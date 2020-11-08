Как Полина Гагарина и «Ирбис» отправили ведущих фигуристов мира в «сарай»

В казанском Дворце спорта стартует топовый этап Кубка России по фигурному катанию

Четвертый по счету этап Кубка России по фигурному катанию ожидается с большим интересом. После летних «трансферов» от Тутберидзе к Плющенко ведущие фигуристки страны Александра Трусова и Алена Косторная впервые будут соперничать друг с другом именно в Казани. Кроме состязания одиночниц, борьба ожидается и в остальных трех видах, ведь на турнир заявлены чуть ли не все главные фавориты. О звездных участниках казанского этапа, отмечающего нынче свое 50-летие, и слабой организации турнира — в материале «Реального времени».

Дуэль Косторной и Трусовой

Для чемпионки Европы-2020 и победительницы финала Гран-при-2019 Алены Косторной четвертый этап КР станет первым стартом в сезоне. Главной соперницей Алены на нем будет Александра Трусова, которая первой ушла из Тутберидзе-тим из-за нехватки внимания, а потом получила в «партнеры» главную соперницу из «Хрустального». Теперь мы вправе ожидать начала «необъявленной войны», первое сражение которой и пройдет в Казани. Трусова уже успела выиграть один из этапов Кубка России и в глазах некоторых экспертов выглядит фаворитом в противостоянии с Косторной, похоже, потерявшей тройной аксель при переходе от одного тренера к другому.



«Косторную я давно не видела, Трусовой, наверное, будет полегче. Она уже выступала, показывала короткую программу. Не люблю что-то предугадывать, непонятно, кто в какой форме находится. Это начало сезона, у Алены вообще будет первый старт. Если едет — наверное, готова. Но первые старты — это тренировочный вариант», — считает чемпионка мира Мария Бутырская.

Потрепать нервы фавориткам попробуют сразу несколько фигуристок, среди которых выделяется воспитанница Этери Тутберидзе Майя Хромых. Она уже участвовала в одном из этапов Кубка и стала на нем третьей, уступив Трусовой и Камиле Валиевой. Также навязать борьбу могут Станислава Константинова, перешедшая к Плющенко, и чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова. Кроме них в Казани выступят видная по юниоркам Елизавета Нугуманова и Валерия Шульская с Ксенией Цибиновой, занявшие в финале предыдущего Кубка страны 4-е и 5-е места соответственно.

Еще один интересный персонаж — Анастасия Тараканова. Фигуристка, представляющая СК «Армия фигурного катания», имеет богатый «послужной список» тренеров. В свое время она тренировалась и в команде Тутберидзе, становилась призером юниорских соревнований, но сезон спустя оказалась у Евгения Плющенко. Там Тараканова была примой, никак не упала в результатах, однако через год со скандалом покинула и эту группу. В Казани за Анастасией будет любопытно посмотреть с точки того, какой след в ее катании оставили два наиболее ярких наставника фигурного катания в России.

Анастасия Тараканова имеет богатый «послужной список» тренеров. В свое время она тренировалась и в команде Тутберидзе, сезон спустя оказалась у Евгения Плющенко, однако через год со скандалом покинула и эту группу. Фото: nevasport.ru

Без Степановой и Букина, зато с Мозалевым и Игнатовым

Мужская одиночная категория значительно уступает по вниманию со стороны болельщиков, однако и здесь будет на что посмотреть. За первые два места поборются чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев и победитель финала Кубка России Макар Игнатов.

Оба фигуриста имеют неплохой прыжковый набор, состоящий из комбинаций четверных и тройного акселя. При этом от Мозалева можно ожидать редкого для российских фигуристов исполнения четверного флипа, а Игнатов готовит четверной риттбергер.

За третью строчку борьбу поведут Егор Рухин, еще один спортсмен, покинувший команду Тутберидзе, и Евгений Семененко, прошлогодний победитель Кубка России среди юношей. Оба фигуриста достаточно амбициозны и имеют в своем арсенале приличный набор четверных прыжков. Незадолго до казанского этапа Семененко взял «бронзу» на международном турнире Ice Star в Минске и находится в хорошей спортивной форме.

