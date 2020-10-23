«Психологи считают, что компьютерные игры никак не коррелируют с агрессией»

Александр Горбаченко о мифах и проблемах российского киберспорта

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Президент федерации киберспорта Москвы, бывший президент федерации киберспорта России Александр Горбаченко рассказал YouTube-каналу Gorproekt Journal о том, стоит ли ругать детей за игры на компьютере и какие деньги крутятся в мировом киберспорте. Публикуем стенограмму интервью с сокращениями.

«Шахматы для современных детей — это очень медленно и зачастую скучно»



— Самый актуальный и больной вопрос для достаточно большого количества родителей: киберспорт и дети и подростки — как это уживается? Не вредно ли это и как это влияет на психику?

— Давайте разбираться по порядку. Мы все понимаем, когда ребенок занимается, например, футболом — играет в футбол, участвует в соревнованиях. Мы воспринимаем это позитивно, поскольку это физическая нагрузка и так далее. И есть история про компьютерные игры. Очень много людей играет в компьютерные игры, они проводят свой досуг ровно в том объеме, в котором могут себе позволить или в котором им разрешают родители. Но когда мы говорим о спорте, то это соревновательная деятельность. К которой готовятся, для которой тренируются, которая регламентирована. Если турнир назначен на воскресенье, в понедельник его не будет. В понедельник может быть только тренировочный процесс. То есть здесь очень важно, чтобы родители для начала разобрались, что происходит.

Далеко не по всем играм проводятся соревнования, поэтому родитель для начала должен выяснить, во что играет его ребенок. Игры в целом — это не плохо. Это очень крутая штука для того, чтобы разгонять и раскачивать свои когнитивные способности.

Если мы предложим вашему ребенку поиграть в шахматы, вы скажете — ой как здорово! А теперь давайте предложим ему поиграть в StarCraft. И вот когда мы говорим о том, как это влияет на человека, то шахматы для современных детей — это очень медленно и зачастую скучно. А StarCraft — интересно и очень быстро. Это контроль за ресурсами, это всегда не похожая ни на что ситуация, ты всегда реагируешь в режиме реального времени на что-то, чего не знаешь, что появляется вот в этот самый момент. И нагрузка на интеллект человека крайне высока.

— Вот ребенок сидит за компьютером. Он же не приходит к тебе и не говорит: «Я буду киберспортсменом». Как вычислить по своему ребенку: это потенциальный участник киберспорта или это все-таки просто геймер, который, как говорят родители, «поганец такой, сутками сидит за компьютером, уходит в этот мир и больше ничего вокруг себя не замечает»?

— Изначально компьютер — это пустая железка. И все, что там появляется, все, чем наш ребенок там занимается, — это исключительно наша зона ответственности. Да, разработчики компьютерных игр ведут маркетинг, стараются объяснить, что их игра самая лучшая и так далее, очень много игр, которые заточены на то, чтобы вытянуть какое-то количество денег. Компьютерный спорт — это производная, это то, что стало возможным на базе компьютерных игр.

Ситуация очень простая: родитель должен взять и разобраться. Даже если это сложно. Можете даже, в конце концов, нам на почту писать, мы сгруппируем вопросы и вывесим ответы на сайте.

Изначально компьютер — это пустая железка. И все, что там появляется, все, чем наш ребенок там занимается, — это исключительно наша зона ответственности

Есть 6 официальных дисциплин компьютерного спорта. Если ваш ребенок играет в какую-то другую игру, которая не входит в этот перечень, в определенной степени можно сказать, что он не имеет отношения к спорту. Но! Есть игры, такие как Fortnite, Counter-Strike:Global Offensive, которые официально не вошли в дисциплины компьютерного спорта в России. Но это все равно признанные на мировом уровне дисциплины компьютерного спорта и по ним проходят даже чемпионаты мира, причем серьезного уровня.

