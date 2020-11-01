Видео недели: уход Хабиба, сожженный Mercedes, атака в Ницце

Лучшие видео за неделю

Хабиб уходит из UFC

На прошлых выходных состоялся один из самых ожидаемых боев 2020 года. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вышел в октагон на защиту титула. Выступавший против него американец Джастин Гейджи продержался до второго раунда. После боя самый известный на сегодня российский спортсмен объявил, что он уходит из смешанных единоборств.

Блогер сжег свой Mercedes

На выходных вышло еще одно видео, которое задало тренд в российском YouTube. Блогер Михаил Литвин сжег свой Mercedes GT63s. Он объяснил, что машина сломалась и, несмотря на несколько попыток отремонтировать, неполадки продолжали проявляться. Ролик набрал 14,4 млн просмотров.

Теракт в Ницце

В четверг в Ницце радикальный исламист напал на прихожан церкви Нотр-Дам. Он убил троих человек. На камеры попала операция по захвату террориста.

Теперь горожане приходят к церкви, чтобы почтить память погибших.

Нападение в Кукморе

Той же ночью кукморский подросток попытался поджечь отдел полиции с помощью «коктейлей Молотова». Он также ранил сотрудника МВД и был застрелен при попытке задержания. «Реальное время» опубликовало запись оперативной съемки с места происшествия.

Нурминский и TATARKA выпустили клипы

Почти одновременно на YouTube вышли клипы уроженки Челнов Ирины Смелой (TATARKA) и татарстанского рэпера Альберта Шарафутдинова (Нурминский). Оба видео попали в тренды и набрали десятки тысяч просмотров.

Tesla против угонщиков

В Австралии владелица Tesla сумела победить автоугонщиков. Сначала она отследила свою машину через GPS. Потом женщина стала мешать преступникам, дистанционно замедляя ход авто, опуская окна и включая сигнал. Угонщики решили бросить электрокар в парке и уехали на своей машине. Однако австралийка была уже рядом и успела записать номер. Позже угонщиков поймала полиция.

Автопилот в Кирове

Чудеса автомобильной техники встречаются не только за рубежом. В Кирове камеры наблюдения засняли автомобиль, который сам завелся посреди ночи и поехал. В итоге этот «робот» врезался в другие машины, припаркованные во дворе. Скорее всего, владелец забыл снять с передачи, и, когда ночью сработал автозапуск двигателя, машина поехала сама.

Рекорд в лимбо

Шемика Кемпбелл из Тринидада и Тобаго поставила новый мировой рекорд в танце лимбо. Она смогла пройти более 3 метров под скобами высотой всего 12 дюймов. Она уже ставила рекорд по самой низкой высоте штанги (8,5 дюйма).

Казанский автобус

В Казани некоторые пассажиры явно согласны с мэром Екатеринбурга, разрешившим выкидывать из автобусов тех, кто отказывается надевать маску. Именно это и произошло с пожилой женщиной, решившей поспорить с кондуктором. Один из пассажиров не выдержал и вытолкал из салона ковид-диссидентку.