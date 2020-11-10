Гендиректор «Рубина» Сайманов одобрил отстранение судьи Вилкова до конца года

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался после новости об отстранении судьи Михаила Вилкова от работы до конца текущего года.

«Ну наказали, это самый первый шаг. Думаю, он уже столько наскандалил, что я сомневаюсь в его компетенции. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Сайманов.

Также функционер высказался по поводу уровня российского судейства в целом и что помогает менять его в лучшую сторону. По мнению Рустема Сайманова, широкая огласка позволяет бороться с некомпетентностью в судействе.

«Судейство в РПЛ улучшается однозначно. Судейские проблемы были всегда, они не могут в одночасье испариться. Это как в фильме «Место встречи изменить нельзя»: сила правопорядка определяется не количеством преступников, а умением властей обезвреживать их.

Поэтому все будет определяться, как мы будем на это реагировать. В настоящий момент мы все вместе реагируем, и вы нам, кстати, в этом помогаете.

Думаю, все будет хорошо. Я вижу реальные улучшения. Мы сейчас обсуждаем глубинные моменты, а не явные ошибки. Верю, что все будет нормально», — цитирует Сайманова «Р-Спорт».

Напомним, в гостевом матче «Рубина» с «Краснодаром» Вилков ошибочно засчитал второй гол, а также назначил пенальти после того, как позволил продолжить игру.