Алекно под присмотром Слуцкого тоже обыграл Питер

Итоги «газпромовского» дерби в Казани

Минувшие выходные прошли под знаком противостояния спортивных команд из Санкт-Петербурга и Казани. Сначала Леонид Слуцкий и его «Рубин» сенсационно выиграли в Питере, а на следующий день Владимир Алекно и его «Зенит-Казань» одержали легкую по счету (3:0), но совсем не легкую по игре победу в столице Татарстана. О том, как казанский «Зенит» в восьмой раз подряд обыграл «Зенит» питерский, — в материале «Реального времени».

Слуцкий победил «Зенит» и успел на волейбол

В субботу Леонид Слуцкий впервые в качестве главного тренера «Рубина» играл против «Зенита». И сразу в Питере. В победу мало кто верил, но казанские футболисты победили со счетом 2:1, хотя могли выиграть крупно.

— Пока отмечаем водой. Хотя я привык шампанским, — говорил после матча в телевизионном интервью мокрый до нитки Леонид Викторович.

Слуцкий вечером воскресенья появился на волейбольном матче двух «Зенитов» — казанского и питерского. Тренер сидел в вип-ложе в компании генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова и привычных для волейбола Фарида Мухаметшина, Асгата Сафарова, Ильхама Рахматуллина и других.

По ходу матча Владимир Алекно частенько поглядывал в сторону вип-персон и улыбался. В одном из эпизодов Слуцкий так увлекся розыгрышем, что уже не контролировал свои эмоции, и когда мяч упал на сторону питерцев, победно вскинул руки.

Слуцкий вечером воскресенья появился на волейбольном матче двух «Зенитов» — казанского и питерского

Отметим, что присутствие на матчах тренеров из разных видов спорта — приятная традиция для столицы Татарстана. Так, летом на матчи команды Слуцкого ходил главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Сам Алекно — довольно частый гость на хоккее. В прошлом сезоне Алексей Вербов, который тренировал «Зенит-Казань», приходил на матчи УНИКСа.

Техничный Нгапет переиграл техничного Клюку

Еще по разминке было понятно, что матч предстоит не рядовой. «Газпромовское дерби» — хороший раздражитель для игроков обоих «Зенитов». Но особенно сильно настроены на эти матчи игроки Казани. Клуб из столицы Татарстана был образован в 2000 году, тогда как питерский «Газпром» реализовал свой волейбольный проект лишь в 2017-м. И сразу с претенциозным лозунгом «Рожденные побеждать». За три сезона питерский клуб много сорил деньгами, частенько некрасиво вел себя на трансферном рынке, но никакого трофея пока так и не выиграл. А уж в матчах с «Зенитом-Казань» смог победить только один раз — в самой первой игре в ноябре 2017-го. Затем были сразу семь поражений подряд со счетом по партиям 21 — 4. Особенно болезненным получилось поражение в финале Кубка России в декабре прошлого года. Алексей Вербов тогда завоевал свой единственный трофей с казанским клубом, а питерцы снова остались ни с чем, по всем статьям уступив в решающем матче — 0:3.

Неделю назад подопечные Алекно легко разобрались с новой командой Вербова, кемеровским «Кузбассом» (3:0). В игре с Питером ожидалась более напряженная борьба, хотя, конечно, казанцы были фаворитом по умолчанию. В начале осени команду Туомаса Саммельвуо поразила вспышка коронавируса, однако к игре в Казани от нее вроде как не осталось и следа. Вышли все сильнейшие: Бризар — Полетаев, Яковлев — Филиппов, Камехо — Клюка, Андреев — Мелкозеров. Владимир Романович стартовым составом также не удивил: Бутько — Михайлов, Вольвич — Волков, Беднорж — Нгапет, Голубев — Кротков.

