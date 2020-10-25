«Все отставки губернаторов в 2020 году не были связаны с коронавирусом»

Илья Гращенков — об эффективности работы российских губернаторов по борьбе с COVID-19

На совещании с главами регионов по ситуации с COVID-19 Владимир Путин посоветовал губернаторам быть аккуратными, принимая решения по борьбе с пандемией на своих территориях. О том, что может означать этот совет, как на самом деле следует действовать губернаторам во вторую волну коронавируса и будут ли отставки глав регионов из-за пандемии, в интервью «Реальному времени» рассуждает политолог Илья Гращенков.

«Губернатор — заложник статистики»

— Илья, можно ли назвать губернаторов одной из определяющих сил в борьбе с нераспространением пандемии?

— Я думаю, что глава региона по большому счету никак не может повлиять на борьбу с коронавирусом по двум простым причинам. Первая причина заключается в том, что губернатор — заложник статистики. Когда мы видим статистику о росте или снижении количества заболевших, важно понимать, кого и как считают. То есть попадают ли в это число действительно все люди с COVID-19 или не совсем. Но губернатор всегда следует в фарватере тех цифр, которые ему спускают сверху — если они повышены, значит, ему надо создавать дополнительный коечный фонд в больницах, и так далее.

Вторая причина — если губернатор сам начинает проявлять инициативу, то он легко может за это «получить по шапке».

Мы видели это в начале борьбы с пандемией: Путин объявил, что глава региона может в этой ситуации принимать самостоятельное решение, но те губернаторы, кто вводили жесткий карантин, были раскритикованы и потом вернулись в русло общей тенденции.

— А как же Собянин? Или его инициативы, за которые он «не получил по шапке», это исключение в силу того, что он мэр столицы с 14-миллионным населением?

— Сергей Собянин — не совсем борец с коронавирусом. Ему с самого начала была подконтрольна очень плотно заселенная территория. Кроме того, считалось, что именно по Москве будет видно, как распространяется вирус. Именно от Собянина весной в первую очередь зависело, какой путь будет выбран для борьбы с пандемией. А остальные главы регионов уже смотрели на его действия.

Фото: kremlin.ru

Считалось, что именно по Москве будет видно, как распространяется вирус. Именно от Собянина весной в первую очередь зависело, какой путь будет выбран для борьбы с пандемией. А остальные главы регионов уже смотрели на его действия.

Кроме того, Собянину просто выгодно было создать систему жестких ограничений. Во-первых, он мог продемонстрировать Кремлю и лично Путину, насколько Москва управляема. Во-вторых, он смог опробовать «цифровизацию» города: если бы не пандемия, вряд ли бы кто-то ввел в Москве QR-коды, установку камер во многих местах. Поэтому Собянин просто укреплял личные позиции.

А то, что остальная Россия перенимала его методы, лишь говорило о том, что те же новые губернаторы-технократы были не в состоянии продуцировать свое поведение в пандемию. Они следовали лишь в некоем фарватере: увидели, как Собянина хвалят, и побежали закрывать, запрещать, перепрофилировать торговые центры под госпитали для больных коронавирусом.

«Минниханов сумел учесть и интересы населения, и интересы центра»

— Но в России ведь пока еще не все губернаторы — это молодые технократы, которые копировали «методы Собянина» для борьбы с ковидом. Можете ли вы выделить адекватные, здравые подходы и действия глав регионов в этот непростой год в борьбе с пандемией?

— Отмечу, например, Тверскую область — там работал общепит, и никакого всплеска заболеваемости в регионе не было. Но в то же время не было и управленческих стратегий. В США, например, губернатор должен разработать региональный план работы — допустим, применяем такие-то меры, достигаем каких-то показателей и решаем, что дальше делать — усиливать меры или наоборот, смягчать. Но в большинстве регионов все откопировали «законы Собянина». Хотя многие из них противоречили федеральным законам, а свои полномочия губернаторы практически не реализовали.

— А почему не реализовали?

— Большинство не увидели в этом необходимости. К тому же у нас мало губернаторов, которые действительно являются хозяевами своих территорий. Исключение — президент Татарстана Рустам Минниханов, который смог придумать тот самый альтернативный план действий в пандемию. Минниханов сумел учесть и интересы населения, и интересы центра — именно так должен поступать губернатор-политик, потому что все просчеты скажутся на его рейтинге, а победы — наоборот, укрепят его положение.

Подход Татарстана, который быстро ввел жесткие меры и достаточно быстро снял основные из них, был одним из верных шагов, примеров адекватности решений и их подачи.

