати, хорошо набирает очки «Спартак». Москвичи вместе с «сине-бело-голубыми» лидируют в строчке арбитра по набранным баллам. А вот при Мешкове и Вилкове, считающихся среди болельщиков «питерскими», спартаковцы стабильно проваливаются. Причем второй из них любит к тому же удалять игроков «Спартака». У него и у завершившего карьеру Еськова спартаковцы получают красные карточки чаще всего в среднем за матч.

Из опытных судей можно выделить работу Сергея Иванова. Арбитр из Ростова-на-Дону 23 раза обслуживал игры «Ахмата», и грозненский клуб в числе команд, набирающих при нем наименьшее в среднем количество очков. Лучше всех же с Ивановым «живется» «Сочи» (2,25), «Локомотиву» (2,09) и «Краснодару» (2,05). Напомним, по итогам первого тура нынешнего сезона претензии к ростовскому судье имел «Рубин», но казанцев в таблице у Иванова не отмечается.

Мурзагулов не прав, никто из судей не «топит» «Уфу»

После ухода в отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы» руководители клуба принялись искать других виноватых и, видимо, решили остановиться на судьях. Например, не так давно глава совета директоров уфимцев Ростислав Мурзагулов заявил: «От Москалева другого не ждали. Спасибо всем, кто назначил его на матч». С этим арбитром «горожане» играли чаще всего и набирали совсем немного очков (в среднем 0,8), но ни в графе «красные карточки», ни в столбце «пенальти» «Уфы» у судьи нет. В общем, чем-либо существенным заявление Мурзагулова не подкреплено.

Несколькими днями ранее он вновь выступил с сообщением о судьях, при этом отказавшись говорить о «плохих» арбитрах для «Уфы»:

— У нас есть хорошие судьи, но и, безусловно, есть судьи коррумпированные. В этом плане нужно навести порядок, — считает Мурзагулов. — Не готов говорить конкретные фамилии судей, которые плохо работают на наших матчах. Просто ситуация перезрела, и сейчас нужно что-то делать.

«У нас есть хорошие судьи, но и, безусловно, есть судьи коррумпированные. В этом плане нужно навести порядок», — считает Мурзагулов. Фото: vk.com/ufafc

По столбцу «красные карточки» в матчах «Уфы» каких-либо аномалий не наблюдается, по «пенальти» в лидерах Левников, Иванов и Лапочкин. Но при последнем уфимцы еще и набирают в среднем меньше всего. Лапочкин в этом сезоне отработал две игры «Уфы». В одной из них подопечные Евсеева одолели «Арсенал» (3:2), а во второй безропотно уступили «Ахмату» (1:3). По этой графе «Уфа» также присутствует у Волошина — с ним «горожане» ни разу не смогли победить. Зато сыграли в гостях вничью с «Сочи» (1:1), после чего хозяева подали протест на судейство.



У «Ростова» особая «любовь» с Казарцевым, а у «Рубина» — с Сухим

В связи с участившимися скандалами в судейском корпусе РПЛ чаще стали появляться и новые имена среди арбитров. Василий Казарцев к таковым не относится, но по количеству обслуженных игр его можно включить в этот список. Правда, он уже дважды оказался вовлечен в скандалы в нынешнем сезоне и одним из первых пережил долгосрочное отстранение. Особое отношение у Казарцева к двум командам. Чаще всего в РПЛ он обслуживает игры «Ростова» — 11 раз, при этом ростовчане набирают с ним меньше всех очков (не считая «Урала»). Кроме того, арбитр «любит» ставить пенальти в ворота дончан, а также... «Спартака».

Вместе с ним на месяц был отстранен Алексей Сухой. Он ошибся в игре «Спартака» и «Ротора», а во втором туре показал две красные карточки в Казани на матче «Рубин» — «Урал». Казанцев Сухой вообще не слишком жалует. При нем «Рубин» чаще всего получает удаления, пенальти и зарабатывает меньше всего очков. Также «рубиновым» не везет с Турбиным, с ним казанцы набирают в среднем 0,33 очка за матч.

А вот работу Игоря Панина, Евгения Кукуляка и Станислава Васильева пока оценить не представляется возможным. Выборка из обслуженных ими матчей слишком невелика, чтобы делать какие-либо выводы.

