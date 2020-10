Игровая неделя: молочная битва за Minecraft, Red Dead Redemption 2 сдался за год и 400 компаний против Apple

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

В список недовольных Apple просятся 400 компаний, а Microsoft будет судиться с российским производителем молока за Minecraft

Судебная тяжба между Apple и Epic Games, которая привлекает внимание интересующихся событиями в отрасли вот уже более полугода, получила развитие.

В конце сентября Epic Games, Spotify, Tinder, Deezer и другие компании создали коалицию против правил Apple. В ней уже 40 организаций, и еще 400 ждут, когда будет рассмотрена их заявка на вступление. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на The Washington Post. Компании не удовлетворены комиссией App Store в 30%, отсутствию альтернатив App Store для распространения приложений на iOS, контролем Apple над операционной системой для продвижения собственных сервисов.

А что касается непосредственно суда, то этот способ решения конфликтов вообще популярен в этом году. Очередная подобная новость такого рода связана с другим крупнейшим разработчиком программного обеспечения — Microsoft.

Компания, которой, на минуточку, принадлежат права на игру Minecraft, подала в суд иск к ООО «Сити» — это юрлицо в 2014 году зарегистрировало в России товарный знак Minecraft.

РБК связался с представителем «Сити» и выяснил следующее: это юрлицо было создано для регистрации торговых знаков, судя по всему, в интересах компании «Коломенское молоко». Последняя предлагала Microsoft производить по франшизе молочные напитки под названием известной игры. Microsoft не ответил — и «Сити» подал заявление на регистрацию товарного знака. В 2016 году представители Microsoft связывались с «Коломенским молоком», требуя отдать торговый знак Minecraft. Производитель программного обеспечения хочет прекратить правовую охрану товарного знака из-за его неиспользования.

Фото: minecraft.net

В ожидании Halo 4 на ПК и Darkest Dungeon II

Перейдем же от околоигровых к непосредственно игровым новостям. На неделе стало известно о том, что в 2021 году в раннем доступе на компьютерах выйдет Darkest Dungeon II — продолжение ролевой игры, вышедшей в 2016 году. Оригинальная игра, кстати, создавалась за счет краудфандинга — на это собрали чуть больше 300 тысяч долларов. Игрок управляет группой героев, обследующих подземелья под старинным поместьем. Новинка, по данным dtf, первое время будет доступна только в Epic Games Store. Игра, кстати, перестанет быть двумерной.

Еще из новинок — в рамках сборника Halo: The Master Chief Collection началось первое бета-тестирование компьютерной версии Halo 4. Участникам предлагается проверить работу всех режимов шутера, среди которых — кампания, мультиплеер, Firefight, «Кузница» и «Спартанские операции». Об этом со ссылкой на студию 343 Industries сообщает 3Dnews. Кроме того, на первом этапе тестирования будет проверена межплатформенность игры — в одних и тех же матчах встретятся участники, использующие версии для компьютера и Xbox One. Сама игра вышла в 2012 году для Xbox 360, в ноябре 2014 года — для Xbox One, она стала рекордной для всей франшизы по собранным средствам.

Бесплатная прошлогодняя игра и взлом Red Dead Redemption 2

И вновь любителям расслабиться перед компьютером предлагаются бесплатные удовольствия. Свои игры в очередной раз предлагает Epic Games Store. До вечера 29 октября в уже не раз упомянутом магазине можно скачать две игры — это Costume Quest 2 и Layers of Fear 2. Первая — ролевая игра, выпущенная в 2014 году, представляет собой приключения про Хэллоуин, очень актуальные в конце октября. В обычное время она стоит 349 рублей. Вторая игра — психологический хоррор от первого лица с упором на исследования и сюжет. Игра — довольно новая, 2019 года. Видимо, поэтому в обычное время она стоит дороже — 649 рублей.

И наконец, новость, которую тоже можно отнести к категории «бесплатные игры», но относиться к ней так не советуем — речь идет о деле не совсем законном (по крайней мере, для того, о ком эта новость). В четверг стало известно, что хакерша под ником Empress впервые взломала компьютерную версию популярнейшей игры Red Dead Redemption 2, спустя почти год после релиза.

Фото: igromania.ru

Люди, привыкшие не платить за игры, радуются, что они наконец-то смогут поиграть в RDR2 на своих, видимо, недешевых компьютерах (у игры — довольно впечатляющие системные требования), но мы все-таки советуем присмотреться к покупке игры — сейчас она участвует в распродажах, и в некоторых местах ее можно купить примерно за 1,7 тысячи рублей.