И если ваш ребенок соревнуется там, поинтересуйтесь, в каких соревнованиях он участвует, посмотрите, какой у него рейтинг. Он с удовольствием вам покажет, каких успехов он достиг. Геймер, который просто сидит и играет в компьютерные игры, зная, что в этой игре есть соревновательный режим, так или иначе всегда имеет возможность попробовать себя в качестве участника соревнований.

Подтолкните ребенка сами, если он еще к этому не пришел. Чем раньше он поймет свой уровень, тем быстрее определится, что он, например, любитель, то есть может участвовать в «дворовых» турнирах или онлайн-турнирах. Он будет получать удовольствие от игры, от игрового процесса с друзьями, это весело и интересно.

А что касается всего остального — как вы говорите, «ему ничего больше не интересно» — если ему ничего не интересно, то это наша проблема. А что нам интересно, кроме работы? Где мы с утра до вечера? На работе.

«Методическое сопровождение киберспорта в России никакое, в регионах развития практически нет»



— Как российские команды смотрятся на международном уровне?

— Все совсем неплохо. Есть несколько топовых российских коллективов, которые успешно выступают на международной арене и достаточно высоко стоят в рейтинге. Gambit Esports, представленная в нескольких дисциплинах, играет на достаточно высоком уровне. Virtus.pro на сегодняшний день, пожалуй, самая титулованная команда России и самая известная на международной арене. Есть команда Team Empire, они «стрельнули» и очень известны в последнее время за счет титула чемпионов мира по шутеру Rainbow Six. То есть мы периодически выстреливаем.



Есть несколько топовых российских коллективов, которые успешно выступают на международной арене и достаточно высоко стоят в рейтинге

Важно понимать, что так называемый «Тир 1», в который входят самые профессиональные на сегодня команды, состоит из 20 команд на весь мир. И то, что в этом пуле есть несколько российских команд (а есть еще СНГ, есть команда NaVi — это звезды мирового масштаба), дает нам основания говорить о том, что российский киберспорт имеет хорошую платформу.

Но мои последователи в федерации киберспорта России решили пойти своим путем. И надо признать, что за четыре года далеко-то они не продвинулись. Это не только я признаю, но и экспертное сообщество. Я не знаю, куда коллеги нас всех ведут. Они меня даже выгоняли из федерации — и меня, и федерацию компьютерного спорта Москвы, мы полтора года с ними судились, в эти полтора года был фактически саботаж в части развития в Москве. Мы в суде выиграли две инстанции, за что боролись — непонятно.

Ну может, полтора года я мешал, но за три года ничего не произошло. Методическое сопровождение нашего вида спорта никакое, в регионах развития практически нет.

— На каких-то соревнованиях призовой фонд составляет 25 млн долларов. Это больше, чем даже в прошлом году, то есть все идет вперед, все развивается. Неужели Россия, кроме вас, не хочет…

— Да нет, все хотят…

— … но никто не может.

— Дело не в этом. Я не знаю, может, и не могут. Может, не хотят. Даже не пытаюсь это объяснить, проехали и забыли.

У нас очень простой подход: для нас это не война. Война подразумевает побежденных, трофеи и так далее. На сегодняшний день у коллег нет ничего, что мне, например, нужно. А что касается взаимодействия субъектов спорта, то все это прописано в законе о спорте. Меня лично можно не любить, водку со мной не пить, но работать — этому не мешает ничто. Профессиональных претензий ко мне нет, это исключительно личная история. Но я не 100 долларов, чтобы всем нравиться.



Самый крупный призовой фонд зафиксирован сейчас в The International. Это чемпионат мира по игре Dota 2, его организуют сами разработчики, при этом базово они в этот призовой фонд вкладывают всего 1,6 млн долларов, все остальное — это взносы игроков

Возвращаясь к призовым фондам. Самый крупный призовой фонд зафиксирован сейчас в The International. Это чемпионат мира по игре Dota 2, его организуют сами разработчики, при этом базово они в этот призовой фонд вкладывают всего 1,6 млн долларов, все остальное — это взносы игроков. В прошлом году было 34 млн с копейками, в этом году эту планку уже преодолели.

