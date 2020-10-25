Игровая неделя: молочная битва за Minecraft, Red Dead Redemption 2 сдался за год и 400 компаний против Apple
Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»
В список недовольных Apple просятся 400 компаний, а Microsoft будет судиться с российским производителем молока за Minecraft
Судебная тяжба между Apple и Epic Games, которая привлекает внимание интересующихся событиями в отрасли вот уже более полугода, получила развитие.
В конце сентября Epic Games, Spotify, Tinder, Deezer и другие компании создали коалицию против правил Apple. В ней уже 40 организаций, и еще 400 ждут, когда будет рассмотрена их заявка на вступление. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на The Washington Post. Компании не удовлетворены комиссией App Store в 30%, отсутствию альтернатив App Store для распространения приложений на iOS, контролем Apple над операционной системой для продвижения собственных сервисов.
А что касается непосредственно суда, то этот способ решения конфликтов вообще популярен в этом году. Очередная подобная новость такого рода связана с другим крупнейшим разработчиком программного обеспечения — Microsoft.
Компания, которой, на минуточку, принадлежат права на игру Minecraft, подала в суд иск к ООО «Сити» — это юрлицо в 2014 году зарегистрировало в России товарный знак Minecraft.
РБК связался с представителем «Сити» и выяснил следующее: это юрлицо было создано для регистрации торговых знаков, судя по всему, в интересах компании «Коломенское молоко». Последняя предлагала Microsoft производить по франшизе молочные напитки под названием известной игры. Microsoft не ответил — и «Сити» подал заявление на регистрацию товарного знака. В 2016 году представители Microsoft связывались с «Коломенским молоком», требуя отдать торговый знак Minecraft. Производитель программного обеспечения хочет прекратить правовую охрану товарного знака из-за его неиспользования.
В ожидании Halo 4 на ПК и Darkest Dungeon II
Перейдем же от околоигровых к непосредственно игровым новостям. На неделе стало известно о том, что в 2021 году в раннем доступе на компьютерах выйдет Darkest Dungeon II — продолжение ролевой игры, вышедшей в 2016 году. Оригинальная игра, кстати, создавалась за счет краудфандинга — на это собрали чуть больше 300 тысяч долларов. Игрок управляет группой героев, обследующих подземелья под старинным поместьем. Новинка, по данным dtf, первое время будет доступна только в Epic Games Store. Игра, кстати, перестанет быть двумерной.
Еще из новинок — в рамках сборника Halo: The Master Chief Collection началось первое бета-тестирование компьютерной версии Halo 4. Участникам предлагается проверить работу всех режимов шутера, среди которых — кампания, мультиплеер, Firefight, «Кузница» и «Спартанские операции». Об этом со ссылкой на студию 343 Industries сообщает 3Dnews. Кроме того, на первом этапе тестирования будет проверена межплатформенность игры — в одних и тех же матчах встретятся участники, использующие версии для компьютера и Xbox One. Сама игра вышла в 2012 году для Xbox 360, в ноябре 2014 года — для Xbox One, она стала рекордной для всей франшизы по собранным средствам.
Бесплатная прошлогодняя игра и взлом Red Dead Redemption 2
И вновь любителям расслабиться перед компьютером предлагаются бесплатные удовольствия. Свои игры в очередной раз предлагает Epic Games Store. До вечера 29 октября в уже не раз упомянутом магазине можно скачать две игры — это Costume Quest 2 и Layers of Fear 2. Первая — ролевая игра, выпущенная в 2014 году, представляет собой приключения про Хэллоуин, очень актуальные в конце октября. В обычное время она стоит 349 рублей. Вторая игра — психологический хоррор от первого лица с упором на исследования и сюжет. Игра — довольно новая, 2019 года. Видимо, поэтому в обычное время она стоит дороже — 649 рублей.
И наконец, новость, которую тоже можно отнести к категории «бесплатные игры», но относиться к ней так не советуем — речь идет о деле не совсем законном (по крайней мере, для того, о ком эта новость). В четверг стало известно, что хакерша под ником Empress впервые взломала компьютерную версию популярнейшей игры Red Dead Redemption 2, спустя почти год после релиза.
Люди, привыкшие не платить за игры, радуются, что они наконец-то смогут поиграть в RDR2 на своих, видимо, недешевых компьютерах (у игры — довольно впечатляющие системные требования), но мы все-таки советуем присмотреться к покупке игры — сейчас она участвует в распродажах, и в некоторых местах ее можно купить примерно за 1,7 тысячи рублей.
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