Альберт Гильмутдинов: «Группы на карантин пока не отправляем»

Интервью ректора КНИТУ-КАИ о влиянии COVID-19 на работу вуза и возврате бюджетных мест на обучение экономике

Фото: Максим Платонов

Успешной, несмотря на пандемию, считают приемную кампанию-2020 в КНИТУ-КАИ им. Туполева. В этот казанский вуз поступили студенты со всей страны, а также из Египта, Марокко и Колумбии. Правда, часть новоиспеченных студентов из-за закрытых границ пока учится в режиме дистанта. Как «корона» уронила средний балл, где изолируют студентов с подозрением на ковид и насколько вырастет бюджетный прием-2021 — в интервью Альберта Гильмутдинова «Реальному времени».

«Под контролем — 32 студента и преподавателя»



— Альберт Харисович, расскажите, пожалуйста, как ситуация с коронавирусом отразилась на работе КНИТУ-КАИ им. Туполева?

— Группы на карантин пока не отправляем. Ведь самое главное — вовремя выявить и изолировать. Для этого используем стандартные меры — отдельный вход и отдельный выход. Обязательно на проходной в каждом здании — автоматический контроль температуры, а если без маски зашел — автоматически звучит — будьте добры, наденьте маску.

Автоматику дублирует и человек — вручную монитором проверяет. И если выявится, что кто-то с температурой — тут же вызывают врача. У нас есть свои врачи. Передают человека им, а дальше — по ситуации. У нас ведь и общежитий достаточно много. То есть большое количество студентов на малых площадях локализованы. Это тоже дополнительная мера ответственности для университета и там тоже все меры принимаются. Для студентов с подозрением на ковид мы целый блок своего профилактория освободили.

— И в общежитиях есть заболевшие?

— Есть, конечно. У нас в университете пока на сегодняшний день 32 человека находятся под контролем. Это общая цифра сотрудников и студентов. Не знаю, у кого ковид, у кого просто ОРВИ. С диагнозами сейчас сложно.

Фото: Максим Платонов

Перевели в дистанционный формат потоковые лекции, когда собирается в одном зале больше 50 человек. Все оставшиеся занятия в группах идут по расписанию

— А переболевших сколько?

— И тут сложности с диагнозами. С подтвержденным COVID-19 совсем немного. Слава богу, все живы. Но ситуация напряженная. Поэтому нахождение внутри помещений вуза — только в масках. Перевели в дистанционный формат потоковые лекции, когда собираются в одном зале больше 50 человек. Все оставшиеся занятия в группах идут по расписанию — лабораторные, практические работы, семинарские занятия.

— В октябре вуз объявил о возврате к дистанту, однако через пару дней отменил эту меру — почему?

— Да, мы подготовили такой приказ, но даже не успели ввести его в действие. Как подготовили — дали анонс, чтобы потом какую-то панику среди людей не создавать. А ситуация была такая: в двух малых группах было подозрение на ковид. Но как только пришли результаты тестов, оказалось — обычная ОРВИ, а значит основания принимать крайние меры нет.

40% иностранцев в КАИ пока на дистанте

— Как ситуация с пандемией повлияла на приемную кампанию?

— Ну повлияла, конечно. 99,9% заявлений мы приняли онлайн, и только малая часть студентов пришли сами документы подавать. Поэтому не было возможности напрямую с ними контактировать. И вся работа шла онлайн, что наложило очень существенный отпечаток.

Тем не менее в целом для университета приемная кампания прошла очень успешно. Несмотря на то, что последние 5—6 лет ежегодно нам количество бюджетных мест увеличивают учредители.

Фото: Ринат Назметдинов

Большинство наших новых мест — по авиационным специальностям, кроме того, по материаловедению и технологии композитных материалов, техносферной безопасности и IT-технологии

— А как с иностранными студентами — ведь границы были закрыты?

— Да, были сложности. Часть обучающихся у нас даже домой не могли улететь. Но летом это все рассосалась. А по приему работали по всем направлениям, старались. В результате к нам поступили абитуриенты из Колумбии, Египта, Алжира, Эквадора, Марокко. Представлена Молдавская Республика, Казахстан, Узбекистан, Туркмения.