А если тебе спускают картинку от Собянина, когда в людях видят каких-то безмозглых детей, безмозглых шашлычников, а власть при этом видят грозным папой, который должен их наказать, то какие же тут будут собственные инициативы?

Фото: Максим Платонов

Минниханов сумел учесть и интересы населения, и интересы центра — именно так должен поступать губернатор-политик, потому что все просчеты скажутся на его рейтинге, а победы — наоборот, укрепят его положение

— Губернаторам сильно доставалось за их суровость — например, за штрафы «безмасочников» и нарушителей карантина. Справедливы ли эти претензии людей в адрес губернаторов, а не центра?

— Сейчас основы региональной политики свелись к тому, что вопрос федерализации стал каким-то криминогенным, граничащим с сепаратизмом. Все привыкли, что у нас есть вертикаль власти, но фактически это не вертикаль, а каскад полномочий, делегированных вниз. И этот каскад полномочий, касающийся штрафов, произрастал уже не из собянинских идей, а из правительственных рекомендаций.

Дело в том, что правительство нуждалось в компенсации выпадающих из-за пандемии доходов бюджета, и неспроста у нас сейчас в регионах громко отчитываются, какие миллионы и миллиарды рублей собраны за счет штрафов, и что, мол, эти деньги тратятся на борьбу с коронавирусом. Конечно, думать, что все эти деньги пойдут на борьбу с пандемией, неправильно — сколько в правительстве запланируют на этот вопрос, столько и потратят.

Но возникает и вполне логичный вопрос — а правильно ли губернаторы делают, что пытаются людей загнать в эти рамки? Мне думается, что неправильно — люди обижаются, к власти многие из них стали относиться плохо за такие попытки заставить натянуть маски. Никто из властей не говорит с людьми на тему тех же масок — и они думают, что с ними обходятся как в концлагере. Тебе сказали «Надень!» — и ты должен надеть маску, а не нравится — плати 5 тысяч, или мы тебя дубинкой побьем, или из автобуса выкинем.

«Говорить с людьми нужно только лаской»

— Как главам регионов действовать, чтобы снять раздражение людей от штрафов за маски? Как искоренить страх отсутствия цивилизованного лечения или недостатка коечного фонда?

— Еще Булгаков в «Собачьем сердце» устами профессора Преображенского говорил, что говорить с людьми нужно только лаской. Можно вежливо просить надевать маски, раздавать их бесплатно. При уважительном подходе и появится у граждан та культура, которую ждет власть. А когда тебя силой заставляют что-то делать — то действия будут противоположные. Что нужно тут сделать губернаторам? Запустить позитивную рекламу в СМИ и соцсетях, придумать материальные поощрения для самых исполнительных — должен быть не кнут, а только пряник.

Что касается наличия коек — конечно, этот вопрос в ведении губернатора. Недавно шла информация, что все переполнено и класть людей некуда. А с другой стороны — врачи говорили, что больницы очень плохо заполнены, и стоял вопрос о том, чтобы как-то загрузить коечный фонд, чтобы он не стоял пустым.

Фото: Ринат Назметдинов

Койки закончились, потому что в больницы клали всех подряд, у кого была повышена температура. Поэтому сейчас в компетенции того же губернатора — дать указание не держать «ненужных» пациентов в ковидариях и не создавать тем самым угрозу заражения: не надо гнаться за статистикой!

И всех, кто мог представлять угрозу, посадили «под замок». Койки закончились, потому что в больницы клали всех подряд, у кого была повышена температура. Поэтому сейчас в компетенции того же губернатора — дать указание не держать «ненужных» пациентов в ковидариях и не создавать тем самым угрозу заражения: не надо гнаться за статистикой!

Надо быть адекватным — класть в больницы только людей с ковидом, но в то же время не забывать про людей с другими заболеваниями. Потому что иначе мы получим рост смертности людей от сопутствующих заболеваний, от которых не лечили из-за коронавируса — инфарктов и так далее. Если так в первую очередь действовать, то ситуация в регионе с заболеваемостью коронавирусом значительно улучшится.

— Сейчас достаточно коечного фонда для заболевших COVID-19?

— Ситуация пока непонятная — мы же в самом начале второй волны вируса, так что пока трудно говорить. Если число заболевших будет вдвое больше, чем весной, есть вероятность, что губернаторы могут и не справиться с ситуацией. Ведь прироста коечного фонда в регионах за полгода не случилось.



— Можно сказать, что правительство России достаточно помогло губернаторам в финансовом плане, чтобы проблем в регионах не было?