Судья Кого чаще судил, матчей Кто набрал больше очков, в среднем за игру Кто набрал меньше очков, в среднем за игру Красных карточек, в среднем за игру Пенальти, в среднем за игру Василий Казарцев «Ростов» — 11 «Рубин» — 7 «Ахмат» — 2,25 «Краснодар» — 2,20 «Урал» — 0,75 «Ростов» — 1,09 «Динамо» — 0,40 «Краснодар» — 0,20 «Спартак» — 0,50 «Ростов» — 0,45 Владислав Безбородов ЦСКА — 25 «Локомотив» — 24 «Спартак» — 24 ЦСКА — 2,00 «Спартак» — 1,79 «Динамо» — 0.94 «Ахмат» — 0.94 «Ростов» — 0,20 «Динамо» — 0,18 «Динамо» — 0,29 «Локомотив» — 0,21 Павел Кукуян «Урал» — 7 «Зенит» — 6 ЦСКА -2,50 (4 матча) «Зенит» — 2,17 «Тамбов» — 0,33 «Урал» — 0,43 «Тамбов» — 0,33 «Динамо» — 0,20 «Урал» — 0,71 «Рубин» — 0,67 Кирилл Левников ЦСКА — 17, «Спартак» — 16 ЦСКА — 2,29 «Рубин» — 2,20 «Спартак» — 2,00 «Урал» — 0,69 «Арсенал» — 0,78 «Ростов» — 0,20 «Локомотив» — 0,14 «Ахмат» — 0,29 «Уфа» — 0,23 Виталий Мешков «Спартак» — 23 ЦСКА — 21 «Зенит» — 2,10 ЦСКА — 2,00 «Арсенал» — 0,67 «Рубин» — 1,07

«Спартак» -1,09 «Краснодар» — 0,21 «Динамо» — 0,14 «Сочи» — 1,00 «Арсенал» — 0,33 Сергей Иванов «Ахмат» — 23 «Локомотив» — 22 «Сочи» — 2,25 «Локомотив» — 2,09 «Краснодар» — 2,05 «Тамбов» — 0,00 (4 матча) «Ахмат» — 0,96 «Локомотив» — 0,14 «Урал» — 0,13 «Тамбов» — 0,50 «Уфа» — 0,40 Николай Волошин «Зенит» — 6 «Урал» — 6 «Арсенал» — 6 «Локомотив» — 3,00 «Зенит» — 2,50 «Ростов» — 1,75 «Спартак» — 0,50 (2 м) «Уфа» — 0,60 «Рубин» — 0,80 «Ахмат» — 0,40 «Ростов» — 0,25 «Ростов» — 0,50 «Сочи» — 0,33 Сергей Карасев «Ростов» — 21 «Зенит» — 19 «Зенит» — 2,11 «Спартак» — 2,00 «Сочи» — 0,75 (4 м) «Рубин» — 0,86 «Ростов» — 1,00 «Тамбов» — 0,50 «Ростов» — 0,29 «Рубин» — 0,29 «Ростов» — 0,38 «Краснодар» — 0,36 Сергей Москалев «Зенит» — 15 «Уфа» — 15 ЦСКА — 3,00 (10 м) «Спартак» — 2,00 «Ахмат» — 0,50 «Уфа» — 0,80 «Ростов» — 0,22 «Рубин» — 0,18 «Урал» — 0,36 «Арсенал» — 0,25 «Ростов» — 0,22 Алексей Матюнин «Ростов» — 15 «Зенит» — 14 «Краснодар» — 2,56 «Зенит» — 1,93 «Арсенал» — 0,73 «Сочи» — 1,00 «Локомотив» — 0,50 (4м) «Краснодар» — 0,33 «Ахмат» — 0,25 ЦСКА — 0,67 (3м) «Сочи» — 0,60 «Рубин» — 0,30 Михаил Вилков «Зенит» — 25 «Локомотив» — 21 «Зенит» — 2,20 «Ахмат» — 2,17 «Арсенал» — 2,00 «Спартак» — 0,70 «Рубин» — 0,80 «Уфа» — 0,83 «Тамбов» — 0,50 «Урал» — 0,21 «Спартак» — 0,20 «Рубин» — 0,20 «Тамбов» — 0,25 «Локомотив» — 0,24 «Рубин» — 0,20 Алексей Сухой «Спартак» — 7 «Урал» — 7 ЦСКА — 3,00 (4м) «Зенит» — 2,00 «Ахмат» — 0,60 «Рубин» — 0,67 (3м) «Урал» — 1,00 «Рубин» — 0,67 «Ахмат» — 0,40 «Сочи» — 0,33 (3м) «Рубин» — 0,33 «Урал» — 0,29 «Локомотив» — 0,20 Сергей Лапочкин «Спартак» — 24 «Локомотив» — 22 «Спартак» — 2,38 ЦСКА — 2,05 «Уфа» — 0,69 «Урал» — 0,86 «Рубин» — 0,90 «Рубин» — 0,43 «Арсенал» — 0,29 «Локомотив» — 0,27 «Уфа» — 0,25 «Арсенал» — 0,21 Евгений Турбин «Арсенал» — 11 «Ростов» — 11 «Урал» — 2,50 «Спартак» — 2,40 «Зенит» — 2,17 «Рубин» — 0,33 ЦСКА — 1,00 «Динамо» — 1,00 «Динамо» — 0,30 «Локомотив» — 0,20 «Ахмат» — 0,20 «Спартак» — 0,40 ЦСКА — 0,29 Алексей Еськов «Зенит» — 21 «Ахмат» — 20 «Краснодар» — 20 ЦСКА — 2,33 «Зенит» — 2,24 «Локомотив» — 2,13 «Динамо» — 0,38 «Ростов» — 0,56 «Уфа» — 0,92 «Урал» — 0,42 «Спартак» — 0,40 «Рубин» — 0,33 «Динамо» — 0,25