Кто-то из поступивших успел приехать, кто-то еще нет. Для 40% наших иностранных студентов учебный год начался дистанционно. Но учебный процесс идет с учетом этих специфик. Жизнь продолжается.

И возвращаясь к бюджетному приему — на следующий год вообще будет феноменальный рост бюджетного приема, потому что мы на 346 мест бюджетных больше получили. Это реально много. Из них около 200 — на бакалавриат. Для сравнения — в этом году на первый курс бакалавриата мы набирали порядка 1 200 человек.

— Другие вузы тоже так порадовали?

— Думаю, что нет. Темпы прироста бюджетных мест КНИТУ-КАИ одни из самых высоких в России. Большинство наших новых мест — по авиационным специальностям, кроме того, по материаловедению и технологии композитных материалов, техносферной безопасности и IT-технологии. Важно отметить, что впервые за 10 лет появились бюджетные места на «Экономику» — и в бакалавриат, и в магистратуру.

Фото: Максим Платонов

Видимо, тут наложилась особенность окончания учебного года. И мы не можем сильно отличаться от фона. Но если этот естественный минус вычесть, то получится, что де-факто мы свои баллы ЕГЭ даже улучшили

«Средний балл просел по России и Татарстану»

— Вы назвали прием-2020 для вуза успешным, а как с показателем «качества абитуриента» по результатам ЕГЭ?

— В сравнении с прошлым годом наш средний балл немножко упал — примерно на 1,2—1,3 балла. Но это связано с тем, что мы принимаем в вуз по трем экзаменам — либо «Русский язык», «Математика» и «Физика», либо «Русский язык», «Математика» и «Информатика».

Так вот, по этим предметам средний балл и по республике Татарстан, и по Российской Федерации уменьшился более, чем на 2,5 балла. То есть общий балл просел. Видимо, тут наложилась особенность окончания учебного года. И мы не можем сильно отличаться от фона. Но если этот естественный минус вычесть, то получится, что де-факто мы свои баллы ЕГЭ даже улучшили.

— Сейчас даже на собеседование к работодателю запросто не придешь — а как с трудоустройством ваших выпускников этого года?

— Это правда проблема. Но у нас традиционно очень высокий процент трудоустройства выпускников. В среднем по университету где-то 93,5% сразу находят работу. Этот год не был исключением, примерно такой же уровень трудоустройства. Во-первых, мы все-таки проводили фестивали, на которых работодатели встречаются со студентами и выпускниками. Огромной популярностью эти мероприятия пользуются. Приезжают работодатели со всей страны, включая Дальний Восток.

По данным нашего мониторинга, выпускники этого года были трудоустроены на 30 предприятиях как в пределах Казани и Татарстана, так и в России. В числе крупных работодателей — Казанский авиазавод им. Горбунова, Казанский вертолетный завод, «Вертолеты-Ми», «Барс Групп», «Телеком Интеграция», «Капо Авиа», «ICL — КПО ВС», ООО «Аз Атом», Казанский оптико-механический завод, АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», ООО «Джидиси Сервисез».

Фото: Максим Платонов

В числе крупных работодателей — Казанский авиазавод им. Горбунова, Казанский вертолетный завод, «Вертолеты-Ми», «Барс Групп», «Телеком Интеграция», «Капо Авиа», «ICL — КПО ВС»

Лично у меня нет информации, что кто-то окончил и тут же оказался на бирже труда. Кстати, в ближайшее время у нас в режиме онлайн пройдет еще серия мероприятий для студентов и выпускников — это Всероссийская ярмарка вакансий «Осень — 2020 digital» (26 ноября) и молодежный форум «Карьера со смыслом — 2020» (16—26 ноября), в рамках которого состоится серия вебинаров «От студента к профессионалам». Ну а 14 ноября так же пройдет онлайн День открытых дверей в КНИТУ-КАИ.

— Как лично вы прогнозируете развитие ситуации для вуза и влияние «короны» на образование?

— Мы — часть общей жизни. Поэтому все зависит от развития общей ситуации. Если она будет негативной и будут выноситься более жесткие меры, конечно, мы адекватно будем это внедрять. Но мы сами этим источником с очень высокой вероятностью являться не будем.

— Большое спасибо за интервью! Будьте здоровы!