— Правительство помогло, и даже избыточно. А вот насколько эффективно эти миллиарды были израсходованы в регионах — другой вопрос. До осени ни вакцин, ни лекарств от коронавируса в России не было, и непонятно, помогли эти средства в борьбе с пандемией или нет. С одной стороны, люди болели и умирали, а с другой — закупались маски, аппараты ИВЛ, создавались госпитали.

Выводы об эффективности расходования средств можно будет сделать только лет через пять, когда пандемия официально должна закончиться. Правда, это мало кого будет интересовать. Пока же нам предстоит находиться между двух спекуляций — одни будут говорить, что вокруг ужас и надо тратить на борьбу с пандемией миллиарды, а другие — что все это придумано (посмотрите, мол, на Белоруссию).

Фото: Илья Репин

Выводы об эффективности расходования средств можно будет сделать только лет через пять, когда пандемия официально должна закончиться. Правда, это мало кого будет интересовать

«Логика губернаторских отставок в России связана не с чрезвычайщиной, а с конъюнктурой»

— В комментариях ваших коллег, в материалах СМИ можно было увидеть, что пандемия во многом стала причиной отставок в этом году некоторых губернаторов — Гапликова в Коми, Васильева в Дагестане (там ситуация, как сам Кремль признавал, была просто катастрофической). Так ли это?

— Все отставки губернаторов в 2020 году не были связаны с коронавирусом — пандемия была лишь удобной формой для отставки. Схожие с Коми, Дагестаном и Камчаткой плохие цифры по заболеваемости и смертности от ковида были и в других регионах, но там и разговора не было об отставке главы.

На самом деле причина отставки Гапликова — экологические протесты вокруг Шиеса, а Васильев был уже пожилой для роли губернатора человек, часто болел, да и просто уже выполнил свою главную задачу на посту главы Дагестана — разрулил ситуацию с коррумпированными элитами республики.

— А могут ли действительно возникнуть «ковидные» губернаторские отставки?

— Тяжело сказать. Если вспомнить всю историю России последних двадцати лет, то отставок губернаторов из-за каких-то ЧП было мало. Случалось разрушение дамбы в Хакасии, но губернатор остался у руля региона. У Усса в Красноярском крае были в этом году экологические катастрофы, но он тоже на своем месте. Логика губернаторских отставок в нашей стране связана не столько с чрезвычайщиной, сколько с конъюнктурой.

То есть если у губернатора и без ЧП слабые позиции, то это может стать причиной отставки. В ином случае он может оказаться просто незаменимым, и Кремлю придется искать стрелочников, а губернатор останется.

Поэтому с ковидом будет так же — чтобы пандемия привела к увольнению губернатора, нужна какая-то очень серьезная халатность, и причем прямая халатность главы региона.

— В Нижегородской области заболеваемость коронавирусом была очень серьезной и весной, и осенью. Если в Татарстане 24 октября выявили 55 новых заболевших, то на Нижегородчине — 384. Это четвертый показатель в стране! Но отставка главе области Никитину не грозит, как я понимаю?

— Про Никитина очень сложно что-то сказать. Нижний Новгород — четвертый по численности город в России, за него всегда идут нешуточные баталии. Никитин не первый год в Нижнем, и конечно, на четвертый год управления регионом его губернаторские позиции уже могут слабеть. Начинается турбулентность, и ситуация с коронавирусом может быть использована против Никитина.

Важно еще, как смотрят на главу региона крупные федеральные и региональные промышленные группы. Поэтому у Никитина ситуация «пятьдесят на пятьдесят» — он не самый крепкий из губернаторов, но и не находится в зоне риска.

Фото: government-nnov.ru

Никитин не первый год в Нижнем, и конечно, на четвертый год управления регионом его губернаторские позиции уже могут слабеть. Начинается турбулентность, и ситуация с коронавирусом может быть использована против Никитина

— В пятницу мы услышали из уст президента Путина призыв к главам регионов быть аккуратными в принятии решений в нынешней непростой эпидемиологической ситуации? Что имел в виду под аккуратностью президент?

— Это новый шаг Кремля по снятию ответственности с себя. Сейчас губернаторам намекнули: если будут какие-то перегибы на местах, то центр заявит: «А Путин-то вас предупреждал!». Весной мы столкнулись с тем, что некоторые губернаторы начали сходить с ума и придумывать меры, которые выглядели как откровенное издевательство над населением и даже как нарушение Конституции — перекрытие трасс и т.п.

Думаю, что Путин намекал главам регионам именно на это, потому что иначе люди вполне могут выйти на митинг, а губеру скажут в Кремле: «Вы уволены. Вас же президент предупреждал — «Будьте аккуратными!».

