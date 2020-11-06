Бутырская: «Трусовой в Казани будет легче, чем Косторной»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась ожиданиями от четвертого этапа Кубка России, который пройдет в Казани с 8 по 12 ноября.

Она считает, что Александра Трусова — фаворит женской части соревнований.

«Косторную я давно не видела, Трусовой, наверное, будет полегче. Она уже выступала, показывала короткую программу. Не люблю что-то предугадывать, непонятно, кто в какой форме находится. Это начало сезона, у Алены вообще будет первый старт. Если едет — наверное, готова. Но первые старты — это тренировочный вариант», — передает слова Бутырской «Чемпионат».

Мария Бутырская. Фото: mariabutyrskaya.ru

Напомним, в эти выходные в Казани состоится четвертый этап Кубка России, на котором соберутся основные лидеры сборной страны по фигурному катанию. В числе участников заявлены Алена Косторная, Александра Трусова, Софья Самодурова и многие другие известные российские фигуристы.

При этом трибуны старого дворца спорта «Спорт сарае» разрешат заполнять на 70% от вместимости арены.