«Психологи, которые изучали предмет, говорят, что игры никак не коррелируют с агрессией»



— А девушки в киберспорте присутствуют?

— Да. Правда, сейчас чисто женских соревнований нет.

— Они не могут выступать наравне с мужчинами?

— Могут. Но, к сожалению, опыт показывает, что это возможно не во всех дисциплинах. Просто все-таки есть требования к спортсмену, здесь играет свою роль в том числе и психофизиология, и, к сожалению, девушки не могут составить достойную конкуренцию.

Но есть примеры студенческих команд в некоторых дисциплинах, где девушки если и не составляют команды целиком, то по крайней мере выступают в качестве участников.

— Мне кажется, здесь какая-то дискриминация.

— Нет-нет, это просто история про то, что результативность девушек все-таки ниже, чемпионами они становятся крайне редко. А исключительно женские турниры на сегодняшний день… скажем так, вид спорта еще не дошел до такого уровня развития, когда можно себе это позволить. Но в документах у нас гендерное равенство, там нет деления на мужчин и женщин.

Все-таки есть требования к спортсмену, здесь играет свою роль в том числе и психофизиология, и, к сожалению, девушки не могут составить достойную конкуренцию

Кстати, коллеги из федерации киберфутбола России проводят турниры по игре ФИФА, в том числе чисто женские. Девчонки приходят, собирается состав участников, всем нравится.

— Игры, в которых стреляют, убивают — на самом ли деле они вызывают какие-то психические нарушения у детей и подростков, агрессию? Или это все-таки миф?

— Это абсолютно придуманная история. Для начала информация: я занимаюсь организацией соревнований, в том числе по шутерам, провел соревнования на всей территории Российской Федерации, от Хабаровска до Санкт-Петербурга, и побывал на многих соревнованиях — в Архангельске, Калининграде, Петропавловске-Камчатском и т. д. Так вот, за всю мою историю с 2002 года у меня случился конфликт только на одном турнире в Волгограде, где двое мальчишек подрались из-за девчонок за пределами ДК.

По поводу всех этих «взглядов через прицел» и прочее — это история взрослых. Дети об этом не думают. Дети, во-первых, четко знают, что они не убивают, а поражают модель соперника. Как бы не была она похожа на живого человека, как бы у нас не росла компьютерная графика и так далее, это ни к чему вас не приводит.

Это не дает вам тех знаний о пользовании оружием, как, например, сборка-разборка автомата Калашникова на занятиях по начальной военной подготовке.

Все истории, связанные со стрельбой в американских школах… По истории, первый раз школу вырезали пьяные индейцы в тысяча семьсот каком-то году. Это ни в коем случае не цинизм с моей стороны, понятно, что это всегда трагедия, но давайте поймем, что явилось причиной. И эта история там, к сожалению, повторяется. Доступ к оружию тоже важен. В крайний раз там мальчик у папы взял оружие и принес в школу. Первая реакция у многих: переиграл в компьютерные игры! А потом выясняется, что он не то что не играл в них — у него компьютера-то не было.

Даже когда вы проигрываете, даже когда испытываете сожаление о том, что не смогли выиграть, в вас это все равно происходит в более позитивном формате, чем даже проигрыш на футбольном поле во дворе

Психологам ведь тоже хочется [попиариться]. Некоторым, я не говорю про всех. Те психологи, с которыми я общался, которые изучали предмет, говорят, что это никак не коррелирует. Ни с агрессией, ни с чем. Тут скорее наоборот, это история про выход энергии. Даже когда вы проигрываете, даже когда испытываете сожаление о том, что не смогли выиграть, в вас это все равно происходит в более позитивном формате, чем даже проигрыш на футбольном поле во дворе. Вот что важно — надо общаться с теми, кто исследовал тему. Нельзя просто взять психолога и спросить его: а что вы по этому поводу думаете?