Первая партия получилась самой зрелищной в матче. Команды шли очко в очко до счета 20:20, когда случился сумасшедший розыгрыш, по итогу которого питерский кубинец с российским паспортом Ореол Камехо скинул мяч на сторону Казани и вывел свою команду вперед. Затем неожиданно ошибся Эрвин Нгапет. Молодой Михаил Лабинский вышел на подачу вместо Александра Волкова, но зарядил в сетку — 21:23. Питер сделал брейк и повел 24:21. Но когда казалось, что стартовый сет уже улетел в копилку гостей, на подачу вышел Максим Михайлов. Его эйс и его же атака помогли счет сравнять, а затем вышедший на замену Денис Земченок забил непростой сеточный мяч и вывел хозяев вперед. Победу в партии принес Беднорж, который вынудил своей подачей французского связующего гостей Бризара играть на чужой стороне — 27:25. Сумасшедший камбэк Казани.

Клюка пробовал играть зрелищно и технично даже чаще оппонента, но совершенно не попал в ритм матча

Уже с первых розыгрышей стало понятно, что в этом матче одним из главных станет противостояние двух очень техничных доигровщиков: Нгапета и Егора Клюки. Француз выиграл его в одну калитку, исполняя в атаке свои фокусы. Клюка пробовал играть зрелищно и технично даже чаще оппонента, но совершенно не попал в ритм матча. Плюс ко всему провалил прием, допустив сразу 5 ошибок в этом элементе.

Михайлов в диагонали по-прежнему вне конкуренции

Еще одним ключевым противостоянием стала дуэль диагональных: все шло к тому, что именно Михайлов и Виктор Полетаев должны были составить пару в этом амплуа на несостоявшейся летней Олимпиаде в Токио. При этом многие эксперты называли шансы Полетаева выйти в стартовом составе даже более высокими, так как прошлый сезон Михайлов играл на позиции доигровщика. Но сейчас Макс вернулся в привычное амплуа и с первых игр показал всем, кто по-прежнему лучший диагональный страны.

В игре против питерцев он стал лучшим бомбардиром встречи — 19 очков (17 — в атаке, 2 эйса), 57% реализации и +15 по разнице выигранных/проигранных мячей. Полетаев набрал лишь 9 очков и показал 43% в атаке, но Виктор еще только осваивается в новой для себя команде и привыкает к стилю нового связующего Антуана Бризара.

Второй сет уже прошел под диктовку казанцев. 15:10, 19:15, 25:20 — мощнейшая подача дала свои плоды, плюс неудержим в атаке был Михайлов, реализовавший 8 из 11 попыток. Отметим также, что Алекно не боялся доверять молодым: так на позиции либеро появился Михаил Федоров, а на подачу стабильно выходил Лабинский.

Команде Саммельвуо удалось превратить счет 19:22 в 24:22, но Питер снова умудрился упустить преимущество на балансе

Третья партия представляла собой смесь первой и второй. Сначала хозяева продолжили сценарий предыдущего сета и, казалось, уверенно вели встречу к победе — 15:11 в середине отрезка. Однако на подаче Ивана Яковлева питерцы счет сравняли (16:16), а в концовке создали себе задел в два мяча и были близки к победе в партии. Команде Саммельвуо удалось превратить счет 19:22 в 24:22, но Питер снова умудрился упустить преимущество на балансе. Сплоховал французский пасущий в предпоследним розыгрыше, а Беднорж поставил точку классным эйсом между Клюкой и Мелкозеровым — 26:24 и 3:0. Питерцы умудрились за весь матч допустить 20 ошибок на подаче и 10 из них — в третьем сете.

Блокирующий казанского клуба Артем Вольвич после матча заострил внимание на том, что желание победить именно во встрече против другого «Зенита» очень мешало:

— Не сказал бы, что концовка первой партии была решающей. Думаю, что каждая партия была решающей.

Да, был такой момент, что желание победить очень мешало. Мы действительно очень сильно хотели обыграть Питер. И в некоторых моментах действовали чересчур агрессивно и с максимальным риском. Где-то проходило, где-то — нет. Иногда надо было быть чуть осторожнее. Бывало, успокаивались, когда вели по 4 — 5 очков. Это наша проблема, уже во втором матче такое. Такие перепады пока случаются. От большого желания или от малого — будем разбираться почему.