Гораздо меньший интерес вызывает соревновательная программа танцоров. Дело в том, что из предварительной заявки на этап неделю назад выпали два основных претендента на первое место. Пары Александра Степанова — Иван Букин и Софья Шевченко — Игорь Еременко не приедут в Казань из-за карантина, в который они угодили после обнаружения ОРВИ у одного из их тренеров.

Александра Степанова — Иван Букин не приедут в Казань из-за карантина, в который они угодили после обнаружения ОРВИ у одного из их тренеров. Фото: olympteka.ru

Среди пар особая конкуренция — четыре претендента на первое место

Но, возможно, самыми крутыми станут выступления спортивных пар. В этом виде соревнований примут участие сразу четыре пары, способные побороться за первое место.

Главная схватка ожидается между призерами Олимпиады Тарасовой/Морозовым и чемпионами Европы Бойковой/Козловским. В федерации фигурного катания России пытались развести эти пары по этапам, но из-за заболеваний коронавирусом пересечения избежать не удалось.

Для участия в чемпионате страны надо принять участие в двух этапах Кубка, которых до конца года как раз осталось два, и обе пары уже пропустили все предыдущие старты. Таким образом, Казань увидит всех лучших, если, конечно, они будут здоровы.

Соперничать эти пары будут не только между собой. Серьезную конкуренцию им составят Мишина/Галлямов, ставшие третьими в финале прошлогоднего мирового Гран-при. Также интересным обещает быть выступление Панфиловой/Рылова. Чемпионы мира среди юниоров дебютируют на взрослых стартах, и этот дебют придется на казанский этап.

Главная схватка ожидается между призерами Олимпиады Тарасовой/Морозовым (на фото) и чемпионами Европы Бойковой/Козловским. Фото: sportsdaily.ru

Ложка дегтя: недоработка или нехватка средств?

Из-за пандемии коронавируса и отмены крупных международных соревнований именно этапы Кубка России привлекают к себе внимание болельщиков фигурного катания по всей планете. Что неудивительно, поскольку ни в какой другой стране мира нет такого набора высококлассных исполнителей. В отсутствие этапов Гран-при Первый канал и «Матч ТВ» вплотную занялись освещением Кубка страны и организацией прямых трансляций с него. Такого ажиотажа вокруг Кубка не было никогда прежде.

Однако с организацией турнира возникли серьезные трудности. Из-за ограничений по коронавирусу и отчасти непрофессионализма организаторов ведущим фигуристам мира пришлось стартовать на маловместительных аренах, хотя в некоторых регионах были более подходящие альтернативы. Например, в Сызрани Трусова и Валиева откатали в манеже, рассчитанном на 789 мест, хотя рядом, в Тольятти, есть «Лада Арена» на 6 200 зрителей. Анна Щербакова каталась в Сочи в тренировочном зале при наличии по соседству олимпийской арены «Айсберг» на 12 тысяч болельщиков.

В Казани этап Кубка примет старенький Дворец спорта. Да и там местной федерации пришлось потесниться из-за матча второй команды «Ак Барса» («Барс» круче чемпионов мира!). При этом, вероятно, был вариант договориться с «Татнефть Ареной». В дни казанского этапа в ТНА намечены концерты Полины Гагариной и JONY ELMAN ANDRO, а также две игры «Ирбиса» против аутсайдера МХЛ. Оба концерта вписались в афишу после определения даты казанского этапа по фигурке, а хоккей без ущерба для зрителей можно провести как раз в «Спорт сарае».

В Казани этап Кубка примет старенький Дворец спорта. Фото: dspkazan.com

В местной федерации за день до турнира говорили о сжатых сроках организации этапа. Но сроки были вполне приличные, как и, при желании, шансы на его достойное проведение. Только вот организаторы так и не сумели пробить для турнира лучшие условия. Так что весь мир будет наблюдать за прокатами Косторной и Трусовой на фоне унылых интерьеров исторического дворца спорта.