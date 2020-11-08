«Рубин» не устоял перед прессингом «Химок», а Игнатьева пора отправить в глубокий запас

Главные итоги поражения команды Слуцкого в Химках

После двух убедительных побед над «Зенитом» и «Арсеналом» от казанского «Рубина» ожидали «продолжения банкета» в Химках. Но праздника не случилось — без Деспотовича и Йевтича команда Слуцкого просто рассыпалась перед аутсайдером РПЛ. Об итогах игры с «Химками» (0:2) — в материале «Реального времени».

«Рубин» не справился с прессингом соперника

На неделе казанский клуб слетал на матч Кубка России в Хабаровск, и большинство экспертов прочили команде Леонида Слуцкого проблемы с физической готовностью к концу встречи в Химках. Многочасовой перелет, конечно, сказался, но «Рубин» уступил в других аспектах игры, а голы пропустил в самом начале второго тайма.

Если главной неожиданностью для хозяев поля стало отсутствие в заявке казанцев Деспотовича, то «рубиновых» смутил насыщенный прессинг со стороны химчан. «Рубин» с трудом начинал свои атаки — в первые 30 минут матча было ощущение, что футболисты не понимали, как выходить со своей половины поля. «Химки» хорошо вязали соперника в чужой зоне, на противника выдвигались шесть-семь игроков. Прессинг химчан вынуждал «Рубин» играть длинными передачами, где за мячи совсем не цеплялся Игнатьев. В результате первый тайм остался за хозяевами, которые имели несколько шансов открыть счет.

Эффективность прессинга хозяев ярко выразилась в статистике. За первую половину встречи команды собрали на двоих 17 фолов и 10 из них пришлись на игроков «Рубина». До этой игры казанцы шли в числе аутсайдеров по данному показателю, предпочитая, наоборот, зарабатывать фолы на Кварацхелии и Деспотовиче.

Глушаков отправил мяч в сетку дальним ударом

После перерыва картина не поменялась. Команда Игоря Черевченко продолжила играть в давление, даже позволив себе отойти от сугубо фланговой игры. Триггером для прессинга тренеры «Химок» выбрали розыгрыш мяча Дюпиным. Как только голкипер «Рубина» вступал в игру, химчане выдвигались к чужой штрафной, вынуждая защитников и вратаря сумбурно начинать атаки. Именно так и был забит второй гол — Конате поборолся с Абильдгором, а Глушаков отправил мяч в сетку дальним ударом.

Игнатьев вновь выпал из игры и должен отправиться в глубокий запас

В отсутствие Деспотовича главную роль в атаке должен был взять на себя Игнатьев, но молодой форвард вновь провалился. Всего два касания в штрафной соперника, лишь один корявый удар в сторону Лантратова и куча движений не туда по ходу 70 минут. И это в матче, где он обязан был проявить себя, чтобы получить возможность вернуться в старт после возвращения главного конкурента за место в составе!

Между тем статистика подтверждает — «Рубину» лучше не выпускать Игнатьева в основном составе. Из пяти матчей чемпионата РПЛ, где он начинал в старте, лишь в одном казанцы одержали победу. Да и то в конце игры на поле был уже Деспотович, а не Иван. В них Игнатьев забил два гола, но оба с пенальти. И стоит ли держать нападающего только для качественного удара с «точки»?

Мирзов был эффективнее Хвичи и заслуженно был вознагражден забитым голом

Мирзов переиграл Кварацхелию

В перерыве эксперту телеканала «Матч ТВ» Эдуарду Мору был задан вопрос, кто, по его мнению, выглядит лучше — Мирзов или Кварацхелия. Экс-защитник «Спартака» выбрал Резиуана и был прав. Мирзов полностью переиграл Кварацхелию, который выглядел бледной тенью самого себя без поддержки остальной команды.

Полузащитник «Химок» отличается от грузинского лидера «Рубина» тем, что включается в игру только одномоментно и считается менее командным игроком. Но на этот раз Мирзов был эффективнее Хвичи и заслуженно был вознагражден забитым голом. Оба игрока одинаковое количество раз касались мяча (чуть больше 50), только футболист химчан восемь раз оказывался в штрафной и трижды пробил по воротам. Кварацхелия часто шел в обводку и шесть раз встретился с мячом в непосредственной близости от вратарской зоны, но лишь один раз это привело к опасному моменту.

Кварацхелия часто шел в обводку и шесть раз встретился с мячом в непосредственной близости от вратарской зоны, но лишь один раз это привело к опасному моменту

Гораздо более показательны цифры других игроков схожей позиции. Бакаев в схеме «Химок» копировал Кухарчука, но был более пассивен. За игру Солтмурад коснулся мяча лишь 22 раза (меньше только у Игнатьева — 19) и ни разу не обострил в штрафной соперника. Кухарчук вдвое чаще встречался с мячом и нанес четыре удара, один из которых из вратарской.

«Рубин» проваливается на «стандартах» именно в гостях

Первый гол «Химок» был забит в непривычном для команды Черевченко стиле. Глушаков подал угловой на Мирзова, а у того был вагон времени для обработки и точного удара. В результате химчане впервые в сезоне сумели реализовать стандартное положение. До этой игры хозяева поля были единственными в РПЛ, кто не забивал со «стандартов».

А вот по отношению к «Рубину» такое не удивительно. В этом сезоне подопечные Слуцкого пропускают уже шестой гол после розыгрыша стандартного положения. Причем все шесть пришлись на гостевые матчи. На этот раз казанцев подвел подбор мяча на подступах к своей штрафной — сразу три игрока «Рубина» не смогли остановить Мирзова, который трижды поправил свое положение перед ударом.

В целом тренер «Рубина» выглядел сильно недовольным своими подопечными

Слуцкий прав, недооценки соперника точно не было

Когда проигрывает фаворит, то после встречи принято говорить о недооценке соперника. Тренер «Рубина» на пресс-конференции такой фактор поражения сразу отмел:

— Недооценки соперника быть не может, мы не в том положении находимся. За мое время в «Рубине» ни один матч легко не складывался. При чем тут настрой? С «Уралом» мы, что ли, были недонастроены? Не надо все валить в одну кучу. Сегодняшний матч — отдельная история, — сказал Слуцкий.

В целом тренер «Рубина» выглядел сильно недовольным своими подопечными, призвав засунуть самолюбие (которое должно было быть задето) куда подальше. Он прекрасно понимает, что поражение от «Химок» — это очень плохо и сильно бьет по перспективам команды. Невозможно надеяться на выход в еврокубки, если ты вылетаешь из Кубка страны и проигрываешь аутсайдеру в чемпионате.