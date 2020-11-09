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Вилков и Безбородов отстранены от судейства матчей РПЛ до конца года

14:13, 09.11.2020
Вилков и Безбородов отстранены от судейства матчей РПЛ до конца года
Фото: premierliga.ru

Футбольные арбитры Михаил Вилков и Вячеслав Безбородов отстранены от судейства матчей РПЛ до конца нынешнего года. Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

— Появилась информация, что Михаил Вилков, который судил матч «Краснодар» — «Рубин», не будет работать на матчах РПЛ до конца года.

— Да, это так. До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и Безбородова, — сообщил функционер.

Ашот Хачатурянц. Фото: rfs.ru

Вилков отстранен после скандала с назначением пенальти в ворота казанского «Рубина» в матче с «Краснодаром». При этом экспертная судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) признала его работу в этой игре безошибочной.

Безбородов наказан после работы на игре «Краснодар» — «Спартак» по жалобе краснодарской команды.

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