— За исключением московского «Динамо», с которым игра будет в ноябре, вы уже обыграли всех лидеров этого сезона…

— Да любая победа добавляет уверенности. Мы особенно не смотрим, с кем играем. По ту сторону всегда играет хорошая команда, будь то «Кузбасс», «Локомотив» или Питер. Для нас это не так важно. Мы больше отталкиваемся от своей игры и стараемся действовать так, как мы тренируемся. Не всегда это получается, но тренируемся. Посмотрим, что будет дальше, — рассказал Вольвич.

Финн не был сильно разочарован и сразу после победного эйса Бедноржа занимался тем, что подбадривал абсолютно каждого своего игрока

Саммельвуо: «Пока мы не заслужили победы над казанским «Зенитом»



После матча главный тренер питерцев и сборной России Туомас Саммельвуо вышел в микст-зону в новом образе — в стильных очках. Финн не был сильно разочарован и сразу после победного эйса Бедноржа занимался тем, что подбадривал абсолютно каждого своего игрока.

— Всегда есть моменты, когда нужно забить всего раз. Один мяч делает большую разницу. У нас были моменты в первой и третьей партиях, которые надо было использовать. Мы не смогли этого сделать, ведя в счете в концовках. Они хорошо подают. Конечно, надо было меньше эйсов получить. Значит, на сегодня мы пока не заслужили победу над казанским «Зенитом».

Почему упустили первый сет с 24:21? Тот самый один мяч. Соперник хорошо блокировал по системе. Мы не ищем виноватых. Не хочу искать оправдания, вспоминать коронавирус. Ситуация уже лучше, мы работаем на тренировках, ищем форму. Игра более-менее есть, но еще много работы впереди.

— Что скажете об игре и особенно подаче Егора Клюки?

— Уже видно, что Егор играет лучше. Но подача — это последний элемент, который у него будет после проблем со здоровьем. Каждый день мы работаем над этим — тренеры по физподготовке, врачи. Он хочет играть и подавать так, как умеет, но пока так как есть, — заявил Туомас.

В случае победы в квартете команда Алекно завоюет путевку в Финал четырех, который запланирован на конец декабря в Санкт-Петербурге

Владимир Алекно после игры очень быстро исчез, даже не уделив внимания СМИ. На вопросы ответил тренер-аналитик казанского клуба Томазо Тотоло:

— Было очень тяжело, особенно в первой партии. Но мы не проиграли, пока не упал последний мяч. Мы не дали сопернику его забить и победили в итоге 3:0. Выделил бы нашу подачу — мы много рисковали. Также отмечу блок-защиту, парни проделали очень хорошую работу. Отмечу также настрой нашей команды на игру. Против питерского «Зенита» они выходят играть не на 100 процентов, а на 110. С этим связанно, например, то, что меняли либеро — он был очень эмоционален и хотел сделать даже больше, чем мог. Здесь можно отметить Эрвина Нгапета, который подвержен эмоциям, но сегодня он играл хорошо и спокойно. Так, как и нужно.

— Соперник чем-то удивил?

— У них очень хорошая команда. Да, есть проблемы, но это их дела. Мы старались играть от себя. Есть понимание, что когда мы показываем нашу хорошую игру, то можем победить в любом матче, — поделился впечатлениями итальянский специалист.

Теперь «Зенит-Казань» ждет поездка в Сибирь — 29 октября в Красноярске состоится матч с «Енисеем». А в первых числах ноября в столице Татарстана состоится полуфинальный этап Кубка России — в гости приедут «Факел» из Нового Уренгоя, уфимский «Урал» и сургутская «Газпром-Югра». Группа не самая простая, но «Зенит», естественно, будет фаворитом. В случае победы в квартете команда Алекно завоюет путевку в Финал четырех, который запланирован на конец декабря в Санкт-Петербурге. На своей площадке Саммельвуо все-таки попробует взять реванш.