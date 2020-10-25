Видео недели: онлайн-тост Путина и Михалкова, красоты Муслюмово и возвращение Джона Макклейна

Лучшие видео за неделю

Путин поздравил Михалкова

В среду, 21 октября, Никите Михалкову исполнилось 75 лет. Президент Владимир Путин поздравил режиссера по видеосвязи. В пожеланиях глава государства был максимально консервативен: он пожелал Михалкову здоровья и свершения творческих планов. В общем беседа была довольно обычной (если не считать шампанского). Однако подспудно чувствуется какая-то знаковость и важность этого разговора.

Visit Tatarstan

Госкомитет Татарстана по туризму, похоже, вспомнил о необходимости продвижения потенциала районов Татарстана в соцсетях. На YouTube-канале Visit Tatarstan стали появляться ролики, показывающие всю красоту регионов республики. Короткие видео демонстрируют, например, Муслюмовский или Тетюшский районы.

Die hard

Брюс Уиллис вновь появился на экранах в роли героя франшизы «Крепкий орешек» Джона Макклейна. Правда, на этот раз лысого неубиваемого полицейского возродили только для рекламы аккумуляторов Die hard.

Ариана Гранде в Овальном кабинете

В пятницу вышел новый клип американской певицы Арианы Гранде Рositions. Уже в первые часы его посмотрели несколько миллионов человек. За сутки счетчик YouTube нащелкал более 23 млн просмотров и более 2 млн лайков. Сюжет крутится вокруг превращения исполнительницы в президента США.

Спецназ и салюты

В Минобороны показали, как отмечают свою годовщину эксклюзивные подразделения российской армии. Например, 53 года исполнилось отдельному гвардейскому салютному дивизиону имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. В этом году подразделение уже произвело свыше 500 артиллерийских залпов и запустило более 120 тысяч фейерверков.

Кроме того, в министерстве подготовили ролик к 70-летию военного спецназа.

Робот Boston Dynamics в Чернобыле

На этой неделе британские ученые привезли на Чернобыльскую АЭС робособаку от Boston Dynamics и других роботов. Инженеры Университета Бристоля испытывали ряд приборов и вообще имели довольно утилитарные задачи. Однако видео походит на смесь «Сталкера» и Half-Life в реальности.

Самый большой фонтан

На неделе в Объединенных Арабских Эмиратах открылся самый большой в мире фонтан. Его открыли в Дубае и назвали Palm Fountain. Площадь объекта составила 7 тысяч кв. м, а высота струи достигает 105 м. Фонтан уже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фонтан нефти в Югре

Пока ОАЭ запускают самый большой фонтан с морской водой, в России фонтанирует нефть… ну или не нефть. Очевидцы стали сообщать о бьющей из-под земли нефти в Югре, дополняя свои слова видеороликами. Однако позже появилась информация, что фонтанировала техническая вода. ЧП удалось ликвидировать только спустя несколько часов.

Фильм о Челнах

Во вторник Гостелерадиофонд России опубликовал на своем канале в YouTube документальный фильм о Набережных Челнах, снятый в 1979 году.

Экспресс-доставка по-казански

В Казани очевидцы сняли на видео, как курьер доставки оптимизировал скорость своего передвижения на велосипеде, зацепившись за автомобиль.