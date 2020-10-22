Просвет перед грозой. Ничья в Австрии — пыль в глаза болельщикам «Локомотива»

«Локомотив» превзошел ожидания болельщиков в первом туре Лиги чемпионов УЕФА. Но только итоговым результатом — ничья с «РБ Зальцбург» лишь подтвердила многочисленные проблемы «железнодорожников». «Реальное время» объясняет, почему «Локо» больше не наберет очков в этом розыгрыше ЛЧ, а также рассказывает о шансах двух украинских команд — «Шахтера» и «Динамо».

Отскок не стоит переоценивать



Главный тренер «Локомотива» Марко Николич вальяжно вошел в конференц-зал после матча с «Зальцбургом». Серб был явно доволен тем, как завершилась только что закончившаяся встреча, хотя и всячески давал понять, что все как раз наоборот.

«Не очень доволен результатом, хотели забрать три очка. Первые 35 минут играли хорошо, забили гол. Но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку — это очень изменило сценарий игры. Сегодня мы заработали одно очко. Двигаемся дальше», — заявил Николич с печальным выражением лица.

Результат, судя по ходу игры с «Зальцбургом» (2:2), просто великолепный. Почти весь второй тайм «Ред Булл» демонстрировал сумасшедшее преимущество в скорости, мысли и всех остальных компонентах футбола. И австрийцы в итоге забили второй гол, но затем на помощь «Локо» пришел арбитр Сердар Гезюбююк. Голландец не заметил очевидного нарушения правил на Масае Окугаве, атака «Локомотива» продолжилась и вылилась в спасительный гол Виталия Лисаковича.

Непатриотично? Впереди — громящая все живое «Бавария» и сверхнеудобный для москвичей «Атлетико». В свое время и те, и другие забивали в ворота «Локо» по пять голов за матч. Если «железнодорожники» начнут почивать на лаврах от не самой заслуженной ничьи в Австрии — в их ворота на этот раз может влететь и больше.

А на лаврах «Локомотив» уже почивает. «Боевая ничья в Зальцбурге — 2:2. Пассажиры, правда, «Ред Булл»? — так бравурно пресс-служба «Локо» отреагировала на отскок в Австрии. И это, мягко говоря, настораживает. Да, ничья достигнута, но ощущения, что «Локомотив» точно не превзойдет антирекорд «Спартака»-2002/2003, увы, не возникло.

Прогноз «Реального времени»: больше очков в этой Лиге чемпионов «Локомотив» не наберет

«Реал» создает проблемы, чтобы героически их решать

Накануне гостевого матча с «Реалом» донецкий «Шахтер» постигло традиционное несчастье 2020 года: с ковидом слегла большая группа игроков. У мадридцев с этим все почти идеально, поэтому о шансах «Шахтера» в игре с «Реалом» никто не рассуждал. Немного оптимизма придавало только поражение мадридцев в недавнем матче Ла Лиги с «Кадисом», но оно виделось разовой осечкой. Как выяснилось, проблемы «Реала» зарыты куда глубже.

То, что случилось со «сливочными» в первом тайме, объяснению не поддается. «Шахтер» насовал мадридцам три гола, а мог гораздо больше! Особенно издевательским вышел мяч Тете на 29-й минуте после ассиста 21-летнего Виктора Корниенко.

Однако «Реал» Зинедина Зидана известен тем, что способен уходить от поражений даже при счете 0:3. Весьма показателен в этом плане был матч 1/4 финала Кубка Испании с «Реал Сосьедад». Тогда «Реал» столичный проигрывал 1:4, но во втором тайме как по команде начал играть в футбол и сократил отставание в счете до минимума. Был даже четвертый гол, но его отменили из-за офсайда.

Сценарий той встречи один в один повторился во встрече с «Шахтером». «Реал» вдруг взялся за дело, за пять минут Модрич и Винисиус сделали счет 2:3, а затем Федерико Вальверде сравнял счет. Но несколько минут томительных ожиданий привели к тому, что арбитр Срджан Йованович гол отменил, отдав победу «Шахтеру».

Теперь донетчане — лидеры группы В, ведь в параллельном матче «Интер» и «Боруссия» Менхенгладбах разошлись миром (2:2). После победы в Лиге чемпионов в 2010 году отношения у «Интера» с этим турниром, скажем так, враждебные.

Менхенгладбах — опасный соперник с выверенной игрой, интересной атакой и вдумчивым тренером Марко Розе, пришедшим из «Зальцбурга». Но стабильностью «Боруссия» не может похвастать и в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов гладкость прохождения дистанции имеет первостепенное значение. Поэтому у «Шахтера» шансы на выход в евровесну есть, и очень хорошие.

Прогноз «Реального времени»: «Шахтер» займет второе место и выйдет из группы

Железно третьи

Киевское «Динамо» уже может быть довольно тем, что пробралось в группу ЛЧ. В квалификации турнира украинцы выбили очень крепкие «Гент» и «АЗ Алкмаар», причем сделали это, показав яркую атакующую игру. Увы, с жеребьевкой группового раунда подопечным Мирчи Луческу откровенно не повезло.

В группу с «Динамо» пристроились «Барселона» и «Ювентус», которому киевляне проиграли первый матч (0:2). Осложняет их положение и тот факт, что у «Барсы» с «Юве» — особый настрой на нынешнюю Лигу Чемпионов. Ради этого турнира туринцы в свое время раскошелились на самого Криштиану Роналду, но даже с таким гигантом взять крепость пока не получается.

«Барселона» же вступила в эту ЛЧ после 2:8 от «Баварии» и с новыми генеральскими порядками Рональда Кумана. Опередить «Барсу» и «Юве» будет почти невозможно, зато «Ференцварош» динамовцы обходить обязаны в любом состоянии. Тем более что венгерскую команду тренирует не кто-нибудь, а Сергей Ребров.

Прогноз «Реального времени»: «Динамо» уверенно займет третье место

